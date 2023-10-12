

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Также, нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах города Купянск и населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 105-ти украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также орудие Д-30.



▫️ На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

▫️ Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Орловка и Ласточкино Донецкой Народной Республики.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 165-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица М109 «Paladin» и самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов в районе города Берислав Херсонской области.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области, поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково Луганской Народной Республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области,



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12528 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14115 единиц специальной военной автомобильной техники.