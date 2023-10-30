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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Кирово Донецкой Народной Республики.

Суточные потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих и три пикапа.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 285-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Новомихайловка, Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 100 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, а также пушку «Гиацинт-Б».


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 220-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти военнослужащих, три автомобиля. Поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128-ми районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ.

В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 517 самолетов, 253 вертолета, 8431 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13019 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14776 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31950
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