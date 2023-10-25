

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий во взаимодействии с авиацией, огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем отразили 15 атак подразделений 14-й, 32-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 101-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили более 145-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 3 атаки штурмовых групп 15-го полка нацгвардии, а также 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ.

▫️ Общие потери противника за сутки составили более 500 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М119 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах города Угледар, населенных пунктов: Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 82-й механизированной и 65-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

▫️ Суточные потери противника составили до 85-ти военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

▫️ Кроме того, поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20 и орудие М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника.

▫️ Потери ВСУ составили свыше 110-ти военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах.



▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области.

▫️ В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка, Нырково, Тополевка Луганской Народной Республики, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Инженерное, Мирное Запорожской области, Песчановка Херсонской области, Таволжанка и Ольшана Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8271 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12930 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6875 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14662 единицы специальной военной автомобильной техники.