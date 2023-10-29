Второй день в Дагестане агрессивные местные жители ищут евреев, которые якобы должны прибыть в республику. Сначала искали в гостинице, сейчас ищут в аэропорту.

Первое и самое главное.

Когда в обществе может быть организована агрессивная масса, которая управляется извне с помощью админов пабликов и соцсетей – это и есть реальность Когнитивной войны. Ничем не отличается от Нехты в Минске-2020.

Социальная инженерия и умение работать в социальных сетях -

результат на выходе.

Второе. О роли федеральной пропаганды.

Ситуация в Дагестане легла не только на унавоженную почву местных стереотипов, но и является результатом нашей медиа-шизофрении.

С одной стороны телевизор рассказывает о страданиях палестинцев, а с другой стороны площадки госпропаганды России открыты для откровенных сионистов, призывающих к геноциду. В России явный перекос в медиа-пространстве в сторону Израиля. Сионизм в России так широко не поддерживают нигде, кроме как в экспертных и медиа-кругах. В мусульманских республиках это особенно резонирует.

Считаю, что госпропаганда в вопросах военных конфликтов, должна придерживаться общественного мнения. То что у влиятельных и уважаемых людей много родственников и партнеров в Израиле, к массовому сознанию отношения не имеет.

Поэтому если российская площадка предоставляется сионистам, то напротив должен сидеть представитель ХАМАСа, который должен разбивать его позицию. Иначе наша госпропаганда превращается в пропаганду сионизма. Либо если нет ХАМАСовца, то надо подобрать сиониста-идиота вроде Вячеслава Ковтуна, только еврея.

Что делать

В ситуации, когда конфликт стал общественным его надо гасить общественными методами. Иначе люди разойдутся, а градус недоверия повысится. Значит противник достиг поставленных целей. Осадочек остался.

На площади должны появиться ЛОМы (уж не знаю кто там популярен в Махачкале) и старейшины, а не только МВД. Эти люди вместе с высоким чином должны спокойно рассказать как работают подобные технологии.

Когда масса собралась, необходимо не только остановить рост и пресечь агрессию, но и перефокусировать внимание коллективного разума с объекта ненависти на себя. Плюс надо беспрестанно гнать конструктивную когнитивную волну по всем каналам коммуникации в республике. Без истерики объяснять, как ситуация разруливается и почему закрутилась. Молчать тоже нельзя.

Реанимационные действия понятны, но необходима терапия. Восстановление общественного и личного медиа-иммунитета и постоянная профилактика.

Повторюсь:технологии КВойны это реальность, в которой у нас в тылу шастают как у себя дома.

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Ситуация в Дагестане стала возможной из-за умелого манипулирования общественным мнением через социальные сети – это пример современной когнитивной войны.

2. Федеральные СМИ подавали информацию о конфликте в Израиле и Палестине несбалансированно, отдавая предпочтение израильской стороне. Это усугубило ситуацию в Дагестане, где большинство населения исповедует ислам.

3. Для разрядки обстановки необходимо вовлечь авторитетных общественных деятелей, чтобы они объяснили людям механизмы манипуляций и не допустили эскалации конфликта.

4. В дальнейшем нужно наладить системную профилактическую работу по повышению медиа-грамотности и иммунитета общества к технологиям когнитивной войны. Информационное поле должно быть сбалансированным.