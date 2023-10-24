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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 октября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены восемь атак 14-й, 32-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, а также 101-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Сергеевка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, а также два пикапа.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены одиннадцать атак штурмовых групп 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Также, в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ Потери противника на данном направлении составили более 125-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшие сутки потери противника составили более 235-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов 93 механизированной бригады.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ Общие потери противника составили до 110-ти военнослужащих, а также четыре автомобиля.


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение 118-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 75-ти украинских военнослужащих, танк, два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б», Д-20, а также орудие М119 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены: до 55-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понёс большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейск Донецкой Народной Республики и Канатово Кировоградской области сбиты два украинских самолета МиГ-29.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины.

▫️ За сутки перехвачено пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Также, уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токмак Запорожской области, Берестовое Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Кременная Луганской Народной Республики и Саги Херсонской области. 

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 511 самолетов, 253 вертолета, 8220 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12890 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14602 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31777
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