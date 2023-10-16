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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Петровское Харьковской области.

Противник потерял до 85-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Также в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-30.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Белая Гора и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия Д-20, а также самоходная гаубица «Акация».

Кроме того, в районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 70-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», гаубицу «Мста-Б».

В районах населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Также, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

В районе города Херсон и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов.

Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 119-ти районах.

В районе населенного пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области. Перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Василевка, Еленовка Донецкой Народной Республики, Каменское, Мирное Запорожской области, Алешки и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31521
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