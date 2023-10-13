Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 7 по 13 октября 2023 г.)

27 0


▫️ В период с 7 по 13 октября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами.

▫️ Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

▫️ В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа «Willard» производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 46 атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Потери противника составили свыше 830-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

▫️ В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ. Общие потери противника составили более 895-ти военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня «Vampire» чешского производства.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1580-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп.

▫️ За истекший период потери противника составили свыше 1285-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».


▫️ На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили более 385-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

▫️ В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325-ти украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за истекший период поражены: штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области.

▫️ Кроме того, уничтожены: склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.

▫️ Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

▫️ Средствами ПВО в течение недели перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31436
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru