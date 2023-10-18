Совершенно «случайно» ракета попала в больницу Аль-Ахли в секторе Газа, где находились раненные палестинские дети, женщины и старики – убиты более 1000 человек. Трупы в буквальном смысле слова оказались раскиданы по всей площади центра сектора Газы – ужасающие картины с детьми с оторванными головами транслировались в прямом эфире и облетели уже весь мир, взорвав арабские страны. ЦАХАЛ отнекивается, взяв на вооружение украинские темники, и пеняет, что это сделал палестинский же «Исламский джихад».



Но кто виноват сейчас не главное, главное – что делают. Не будем повторять банальности о том, что не было никакого военного смысла ударять по мирному объекту, сознательно нарушая все возможные правила. Важно осознавать, что за кулисами конфликта действует третья сила, которая делает все возможное для раскрутки Большой войны. И совсем неслучайно эти события происходят в преддверии ближневосточного турне Байдена. Наивные верят официальным коммьюнике о том, что Байден едет с миротворческой миссией и якобы терпит диппоражение, на самом деле у него противоположная задача – подбросить дров в костер Большой войны, обеспечить сбыт американского оружия всем сторонам конфликта и взорвать Ближний Восток ко всем чертям. И это получается очень хорошо. Задачка со звездочкой – убедить Египет принять палестинцев в синайской пустыне, чтобы помочь Израилю зачистить Сектор Газа.



К сожалению, всё происходит в точном соответствии с опубликованным нами сакральным сценарием, реализуемым продюссерами «Третьей мировой войны». Запущен новый виток эскалации, который засосет в Большую войну новые страны. Кукловодами проекта создан ещё один прецедент для раскрутки маховика войны – эскалации межрелигиозной ненависти и её экспорта в соседние арабские страны, на улицы Европы и в Россию. Чудовищный удар по больнице в Секторе Газа становится триггером массовых протестов у посольств Израиля и мобилизации арабских фундаменталистов по всему миру. Разогрев обеспечивает ХАМАС, который призвал мусульман всего мира выйти с протестами против посольства Израиля, фактически объявив джихад – в Аммане подожгли посольство Израиля, бунтует Турция, Ливан, Египет, Иран, Ирак, Йемен, Саудовская Аравия и даже эмираты. Хезболла назвала сегодняшний день «днём гнева». До еврейских погромов совсем недолго.



Инцидент со стрельбой сторонника ИГИЛ в Бельгии – был только генеральным прогоном, скоро мы увидим это повсеместно – фитиль всемирной межрегиозной войны скоординированно поджигают одновременно и повсюду. Для реализации Большой войны нужно возбудить ненависть к евреям во всем мире, что не ново в истории, а вот в качестве инструмента радикализации будет использован арабский фундаментализм, который взращивался теми же глобальными элитами. Главным же триггером «Третьей мировой» станет уничтожение мечети Аль-Акса, что станет казусом-бели для вступления в войну на Ближнем Востоке арабских стран и Турции. Всё, что сейчас происходит это только пролог, но кульминация уже близко – продюссеры торопятся реализовать сценарий до выборов в США.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Ракетный удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли мирные жители, был преднамеренным и провокационным.

2. Этот инцидент является частью плана по разжиганию большой войны на Ближнем Востоке.

3. За конфликтом стоит "третья сила", которая заинтересована в эскалации насилия и распространении войны.

4. Инцидент провоцирует рост антиизраильских настроений и протесты в арабских странах.

5. Цель – разжечь межрелигиозную ненависть и вовлечь в конфликт новые страны.

6. Кульминацией должно стать уничтожение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Вывод: автор стаьи выдвигает тезис о том, что текущая эскалация насилия на Ближнем Востоке является частью целенаправленного сценария по развязыванию масштабной войны в регионе. Автор считает, что за событиями стоят внешние силы, которые используют провокации для распространения конфликта.