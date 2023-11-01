

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 245-ти военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в районах населенных пунктов Волочанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское Луганской Народной Республики и Серебрянского Лесничества.

Также, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ.

Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

В результате боевых действий уничтожено до 80-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах.

▫️ Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики.



▫️ Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиационная бомба JDAM.

Кроме того, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14865 единиц специальной военной автомобильной техники.