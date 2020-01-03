Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020

Убийство военными США руководителя элитных сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани прокомментировал известный основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока», российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики стран Ближнего Востока ​Евгений Сатановский.

Он опубликовал материал Трамп свой ход сделал в своём авторском телеграм-канале «Армагеддоныч».

Ликвидация в столичном аэропорту Ирака генерала Касема Сулеймани, командующего силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Исламской республики Иран, главного организатора и руководителя военно-политической экспансии Ирана за пределами этой страны, в ответ на атаки местных шиитов на американское посольство в Багдаде, даже если не упоминать о гибели вместе с ним высокопоставленных лиц «Хизбаллы», беспрецедентный ход президента Трампа, который его вероятный соперник от лица демократов, Байден, не случайно сравнил с брошенным в пороховую бочку динамитом.

Трамп резко повысил ставки в президентской гонке, ликвидировав не пенсионера Бен-Ладена, как Обама, а человека по настоящему значимого, обладавшего колоссальными военно-диверсионными ресурсами, открыто враждебного Соединённым Штатам и опасного до крайности. Понимал ли он, что начинает войну с Ираном? Может да. И это значит, что он идёт на риск, на который Америка не шла со времён Буша.

А может и нет. Буш же этого, начиная войны в Афганистане и Ираке не понимал. Компетентность ни американскому разведывательному сообществу, ни Пентагону, ни тем более Госдепартаменту не свойственна. Со страноведением там плохо. Да и когда американские президенты профессионалов слушали? Там теперь как у нас было, в СССР, в Политбюро в 80-е годы. Трамп, как американский вариант Горбачёва — забавно. Но всё может быть.

Не ответить Иран не может. Ответ может быть разным. Во-первых, может ударить по Израилю. Это вообще для иранцев тема стандартная. Они сами себя уверили в том, что то ли Штатами управляют сионисты, то ли Израилем Штаты, так что «бей по евреям, чтоб американцы боялись» — стандартная формула местной идеологии. Для этого у них в Ливане и Газе насыщенные ракетами плацдармы есть и боевиков достаточно. Да и опыт есть. Другое дело, захочет ли ливанская Хизболла и палестинский «Исламский джихад», имеющие опыт войн с Израилем за иранские интересы и понимающие, чем это закончится, особенно учитывая предвыборные проблемы Нетаньяху, которые война может ему помочь решить, рисковать всем.

Благо ответный удар будет нанесён израильтянами не только по ним, но и по иранцам — напрямую. А в случае потерь в гражданском населении Израиля — и по Ирану как таковому. Вторая опция — удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. А если разгорится всерьёз, то и Эмиратов. Хотя последнее вряд ли. Порт Дубая для транзита грузов в Иран важен. А вот саудовская нефтяная отрасль под большой угрозой.

Благо интересы США там колоссальны. Впрочем, и опреснительные заводы королевства не защищённые толком от ракетных атак, могут быть атакованы в любой момент, когда решение об этом будет принято в Тегеране. И если без нефти прожить можно, то без воды… Третье направление возможного удара: проливы. Баб-эль-Мандебский (из Йемена) и Ормузский (последний — в случае большой войны). Точнее, идущие по ним суда — в первую очередь американские. И наконец, собственно территория США, американские военные за рубежом (которые теперь для Ирана легитимная цель) и американские интересы по всему миру, включая офисы корпораций, заводы и дипломатические представительства.

Первый эшелон угроз — Афганистан и Ирак. Второй — Сирия и Ливан. Третий — весь прочий мир, включая Латинскую Америку, Африку, Южную и Юго-Восточную Азию, где у иранцев мощные резидентуры. Как было в 90-е с Аргентиной, где иранцы взорвали израильское посольство и культурный центр. И наконец, есть сами США, где у Ирана с резидентурой всё в порядке. Хотя удар по Штатам означает нанесение ответного удара по Ирану, как было в результате теракта «9/11» с теми странами, которые Буш объявил в этом виновными.

Так что эту козырную карту Тегеран наверняка прибережёт до того момента, как Вашингтон атакует собственно иранскую территорию. И тут уже «11 сентября» будет вспоминаться как доброе старое прошлое. В Европе и на Дальнем Востоке Иран Штаты атаковать не будет: отношения с европейцами, Пекином, Токио и Сеулом ему важнее. Но с ядерным нераспространением можно попрощаться уже сейчас. Будет Иран об этом объявлять или нет, А-бомбу он станет делать с удесятерённой энергией. Тем более, Трамп из ядерной сделки вышел, так что он во всём и будет виноват.

Опять же, на будущих выборах, и парламентских, и президентских, в Иране победа ультраконсерваторов обеспечена. И тех, кто там сейчас выступит против режима, из-за повышения цен на бензин или по какому угодно другому поводу, остаётся только пожалеть. И наконец, цена на нефть в очередной раз имеет все шансы взлететь до небес.

Что вряд ли озаботит отечественное руководство экономического блока с учётом привязки к ней бюджета. А то, что Штаты будут по горло заняты Ираном, не исключено, отвлечёт их от России, Китая и всех прочих объектов неусыпной заботы американского Конгресса о превентивной ликвидации конкурентов. Хотя рисков сложившаяся ситуация влечёт столько для всех, что счастья она российскому МИДу и Министерству обороны не прибавит.

Но наши американцев столько раз предупреждали, что остаётся только, следуя древней китайской пословице, сидя на склоне горы наблюдать, как два тигра дерутся в долине. И наконец: Трамп принял решение об уничтожении Сулеймани? Скорее всего, лично Трамп. Его уровень. Путин им точно не командует и на это не претендует. Петров, Баширов и прочие легендарные фигуры из русского фольклора, вроде Змея Горыныча, Кощея, Яги и Чебурашки, тоже. Так что не пошли бы они все со своими грядущими проблемами, от которых мы можем только дистанцироваться?

Благо, Сулеймани нам был не сват, не брат и не старинный друг. Ситуативный партнёр по Сирии. Не более. И весьма проблемный с его вечными попытками подготовить в Сирии очередной плацдарм для удара по Израилю и ответными операциями израильтян против иранцев в Сирии. Так что будет как будет и приведёт это к тому, к чему приведёт. Скучно точно не будет. Большая драка впереди. Большая кровь. И большие перемены. Трамп свой ход сделал. Варианты ответов ясны. Какой применят, не знает никто. Игра идёт, ставки на повышение.

Как сообщала «Русская Весна», глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани погиб вчера вечером: по автомобилю, в котором он находился в аэропорту Багдада, был нанесён ракетный удар. С ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

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