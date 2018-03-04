Как разгром итальянских войск под Сталинградом привёл к краху режима Муссолини

В первых числах марта 1943 года итальянские войска начали спешно покидать территорию Советского Союза. Так называемый крестовый поход против коммунизма завершился разгромом в Сталинградском котле. На Восточном фронте Рим потерял 175 тыс. солдат и офицеров. Перед войной Муссолини видел в победе над СССР путь к восстановлению «империи». Однако в результате разгрома на Волге режим дуче был свергнут, а через несколько месяцев немцы оккупировали более половины итальянской территории. О том, как «русская кампания» стала роковой для фашистской Италии, — в материале RT.

Ключевым союзником гитлеровской Германии во Второй мировой войне считается фашистская Италия, обладавшая почти пятимиллионной армией. Однако несколько ощутимых поражений в конце 1942 и начале 1943 года привели к развалу военной машины и краху диктаторского режима премьер-министра Бенито Муссолини.

Одним из наиболее тяжёлых испытаний для Рима стал разгром 8-й итальянской армии во время Сталинградской битвы, которая завершилась 2 февраля 1943 года. На берегах Волги итальянские фашисты потеряли более 80 тыс. человек (с учётом пропавших без вести). После капитуляции в советском плену оказались до 64 тыс. солдат и офицеров.

Дурное предчувствие посетило Муссолини ещё в тот момент, когда он только узнал о начавшемся 19 ноября 1942 года контрнаступлении Красной армии в рамках операции «Уран».

«Россию никогда не уничтожить. Её защита в её масштабе. Её территория столь огромна, что её нельзя ни завоевать, ни удержать. Русская глава закончена. Надо заключить мир со Сталиным», — рапортовал он в письме Адольфу Гитлеру.

В феврале 1943 года Муссолини сменил практически весь кабинет министров, а в начале марта отдал распоряжение о выводе уцелевших итальянских войск с территории СССР. Для Германии поведение Рима фактически означало выход из Второй мировой войны и обернулось необходимостью начинать новую военную операцию.

«Плечом к плечу с рейхом»

В советской прессе фашистский режим в Риме представляли вассалом и марионеткой нацистской Германии. На одном из широко распространённых агитационных плакатов Италия изображалась в виде правого сапога Адольфа Гитлера, который увяз в советской земле. В реальности отношения между двумя тоталитарными державами были гораздо сложнее.

До 1941 года дуче (вождь) Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини был сторонником вторжения в СССР. В мае 1939 года Рим и Берлин заключили «Стальной пакт» — договор, закреплявший военно-политический союз двух держав. Италия обязалась поддерживать военные кампании фюрера.

Муссолини понимал неизбежность нападения на Советский Союз, но ожидал, что агрессия начнётся после 1945 года. По его логике, в первой половине 1940-х годов Гитлер должен был укрепить оккупационный режим в Западной Европе и Северной Африке. К этому времени, как предполагал Муссолини, Рим подтянет экономику и боеспособность армии. В противном случае Италия могла быть не готова к «большой войне».

Фюрер скрывал от дуче разработку плана нападения на Советский Союз («Барбаросса») и не собирался призывать итальянцев на Восточный фронт. Перед вторжением в СССР в руки итальянской разведки попал секретный документ от 18 декабря 1940 года, где в общих чертах рассказывалось о плане «Барбаросса». Как сообщалось в документе, Берлин рассчитывал только на помощь Финляндии и Румынии.

Гитлер намеревался отвести итальянской армии ведущую роль в Северной Африке и Средиземноморском регионе, где шло противостояние с британскими войсками. Как полагают историки, планы фюрера задевали самолюбие Муссолини. К тому же он был одержим идеей крестового похода против коммунизма. В итоге дуче добился согласия Германии на переброску итальянских войск в Советский Союз.

После начала войны с Москвой рупор фашистской пропаганды — журнал La Vita Italiana — опубликовал статью, в которой гражданам сообщалось, что «Италия стоит на первой линии плечом к плечу с рейхом». Отправка экспедиционного корпуса «демонстрирует братство по оружию и итальянскую военную мощь».

Сам Муссолини утверждал, что путь к восстановлению «империи» (имелся в виду современный аналог Древнего Рима) «проходит через Советский Союз». В конце июня 1941 года на совещании с кабинетом министров дуче заявил, что, узнав о нападении на СССР, приказал «немедленно послать в Россию три дивизии». Диктатор подчеркнул, что Италия «должна активно участвовать в новой войне».

Воины дуче

Фашистский режим не участвовал во вторжении в СССР 22 июня 1941 года. Три итальянские дивизии («Пасубио», «Торино», «Челере») и 63-й легион «Тальяменто», состоявший из чернорубашечников (членов вооружённых отрядов фашистской партии), появились на Восточном фронте только в августе 1941-го.

Осенью итальянский экспедиционный корпус (CSIR) под командованием генерал-лейтенанта Джованни Мессе насчитывал 62 тыс. человек. Присутствие итальянских войск в Советском Союзе постоянно увеличивалось. В общей сложности в 1941—1942 годах на войну с СССР было брошено около 280 тыс. итальянских солдат и офицеров.

Боеспособность итальянской армии на Восточном фронте была значительно ниже, чем у вермахта. Воины дуче были хуже вооружены, экипированы и мотивированы на борьбу с коммунистами. Итальянцы испытывали острую нехватку автомобилей, мотоциклов, бронетехники и тёплой одежды. Проблемы со снабжением и высокомерие со стороны немцев сказывались на их мотивации и боевом духе.

«Становилось явным, что… итальянская армия не приспособлена к ведению боевых действий на обширных советских территориях — в первую очередь из-за низкой степени моторизации частей и в целом плохой технической обеспеченности CSIR. Итальянцам не хватало запчастей и горючего… Даже вооружение итальянцев не удовлетворяло нужным параметрам», — говорится в докладе профессора Государственного Университета Габриэля Д'Аннунцио Марии Терезы Джусти, посвящённом 75-летию Сталинградской битвы.

Весной 1942 года Муссолини был ещё полон оптимизма. Итальянский диктатор, как и Гитлер, рассчитывал кардинально изменить ситуацию на Восточном фронте в летнюю кампанию 1942 года.

Дуче укрепил находившуюся в СССР группировку выходцами из горных альпийских районов (дивизии «Тридентина», «Джулия» и «Кунеэнсе»), которые считались более выносливыми в суровых природно-климатических условиях европейской части РСФСР. Итальянский экспедиционный корпус был преобразован в 8-ю армию, получившую название Armata Italiana in Russia (ARMIR).

После пополнения численность ARMIR составила 229 тыс. солдат и офицеров. Задача группировки заключалась в проведении блицкрига на Сталинградском направлении. Роль главной ударной силы отводилась 6-й армии генерала Фридриха Паулюса. Итальянцы, румыны и венгры действовали в основном на флангах, прикрывая рвавшиеся к Волге немецкие соединения.

Вынужденная эвакуация

На Сталинградском направлении 8-я армия столкнулась с невероятно ожесточённым сопротивлением красноармейцев, которые постоянно совершали чувствительные контратаки. Стойкость советских солдат и проблемы с материально-техническим обеспечением, как полагает Джусти, окончательно подорвали боевой дух итальянцев во второй половине 1942 года.

«Основная часть этих солдат отправлялись на Восток в деморализованном состоянии, не желая там воевать (многие к тому же только что вернулись с бесславных Албанской и Греческой кампаний). Известно, что по пути на фронт они неоднократно высказывались против войны с СССР и выражали протест разными способами, включая порчу помещений в казармах», — отметила в своём докладе Джусти.

19 ноября 1942 года сталинградская группировка советских войск начала контрнаступление (операция «Уран»). В середине декабря прикрывавшая немцев 8-я итальянская армия была полностью разгромлена. 31 января советские войска взяли в плен Фридриха Паулюса, а 2 февраля группировка вермахта окончательно капитулировала.

В декабрьских боях Рим потерял около 44 тыс. человек, а в общей сложности под Сталинградом погибли свыше 80 тыс. итальянцев. Согласно различным источникам, в плен Красной армии попали от 48 до 64 тыс. солдат и офицеров.

«Только лишь в ходе операции «Малый Сатурн» (в рамках контрнаступления под Сталинградом) 8-я итальянская армия потеряла убитыми, раненными, пропавшими без вести и обмороженными свыше 114 тыс. человек», — сообщил в беседе с RT кандидат исторических наук Сергей Белов, учёный секретарь Музея Победы.

«Красная звезда» в выпуске от 14 марта 1943 года писала, что на Восточном фронте режим Муссолини потерял 175 тыс. солдат и офицеров.

По данным советской газеты, фашистские подразделения несли тяжёлые потери уже с первых недель после переброски в СССР. В конце августа 1941 года дивизии «Пасубио» и «Торино» потеряли более 50% солдат и офицеров. К зиме 1941 года в дивизии «Челере» погиб почти весь личный состав.

«В последующих боях убыль была так велика, что в течение года войны на советско-германском фронте все три дивизии итальянского экспедиционного корпуса пополнялись по три-четыре раза, каждый раз (сменялось. — RT) до 60—70% личного состава. Всего за этот период итальянцы потеряли около 50 тыс. своих солдат и офицеров», — утверждала «Красная звезда».

«Масштабы национальной драмы выражены в такой статистике: из Италии на Восток отправилось 700 железнодорожных составов с солдатами, а вернулось лишь 17. Другие цифры: 230 тыс. мобилизованных воинов, 100 тыс. павших, 80 тыс. военнопленных — остаток от армии подсчитать нетрудно. Так плачевно закончился поход Муссолини в «защиту европейской цивилизации»», — констатировала Джусти.

Как предполагают историки, Муссолини распорядился эвакуировать уцелевшие части 8-й армии с территории СССР 2—3 марта 1943 года, а процесс вывода войск продолжался с 6 марта по 22 мая. По мнению Джусти, среди возвратившихся на родину солдат практически не было идейных фашистов — наиболее пламенные приверженцы идей Муссолини «сгорели» в боях с Красной армией.

Крах итальянского фашизма

Как полагает Белов, эвакуация итальянских войск из СССР не могла спасти режим Муссолини. По словам эксперта, сокрушительный удар по амбициям фашистского Рима был нанесён не только под Сталинградом, но и в Северной Африке.

«Выход Италии из войны осенью 1943 года был обусловлен как положением на фронтах, так и ситуацией внутри королевства. За три года войны в Африке Савойская династия (формально фашистская Италия была королевством) лишилась всех своих владений на Чёрном континенте. В песках Магриба, Сомали и Эфиопии итальянцы потеряли убитыми, пленными и раненными около 400 тыс. человек», — отметил Белов.

К июлю 1943 года итальянская военная машина оказалась в катастрофическом положении. Из 32 дивизий, которыми командование располагало на Апеннинском полуострове, боеспособными были лишь 20.

При этом внутри страны активно развивалось антифашистское движение. Лидирующие позиции внутри него занимали коммунисты. В марте-апреле 1943 года в забастовках по всей стране участвовали свыше 100 тыс. человек. Многие итальянские политики, а также лидеры США и Великобритании всерьёз опасались «большевизации» Италии.

«Главная причина краха фашистского режима была в том, что он перестал устраивать большую часть итальянской элиты. Её представители были настроены на то, чтобы как можно скорее выйти из войны, пусть и ценой сепаратного мира», — подчеркнул Белов.

В конце июля 1943 года Муссолини лишился поста премьер-министра и потерял реальную власть в стране. 3 сентября новое правительство Италии заключило перемирие с США и Великобританией, а 9 сентября — объявило о капитуляции.

В ответ Гитлер распорядился ввести в Италию войска (операция «Ось»). В результате спецоперации 12 сентября Муссолини был освобождён немецкими солдатами. Также вермахту удалось нанести поражение британским частям, располагавшимся в южных регионах Италии.

Фюрер отказался оставлять войска на юге Апеннинского полуострова, считая, что этот регион не имеет стратегического значения. К концу сентября 1943 года гитлеровцы оккупировали северную и центральную Италию. На занятой немцами территории было образовано марионеточное государство — Итальянская социальная республика во главе с Муссолини.

«Распад альянса между Берлином и Римом в целом слабо повлиял на ход событий на Восточном фронте. Для оккупации Италии и замещения подразделений бывших союзников во Франции и на Балканах немецкое командование использовало преимущественно войска, размещённые в странах Западной и Южной Европы. Это лишило Гитлера возможности использовать их на Востоке. Но в то же время выход Италии из войны не повлёк за собой существенной переброски сил вермахта с востока на юг», — рассказал Белов.

При поддержке британских и американских войск юг Италии превратился в плацдарм формирования антифашистских вооружённых сил — Движения сопротивления и Итальянской воюющей армии. С сентября 1943-го по май 1945 года в стране шла гражданская война.

Итальянская социальная республика держалось только благодаря немецкой военной поддержке. 25 апреля 1945 года это государство прекратило своё существование, а 28 апреля Муссолини и его любовница Клара Петаччи были расстреляны партизанами.

«Смертью своих солдат в далёких степях дуче в итоге подписал смертный приговор самому себе. До сих пор в коллективном сознании итальянцев главной и фатальной ошибкой Муссолини считается его альянс с нацистской Германией и участие в бесславном «крестовом походе» против Советского Союза», — подчёркивает Мария Тереза Джусти.

Авторы: Алексей Заквасин, Владимир Сибирцев