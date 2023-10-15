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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

▫️ В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника на данном направлении составили более 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Также в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

▫️ Суточные потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ.

▫️ В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ.

▫️ Общие потери противника на данном направлении составили до 410-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия: Д-30 и Д-20. 

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.

▫️ Потери противника составили до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Общие потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский.

▫️ В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20-ти военнослужащих и 2 автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

▫️ На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены 67 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка Донецкой Народной Республики, Каменское, Червоногорка и Мирное Запорожской области, Песчановка, Саги Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12640 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14297 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31498
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