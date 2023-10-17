

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тимковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 270-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Шипиловка и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Суточные потери противника на данном направлении составили до 485-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на данном направлении составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Песчановка и Саги Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14372 единицы специальной военной автомобильной техники.