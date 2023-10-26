

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий во взаимодействии с авиацией, огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 225-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 120-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Васюковка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295-ти военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Dana» чешского производства.



▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады территориальной обороны в районах города Угледар Донецкой Народной Республики, населенных пунктов: Урожайное, Старомайорское и Никольское Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих, три танка, в том числе два «Leopard», четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и гаубица М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица «Мста-Б».

В районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128-ми районах.

Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пунктам управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.



Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «GLSDB».

Также уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8298 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12950 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6888 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14672 единицы специальной военной автомобильной техники.