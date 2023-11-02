

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 20-ти военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходные артиллерийские установки: АS-90 производства Великобритании и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника составили до 115-ти военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП «Bradley» производства США, и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

Кроме того, уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Резниковка Донецкой Народной Республики и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 165-ти военнослужащих, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».





▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30-ти военнослужащих и пять автомобилей.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах.

Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 воздушных сил Украины.

В районе населенного пункта Янтарное Херсонской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 521 самолет, 254 вертолета, 8543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14887 единиц специальной военной автомобильной техники.