Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июня 2020

Русские деньги для Талибана

1. New York Times давеча обвинила Россию в том, что та тайно платит Талибану за то, чтобы тот убивал американских солдат. То есть в том же самом, чем США занималась в Афганистане, оплачивая убийства советских солдат джихадистами. В США знают ,что этой публике можно платить.2. Обвинения строились как обычно на неназванных анонимных источниках, без каких-либо фамилий, документов, свидетельств и т.п. Классика "хайли лайкли".2. МИД РФ резонно назвал все это фейком и низкопробной пропагандой. Так было и в прошлый раз, когда года 2-3 назад, США обвиняли РФ в том, что она тайно снабжает Талибан ресурсами, но за прошедшее время доказательств этому так и не было предоставлено.4. Трамп назвал все это выдумкой со стороны американских фейк-ньюс и заявил, что не видел каких-либо документов, которые бы указывали на наличие таких фактов.5. Нац.разведка США также опровергла этот вброс, заявив, что такие данные в Белый Дом никогда не поступали.Получается, в газету идет вброс о том, о чем не в курсе руководство страны.Стоит отметить, что в Педивикии NYT числится источником с "высокой степенью достоверности" и "ответственным подходом к выпуску новостей".Вброс очевидно был нацелен на оживление "российской темы" в американской внутренней повестке (формат обвинений "Трамп знал, что русские руками талибов убивают американцев, но ничего не сделал и скрывал это от общественности"), плюс, нельзя исключать, что вброс нацелен на то, чтобы сорвать переговоры по выводу американских войск, обвинив Талибан в том, что тот не хочет мира, а хочет денег от России для убийства американских солдат.Источник фейка очевиден – Демократическая Партия США и ее сторонники в "разведсообществе", которые уже не первый раз подобным образом нападают на Трампа. Россия же тут уже традиционно выступает в виде пугала.PS. Командование ВМС США сегодня обвинило Россию в том, что ее операции в Восточном Средиземноморье угрожают безопасности Европы и Африки (!). Берегись Африка, идет злой русский медведь!PS2. Между тем тему русских денег для Талибана продолжают раскручивать:PS3. Ну и докучи. Трамп заявил, что Россию выгнали из G-8 за то, что там переигрывала администрацию Обамы и Байдена.США в свое время настояли на исключении России из «Большой восьмерки» по той причине, что экс-президент Барак Обама тогда проигрывал на внешнеполитической арене Москве,Разумеется, агент Дональд имеет ввиду, что Обама и Байден про…ли все полимеры, но он не такой.

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Трамп назвал статью New York Times о «сговоре» России с талибами «заказухой»

Дональд Трамп назвал статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения «Талибан»* вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане, «заказухой». «Может, это просто очередная „заказуха” фейковых The New York Times? Они должны раскрыть свой „анонимный” источник. Готов поспорить, что они не смогут, ведь этого человека, скорее всего, не существует. Так, может, это вранье, как это было с их неудавшимся вбросом о России (инсинуации о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа — прим. РВ)?» — написал он как обычно в Twitter. А позже добавил: «Никто не вёл себя жёстче по отношению к России, чем администрация Трампа. При коррумпированных Джо Байдене и Обаме Россия чувствовала себя вольготно, отхватив у Украины важные части территории». Как сообщала «Русская Весна», «Талибан» ответил на публикацию американских СМИ о связях с Россией. Читайте также: Уличная война в США: волна перестрелок и убийств, бунтовщики грозят перевернуть Штаты (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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