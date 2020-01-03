Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
- 11:34 СРОЧНО: Американцев призвали немедленно покинуть Ирак.
- 11:20 Отец побед над ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО).
- 10:56 Мир трясёт: Трамп сделал ход, Иран не может не ответить, что будет дальше?.
- 10:37 Обстановка накаляется: Нетаньяху созвал экстренное совещание силовиков после убийства Сулеймани.
- 08:50 Трамп фактически объявил войну Ирану, — экс-советник Обамы.
- 08:31 Иран обещает жестоко отомстить США за убийство своего легендарного военачальника.
- 08:00 Сирия: боевые вертолёты ВКС РФ пролетают в метрах над турецкой бронетехникой — яркие кадры (ВИДЕО).
- 06:38 СРОЧНО: Пентагон выпустил заявление об убийстве военного лидера Ирана (ФОТО).
- 05:12 Обстрел аэропорта Багдада. Убит Кассем Сулеймани.
- 01:33 Война в Ливии: Трамп предостерёг Эрдогана; Израиль, Греция и Кипр сделали заявление о вводе войск.
- 00:56 Уничтожение БПЛА “Vestel Karayel”.
СРОЧНО: Американцев призвали немедленно покинуть Ирак
Посольство США в Ираке обратилось к согражданам с призывом немедленно покинуть страну после вчерашнего убийства Белым домом иранского генерала, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Об этом сообщает новостное агентство Rudaw English.
Как сообщала «Русская Весна», с 31 декабря местные шиитские группировки нападают на американское посольство, что вынудило посла США бежать из здания дипмиссии на американскую военную базу.
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Отец побед над ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО)
Российский военный журналист Евгений Поддубный поделился личными впечатлениями от встречи с легендарным иранским военачальником Касемом Сулеймани на фоне известий о его гибели от удара ВВС США в аэропорту иракской столицы.
«Я несколько раз случайно встречал генерала Сулеймани в Сирии. Хорошо помню, как в Абу-Кемале он, его охранник и переводчик сидели у дороги и разговаривали с местным крестьянином.
Наша группа проходила мимо, и мы остановились. Генерал поздоровался. Попросил не снимать его. Но с интересом поговорил. Рассказал о своем видении обстановки, о потенциале ИГИЛ*, вообще о ситуации в регионе. Говорили минут 15. После он попрощался и уехал на пыльном джипе.
Сулеймани для Ирана — отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью на родине. КСИР, по версии США, — террористическая организация, но они такие же террористы, как КССО США.
Убийство Сулеймани — это нападение на Иран.
Даже Израиль, как мне кажется, не стал бы наносить удар по Сулеймани. В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война.
Теперь можно и так. Если Каддафи был зверски убит руками самих ливийцев, то генерал КСИР — обычным авиаударом. И это такой сигнал, мол, все, у кого есть авиация и разведка, могут так делать. Американцы продолжают методично переписывать правила игры, самодовольно считая, что военного потенциала США хватит на то, чтобы в условиях новых правил побеждать.
Кроме того, Вашингтон еще раз грубо толкнул Иран к созданию собственного ядерного арсенала. Трамп похоронил “ядерную сделку”».
Справка РВ
Напомним, иранские подразделения внесли большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане и в самом Иране, они сражались с террористами несколько лет до вступления в войну России. И командующий силами специального назначения «Кудс» КСИР генерал Сулеймани лично участвовал в организации войны с боевиками, помогая Сирийской арабской армии.
Евгений Поддубный — автор документальных фильмов и специальных репортажей. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война», которая выходит на телеканале «Россия 24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Бывал на Донбассе и во множестве горячих точек в Ираке, Афганистане, Израиле, Ливане, Абхазии, Египте, Южной Осетии, Пакистане, Таиланде, на территории Сектора Газа.
Как сообщала «Русская Весна», Пентагон подтвердил, что приказ о нанесении ракетного удара по багдадскому аэропорту отдал лично президент Трамп.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
На фото ниже запечатлены некоторые визиты генерала Сулеймани в Сирию в периоды ожесточённых боёв с боевиками
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Мир трясёт: Трамп сделал ход, Иран не может не ответить, что будет дальше?
Убийство военными США руководителя элитных сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани прокомментировал известный основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока», российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Он опубликовал материал Трамп свой ход сделал в своём авторском телеграм-канале «Армагеддоныч».
Ликвидация в столичном аэропорту Ирака генерала Касема Сулеймани, командующего силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Исламской республики Иран, главного организатора и руководителя военно-политической экспансии Ирана за пределами этой страны, в ответ на атаки местных шиитов на американское посольство в Багдаде, даже если не упоминать о гибели вместе с ним высокопоставленных лиц «Хизбаллы», беспрецедентный ход президента Трампа, который его вероятный соперник от лица демократов, Байден, не случайно сравнил с брошенным в пороховую бочку динамитом.
Трамп резко повысил ставки в президентской гонке, ликвидировав не пенсионера Бен-Ладена, как Обама, а человека по настоящему значимого, обладавшего колоссальными военно-диверсионными ресурсами, открыто враждебного Соединённым Штатам и опасного до крайности. Понимал ли он, что начинает войну с Ираном? Может да. И это значит, что он идёт на риск, на который Америка не шла со времён Буша.
А может и нет. Буш же этого, начиная войны в Афганистане и Ираке не понимал. Компетентность ни американскому разведывательному сообществу, ни Пентагону, ни тем более Госдепартаменту не свойственна. Со страноведением там плохо. Да и когда американские президенты профессионалов слушали? Там теперь как у нас было, в СССР, в Политбюро в 80-е годы. Трамп, как американский вариант Горбачёва — забавно. Но всё может быть.
Не ответить Иран не может. Ответ может быть разным. Во-первых, может ударить по Израилю. Это вообще для иранцев тема стандартная. Они сами себя уверили в том, что то ли Штатами управляют сионисты, то ли Израилем Штаты, так что «бей по евреям, чтоб американцы боялись» — стандартная формула местной идеологии. Для этого у них в Ливане и Газе насыщенные ракетами плацдармы есть и боевиков достаточно. Да и опыт есть. Другое дело, захочет ли ливанская Хизболла и палестинский «Исламский джихад», имеющие опыт войн с Израилем за иранские интересы и понимающие, чем это закончится, особенно учитывая предвыборные проблемы Нетаньяху, которые война может ему помочь решить, рисковать всем.
Благо ответный удар будет нанесён израильтянами не только по ним, но и по иранцам — напрямую. А в случае потерь в гражданском населении Израиля — и по Ирану как таковому. Вторая опция — удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. А если разгорится всерьёз, то и Эмиратов. Хотя последнее вряд ли. Порт Дубая для транзита грузов в Иран важен. А вот саудовская нефтяная отрасль под большой угрозой.
Благо интересы США там колоссальны. Впрочем, и опреснительные заводы королевства не защищённые толком от ракетных атак, могут быть атакованы в любой момент, когда решение об этом будет принято в Тегеране. И если без нефти прожить можно, то без воды… Третье направление возможного удара: проливы. Баб-эль-Мандебский (из Йемена) и Ормузский (последний — в случае большой войны). Точнее, идущие по ним суда — в первую очередь американские. И наконец, собственно территория США, американские военные за рубежом (которые теперь для Ирана легитимная цель) и американские интересы по всему миру, включая офисы корпораций, заводы и дипломатические представительства.
Первый эшелон угроз — Афганистан и Ирак. Второй — Сирия и Ливан. Третий — весь прочий мир, включая Латинскую Америку, Африку, Южную и Юго-Восточную Азию, где у иранцев мощные резидентуры. Как было в 90-е с Аргентиной, где иранцы взорвали израильское посольство и культурный центр. И наконец, есть сами США, где у Ирана с резидентурой всё в порядке. Хотя удар по Штатам означает нанесение ответного удара по Ирану, как было в результате теракта «9/11» с теми странами, которые Буш объявил в этом виновными.
Так что эту козырную карту Тегеран наверняка прибережёт до того момента, как Вашингтон атакует собственно иранскую территорию. И тут уже «11 сентября» будет вспоминаться как доброе старое прошлое. В Европе и на Дальнем Востоке Иран Штаты атаковать не будет: отношения с европейцами, Пекином, Токио и Сеулом ему важнее. Но с ядерным нераспространением можно попрощаться уже сейчас. Будет Иран об этом объявлять или нет, А-бомбу он станет делать с удесятерённой энергией. Тем более, Трамп из ядерной сделки вышел, так что он во всём и будет виноват.
Опять же, на будущих выборах, и парламентских, и президентских, в Иране победа ультраконсерваторов обеспечена. И тех, кто там сейчас выступит против режима, из-за повышения цен на бензин или по какому угодно другому поводу, остаётся только пожалеть. И наконец, цена на нефть в очередной раз имеет все шансы взлететь до небес.
Что вряд ли озаботит отечественное руководство экономического блока с учётом привязки к ней бюджета. А то, что Штаты будут по горло заняты Ираном, не исключено, отвлечёт их от России, Китая и всех прочих объектов неусыпной заботы американского Конгресса о превентивной ликвидации конкурентов. Хотя рисков сложившаяся ситуация влечёт столько для всех, что счастья она российскому МИДу и Министерству обороны не прибавит.
Но наши американцев столько раз предупреждали, что остаётся только, следуя древней китайской пословице, сидя на склоне горы наблюдать, как два тигра дерутся в долине. И наконец: Трамп принял решение об уничтожении Сулеймани? Скорее всего, лично Трамп. Его уровень. Путин им точно не командует и на это не претендует. Петров, Баширов и прочие легендарные фигуры из русского фольклора, вроде Змея Горыныча, Кощея, Яги и Чебурашки, тоже. Так что не пошли бы они все со своими грядущими проблемами, от которых мы можем только дистанцироваться?
Благо, Сулеймани нам был не сват, не брат и не старинный друг. Ситуативный партнёр по Сирии. Не более. И весьма проблемный с его вечными попытками подготовить в Сирии очередной плацдарм для удара по Израилю и ответными операциями израильтян против иранцев в Сирии. Так что будет как будет и приведёт это к тому, к чему приведёт. Скучно точно не будет. Большая драка впереди. Большая кровь. И большие перемены. Трамп свой ход сделал. Варианты ответов ясны. Какой применят, не знает никто. Игра идёт, ставки на повышение.
Как сообщала «Русская Весна», глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани погиб вчера вечером: по автомобилю, в котором он находился в аэропорту Багдада, был нанесён ракетный удар. С ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».
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Обстановка накаляется: Нетаньяху созвал экстренное совещание силовиков после убийства Сулеймани
Только что стало известно, что глава Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание верхушки армии и спецслужб после убийства иранского генерала Сулеймани в Багдаде.
Сообщается, что подразделения Армии обороны Израиля приведены в состояние повышенной боевой готовности в ожидании ответной реакции со стороны палестинских группировок и ливанской «Хезболлы», а также общей эскалации в регионе.
Сообщается также о приведении служб безопасности диппредставительств и миссий Израиля за рубежом в высшие степени готовности в связи с возможной агрессией со стороны Ирана.
Как сообщала «Русская Весна», 2 января США нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, а также несколько лидеров шиитского ополчения Ирака.
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Трамп фактически объявил войну Ирану, — экс-советник Обамы
Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, проведя операцию по убийству главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, считает бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент «Международной кризисной группы» Роберт Малли.
Шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби» объявило о гибели пяти своих членов и «двух гостей» при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.
«Президент, который пообещал не допустить еще одну войну США на Ближнем Востоке, фактически только что объявил войну. Удар, который, как утверждает администрация, был предназначен для сдерживания иранских атак, почти наверняка приведет к их увеличению», — говорится в комментарии Малли, поступившем в РИА Новости.
Бывший высокопоставленный представитель администрации США уверен, что убийство генерала, «несомненно, является очень серьезным ударом по Ирану».
«Но это также очень серьезный удар по любой надежде на региональную деэскалацию», — добавил он.
Пентагон подтвердил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции против Сулеймани. В Тегеране назвали это «актом международного терроризма» и «чрезвычайно опасной и глупой эскалацией».
Эксперт «Международной кризисной группы» Дэниел Шнайдерман также уверен, что эта американская операция является «значительной эскалацией напряженности» в отношениях между двумя странами. По его мнению, ответ Ирана не за горами, «что опасно и ускоряет потенциальную общерегиональную войну».
«Отсутствие дипломатических возможностей или мест для общения затрудняет достижение любой потенциальной деэскалации. Это означает, что продолжение обострения напряженности между США и Ираном не просто вероятно, но (произойдет) почти наверняка», — подчеркнул Шнайдерман.
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Иран обещает жестоко отомстить США за убийство своего легендарного военачальника
Иранский Верховный лидер — аятолла Али Хаменеи обещает отомстить за убийство руководителя элитных сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
«Жесткая месть ожидает тех, на чьих руках осталась его (генерала Сулеймани — прим. РВ) кровь, как и кровь других мучеников», — предупредил врагов Сейед Али Хосейни Хаменеи.
Национальный лидер исламской республики также объявил трёхдневный траур в связи с трагической смертью легендарного военачальника, прославившего своё имя многочисленными военными операциями от Сирии до Ирака.
В это же время высший совет национальной безопасности Ирана собирается на экстренное совещание.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма».
«Акт международного терроризма США, направленный против генерала Сулеймани, — того, кто эффективней всего боролся с ИГИЛ*, „Нусрой“*, „Аль-Каидой“* и другими, — крайне опасен и является глупой эскалацией. США понесут ответственность за свой преступный авантюризм», — написал дипломат в Twitter.
Зариф заверил, что убийство Сулеймани «лишь укрепит древо сопротивления в регионе и мире», и заявил, что внешнеполитическое ведомство Ирана сделает все для реализации решений, которые примет в ответ на гибель генерала Высший совет национальной безопасности Ирана.
Как сообщала «Русская Весна», глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани погиб вчера вечером: по автомобилю, в котором он находился в аэропорту Багдада, был нанесён ракетный удар. С ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».
Пентагон не скрывает, что удар был нанесен по личному приказу американского президента.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирия: боевые вертолёты ВКС РФ пролетают в метрах над турецкой бронетехникой — яркие кадры (ВИДЕО)
На севере Сирии в провинции Хасеке впервые прошла совместная российско-турецкая проверка постов контроля по трассе М-4. Особенно впечатляющим стал в этот раз пилотаж российских военных лётчиков, обеспечивающих безопасность колонны.
Об этом в новом эксклюзивном репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На этот раз российские и турецкие военные проверяли не отвод курдов из 20-километровой зоны вдоль границы, а провели инспекцию выполнения договоренностей по международной автомагистрали Алеппо — Хасеке. В частности, российской стороной было указано на недопустимость размещения протурецкими боевиками флагов группировок «Сирийская национальная армия» и «Дивизия Хамза».
Российские офицеры тщательно проверили безопасность стратегической трассы и выполнение турецкой стороной всех своих обязательств.
С воздуха российско-турецкую колонну прикрывали вертолеты ВКС России Ми-8 и Ми-35, которые уже стали символом стабильности и безопасности для всех местных жителей провинции.
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СРОЧНО: Пентагон выпустил заявление об убийстве военного лидера Ирана (ФОТО)
Только что Пентагон выпустил заявление в связи с убийством Командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, которого на Западе считали вторым человеком по влиянию во властной иерархии исламской республики. В последние годы просачивались слухи о том, что он может стать следующим верховным руководителем Ирана — аятоллой.
«По указанию Президента военные США предприняли решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за границей, убив Касема Сулеймани, командующего силами „Кудс“ Корпуса Стражей Исламской революции, объявленных в Штатах террористической организацией», — говорится в релизе Пентагона.
«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военных в Ираке и ближневосточном регионе, Сулеймани и его силы „Кудс“ ответственны за гибель сотен американцев и членов коалиции, а также ранений тысяч других», — утверждают в оборонном ведомстве Соединённых Штатов.
«В последние несколько месяцев он организовал нападения на коалиционные базы в Ираке, включая атаку 27 декабря, которая привела к смертям и ранениям американского и иракского персонала. Генерал Касем Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое произошло на этой неделе», — добавляют в Пентагоне.
«Наш удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак. Соединённые Штаты будут предпринимать все меры для защиты граждан и интересов вне зависимости от их нахождения в мире», — также сказано в сообщении американского военного ведомства.
Как перед этим сообщала «Русская Весна», руководитель элитного иранского спецподразделения «Кудс» из состава Корпуса стражей исламской революции легендарный генерал Касем Сулеймани был убит американским авиаударом по колонне машин у аэропорта в столице Ирака в ночь со 2 на 3 января.
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Обстрел аэропорта Багдада. Убит Кассем Сулеймани
Иракское ТВ сообщает, что в результате авиаудара по Багдадскому аэропорту убиты глава "Хашд-Шааби" Абу-Мухандис и глава "Сил Кудс" генерал КСИР Кассем Сулеймани, а также еще 3 человека (включая начальника протокола народных мобилизационных сил Ирака). Иран эту информацию пока не подтверждал. Источники в Ираке утверждают, что удар беспилотника пришелся по автомашине на выезде из аэропорта.
Если сообщения я о ракетной атаке к югу от аэропорта Багдада. Несколько ракет были сбиты системами ПВО.
Также сообщается, что морские пехотинцы США захватили лидера шиитского блока Фатх – Аль-Амери, а также лидера еще одной парламентской партии Аль-Хайзали.
Налицо очевидная попытка силой переломить рост иранского влияния в Ираке, путем нанесения "удара по штабам".
Эскалация противостояния в Ираке очевидно после этого неизбежна и ситуация в ближайшие дни будет активно развиваться.
Видео из района аэропорта https://twitter.com/AlperN007/status/1212925260238077952
Видео ударов https://twitter.com/Souria4Syrians/status/1212928536060813312 (всего очевидцы говорят об 11 взрывах)
Официальное подтверждение гибели Сулеймани на Иранском ТВ – https://twitter.com/alihashem_tv/status/1212927061104435200
Кадры с Иранского ТВ.
КСИР подтвердил, что Кассем Сулеймани погиб.
Заявление Пентагона.
Иран заявил, что США пересекли "Красную Линию" и ответный удар по США последует.
Аэропорт Багдада приостановил все международные рейсы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Война в Ливии: Трамп предостерёг Эрдогана; Израиль, Греция и Кипр сделали заявление о вводе войск
Ситуация вокруг охваченной войной Ливии продолжает обостряться.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в четверг, 2 января, парламент Турции одобрил закон, который разрешил отправку турецких военнослужащих в Ливию. Соответствующее решение поддержало большинство — 325 депутатов, 184 выступили против.
Перед этим контролирующее Триполи правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Предполагается, что теперь турецкие войска смогут помочь признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на Триполи сил Ливийской национальной армии Хафтара.
Несколько часов назад Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган побеседовали по телефону. В Белом доме рассказали, что в телефонном разговоре американский президент предупредил турецкого коллегу о том, что вмешательство в Ливию осложнит обстановку в этой африканской стране.
«Лидеры двух стран обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент США подчеркнул, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии», — сказано в официальном заявлении.
Также в администрации Трампа сообщили, что главы Соединённых Штатов и Турции «согласились, что необходимо добиться деэскалации в сирийской провинции Идлиб, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».
После этого появилось совместное заявление глав Греции, Израиля и Кипра:
«Турецкое решение о вводе войск в Ливию является серьёзной угрозой для стабильности в регионе. Данное решение является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН от 1970 года, согласно которому вводится эмбарго на поставки оружия в Ливию. Этот шаг (Анкары) подрывает усилия международного сообщества по поиску мирного политического урегулирования ливийского конфликта. Это опасно дальнейшей эскалацией конфликта и значительным ухудшением обстановки. Турция не должна нарушать резолюцию ООН. Последствия такого безрассудного шага будут пагубными для стабильности и мира во всём регионе. Анкаре следует воздерживаться от таких действий, которые грубо нарушают национальный суверенитет и независимость Ливии».
Как сообщалось, Турция является одним из главных сторонников правительства национального согласия Ливии, которое находится в Триполи. Их главный соперник — назначенный палатой представителей верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии маршал Халифа Хафтар. Он также пользуется иностранной поддержкой, в частности — со стороны Египта, ОАЭ и ряда других влиятельных в арабском мире государств. Ранее сообщалось, что в ливийском конфликте по обеим сторонам фронта участвуют иностранные наёмники из разных стран.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Уничтожение БПЛА “Vestel Karayel”
Хуситы объявившие о том, что 2020-й год станет "годом ПВО", не стали долго тянуть и завалили БПЛА "VESTEL KARAYEL". Машина была сбита вечером 30 декабря в районе Ходейды, где войскам хуситов противостоят объединенные силы Тарика Салеха, отряды наемников и эмиратчики.
Надо понимать, свежие поставки средств ПВО из Ирана дают о себе знать.
И еще касательно потерь авиации.
На LostArmour помимо потерь различной бронетехники на различных театрах военных действий, есть еще и аналогичный раздел посвященный потерям боевых самолетов и вертолетов в текущих локальных конфликтах.
Из свежего:
Обломки вертолета UH-60M, на котором вчера разбился глава Генштаба Тайваня.
Фрагмент сбитого хуситами БПЛА.
Еще один разбившийся UA-60A. Упал 13 декабря в Минессоте.
Смотреть раздел с потерями можно здесь https://lostarmour.info/aflosses/
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
А Израиль, как всегда, вроде и не причем… Трамп благородно взял ответственность на себя…
В мерзких делах нет места для благородных поступков…
Иран не будет отвечать адекватно просто в третьих странах от терактов снова начнут гибнуть мирные люди, а американцы да и мы тоже продолжим борьбу с терроризмом. С янками за одно.
Турция – враг Израиля, поэтому российские военные вертолёты ВКС РФ и пролетают в метрах над турецкой военной техникой.
Скоро 3-я мировая война. Видео (2 минуты).
Пошла жара!! Пентагон начал огромную переброску солдат на Ближний Восток.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=B21tpN5qMBI&feature=emb_title