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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 6 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области,

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32205
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