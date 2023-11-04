

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.

Потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.

Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО «Град».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы «МСТА-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США «AN/TPQ-37».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.

В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки уничтожено более 55-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожено до 30-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями российских войск отражена одна атака противника.

В результате огневого поражения, потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица «МСТА-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники.