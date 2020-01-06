Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас

Теневой командир

Зачем Трамп это сделал?

Уроки и вызовы для России.

Александр Тимохин

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2 января 2020 года в Багдаде был убит Касем Сулеймани. Это событие надо понять и сделать из него правильные выводы, и срочно потому, что оно имеет к нашему будущему самое прямое отношение. Непосредственное.Увы, но отечественная публика не особо умеет в «понимание». До сей поры убитого называют просто иранским генералом. Да, строго формально это был иранский генерал, но он ещё в 2009 мог сместить иранского президента, пусть и не один.Конечно, строго формально это был просто командующий частью иранских сил спецопераций. Но по факту он контролировал огромную транснациональную финансовую империю, достаточно богатую, чтобы спонсировать всю иранскую машину войны на Ближнем Востоке, не получая из бюджета страны ни одного риала. И гигантскую сеть негосударственных армий, одной из которых была, например «Хезболла», но не была единственной. За него дрались даже христиане, он смог переманить на свою сторону смертельных врагов Ирана и всех шиитов в мире – «Аль-Каиду» (запрещена в РФ). Курды, с усмирения которых в Иране началась его военная карьера, в Ираке прятали его от своих главных союзников – американцев.Да, он по своему официальному статусу не был ровней многим в Иране. А по факту он отдавал приказы иностранным президентам как своим подчинённым – и они их беспрекословно выполняли.Когда-то Касем Сулеймани был мальчишкой, пытавшимся найти хоть какую-то работу, чтобы помочь спасти отца-крестьянина от ареста за долги. А за день до смерти количество людей, имеющих большую, чем у него, власть, было меньше, чем пальцев на руках. В мире, не в Иране. В Иране впрочем, тоже – только аятолла Хаменеи мог бы отправить его в отставку, если бы захотел. Но он бы не захотел, потому что Сулеймани был национальным героем, которого будут помнить много лет после того, как фамилия Хаменеи будет навсегда забыта всеми. Часть национального пантеона, фигура, соразмерная Саладдину в шиитском мусульманском мире. Человек, управлявший Ираком и войной в Сирии одновременно. Человек, лично знакомый с Башаром аль-Асадом и, видимо, с Владимиром Путиным. Друг Хасана Насраллы. В Иране ему приписывают идею позвать Россию в Сирию. Это, видимо, неправда, но масштаб личности Сулеймани вполне даёт основания для таких слухов.В мире на сегодня почти нет соразмерной по масштабам личности. Путин если только. Си Цзиньпин ещё, возможно. Даже убивший Сулеймани Трамп не дотягивает, впрочем, такое бывает, что люди попроще убивают тех, кто их превосходит по своим личным качествам. Особенно просто такое получается, когда без повода, из-за угла.Сулеймани всухую бы выиграл президентские выборы в Иране, если бы только захотел. Но он в своё время отказался от политической карьеры со словами: «Я хочу остаться солдатом революции». В Иране его называли словом «сардар» — командующий. Конечно, это тоже одна из иранских традиций – так называть высокопоставленных офицеров, в прессе, например. Вот только у всех командующих были фамилии, а просто Командующий в Иране был один. И останется один.Это был человек-легенда. Довольно страшная легенда, нельзя это не признать, но легенда. Человек-символ. И даже его смерть переполнена символами, как ничья другая. В истории России сомасштабные личности тоже были, например, Ермак. Но было их немного. Да и ни у кого их не было много.Он был тем, кто добивался мира с американцами и успешно вёл Иран к нему, а после стал тем, кто уничтожил самое большое количество американских солдат после Вьетнама. И не по своей воле. Он сокрушил американские планы в Ираке и завоевал Ирак для своей страны. Он дрался за реинкарнацию Персидской Империи как никто другой и почти победил.Он погиб от оружия, специально созданного для тайных убийств. Бесполезного на войне, но эффективного для тайных убийств тех, кто не может защититься здесь и сейчас. Оружия, которое сегодня само по себе – символ, только символ другой страны – США. Кристально чистый символ.А ещё в его гибели заключены уроки. И их тоже немало.Но обо всём по порядку.Нет никакого смысла пересказывать биографию Касема Сулеймани. Она общедоступна, в том числе и на русском языке. Но кое-что стоит прокомментировать. Пойдя на войну с Ираком младшим офицером, Сулеймани отличился таким уровнем храбрости и военными способностями, что получил феноменальный карьерный рост. Вступив в КСИР в 22 года, в тридцать он уже командовал дивизией, а свое первое соединение, пехотную бригаду, получил в 27 лет. Однако те, кто с ним служил, отмечали, что он сохранил то отношение к человеческой жизни, которое скорее свойственно младшему офицеру. Сулеймани всегда тяжело переживал потери в своих частях. Тогда же, в восьмидесятых, он был одним из первых в Иране офицеров, поднявших голос против «расточительных» методов ведения военных действий, практиковавшихся иранцами. Возможно, что это повлияло на его стиль ведения операций в будущем.После того как война с Ираком закончилась, иранские власти стали искать способ «решать вопросы» с соседями не настолько ужасной ценой, как это было в войне с Ираком. К тому же Иран, постоянно попадавший то под одни, то под другие санкции, просто не имел денег на большие войны. Логичным и, что самое главное, соответствующим местной культурной парадигме, стало создание сил, способных вести изматывающую и сковывающую противника иррегулярную войну на дальних подступах к Ирану. Идеальной основой для таких сил было формирование, ошибочно называемое в прессе арабским словом «Аль-Кудс». На самом деле на фарси оно называется «Кодс», правда, значит то же самое – «Иерусалим».С самого начала войны с Ираком «Кодс» вел иррегулярную войну в иракском Курдистане, а с 1982-го года начал подрывную антиизраильскую деятельность в Ливане. Именно тогда была создана «Хезболла», «оседлавшая» антиизраильские и антихристианские настроения в Ливане после событий 1982-го года.После войны с Ираком «Кодс» должен был перейти на новый уровень. И для этого ему нужен был новый командир.В 1998 году таким командиром стал Сулеймани. К тому времени за его плечами были не только бои ирано-иракской войны, и операции против курдских повстанцев в Иране, но и успешные операции в рамках масштабной и кровавой войны с наркотиками на афганской границе.Об этих событиях отечественному читателю тоже ничего не известно, а это были масштабные и кровавые события. Сулеймани окончательно создал свою репутацию именно в том хаосе войны всех против всех, где иранским военным приходилось отражать атаки нанятых наркоторговцами банд и ловить пули в спину со стороны своих одновременно, где минировались горы и с помощью инженерных сооружений блокировались тропы, где приходилось ходить в рейды на караваны с наркотиками, лежать в засадах и побеждать без внешней помощи. Без артиллерии или авиации. В войне, где блокпосты и опорные пункты иранцев систематически брались в осаду и подвергались рейдам из Афганистана, а на улицах приграничных иранских городов наркомафия убивала любых военных без разбора, хоть рядовых, хоть генералов – и так годами.Именно в этом аду пехотный командир Сулеймани показал себя мастером иррегулярной войны. После этого его назначение на новый пост стало закономерным.После назначения Сулеймани входит в курс дела и постепенно расширяет антисаддамовские операции в Ираке, а также подрывные действия против движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Он также резко усилил связи «Кодса» с ливанским движением «Хезболла», добившись увеличения помощи этому движению со стороны Ирана, в том числе и людьми.Но тем взлётом в своей карьере, который сделал его одним из негласных властителей шиитского мира, Сулеймани стал благодаря американцам. Именно борьба с ними и сделала его тем, кем он был.Но это было не то, чего иранцы добивались, и не то, чего добивался Сулеймани.Как известно, после событий 11 сентября 2001 года в США Россия оказала различную поддержку США в их операциях в Афганистане. Менее известно, что аналогичную поддержку оказал Иран.Со стороны Ирана за взаимодействие с США отвечал именно Сулеймани, которого американцы тогда знали как Хаджи Кассема. Именно Иран предоставил США самую детальную информацию о расположении баз и отрядов «Талибана», ту самую, которую добывали оперативники «Кодс» в своих опасных операциях на афганской территории. Сулеймани даже проводил аресты оперативников «Аль-Каиды» в Иране и обеспечивал их доставку в Афганистан. Как позже вспоминали американцы, работавшие с иранцами, это было очень выгодное сотрудничество.Всё резко изменилось в январе 2002 года, когда президент США Джордж Буш в своём ежегодном послании Конгрессу объявил Иран частью некоей «оси зла».Это вызвало шок у иранцев, которые уже рассматривали США как союзника в борьбе с «Талибаном», да и у тех американских дипломатов, которые с ними сотрудничали – тоже. Но это был факт. Для самого Сулеймани это была проблема ещё и потому, что он в каком-то смысле поставил на американцев. А теперь они сделали такой фокус.Республиканцам, однако, было наплевать на то, кто и в чём помог их стране. Они хотели убивать и разрушать, их, по большому счёту не интересовала даже капитуляция тех стран, которые были назначены жертвами Америки, их интересовали трупы, и Иран тоже был в списке. Но – после Ирака.В 2003 году американская армия сокрушила Ирак. Иран не особо протестовал против краха своего заклятого врага, чья агрессия унесла почти полмиллиона иракских жизней. Более того, под руководством Сулеймани, после вторжения американцев в Ирак и его оккупации, иранцы опять вышли на связь со своими старыми контрагентами.Правда, теперь в их поведении чувствовался ещё и страх. Им явно казалось, что их страна будет следующей, впрочем, на момент американского вторжения в Ирак так и планировалось.Мало кто знает, но первое оккупационное правительство в Ираке создавалось американцами с участием Касема Сулеймани. Он участвовал в подборе кандидатур и согласовывал их с американцами. Правда, вскоре всё кончилось.С одной стороны, никакие жесты доброй воли в адрес США не работали. Казалось, что янки превратились в фанатиков-людоедов, одержимых идеей уничтожения всех подряд, имея в виду Иран на первом месте. Но с другой стороны, причём одновременно, было видно, что они буксуют в Ираке.2004 год – год, когда иранцы провели свою переоценку ситуации. Теперь она выглядела иначе: США по-прежнему были страной-маньяком, впавшим в безумие, но теперь этот маньяк явно застрял на двух своих войнах, ведущихся неизвестно за что. Теперь, после провала попыток сотрудничать с американцами, логичной стала другая стратегия – сделать так, чтобы они застряли в партизанской войне. И «Кодс» немедленно взялся за дело. Люди Сулеймани массово тренировали разные, независимые друг от друга шиитские группировки, которые немедленно начинали атаковать американцев, а иранские ставленники в иракском правительстве вели интенсивный саботаж американских усилий по наведению порядка. За год иранцам удалось поднять мощнейшую волну сопротивления.Им также удалось серьёзно вооружить повстанцев. Например, американцы широко применяли защищённые от взрывов и стрелкового оружия броневики, обозначающиеся как MRAP – Mine Resistant, Ambush Protected. Эти машины хорошо защищали экипажи, и уничтожение американских оккупантов для иракцев было проблемой. Иранцы очень быстро создали портативные мины с боевой частью типа «ударное ядро», наладили их производство и поставку в Ирак. Эти мины легко поражали монструозные американские броневики и уносили жизни сотен американских солдат. И это тоже была работа Сулеймани.Его деятельность в Ираке – по профессиональному эффективная и по-персидски коварная, заслуживает отдельного описания. Американцы пробовали его захватить – безуспешно. Были у него и ошибки – так, привлечение к операциям против США «Аль-Каиды» закончилось в итоге нападениями её боевиков и на иракских шиитов, что является личной ошибкой Сулеймани. Американцев, правда, они тоже убивали, так что ошибка была не тяжкая.Помимо войны на ослабление США, Сулеймани занимался тем, чтобы на территории Ирака никогда не возникло бы сильное, способное угрожать Ирану правительство, и тоже успешно.Итог этих усилий известен. В 2011 году США официально закончили оккупацию Ирака, минимизировав своё присутствие в этой стране. О вторжении в Иран и речи больше быть не могло, а сам Ирак был наводнён иракскими ополчениями, способными легко разгромить официальную иракскую армию, само же иракское правительство напрямую управлялось из Тегерана, причём управлял им Сулеймани лично.Одновременно с войной Сулеймани создавал экономическую основу для своих операций. Ставя под контроль банки и поставки нефти в Ираке, а потом и в других местах, он добился того, что его военная империя оказалась на самофинансировании. Это было ровно то, чего иранцы хотели после войны с Ираком: вопросы их обороноспособности решались, во-первых сами, без привлечения больших масс иранских войск, во-вторых, эффективно, в-третьих, вне иранской территории, а в-четвёртых, ещё и бесплатно.Вспышка инспирированной американцами террористической войны в регионе сделала Сулеймани ещё более востребованным. И в Ираке, и в Сирии основную тяжесть войн против террористических группировок, когда-то созданных при участии США, несли разные ополчения и шиитские группировки, созданные КСИР. В Сирии самыми боеспособными частями стала ливанская «Хезболла» — детище «Кодс», опекаемая Сулеймани. В определённый момент Сулеймани оказался человеком, управляющим всеми войнами в Ираке и Сирии сразу.Иранцам, однако, не хватило ресурсов. Если Асаду помогали они и Россия, то террористов накачивал деньгами и ресурсами весь прозападный мир. В Ираке США задерживали поставки оружия официальной иракской армии до тех пор, пока ИГИЛ (запрещено в РФ) не достигло отведённых ему кукловодами из Вашингтона границ, и не наносили ударов по террористам до тех пор, пока этого не произошло. КСИР использовал там и свою авиацию, и свою бронетехнику. И если в Ираке иранских ресурсов кое-как хватало, чтобы хотя бы остановить наступление террористов, то в Сирии дела шли очень плохо. Дошло до того, что маршруты, по которым перемещалась семья Асада в повседневной жизни, начали подвергаться миномётным обстрелам – и никакого выхода не было видно.Но вскоре в Сирии появилась Россия, американцы в Ираке начали осаживать своё распоясавшееся порождение – ИГИЛ, и Сулеймани опять смог добиваться успехов. В России все знают про роль ВКС РФ, но мало кто знает, что где-то до 2016 года почти всю войну на земле «вывозил» Иран – сирийская армия к определённому моменту утратила боеспособность почти полностью. Получалось у иранцев плохо и бестолково, но других войск тогда не было.В целом в успехе борьбы с террором в Сирии роль людей Сулеймани сопоставима с ролью России. Сейчас ситуация иная, Россия смогла создать свои, неподконтрольные Ирану наземные силы в этой стране, но в начале нашего вмешательства в конфликт всё было иначе.И если в нашем общественном сознании символом сирийского перелома является бомбардировщик с красными звёздами на плоскостях, то в Иране это портрет Касема Сулеймани. Командующего.На Западе он считается террористом. И действительно – в средствах ни он, ни его люди не сдерживались. Но не стоит повально осуждать их – все без исключения участники войн в регионе, кроме России, по уши замараны в военных преступлениях, которые они совершали добровольно и осознанно. И вряд ли с точки зрения здравого смысла пропуск американцами боевиков ИГИЛ из Ирака в Сирию перед повторным захватом Пальмиры чем-то хуже, чем помощь иранцев «Хезболле» в получении ракет, которые гарантированно полетят на жилые кварталы. Израильские бомбы с фосфором над Газой убивают куда больше, чем иранцы убили за все годы со времён Исламской революции. И когда кто-то даёт всему происходящему истерические нравственные оценки, то такому человеку стоит начать с той стороны, которую он считает своей.Ни иранцы, ни Сулеймани не были и не являются ангелочками с крылышками. Но на фоне американцев и израильтян это просто дети. Стоит помнить об этом, когда кто-то устроит очередную истерику.Касем Сулеймани погиб в условиях, когда ни он, ни его организация давно не вели никаких боевых действий против США и когда США давно не вели никаких боевых действий против иранских сил. Погиб в ходе многолетнего негласного перемирия. Он, собственно, поэтому и не скрывался, а спокойно прилетел в Багдадский аэропорт на самолёте, сел, не прячась, в машину и поехал по ночному городу.Идея о том, что он так себя вёл, дав перед этим команду осуществить беспорядочный беспокоящий обстрел американской базы, не приведший ни к каким серьёзным потерям противника, выглядит, мягко говоря, глупо.Да американцы и сами формулируют причину его убийства иначе. Надо понимать, что их слова в любом случае являются ложью.Касем Сулеймани был убит ракетой, неофициально называемой американцами «Ниндзя» — Hellfire 9X. Её специфической особенностью является то, что для поражения цели вместо боевой части со взрывчатыми веществами она использует ножи – шесть длинных лезвий такого размера, чтобы при поражении типового легкового автомобиля разрубить на куски всех, кто едет в салоне. Это оружие, специально созданное для убийств, в войне с реальным врагом оно бесполезно. Такие ракеты не могут поражать бронемашины. Они созданы именно для того, чтобы вскрывать легковушки и убивать их пассажиров.Это символично. Если Касем Сулеймани — символ Ирана, то его смерть — это символ США. Убийство бывшего противника, с которым давно нет никакой войны и который не прячется, причём противника, который когда-то искал американской дружбы, но страну которого США приговорили к смерти, с помощью оружия, которое создано специально для тайных убийств людей, неспособных себя защитить. Символ американской культуры как есть. Да, некоторые из разрубленных лезвиями «Ниндзи» людей на самом деле террористы.Даже те, кого когда-то обучали и тренировали сами американцы.Но Сулеймани не было в этом списке.Эта статья пишется в субботу, 4 января. А в воскресенье, 5 января, иракский парламент должен решить: оставаться американским войскам в стране после такого или нет. Рискнём предположить следующее.Трамп обещал вывести войска и из Ирака, и из Сирии. В то же самое время он нуждается в любой поддержке в ходе идущего процесса импичмента. Импичмент этот, конечно, обречён, но давление, которое неоконы оказывают на Трампа, поистине страшно.Трамп уже пытался выйти из Сирии, но это его порыв был с успехом саботирован. И он не может преодолеть сопротивление неоконов.Но что если дальнейшее нахождение войск там станет невозможно технически? Тогда и неоконам придётся смириться. Выбора не будет. А Трамп станет человеком, который выполнил обещание уйти из Ирака и Сирии. Но как это сделать? Как сделать, чтобы нахождение войск и Ираке и Сирии стало невозможно? Тут никакие неоконы не справятся.В таких условиях совершить нечто, за что иракцы сами вытолкают США из своей страны, — вполне себе решение. А значит, и из Сирии придётся уйти, ведь снабжать группировку там можно только через Ирак.Вот и выходит, что Трамп вполне мог «подставиться». Убить старого врага и ценой его жизни решить свои внутриполитические проблемы. Почему бы нет?Вполне возможно, что причина убийства Сулеймани именно в этом. Это была знаковая фигура, и на его смерть иранцы просто не смогут закрыть глаза – не тот масштаб. Вполне возможно, что изгнание американцев из Ирака в качестве «ответа» — это и есть то, чего на самом деле добивается американский президент.По СМИ региона уже расползаются утечки о том, что Помпео предлагает иранцам ответить соразмерно и успокоиться на этом, что США «пробивают» будущую иранскую реакцию и в целом в войне не заинтересованы. Тогда чего они добивались?То, как США обошлись с Ираном и его генералом, – пример, подтверждающий уже много раз озвученное правило жизни на это планете: никакое мирное сосуществование с США невозможно. Никак, в принципе. Никакие уступки, никакая помощь, никакое содействие не заставит американцев отказаться от планов по уничтожению тех стран, которых они «приговорили». С ними нельзя договориться, нельзя прийти к взаимопониманию. Это невозможно.Сулеймани пытался, и его страна пыталась. Итог очевиден. СССР пытался, и его тоже нет. Саддам Хуссейн был желанным гостем в США в 80-е – американцы даже снабдили его химическим оружием. Его страна была разрушена, дети убиты и он сам потом тоже. Каддафи приложил массу усилий для нормализации отношений с США, и все знают, чем он закончил, а в Ливии сегодня рынки рабов на месте школ и больниц. Асад пытался наладить взаимоотношения с США, сдавал им террористов, делился информацией и начал переговоры с Израилем по Голанам. Итог известен. Россия поддержала США после 11-го сентября. На сегодня количество убитых на Украине этнических русских исчисляется многими тысячами, и убиты они при поддержке США. Примеров масса.Этот тот урок, который мы ОПЯТЬ видим в биографии Касема Сулеймани. Как раньше видели в других примерах.С выводами на будущее сложнее. Если мотивы США действительно такие, какими они кажутся, то Трамп действительно может вылезти из ближневосточной трясины. И тогда его руки будут развязаны. На сегодня идеей-фикс у американцев является желание «осадить» Китай. Но у Китая за спиной есть слабая, по мнению США, страна-подпорка – Россия. Если её выбить, то позиции Китая в противостоянии с США сильно ослабнут.Причём не важно, насколько этот ход мыслей верен: и Наполеон, и Гитлер думали точно так же, но это не помешало второму из них повторить ошибку первого. Американцы думают похожим образом.А значит, развязанные руки Трампа могут выйти нам боком – и сильно. Его слова о желании хороших отношений с Россией — это только слова, американцы не в состоянии понимать под ними что-то, кроме нашей капитуляции, как в своё время СССР. По крайней мере, внутри политической элиты.Впрочем, идея использовать русских как таран против китайцев и «порешать китайский вопрос» чужими руками там тоже будоражит некоторые умы. И даже находит сторонников-предателей в самой России, увы.Таким образом, наш интерес в том, чтобы руки Трампа не развязывались. Они дальше должны быть связаны и Афганистаном, и Сирией, и Ираком. Нужно, чтобы США застряли там на как можно более долгий срок.В построенном американцами мире много мёртвых американцев означает мало мёртвых русских, и наоборот. Нам волей-неволей придётся играть по этим правилам.А значит, все усилия России в условиях спровоцированного убийством Сулеймани американцами кризиса должны способствовать простой вещи – нельзя допустить их быстрого ухода из региона. Они должны там остаться, они должны тратить там свои ресурсы и деньги…Есть и ещё кое-что. Иран благодаря усилиям таких людей, как Сулеймани, активно усиливается, и скоро, если всё будет идти так, как идёт, перед нами предстанет новая редакция Персидской империи. Исторический опыт говорит, что в этом для России нет ничего хорошего. Иран уже имеет экспансионистские планы в постсоветское пространство, причём некоторые – совместно с Китаем. Совокупно ресурсы Ирана и Китая несоизмеримо больше наших.Цинично, но насколько нам нужна вечная война Америки непонятно за что и непонятно где, настолько же для нас было бы полезно, если бы эта самая Америка осадила бы Иран. Более того, играя в такой заварухе на стороне иранцев, можно наконец-то заставить американцев заплатить за их прошлые злодеяния. Взять прямой налог кровью, как, например, в Корее. И как идеальные итоги – кровоточащая рана США, которая не позволит им хотя бы какое-то время вести свою необъявленную войну против нас, и ослабленный и безопасный для России Иран, которого можно будет сделать весьма выгодным экономическим партнёром в этом случае.Не мы создали мир, который устроен именно таким образом. А значит, мы можем и должны защищать себя и от реальных, и от будущих угроз, не испытывая особых угрызений совести по этому поводу. Потому, что по отношению к нам никто таких угрызений испытывать не будет.Вот о чём нам нужно подумать в связи с гибелью Касема Сулеймани.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9617547.html