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Высшим пиком готовности Армии обороны Израиля был 1967 год

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Telegram-канал «Старше Эдды» @vysokygovorit
 
Оценивая боевую готовность ЦАХАЛ, надо иметь в виду вот что. Высшим пиком этой готовности, по которому закрепилась затем репутация Армии обороны Израиля, стал 1967 год, когда, действительно, была проведена блестящая короткая война против нескольких превосходящих численностью современных армий. Уже 1973 год показал, что побеждать стало труднее и победа стала возможна только за счёт немедленной и очень масштабной американской помощи. А дальше Израиль перешёл в вязкое состояние вялотекущей мятежевойны по границам, частично облегчившееся нормализацией отношений с Египтом и отчасти с Иорданией.  
 
Оценивать готовность современной армии по этим эпизодам довольно сложно: чтобы выглядеть блестяще на фоне иррегуляров с лёгким вооружением, не требуется много усилий, но победить их тоже невозможно, несмотря на превосходство, поскольку радикальные решения вопроса, естественно, неприемлемы.  
 
Как только к руководству палестинскими формированиями пришли достаточно злые и целеустремлённые люди, внимательно изучившие теоретические наработки и практический опыт по городской герилье, а развитие технологии сделало возможными достаточно эффективные самодельные ракеты и ударные дроны, масштабные террористические атаки стали лишь вопросом времени. Надо сказать, что специалисты, понимающие эту проблему, в Израиле были, но теперь их нет или их голос не учитывается.   

Комментарий редакции

В статье говорится, что израильская армия достигла пика боеготовности в 1967 году, а затем постепенно утратила былые позиции. Причины этого кроются в чрезмерном уповании на материально-техническое превосходство и недооценке морального фактора и решимости противника.

Источник: https://t.me/c/1686844692/4942
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