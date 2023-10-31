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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 31 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, четыре танка, из них два «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии, отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктовЧервоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 170-ти военнослужащих, три танка, две БМП «Bradley», три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, «Акация» и «Гвоздика», а также две боевые машины РСЗО «Град».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 «Paladin».

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав Херсонской области.

В результате огневого поражения потери противника составили до 125-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 132-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.

Перехвачены восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31985
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