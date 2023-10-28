

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 50-ти военнослужащих и три пикапа.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Всего на данном направлении противник потерял до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120-ти военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Гиацинт» и «МСТА-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.



Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пролетарка, Саги Херсонской области, Валерьяновка, Веселое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка Луганской Народной Республики и Токмак Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 517 самолетов, 253 вертолета, 8348 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12980 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6897 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14720 единиц специальной военной автомобильной техники.