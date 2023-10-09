

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены более 15-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населённых пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 105-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13949 единиц специальной военной автомобильной техники.