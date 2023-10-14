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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

▫️ В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника за сутки составили до 215-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 185-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Никольское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

▫️ В результате огневого поражения уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица «МСТА-Б» и орудие М119 производства США.

▫️ На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.

▫️ Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30.


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31466
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