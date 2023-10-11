Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 октября 2023 г.)

31 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, и активными действиями улучшили положение по переднему краю.

Суточные потери противника составили до 280-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Гвоздика».

Также в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения «Азов», 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, три самоходные артиллерийские установки «Мста-С», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства.

▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в результате огневого поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики потери противника составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей «MaxxPro» производства США.

Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Орловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 155-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М109 «Paladin» производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки «Мста-C» и одна САУ «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и орудие Д-20.

Кроме того, в районе населенного пункта Приднепровское Херсонской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах.

На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы «JDAM», семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Романовское, Очеретоватое, Ильченково Запорожской области, Василевка, Песчановка Херсонской области, Парасковиевка, Кирилловка, Артемовск, Николаевка, Пески Донецкой Народной Республики, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31367
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru