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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки украинских подразделений в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

▫️ За сутки на данном направлении потери противника составили до 165-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области.

▫️ Потери противника составили более 80-ти украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах.

▫️ В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».

▫️ В районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12448 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13985 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31333
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