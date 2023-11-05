

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Также, нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная Харьковской области.

Уничтожено свыше 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской, штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 60-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Вербовое и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

Уничтожено до 45-ти военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский.

Суточные потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка «Нона».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах.

Кроме того, на аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет «Storm Shadow» и «Нептун».

Кроме того, уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8646 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13205 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15005 единиц специальной военной автомобильной техники.