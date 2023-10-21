

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 50-ти военнослужащих и три пикапа.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Общие потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки составили до 260-ти военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 140 военнослужащих, а также три автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два танка и три автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме «Долгинцево» уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

▫️ Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.



▫️ Кроме того, уничтожены двадцать три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской Народной Республики, а также Ульяновка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 504 самолета, 253 вертолета, 8127 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12828 танков и других боевых бронированных машин, 1166 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14515 единиц специальной военной автомобильной техники.