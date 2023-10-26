Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 октября 2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий во взаимодействии с авиацией, огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики.
Потери противника составили до 225-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили более 120-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Васюковка Донецкой Народной Республики.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295-ти военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Dana» чешского производства.
▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады территориальной обороны в районах города Угледар Донецкой Народной Республики, населенных пунктов: Урожайное, Старомайорское и Никольское Донецкой Народной Республики.
Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.
▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери противника на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих, три танка, в том числе два «Leopard», четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и гаубица М119 производства США.
▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица «Мста-Б».
В районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128-ми районах.
Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пунктам управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «GLSDB».
Также уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8298 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12950 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6888 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14672 единицы специальной военной автомобильной техники.
А шо там в Израиле -забастовка оказывается .Всё чудесатее там у них.А ХАМАС прибыл в Москву на переговоры..События разворачивающиеся сегодня на Ближнем Востоке, с каждым днем становятся все более непредсказуемыми. Неожиданно для всех в Израиле началась массовая забастовка. Требования, которые озвучивают протестующие, звучат весьма неожиданно – израильтяне требуют от лидера страны Биньямина Нетаньяху, признать поражение своей страны от Палестины. Люди которые в результате атаки ХАМАС лишились своих родственников, вышли на улицы и озвучивают жесткое требование – Нетаньяху отдать под трибунал и сесть за стол переговоров с Палестиной, чтобы наконец завершить крoвoпpoлитный конфликт.
Нетаньяху отлично понимает, каким кошмаром для него могут обернуться протесты населения и для того что бы снять с себя ответственность, израильский лидер начинает топить своих конкурентов и пытается отдать их под трибунал. А что бы эта задача была выполнена без осечек, Нетаньяху поручил её выполнение своей супруге Саре Нетаньяху.Та таки взялась за дело, и пытается сегодня организовать проверку всех военных и политических деятелей Израиля, на предмет сделанных ими публичных высказываний касающихся готовности ЦАХАЛ.
Цели уже обозначены, это два экс-премьера, которые стояли у руля государства между вторым и третьим сроком Биньямина Нетаньяху, а если конкретно, то Нафтали Беннет и Яир Лапид, начальники Генерального штаба Гади Айзенкот и Герци Халеви, глава израильской разведки Шабак Ронен Бар, руководитель Моссада Давид Барнеа, и прочие.
Чтобы разобраться в происходящих сегодня событиях, следует знать, что все правительства иудейского государства, начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, буквально погрязли в тотальной коррупции и грязных политических игрищах. С военными чиновниками, ситуация та же. На протяжении десятилетий, на внутренней политической арене шла самая настоящая вoйнa за бюджеты, в ходе которой каждый каждый из её участников делал всевозможное, что бы вырвать себе кусок пожирнее.
Сегодня, когда еврейское государство подошло к самому краю пропасти, конфликты интересов вспыхнули с новой силой, но беда для политической верхушки состоит в том, что всё равно придётся найти виновного в произошедших событиях и представить его местному населению. По другому просто не получится – кто-то должен ответить за гибель тысяч местных граждан.
Все названные выше чиновники вошли в состав вновь сформированного Правительства военного времени, но тактическим перемирием там и не пахнет. Когда крысы оказываются загнанными в угол, они начинают пожирать друг друга, и обстановка царящая сегодня в израильских верхах абсолютно идентична. В нынешней ситуации, именно политические деятели являются самым слабым местом иудейского государства.
Делать сегодня какие-то прогнозы абсолютно неблагодарное занятие, но даже человеку несведущему в политике должно быть понятно, что подковерная политическая возня и неспособность в ходе её ведения договориться между собой, ослабляют и без того находящийся в растерянности Израиль.
Так контрнаступ в Газу отменяется ? как и у укров..Все -таки на масленицу все приедут на блины с мирными инициативами ,сколько можно..Сару не брать ,она хлебом кидается..Ого сколько теперь гешефта на стройках можно отхватить зачем и война..
Первый батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ вошёл в состав
Вооруженных Сил России:https://russian.rt.com/ussr/news/1222612-batalon-eks-boicy-kaskad?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FBatalon_dobrovolcev_izbyvshikh_bojcov_VSU_postupil_vsostav_VS_Rossii–29ce2e32be7b50e3e6b0d6cfb1e70baf
А вот еще одно достижение..Резво и смело..аж на два % рискнули..
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей, евро — ниже 98 рублей, следует из данных торговой площадки.
Это произошло после решения Банка России повысить ключевую ставку до 15% годовых.
По состоянию на 13:30 мск доллар торговался на уровне 92,9 рубля, евро — 98,19 рубля, юань — 12,653 рубля.
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10994382
Банк России на заседании совета директоров поднял ключевую ставку до 15%. Решение регулятора опубликовано на официальном сайте.
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10994378
А работникам и воюющим ОПК..процент кредитования жилья остается под 2%…стройку то нельзя останавливать..