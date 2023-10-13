

▫️ В период с 7 по 13 октября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами.

▫️ Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

▫️ В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа «Willard» производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.



▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 46 атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Потери противника составили свыше 830-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

▫️ В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ. Общие потери противника составили более 895-ти военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня «Vampire» чешского производства.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1580-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп.

▫️ За истекший период потери противника составили свыше 1285-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

▫️ В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325-ти украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за истекший период поражены: штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области.

▫️ Кроме того, уничтожены: склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.



▫️ Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.



▫️ Средствами ПВО в течение недели перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14143 единицы специальной военной автомобильной техники.