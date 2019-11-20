Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 ноября 2019

Преступления без наказания

https://russian.rt.com/inotv/2019-11-17/Sunday-Times-voennie-komandiri-skrivali – цинк https://www.thetimes.co.uk/edition/news/army-covered-up-torture-and-child-murder-bfdc5rsmw – оригинал на английском языкеСреди рассекреченных утечкой случаев https://www.telegraph.co.uk/news/2019/11/17/ministers-deny-war-crimes-cover-up-leaks-detail-sas-night-raid/ указаны:1. Пытки и изнасилования заключенных в Басре в 2003 году. Насилие имело "ежедневный характер".2. Убийство иракского полицейского в 2003 году.3. Убийство трех детей и подростка в 2012 году в провинции Гельменд (Афганистан).Ни одно из этих и других дел идентичного характера так и не добралось до судебного разбирательства.Дело Абу-Грейб живет и побеждает.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Удары к югу от Дамаска. 20.11.2019

Ночью Израиль нанес ряд ударов по целям к югу от Дамаска.Как утверждается – в ответ на ракетный обстрел позиций Израиля на оккупированных им Голанских высотах.Удар как обычно наносился через воздушное пространство Ливана по объектам связанным с Ираном и сирийским позициям ПВО.ПВО Сирии перехватила часть выпущенных ракет. Отмечалось несколько взрывов к югу от Дамаска. Также сообщалось о нескольких гражданских получивших ранения.Реальный объем разрушений как обычно станет известен несколько позднее. Судя по кадрам, как минимум был поражен один склад боеприпасов.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Обе нитки “Турецкого потока” заполнили газом

Неожиданно и крайне вовремя в свете переговоров с “Нафтагазом”.

“Газпром” заполнил газом обе нитки газопровода “Турецкий поток”, говорится в пресс-релизе компании.

“На завершающем этапе находятся пуско-наладочные мероприятия перед вводом в эксплуатацию газопровода “Турецкий поток”, который в соответствии с графиком должен состояться до конца 2019 года. В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции”, – сообщает “Газпром”.

“Компрессорная станция “Русская” и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции”, – отмечается в релизе.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Нападение на русский «Тайфун» в Сирии: боевики просят прощения — неожиданное заявление (ВИДЕО)

Силы Внутренней Безопасности (СВБ) Асаиш курдского самоуправления опубликовали официальное заявление, в котором выражают глубокое сожаление по факту агрессивного поведения населения региона, забросавшего российские машины камнями и другими предметами во время совместного патрулирования с турками в районе Кобани в провинции Алеппо в понедельник. В своем заявлении Силы Внутренней Безопасности обязуются принять соответствующие меры для неповторения подобного в будущем. Представители организации говорят: «Вчера, 18 ноября, в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью». Далее выражается глубокое сожаление о произошедшем инциденте, в связи с чем будут приняты соответствующие меры, которые гарантированно пресекут подобные провокации в будущем. В частности, было сказано: «Мы верим, что российские силы, находящиеся в городе Кобани и на границе в соответствии с Сочинским Меморандумом, сумеют гарантировать покой и безопасность населения региона». Руководитель СВБ Асаиш обращает внимание на то, что примет все усилия, чтобы не допустить любые неправомерные действия, сеющие хаос. Как сообщала «Русская Весна», судя по видеозаписи, боевики и сторонники РПК всё же старались не наносить серьёзных повреждений российской бронемашине, они бросали коктейли Молотова в бронированный корпус «Тайфуна», а не в люки и даже не по колёсам автомобиля, турок жалели меньше. Также они не проявляли агрессию по отношению к стоящему российскому военнослужащему. Всё это действо больше напоминало спектакль с улыбками на камеру для заокеанских хозяев, чтобы те могли показать в своих СМИ, что не все рады русским военным, остановившим спровоцированное уходом армии США уничтожение турками​ главных союзников американцев — курдов. Читайте также: Большая победа: США чуть не смыли восток Сирии цунами, а Россия зашла на важнейший стратегический объект (+ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: Армия России и люди Кадырова спешат на помощь (ФОТО, ВИДЕО)

Офицеры российской армии вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова посетили воспитанников детского сада при партии Баас в районе Хаий-Эль-Каласса города Алеппо, ведь именно сироты в первую очередь нуждаются в помощи и внимании. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Офицеры Центра по примирению враждующих сторон и сотрудники фонда подарили необходимые детишкам наборы канцелярских принадлежностей для усвоения дошкольной программы, но особенные эмоции у ребят вызвали привезенные для них качели и ярко-красная горка. До декабря 2016 года район Хаий-Эль-Каласса находился под контролем бандформирований, а в здании этого детского садика террористы оборудовали тюрьму. Благодаря усилиям сирийских властей при содействии Центра по примирению враждующих сторон дошкольное заведение восстановлено и продолжает заниматься воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет. Фонд Кадырова в САР Отметим, что фонд Ахмат-Хаджи Кадырова оказывает существенную помощь сирийцам уже много лет. Благодаря участию этой благотворительной организации сотни тысяч беженцев и нуждающихся в Сирии за несколько лет получили гуманитарную помощь. По поручению президента фонда Аймани Несиевны не раз организовывалась раздача специальных подарков в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, Фонд продолжает оказывать активную целевую помощь детям, сиротам и вдовам, пострадавшим в ходе военных действий на территории САР. По словам самого Рамзана Кадырова, их уже несколько сотен тысяч. Читайте также: Ад у базы США в Сирии: Армия России против Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: По Дамаску нанесён удар, гремят мощные взрывы (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется

Сирийское государственное информагентство SANA передаёт, что над Дамаском гремят взрывы. Неизвестные пытаются атаковать пока неопределённые цели в столице САР. Работают сирийские силы ПВО. Сирийская противовоздушная оборона выпустила несколько ракет по вражеским целям в небе над южной частью Дамаска. На 99% можно предположить, что авиация израильского агрессора снова выпустила ракеты по иранским силам, базирующимся в районе столицы Сирии. Обновлено «Израильские военные самолеты с оккупированных Голанских высот и ливанского Мардж Ойуна нанесли удар по периметру Дамаска с помощью нескольких ракет. Противовоздушные силы смогли перехватить вражеские ракеты и уничтожить большинство из них, прежде чем они достигли своих целей», — сообщает САНА. Также есть данные, что удары наносятся по территории Палестины и по южному Ливану (по всей вероятности, по «Хезболле»). На фото ниже показан ущерб от израильской агрессии: ракета попала в жилой дом в районе Кудсая к западу от Дамаска. Ещё одна израильская ракета попала в дом в Саасе, частично разрушив здание и ранив семью: отца, мать и двух детей. Раненые члены семьи были госпитализированы в Кунейтру и Дамаск. Губернатор сельской местности Дамаска: администрация провинции оказывает всяческую помощь в ремонте жилых домов, поврежденных в результате израильской агрессии. Подробности уточняются. Читайте также: «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (+ВИДЕО, ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Курды извинились за кидание камней в российский патруль

Силы внутренней безопасности курдов, пресловутые "Асайиш" принесли официальные извинения за "прискорбный инцидент" с российским патрулем, в который кидали камни и коктейли Молотова.Как не трудно догадаться, если бы они не имели к этому эпизоду отношения, то и извиняться бы не пришлось. Теперь делают вид, что ситуация с закидыванием камнями турок вышла из под контроля.По всей видимости до них довели, что у произошедшего будут последствия, после чего пришлось извиняться на камеру и обещать принять меры, чтобы подобного не повторилось.Теперь посмотрим, поняли ли они, что так делать не следует или как обычно с первого раза до них не доходит.Что примечательно, насчет кидания камней в турок, они не извинялись. Видимо продолжат испытывать судьбу.Турецкие официальные лица и пресса по прежнему вбрасывают угрозы, что если Россия не уберет курдов от границы, то турки снова устроят курдам ата-та.При этом вялотекущие бои к северу и северо-востоку от Айн-Исса, а также в районе Таль-Темера продолжаются.Турки теперь сполна отыгрываются за многомесячный прессинг России на Турцию в вопросе неспособности Турции обеспечить отвод боевиков с линии фронта в Идлибе и теперь пытаются примерно в таком же стиле троллить Россию, мол вы обещали, а курды полностью не ушли.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Жертвы России в Сирии уже найдены. Что дальше?

Не успели СМИ сообщить о новой провокации курдских экстремистов против российских бойцов российско-турецкого патруля, как из Сирии пришло новое сообщение, подтверждающее: маховик провокаций запущен, и жертвы среди курдов уже назначены, пишет “Царьград”.

Необходимые пояснения. Курды – древний воинственный народ. Север Сирии – одна из территорий его расселения. В результате гражданской войны в Сирии у курдов появились собственные отряды вооружённой защиты – YPG. Примерно в 2016-2017 годах США завербовали курдских лидеров и главных командиров YPG и провели зачистку всех несогласных. Заполучив в своё распоряжение такую действительно хорошую вооружённую силу, как курдские отряды самообороны, США совместили их со своей креатурой среди сирийских оппозиционеров и сколотили таким образом военно-политический блок – Сирийские демократические силы (СДС/SDF).

Такова препозиция.

Позиция

С помощью СДС Америка оккупировала север и восток Сирии за Евфратом и захватила нефтяные месторождения и заводы на этой территории.

Но СДС вынужденно унаследовали застарелую вражду между турками и курдами, которые в лице своей вооружённой партии – Рабочей партии Курдистана, она же РПК – борются за создание собственной автономии на территории Турции. Где также издревле проживает значительная часть курдов. Турки закономерно подозревают РПК в том, что она борется не столько за автономию, сколько за отделение Курдистана от Турции, на каковом основании ведут с нею тягучую войну. После ряда действительно террористических актов, устроенных курдами, Турция объявила РПК террористической группировкой, что автоматически позволяет турецким войскам вести с ней уже не тягучую, а настоящую войну.

Поскольку же сирийские курды считаются в Сирии (да и в Турции) теми же турецкими курдами, перебежавшими через границу от карательных акций турок, то эту войну Анкара, пользуясь временными трудностями законного сирийского правительства Башара Асада в Дамаске, перенесла на территорию Сирии. А местную YPG назначила филиалом РПК.

Вот так группировка СДС оказалась в состоянии войны с Турцией. Эта война вызвала одно важное следствие: из-за покровительства Вашингтона СДС Турция рассорилась с США. Вашингтон же, не желая терять одного из ключевых союзников по НАТО, после ряда тяжёлых дискуссий с Анкарой принял решение отвести американские оккупационные войска в Сирии от границы с Турцией. Оставив, таким образом, курдов один на один с турецкой армией.

Но не успели обрадованные турки насладиться первыми успехами в выдавливании СДС подальше от своих границ, как в ситуацию вмешалась Москва. Защищая принцип территориальной целостности Сирии, она убедила Анкару остановиться, предложив ту же зону безопасности вдоль границы передать сирийским властям. А чтобы безопасность была реальной и для турок, было решено обсервировать приграничную территорию совместным русско-турецким патрулем. Одновременно это обеспечивало безопасность и гражданским курдам, которые фактически оказались за спинами российских солдат, удерживающих турок от сотворения неизбежных на фоне длительного вооружённого противостояния эксцессов.

Зато эксцессы начали устраивать курды…

В поисках жертвы

Об этих эксцессах Царьград уже сообщал. Самое печальное в них – что они явно были не случайными, а представляли собой очевидно спланированные и управляемые акции по разжиганию войны между курдским населением и… российской военной полицией. Курдов же защищающей.

Не только на турецких, что объяснимо, но и на российских военных сначала посыпались камни, а вчера дело дошло до использования против уже только российских миротворцев бутылок с зажигательной смесью. Находящиеся в курсе ситуации наблюдатели пояснили Царьграду, что в конкретных условиях жизни курдов эти акции могут быть только строго управляемыми, а никак не спонтанными, и направленными, очевидно, на создание атмосферы ненависти и вражды между курдами и защищающими их русскими. Причём делается всё явно в интересах США и явно по команде американских спецслужб. Которые, собственно, реально курдскими лидерами и командуют.

Оставалось только дождаться следующего пункта плана: когда один из подобных инцидентов приведёт к жертвам. Случайным или запланированным. Как та пресловутая «небесная сотня» на майдане в Киеве, которую расстреляли свои же – лидеры майдана. Ставшие потом лидерами победившего в результате майдана режима, мгновенно кинувшего Украину из сферы влияния Москвы под ноги Западу. Чтобы эти самые ноги целовать.

В нашей статье про вчерашний инцидент как раз высказывалась мысль, что сейчас, именно сейчас, реализуется тот пункт американского плана, где должна появиться невинная жертва «русских оккупантов» со стороны курдов. Желательно женщина или ребёнок. И именно в инциденте с попыткой поджога русского военного автомобиля участвовала женщина. Если бы патруль пальнул хотя бы в небо, курдам ничего не стоило бы организовать более чем подходящую для пропагандистской кампании «жертву».

Но патруль, как известно, не выстрелил.

План сорван?

Вовсе нет! Не тот масштаб затеянной информационной атаки. Да, убить женщину руками русских не получилось – за неучастием русских вообще в каких-либо ответных действиях. Но жертва уже нужна, план горит! И вот сегодня утром поступает такая новость – что необходимо подчеркнуть, с информационных ресурсов той же группировки СДС:

«Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги. Пострадавшую доставили в больницу Кобани. Она отметила, что водитель броневика наехал на неё и её подругу намеренно».

Тухленькая, конечно, жертва, что говорить. Сразу возникает вопрос: а девушки что делали на дороге, по которой двигалась военная колонна? Цветочки хотели бросить на машину? Или что-то поогнеопаснее?

Однако патруль не среагировал, проехал мимо. Но, как говорится, когда нет гербовой бумаги, пишем на туалетной. Да и опыт пресловутых «Белых касок» показывает: качество бумаги, сиречь, жертвы, никого в западных СМИ не интересует. Там по команде и живого мальчика жертвой химической атаки изобразят. Даже трижды. И девочку нарисуют, что из подвала Алеппо будет взрослые тексты про зверства сирийской армии по интернету распространять.

В западных СМИ вообще всё могут. Особенно после открытия бессмертного принципа «хайли лайкли».

Так что жертвы будут. Готовьтесь. Курды, готовьтесь.

Александр Цыганов

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru