«Гражданская война и ужасающее предчувствие краха Америки» — под таким заголовком крупнейшая американская газета New York Times напечатала статью Мишель Голдберг, в которой автор рассуждает о возможности таких драматических событий в США.

Поводом же для пессимизма стал вышедший на экраны новый художественный фильм режиссера Алекса Гарленда «Падение империи» (или — «Гражданская война»), рассказывающий о гипотетической Гражданской войне в США, когда объединенные силы Техаса и Калифорнии объявляют войну правительству и лично президенту США, который переизбрался на третий срок. Объединенные силы сепаратистов уверенно продвигаются к Вашингтону. А группа отчаянных журналистов стремится пообщаться с президентом, пока его не убили.

При этом фильм оказался не просто очередным удачно снятым боевиком с большим количеством кровавых жертв и головокружительной интригой. Как считают кинокритики, он раскрыл трансформацию человека, у которого «страшная реальность пробудила живущих в душе чудовищ». Другими словами, он настолько убедительно показал, что гражданская война в США действительно возможна, что тут же вызвал дискуссию в ведущих СМИ на эту тему. Некоторые даже намекают, что Алексу Гарленду кто-то из закулисных сильных мира сего в США дал карт-бланш: снимай, что хочешь, но донеси главное — если американский президент США (тут явный намек на Дональда Трампа) или кто-либо еще нас не послушается, то ему несдобровать. А кое-кто считает этот фильм предвыборной агиткой со стороны Демократической партии.

«Собираясь на потрясающий новый фильм Алекса Гарланда "Гражданская война", я ожидала, — пишет Мишель Голдберг, — что меня разозлит неправдоподобность его замысла. Я не говорю о том, что Америка может скатиться к жестокому междоусобному вооруженному конфликту. Это кажется возможным, если не вероятным. В одном опросе 2022 года 43% американцев заявили, что считают гражданскую войну в течение следующего десятилетия хотя бы в некоторой степени вероятной. Я бы не стала заходить так далеко, но не удивлюсь, если политическое насилие резко возрастет после предстоящих выборов и, в конечном итоге, выйдет из-под контроля».

Фильм «Гражданская война» получил множество лестных рецензий, но Гарленда также широко критиковали за то, что он умалчивает про идеологические силы, ведущие к расколу Америки.

Он неоднократно говорил об опасностях поляризации, что является своего рода отговоркой, учитывая, что только одна американская политическая партия имеет лидеров, которые прославляют насильственное восстание. В этом месяце A24, мощная инди-продюсерская компания, стоящая за «Гражданской войной», опубликовала в социальных сетях карту вымышленных частей фильма под банальной подписью «Клянитесь в верности». Она показала раскол Америки между лоялистскими штатами, простирающимися от восточного побережья до центра страны; Альянс южной Флориды; сепаратистские западные силы Калифорнии и Техаса; и Новую народную армию северо-запада.

«Осуждение Гарландом экстремизма в целом в стиле «без ярлыков» — в отличие от конкретного вида экстремизма, стоящего за самым смертоносным политическим насилием в Америке в последнее время — показалось мне, — отмечает Голдберг, — немного бойким и циничным, как будто он хотел снять чрезвычайно провокационный фильм, но не рискнул оскорбить потенциальную аудиторию. Если вы собираетесь драматизировать многие из наших худших опасений по поводу траектории американской политики, я думаю, вам следует серьезно отнестись к сути этой политики».

Тем не менее нетрудно интерпретировать фильм как предчувствие того, как бурлящая страна может рухнуть под тяжестью возвращения Дональда Трампа, считает автор статьи в NYT. «Когда начинается «Гражданская война», президент Америки — человек, которого позже будут сравнивать с Бенито Муссолини, Николае Чаушеску или Муаммаром Каддафи — произносит буйную речь. "Сейчас мы ближе, чем когда-либо, к победе", — ложно говорит он, добавляя: "Некоторые уже называют это величайшей победой в истории человечества"» — отмечает автор статьи.

«Гражданская война» — антивоенный фильм; Вы не должны болеть ни за кого, кроме журналистов, ставших ее свидетелями. Однако отчасти то, что делает эту историю столь жгучей, заключается в том, что, если не считать маловероятного союза Калифорнии и Техаса, ее история не требует слишком много объяснений, чтобы иметь смысл… В Америке вам нужно меньше указателей на пути от нашего непростого настоящего к воображаемому взрыву. Лагеря беженцев из фильма не сильно отличаются от палаточных лагерей во многих американских городах. А кульминационная битва в столице представляет собой более напряженную версию сцен, свидетелями которых мы стали 6 января», — пишет Голдберг, имея в виду нашумевшую историю со «штурмом Капитолия» сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года.

«В начале фильма его героиня говорит: "Каждый раз, когда я выживала в зоне боевых действий и делала фотографии, я думала, что посылаю домой предупреждение: не делай этого". «Гражданская война» действует как аналогичное предупреждение. Это достаточно близко к тому, где сейчас находится Америка», — делает вывод журналист New York Times.

О том, что раскол в США может обернуться, уже не в кино, а в реальной жизни, драматическими последствиями, начинают говорить уже и союзники Штатов.

«Теперь, когда паника и ненависть распространяются все больше, так ли немыслима ужасная перспектива гражданской войны в нашем нынешнем обществе? — пишет британский портал UnHerd. — Никто из нас не знает, как именно может протекать "развод" или гражданская война в XXI веке. Это не будет повторением событий 1860-х годов, потому что сегодня у нас нет четкого разделения на две части — столкновения происходят внутри каждого города, внутри каждого штата. Даже в убежденно красных штатах есть ярко-синие города, из-за чего повторение сценария отделения штатов практически невозможно. («Красными» в США называют сторонников республиканцев, т.е. Дональда Трампа, а «синими» — демократов, т.е. Джо Байдена — авт.).

А что насчет общего социального раскола, из-за которого сосед начинает ссориться с соседом? Повторюсь, замечает автор статьи на портале UnHerd, — бесконечная сложность такого конфликта может стать тем фактором, который помешает ему разразиться, но в Испании в 1930-е годы, напоминает он, регулярные столкновения между республиканскими сторонниками правительства и консервативными националистами в конечном счете привели к полномасштабной гражданской войне 1936 года, в которой даже армия раскололась на две части. Разве мы не наблюдаем того же самого в наших собственных городах с 2020 года — после смерти Флойда, а теперь и в связи с антиизраильскими протестами?

«Дело в том, что как только народ решает, что он больше не может жить сообща, или когда граждане разделяются на явно противоположные блоки, уже невозможно предсказать, как именно разразится конфликт. Но говорить, что этого не произойдет, значит игнорировать историю», — делает вывод Unherd.

То, что Америка драматическим образом расколота, этого никто уже не отрицает. Но есть те, кто уже заговорили о грядущем сценарии развития событий в практическом плане.

Поскольку Трамп продолжает опережать явно одряхлевшего Байдена во всех рейтингах, то даже его смена на любого другого кандидата, скорее всего, не принесёт демократам победы. Именно поэтому единственной возможностью не допустить вторичного прихода Трампа во власть станет для закулисного либерального истеблишмента отмена президентских выборов. С таким прогнозом выступил недавно хорошо информированный американский военный эксперт, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, бывший помощник министра обороны США в администрации Трампа.

По его мнению, «вскоре произойдёт внезапное закрытие всех крупных банков в США, организованное глобалистской элитой, банки будут закрыты в течение как минимум трёх недель», а затем «администрация Байдена введёт военное положение и отменит президентские выборы», намеченные на ноябрь 2024 года. Макгрегор уверен, что глобалистская элита организует заговор с целью краха банковской отрасли, что приведёт к глобальному финансовому кризису и краху всей банковской индустрии.

Однако Макгрегор при этом не уточнил, являются ли озвученные им коварные планы глобалистской элиты инсайдерской информацией или же представляют собой его собственный прогноз, основанный на анализе происходящего сейчас в США и в мире. Но если такое, что предсказывает Макгрегор, действительно произойдет, то это наверняка приведёт к массовым протестам сторонников Трампа, которые вполне могут вылиться в реальную гражданскую войну в США.

В этой связи хотелось бы напомнить, что американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон еще в 2021 году заявляли, что после президентских выборов в 2024 году ситуация в США может накалиться до состояния гражданской войны.

«Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это набор личностей с разными убеждениями и происхождением. Однако без постоянного поддержания порядка бунт внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален», — написали военные в колонке для газеты Washington Post.

По их мнению, политические разногласия могут привести к разделению войск на два противоборствующих лагеря. «Потенциал тотального раскола по линии политической принадлежности в рамках всей иерархии командования — от генералов до уровня батальонов — чрезвычайно высок», — подчеркивают авторы статьи в WP.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В США растет опасение возможности гражданской войны, что отразилось в новом художественном фильме "Гражданская война".

2. Фильм получил множество положительных рецензий, но его создателя критиковали за недостаточно конкретное указание идеологических сил, ведущих к расколу Америки.

3. Согласно опросам, около 43% американцев считают гражданскую войну в ближайшем десятилетии хотя бы в некоторой степени вероятной.

4. Существует мнение, что политическое насилие может резко усилиться после предстоящих выборов президента США.

5. Отставной американский военный эксперт Дуглас Макгрегор предсказывает введение военного положения и отмену президентских выборов 2024 года под предлогом финансового кризиса, что, по его мнению, может спровоцировать гражданскую войну.

6. Американские генералы в отставке предупреждали, что после выборов 2024 года ситуация в США может накалиться до состояния гражданской войны из-за политического раскола в обществе и армии.

Вывод:

Статья отражает растущие опасения возможности гражданской войны в США на фоне политической поляризации и напряженности, которые могут усугубиться после предстоящих президентских выборов 2024 года.

Развёрнутый вывод:

До последнего времени экономическое превосходство США основывалось на экспансии капитала и валютных спекуляциях, однако сейчас страна теряет свои позиции на мировой арене. Многие государства отказываются от операций в долларе и создают альтернативные экономические блоки, не зависящие от влияния Америки. Кроме того, реальное производство было вынесено в страны Азии, а жители США привыкли жить за счет других государств. Растущий внешний долг США представляет серьезную угрозу, и правящие круги, вероятно, рассматривают развязывание войны как способ списать эти обязательства.

Более того, ухудшение экономического положения простых американцев, вынужденных затягивать пояса, создает социальную напряженность. Вместо того, чтобы объяснять народу причины надвигающегося кризиса и сложности восстановления производства внутри страны, элиты могут использовать войну как предлог для навязывания новой "военной" реальности, в которой придется пожертвовать прежним уровнем жизни ради "общенациональных интересов". Таким образом, война может стать для правящих кругов выгодным инструментом для решения экономических проблем за счет интересов простых граждан.