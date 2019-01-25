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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019

09:37. 25 января 2019 Просмотров - 270 Нет комментариев Опубликовал:

Российские патрули к северу от Манбиджа



Без лишнего шума российская военная полиция сменила/дополнила(?) американских рейнджеров к северу от Манбиджа.







Кроме того, на линии разграничения между турецкой армией и SDF появились и сирийские войска. Ранее в этом районе находились лишь американские войска, которые прикрывали курдов от турок с севера.
Но так как американцы уходят, ситуация меняется.


Солдаты Республиканской Гвардии Сирии в деревне Ум Джлуд.
По заявлению мин.обороны Сирии, сирийские войска пришли по приглашению Военного Совета Манбиджа https://en.muraselon.com/2019/01/syrian-army-northern-manbij-turkey/

Военный Совет Манбиджа заявляет, что он не приемлет любого турецкого вторжения и город туркам не отдаст.
Американцы из города пока не уходят, как впрочем и француцзы. Американские патрули сохраняются как в самом городе, так и на внешнем обводе.
Турецкая пропаганда продолжает спекулировать на теме "безопасной зоны" и занятия Манбиджа, но пока никаких активных действий в отношении Манбиджа не предпринимается.

PS. Стало известно про еще одного американца пострадавшего в ходе атаки смертника в Манбидже.


Джонатан Тернбулл в очень тяжелом состоянии находится в госпитале на территории Германии.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Наблюдая за “Хезбаллой”



Главнокомандующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит руки в боки) на израильско-ливанской границе в окружении офицеров штаба CENTCOM и офицеров ЦАХАЛ.
Как не трудно догадаться, цель приезда – парни из "Хезбаллы", которые роют тоннели в Израиль и запасают ракеты предназначенные для городов Израиля.

Попутно получил медальку.









Накануне Вотел также заезжал в Эр-Рияд, где обсуждали "региональную безопасность", читай прокси-войну Саудовской Аравии с Ираном.



А до Эр-Рияда, он еще заскочил в Ливан, где выступил за "стабильный и демократический Ливан".



США очевидно перестраивают свою ближневосточную политику и вояж Вотела призван укрепить уверенность заинтересованных сторон, что хоть США и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят и противодействие Ирану будет продолжено, что затрагивает целую группу стран, где Иран культивирует свое военно-политическое влияние. У Вотела выбор не очень богат- либо он будет следовать в русле политики Трампа, либо отправится в отставку вслед за Мэттисом и Макгерком. Примечательно, что именно Вотел со стороны Пентагона курировал курдский проект наряду с Макгерком. Но Макгерк ушел громко хлопнув дверью (как и Мэттис), а Вотел промолчал (хотя он столь часто бывал в Эрбиле и Кобани), взял под козырек и начал реализовывать новую политику Белого Дома, где курды превратились в балласт.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Уничтожение Т-34-85 под Дамтом



Уничтожение Т-34-85 из хуситского ПТУРа.

Известная "тридцатьчетверка" (которая не раз мелькала на фото и видео из Йемена), которую хадисты длительное время использовали по прямому назначению как передвижную огневую точку, окончила свой боевой путь в районе Дамта, будучи поражена хуситским ПТУРом.
Она смогла пережить даже тяжелые осенние бои под Дамтом https://colonelcassad.livejournal.com/4571135.html, где хуситы сожгли как минимум 2 Т-55, но все когда-нибудь заканчивается.



Хоть и воевала эта машина на неправедной стороне, но закончила свой путь в бою.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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