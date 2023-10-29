

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 165-ти военнослужащих и два пикапа.



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Суточные потери противника составили до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 130-ти военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей.

Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской Народной Республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.