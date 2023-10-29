Об антиизраильских протестах в Дагестане
Второй день в Дагестане агрессивные местные жители ищут евреев, которые якобы должны прибыть в республику. Сначала искали в гостинице, сейчас ищут в аэропорту.
Первое и самое главное.
Когда в обществе может быть организована агрессивная масса, которая управляется извне с помощью админов пабликов и соцсетей – это и есть реальность Когнитивной войны. Ничем не отличается от Нехты в Минске-2020.
Социальная инженерия и умение работать в социальных сетях -
результат на выходе.
Второе. О роли федеральной пропаганды.
Ситуация в Дагестане легла не только на унавоженную почву местных стереотипов, но и является результатом нашей медиа-шизофрении.
С одной стороны телевизор рассказывает о страданиях палестинцев, а с другой стороны площадки госпропаганды России открыты для откровенных сионистов, призывающих к геноциду. В России явный перекос в медиа-пространстве в сторону Израиля. Сионизм в России так широко не поддерживают нигде, кроме как в экспертных и медиа-кругах. В мусульманских республиках это особенно резонирует.
Считаю, что госпропаганда в вопросах военных конфликтов, должна придерживаться общественного мнения. То что у влиятельных и уважаемых людей много родственников и партнеров в Израиле, к массовому сознанию отношения не имеет.
Поэтому если российская площадка предоставляется сионистам, то напротив должен сидеть представитель ХАМАСа, который должен разбивать его позицию. Иначе наша госпропаганда превращается в пропаганду сионизма. Либо если нет ХАМАСовца, то надо подобрать сиониста-идиота вроде Вячеслава Ковтуна, только еврея.
Что делать
В ситуации, когда конфликт стал общественным его надо гасить общественными методами. Иначе люди разойдутся, а градус недоверия повысится. Значит противник достиг поставленных целей. Осадочек остался.
На площади должны появиться ЛОМы (уж не знаю кто там популярен в Махачкале) и старейшины, а не только МВД. Эти люди вместе с высоким чином должны спокойно рассказать как работают подобные технологии.
Когда масса собралась, необходимо не только остановить рост и пресечь агрессию, но и перефокусировать внимание коллективного разума с объекта ненависти на себя. Плюс надо беспрестанно гнать конструктивную когнитивную волну по всем каналам коммуникации в республике. Без истерики объяснять, как ситуация разруливается и почему закрутилась. Молчать тоже нельзя.
Реанимационные действия понятны, но необходима терапия. Восстановление общественного и личного медиа-иммунитета и постоянная профилактика.
Повторюсь:технологии КВойны это реальность, в которой у нас в тылу шастают как у себя дома.
Комментарий редакции
Выводы из статьи:
1. Ситуация в Дагестане стала возможной из-за умелого манипулирования общественным мнением через социальные сети – это пример современной когнитивной войны.
2. Федеральные СМИ подавали информацию о конфликте в Израиле и Палестине несбалансированно, отдавая предпочтение израильской стороне. Это усугубило ситуацию в Дагестане, где большинство населения исповедует ислам.
3. Для разрядки обстановки необходимо вовлечь авторитетных общественных деятелей, чтобы они объяснили людям механизмы манипуляций и не допустили эскалации конфликта.
4. В дальнейшем нужно наладить системную профилактическую работу по повышению медиа-грамотности и иммунитета общества к технологиям когнитивной войны. Информационное поле должно быть сбалансированным.
Ух ты, про сионистов в СМИ заговорили!
Надо же !
Ждём когда такое скажут о власти.Хотя сдаётся мне,что не скажут.
И поггомы она не допустит.
Кто знает,кто знает,может напротив,возглавит,сделает такой себе легкий погломчик,что бы под шумок кого надо устранить,да и отжать что нибудь-дело святое,схема рабочая,проверенная тысячелетиями.
Людей с протестом Вы поймите,
Но для ума их разделите,
Есть кто воюет, кто умрет,
Есть кто спасая свою жизнь живёт.
ЦиПСО всех под одну гребенку чешет,
И боль в душе от смерти в Газе тешет,
Но враг не тот, кто к нам идет,
А тот, кто там погибель раздаёт.
…
P.S. в России никогда не было ни поддержки сионизма, ни уж тем более атисемитизма. Сионизм выдумка глобальных манипуляторов, в чьи интересы входит стимулирование эволюции цивилизации через путь страданий и воин, это тоже путь, но есть и иной способ прийти к тому же знаменателю. Россия – источник этого пути мира и процветания, и никто иной в мире.
…
P.P.S.- старейшинам и лидерам общественного мнения мусульманства стоит донести простую истину – если кто то опустился до шовинизма и откровенного проявления фашизма и геноцида – это еще не повод опускаться за ними на дно.
«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они – невежественные люди» (Коран 9:6)
Так и есть,невежественные-не верят,цуки такие,на слово верить!
А слово”невежественные”это не оскорбление и не унижение-это благодать.))))
Окстись,Дмитрий! И погромы были и сионизм есть.
Не надейтесь – не раскачается.
Снова миллионы сожгли в топке своей глупости.
Так я и не качаю,просто хотелось бы,дабы у Вас(и не только)открылись глазки,хоть чуть-чуть.
У Вас от эмоций даже орфография и пунктуация сбилась.
Соскучились?
)))
Таки только дурак будет стрелять сам себе в ногу, понимая, что она ему еще пригодится.
В этих глазках отражение Вашей же сущности, но наложенное на логику и реальность потенциалов, а не “влажных фантазий”, уважаемый. Жора попытался заглянуть в них и замолчал. Именно поэтому я и уважаю его за его развитой ум и логику. Не продолжайте, пока он не начал Вас одёргивать.
Тануна!
Не хотите попробовать себя в стендапе? У Вас получится!)))))
У Вас получится.
За меня.
Не знали бы как – не предлагали бы мне.
Могу дополнить тем, что в итоге все закончится “водоразделом” среди самих евреев и мусульман.
Те, кто не потерял разум, выйдут победителями.
И то, что происходит сейчас там – предвестник гибели Израиля и последующего краха США, ибо эти две страны сейчас всему миру показали свою истинную сущность.
Газа не Россия, палестинцы не русские.
Это начало конца глобальной игры, или, если Вам угодно будет, апофеоз апокалипсиса евангелистов. Четыре всадника в седле, четыре события, каждое унесло жизни и повлияло на цивилизацию.
…
Ибо, говоря по простецки, нефиг читать по диагонали.
Выбор и его последствия.
Не раз наблюдал на видео освобождения заложников из Израиля как они, перед тем как уйти, прощались с представителями ХАМАС удивительно тепло, по дружески. Но, видимо, это не принято замечать, а стоило бы.
В то время, когда официальный Израиль сносит многоэтажки в Газе с мирными жителями в них, женщинами, детьми, в то время, как сбрасывает управляемые бомбы на больницы, оправдывя это необходимостью уничтожения единиц от ХАМАС, сами представители ХАМАС спасают израильтян во время ударов, хотя могли бы выставить живым щитом практически в каждом здании Газы.
Тем, кто вышел на протесты стоило бы задуматься, почему ХАМАС до сих пор так не поступил, и почему заложники от Израиля не истекают кровью, не в клетках, а спасаются теми, кто мог бы их использовать.
Стоило бы пересмотреть видео, на котором старушка израильтянка, перед тем как уйти с представителями красного креста обернулась и по человечески положила руку на плечо бойца ХАМАС.
Всегда нужно оставаться людьми, всегда стоит помнить заветы в Коране и Библии, ибо суть их одна.
Оперативно и жестко. Аэропорт Махачкалы зачищен, особо упоротых повязали. Режим продемонстрировал готовность гасить любой зоопарк, особенно его обезьянник.
Буза и беспорядки по случаю слухов заезда евреев из Израиля, с налетом на аэропорт и выходом толпы на взлетку. Хоть какая причина, хоть какой повод, но это однозначно спланированная акция, а по факту махровая уголовщина и попытка шатать трубу режима. Если сразу жестко не пресечь, то чревато. Думаю справятся.
статья семена уралова (дедушка Семен Бумай из Новогрудок кстати)неск.предвзята.https://videoelektronic.livejournal.com/4123633.html-такого не должно быть