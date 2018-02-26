КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 – 2018 г.г. (542 проекта)

Символы России

9 сентября 2013 года на главной площади Санкт-Петербурга — Дворцовой — была завершена полная реконструкция Восточного крыла здания Главного штаба (здание имеет самый длинный классический фасад в мире, 580 м). В реконструированном историческом здании и в его перекрытых остекленными крышами дворах разместились часть гигантской коллекции Государственного Эрмитажа, одного из крупнейших музеев в мире, которому крайне не хватает выставочных площадей — с появлением новых залов в Главном штабе площадь Эрмитажа увеличится более чем на 60 тыс. квадратных метров. Стоимость реконструкции, шедшей 5 лет, составила более 15 млрд рублей.

В новых залах разместятся экспозиции искусства XIX—XX веков, российской императорской гвардии, прикладного искусства, нумизматики, коллекция мастерской Фаберже, коллекции Щукина и Морозова. Будут открыты для посещения исторические комнаты Министерства финансов и Министерства иностранных дел Российской империи. Также будут проходить различные сезонные выставки и события.

Вторая сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге построена рядом с историческим зданием театра на набережной Крюкова канала и открыта в мае 2013 г. Фактически был построен новый театр общей площадью более 79 тыс. м² с тремя подземными и семью надземными этажами. На сооружение из федерального бюджета было отпущено 22 млрд рублей.

Реставрация последний раз существенно реконструировавшегося ещё при Николае I и сильно пострадавшего во время Великой Отечественной войны дворцово-паркового комплекса в Гатчине началась сразу после изгнания вражеских войск из-под Ленинграда, однако первоначально она носила характер консервации того, что сохранилось, и восстановления тёплого контура выгоревшего здания. Серьёзная реставрация началась в 1976 году, а музей во дворце был вновь открыт только в 1985 году. В следующие 20 лет работы шли крайне медленно. Активная реставрация снова началась с 2006 года, когда на проект снова начали выделять заметное финансирование. Полностью работы планировалось завершить к 2012 году, однако в связи с экономическим кризисом их окончание перенесли на более позднее время.В 2013 году работы в дворцово-парковом комплексе продолжались.

Стоимость работ вследствие чрезвычайной растянутости во времени проекта длящегося уже в течение около 70 лет напрямую оценить крайне тяжело, однако учитывая то, что научная реставрация представляет собой процесс в несколько раз превосходящий по трудоёмкости обычное строительство, а размеры ансамбля и по современным меркам не маленькие, стоимость проекта вполне соответствует установленной границе отсечки в 10 млрд рублей.

26 марта 2014 года Всероссийскому выставочному центру (ВВЦ) было возвращено историческое название — Выставка достижений народного хозяйства ВДНХ. Началась комплексная реконструкция знаменитого выставочного комплекса в Москве. Согласно оценкам, стоимость реконструкции составит около 13 млрд руб. только по объектам, находящимся в ведении города Москвы, всего же в реконструкцию выставки может быть вложено до 60 млрд руб. Ко дню 75-летия ВДНХ 1 августа 2014 года был завершён первый этап реконструкции выставки. За время работ территория ВДНХ увеличилась в два раза и превысила 520 га.

Проект, стартовавший в 2010 году, предусматривает строительство в ближайшие годы 200 православных храмов в Москве на средства благотворителей и добровольные пожертвования при организационной поддержке Правительства города Москвы. Программа призвана построить храмы в шаговой доступности для населения спальных районов столицы, где один храм приходится зачастую на более чем сотню тысяч человек и находится настолько далеко, что дойти до него пешком проблематично. В целом для достижения среднероссийской обеспеченности храмами — 11,2 тыс. человек на один храм — в Москве необходимо было бы построить почти 600 храмов, поэтому эта программа хоть и является большим шагом вперёд, но полностью проблему не решит. По состоянию на ноябрь 2015 года по программе уже ведены в строй 9 храмов, в целом завершено строительство 11 храмов и ещё 41 храм строится.

Учитывая, что полная стоимость одного храмового комплекса составляет порядка 150…170 млн рублей, фактическая общая стоимость программы может достичь значения порядка 30 млрд рублей, из которых на начало 2014 года было собрано более 1 млрд рублей. При этом, однако, надо учитывать, что в денежном выражении расходы могут получиться значительно меньше из-за широкого использования добровольного труда на строительстве.

Проект подвергается троллингу со стороны либеральной оппозиции, обычно путём простого «забывания» о благотворительных источниках финансирования.

Аналогичный проект строительства 100 храмов предпринимается в Санкт-Петербурге, но находится на более ранней стадии, при этом с 2015 года работа активизировалась.

Космонавтика и ракетная техника

Ракета создавалось с 1994 года как экологически чистая альтернатива тяжёлому ракете-носителю «Протон». В 2014 году был введён в строй первый стартовый комплекс «Ангары», расположенный на территории России, на космодроме Плесецк. Для его создания были использованы недостроенные сооружения стартового комплекса под ракету «Зенит». Этот универсальный стартовый комплекс допускает запуск ракеты в лёгком (с одним «универсальным ракетным модулем») и тяжёлом (с пятью такими модулями) вариантах. На проект израсходовано более 160 млрд рублей.

9 июля 2014 года на космодроме Плесецк успешно прошёл первый пуск ракеты лёгкого класса «Ангара-1.2ПП», которая несла неотделяемый габаритно-весовой макет полезной нагрузки, вместе с которым вторая ступень ракеты упала в районе полигона «Кура» на Камчатке.

23 декабря 2014 года на космодроме Плесецк успешно прошел первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», благодаря чему Россия получила полностью независимый доступ в космос по непилотируемым программам.

В стадии подготовки к строительству находится также наземный комплекс ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный».

Первый стартовый комплекс для вновь разрабатываемого семейства ракет-носителей «Ангара» был построен на базе недостроенного стартового комплекса для ракеты «Зенит» на космодроме «Плесецк». Поскольку ранее существовавший комплекс был заброшен до начала работ в ранней стадии строительства в течение многих лет, а также вследствие того, что ракета «Ангара-А5» больше и мощнее «Зенита», объём работ на строительстве мало отличался от необходимого при возведении нового стартового комплекса, что позволяет говорить о проекте как об очень крупном. Всего в комплексе имеется 211 зданий и сооружений, 18 из которых считаются основными. Большинство сооружений комплекса являются заглублёнными (подземными) для защиты от разрушения при взрыве ракеты на старте, между собой их соединяет порядка 5 километров подземных галерей. Для работы с более тяжёлой ракетой собственно стартовое сооружение было укреплено свайным полем, содержащим более 480 свай глубиной от 30 до 50 метров, а для фундаментов новой неподвижной кабель-заправочной башни высотой 54 метра и массой 1,5 тысячи тонн было выполнено основание из 8 свай диаметром 1,2 метра и глубиной 50 метров каждая.

Стартовый комплекс был фактически окончательно введён в строй в июле 2014 года с началом запусков ракет семейства «Ангара» по программе их лётных испытаний.

Межконтинентальная баллистическая ракета для подводных лодок. Разрабатывалась с 1998 г. Ракетный комплекс проходил испытания на специально модернизированном по проекту 941УМ тяжёлом атомном подводном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской». Ракета принята на вооружение в 2013 г. вместе с подводной лодкой «Юрий Долгорукий».

В начале 2014 года ВМФ России принял на вооружение новейшую баллистическую межконтинентальную ракету Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Первый испытательный пуск ракеты был произведён 20 мая 2011 года. По намеченному плану данную ракету планируется устанавливать на стратегические подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин». Все запуски ракеты на испытаниях были признаны успешными.

Новый космодром, строящийся в настоящее время в Амурской области, включает две стартовые площадки и город для обслуживающего персонала. Космодром позволит запускать ракеты-носители семейства «Союз» и, в перспективе, «Ангара», в том числе в пилотируемых вариантах.

Всего планируется строительство более 400 сооружений, в том числе 120 сооружений технического и стартового комплексов, 11 объектов аэродромного комплекса со взлётно-посадочной полосой длиной 4500 м, инженерных коммуникаций протяжённостью 88 км, автомобильных и железнодорожных путей общей протяжённостью более 170 км, 30 объектов социально-культурного и бытового назначения и 42 жилых домов.

Предполагается, что после 2020 года Россия перестанет быть зависимой от использования, оставшегося на территории Казахстана Байконура во всех аспектах космических программ. Прежде всего, это касается пилотируемой космонавтики и запуска тяжёлых ракет-носителей. Стоимость создания космодрома оценивается в 300 млрд рублей. Стройка является крупнейшей в России, на строительстве различных объектов космодрома уже задействовано 6,5 тыс. человек и планируется увеличить это число до 10 тысяч.

24 декабря 2014 г. было завершено бетонирование стартового кольца на космодроме «Восточный». К маю 2015 года для Восточного было построено немногим менее 100 км железных дорог. 9 августа 2015 года объявлено о завершении основных строительных работ на всех объектах «пускового минимума» космодрома.

Для 12 000 сотрудников космодрома рядом на площади 140 га строится город Циолковский, который станет первым в России населённым пунктом, названным в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского.

До 2030 года на космодроме планируется дополнительно создать инфраструктуру для новой ракеты космического назначения с многоразовой первой ступенью и новой сверхтяжёлой ракеты, предназначенной для освоения дальнего Космоса и, в частности, Луны.

С 2015 года на космодроме начинается строительство наземного комплекса ракеты «Ангара». См. фоторепортаж со стройки, май 2015. Ещё фотоотчёт. Июль 2015. На настоящий момент первый запуск с Восточного планируется на 25 апреля 2016 года.

Система, предназначенная для работы на высоких орбитах и в дальнем космосе, имеет в 20 раз больший удельный импульс по сравнению с химическими двигателями и позволяет существенно (в разы) увеличить массу грузов поднимаемых с земли при экспедициях к Луне, Марсу и другим телам солнечной системы. На разработку в период с 2010 по 2018 выделяется 17 млрд рублей. Реактор, разрабатываемый НИКИЭТ с 2009 года должен быть готов к концу 2014 года. Центр Келдыша занимается разработкой ядерной энергодвигательной установки, а транспортно-энергетический модуль (межпланетный буксир) проектирует РКК «Энергия».

В июне 2014 года в НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля были завершены испытания системы управления реактором космической ядерной энергодвигательной установки.

В декабре 2015 года на базе НПО «Машиностроение» успешно завершились испытания защиты первой ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для транспортно-энергетического модуля космического аппарата.

Первый запуск спутника в систему был произведён в начале 1996 г., завершение развёртывания системы в формате второго этапа планируется в 2015 г., при этом качество услуг связи будет гораздо выше изначально запланированного. В системе должно находиться не менее 12 активно действующих спутников при стоимости изготовления и запуска порядка 0,5 млрд рублей на каждый спутник. С учётом ранее выведенных из эксплуатации 10 спутников и двух планирующихся запасных аппаратов, а также стоимости разработки нескольких модификаций, как самих спутников, так и наземных приёмных устройств проект является крупным.

Из-за недостатка финансирования первоначально проект Европейского космического агентства (ЕКА), позднее совместный с США в итоге стал совместным российско-европейским, причём, в отличие от большинства совместных проектов прошлых лет, роль России не ограничивается предоставлением ракеты и/или пары приборов, а Российская академия наук в результате получит те же права на полученные данные, что и ЕКА. Финансирование проекта с российской стороны началось в конце 2012 г., соглашение с ЕКА подписано в апреле 2013 г. Проект предусматривает отправку к Марсу в 2016 г. орбитального аппарата и посадку на Марс стационарной платформы и марсохода в 2018 г., первый аппарат при этом, помимо выполнения исследований с орбиты будет служить ретранслятором для платформы и марсохода. Запуск космических кораблей планируется с помощью двух ракет «Протон», орбитальный аппарат и марсоход будут изготовлены ЕКА с использованием российских научных приборов, посадочную платформу (и вообще второй аппарат за исключением марсохода) будет изготавливать НПО им. Лавочкина. Стоимость только европейской части проекта составляет около 1 млрд евро.

Разрабатываемая «качественно новая» зенитно-ракетная система большой дальности.

Разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты ведётся в Московском институте теплотехники. По понятным причинам информация засекречена, но в открытых источниках есть официальные заявления представителей МО РФ. Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник В. Зарудницкий огласил некоторые подробности текущего положения дел по проекту РС-26 «Рубеж». Известно, что к лету 2013 было проведено 4 испытания комплекса, из которых только одно закончилось неудачно. Последнее испытание прототипа ракеты происходило 6 июня 2013 года и признано успешным.

Новая тяжёлая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета должна поступить в армию не позднее 2020 года. Ракета предназначена для замены вырабатывающих последний ресурс ракет РС-20В «Воевода», выпускавшихся в советское время в Днепропетровске.

Авиация

Самолёт, ещё не получивший своего окончательного наименования официально разрабатывается с 1999 года. В настоящее время известен под именами Т-50, И-21 и ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Проект оценивается в 5 млрд долл. и в данное время находится на стадии испытания прототипов. Серийное производство и поставки в ВКС РФ запланированы на 2017 год. По оценкам специалистов самолёт по многим параметрам не имеет аналогов.

Название экспортного варианта истребителя 5-го поколения, создаваемого совместно Россией и Индией, расшифровывается как Fifth Generation Fighter Aircraft (то есть буквально «Истребитель 5-го поколения»). В апреле 2013 г. завершена начатая в 2010 г. работа над эскизно-техническим проектом самолёта, стоившим 295 млн долларов. Общая стоимость проекта оценивается в 11 миллиардов долларов.

Проектируемое семейство ближне‑среднемагистральных самолётов МС-21, которые должны заменить Ту-134, Ту-154 и отчасти Ту-204. Производство первых опытных образцов началось в феврале 2014 года. Первый полёт планируется на 2015 год, начало серийных поставок — на 2017 год. Предполагается, что вместе с Суперджетом МС-21 сможет закрыть 80 % потребностей авиакомпаний России в новых самолётах. Объём инвестиций в проект — 164 млрд рублей. Имеется информация, что самолёт выйдет на рынок под названием Як-242. В 2014 году в Иркутской области начались работы по созданию машиностроительного кластера в области авиастроения — основным звеном станет научно-производственная корпорация «Иркут», головной производитель авиалайнера МС-21.

Глубокая модернизация тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76. Первый полет в 2012 году. Между производителем (завод «Авиастар» в Ульяновске) и Минобороны РФ подписан контракт на 39 единиц до 2020 года с поставкой первого борта в 2014 году (стоимость единицы — 3.5 млрд руб.). Только на техническое перевооружение для реализации производства на «Авиастаре» потребовалось 8,5 млрд рублей в ценах 2009 г.

Глубокая модернизация пассажирского среднемагистрального самолёта Ту-204. Обновлена авионика, что позволяет сократить экипаж до двух человек. Самолёт может обходиться в 1.5 раза более короткой посадочной полосой. Первый полет осуществлён в 2010 году. Государство уже вложило в программу Ту-204СМ более 5 млрд руб., предусматриваются многомиллиардные заказы на поставки самолёта российским компаниям.



Крупнейшие корабли и суда

Первая в мире нефтедобывающая платформа, предназначенная для долговременной работы в Арктике (в Печорском море). Проект создаётся с 2003 г. (во многих источниках ошибочно указывается 1995 г., с которого создавался проект-предшественник). Позднее в проект вносились серьёзные изменения — в связи с решением заказчика в 2006 г. отказаться от использования оборудования платформы «Хаттон» окончательный проект был утверждён в 2009 г. Платформа служит постоянным предметом критики и даже нападений экологических организаций, выступающих против развития добычи нефти на российском арктическом шельфе. В 2011 г. была отбуксирована на место эксплуатации. На начало 2013 г. платформа находится на этапе приёмо-сдаточных испытаний первой пусковой очереди и соответствующих доработок. Общая стоимость проекта с бурением 40 скважин — 7 млрд долларов, из которых примерно половина стоимость платформы и половина — стоимость бурения. Добыча нефти с платформы начата в конце 2013 г., первая партия нефти была отгружена 18 апреля 2014 г. В ноябре 2015 г. на месторождении добыта юбилейная — миллионная — тонна нефти.

Крупнейшая в России морская нефтегазовая буровая платформа, которая, по некоторым данным, станет также самой крупной в мире по количеству добываемых углеводородов в год. Длина платформы равна 105 м, ширина — 60 м, высота с основанием — 144 м, что соответствует высоте 50-этажного здания. Строительство платформы «Беркут», являющееся частью проекта освоения месторождения Аркутун-Даги, который, в свою очередь, являются частью проекта «Сахалин-1», реализовываемого совместно «Роснефтью» и «ExxonMobil». Платформа установлена в Охотском море на северо-восточном шельфе Сахалина в 25 км от берега, где глубина моря составляет 35 метров. Бурение будет осуществляться в радиусе 7 километров, работа будет вестись круглый год. Коммерческая добыча на месторождении началась в начале 2015 года, ежегодный объем добычи должен составить 4,5 миллиона тонн. Платформа установлена на гравитационное основание и официально запущена в эксплуатацию 27 июня 2014 года с участием Президента России Владимира Путина.

Построен по заказу ВМС Индии путём коренной переделки тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» с 2004 по ноябрь 2013 г. Стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд долл.

Первые в мире стратегические атомные подводные лодки 4-го поколения, вооружённые ракетным комплексом 5-го поколения «Булава», стали первыми подводными крейсерами стратегического назначения, введёнными в строй с 1990 года, когда было завершено строительство серии подводных крейсеров проекта 667БДРМ «Дельфин». Стоимость каждой подводной лодки проекта 955 «Борей» составляет порядка 1 млрд долл. Введены в строй два корабля, построенных на заводе «Севмаш» в Северодвинске:

«Юрий Долгорукий» — строился с середины 1990-х. Изначально назывался «Санкт-Петербург», но изменил название ещё до закладки в 1996 г. Корабль строился при активной помощи города Москвы. Приёмный акт подписан в конце 2012 г. Флаг поднят в январе 2013 г.

«Александр Невский» — заложен в 2004 г., спущен на воду в 2010 г., введён в строй в декабре 2013 г.

«Владимир Мономах» — заложен в 2006 г., спущен на воду в 2012 г., введён в строй в декабре 2014 года.

В постройке на конец 2013 г. находятся еще несколько подводных крейсеров, строящихся по усовершенствованному проекту «Юрия Долгорукого».

Крупная многоцелевая (вооружённая торпедами, минами и крылатыми ракетами) атомная подводная лодка «Северодвинск» представляет собой первую отечественную многоцелевую подводную лодку 4-го поколения. Корабль заложен в 1993 г., спущен на воду в 2010 г., введён в строй 30 декабря 2013 года. Стоимость корабля по разным источникам составила 47…70 млрд рублей. Флаг ВМФ России был торжественно поднят над подлодкой «Северодвинск» 17 июня 2014 года.

На основании улучшенного проекта АПЛ «Северодвинск» в настоящее время строится серия атомных подводных ракетных крейсеров проекта 8851 «Ясень-М».

Две серии по три фрегата этого типа с небольшими различиями в проекте строились для ВМФ Индии в 1999—2013 гг. Фрегаты первой серии были введены в строй ранее — 2 корабля в 2002 г. и 1 в 2004 г. Отличие второй серии, строившейся в 2007—2013 гг. состоит, в частности в использовании противокорабельного ракетного комплекса «Брамос» взамен установленного на фрегатах первой серии комплекса «Клаб-Н». Стоимость каждого корабля — 533 млн долл. Один корабль был передан заказчику ранее в апреле 2012 г., а в этот период введены в строй:

«Tarkash», заложен в 2007 г., вошёл строй в ноябре 2012 г.

«Trikand», заложен в 2008 г., спущен на воду в 2011 г., вошёл в строй в июне 2013 г.

На основе проекта фрегатов этого типа в настоящее время строится серия фрегатов для российского флота.

Строятся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Проект 636 представляет собой переработку проекта 877 («Палтус» он же «Варшавянка»), поэтому все эти подводные лодки часто называют «Варшавянками». Стоимость каждой составляет 13 млрд рублей. Десятки подводных лодок уже были построены по этим проектам ранее. В этот период были введены в строй следующие корабли:

HQ-182 «Ханой» (Hà Nội) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 24 августа 2010 г., спущен на воду 28 августа 2012 г., передан заказчику 7 ноября 2013 г.;

HQ-183 «Хо Ши Мин» (Hồ Chí Minh) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 28 сентября 2011 г., спущен на воду 28 декабря 2012 г., передан заказчику 16 января 2014 г.

184 «Хайфон» (Hải Phòng) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 28 марта 2012 года, спущен на воду 28 августа 2013 года, на ходовых испытаниях с 18 декабря 2013 года, первый акт приёмки подписан 14 марта 2014 года, окончательный акт приёмки подписан 4 декабря 2014 года, с 14 декабря 2014 года по 30 января 2015 года транспортировался судном-доком из Санкт-Петербурга в Камрань, повторно спущен там на воду 31 января 2015 года, введён в строй 1 августа 2015 года.

185 «Кханьхоа» (Khánh Hòa) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 23 октября 2012 года, спущен на воду 28 марта 2014 года, на ходовых испытаниях с 21 августа 2014 года, акт приёмки подписан 13 мая 2015 года, с 18 мая 2015 года по 30 июня 2015 года транспортировался судном-доком из Санкт-Петербурга в Камрань, повторно спущен там на воду 2 июля 2015 года, введён в строй 1 августа 2015 года.

Б-261 «Новороссийск» проекта 636.3, заложен 20 августа 2010 года, спущен на воду 28 ноября 2013 года, введён в строй 22 августа 2014 года.

Б-262 «Ростов-на-Дону» проекта 636.3, заложен в 21 ноября 2011 года, спущен на воду 26 июня 2014 года, введён в строй 30 декабря 2014 года.

Б-263 «Старый Оскол» проекта 636.3, заложен в 17 августа 2012 года, спущен на воду по разным данным 28 августа[43] или 28 декабря[44] 2014 года. Передан флоту 25 июня 2015 года.

Б-265 «Краснодар» проекта 636.3, заложен 20 февраля 2014 года, спущен на воду 25 апреля 2015 года. Передан флоту 5 ноября 2015 года.

Строительство кораблей этого типа продолжается и сейчас.

Крупнейший в мире атомный ледокол мощностью 60 мегаватт. Имеет возможность изменять осадку для работы в устьях сибирских рек и на мелководьях, что делает ледокол универсальным (на данный момент атомный ледокольный флот России разделён на специализированные крупные морские ледоколы и мелкие речные). Резка металла для закладки судна началась 1 ноября 2012 г. Закладка ледокола произошла 5 ноября 2013 года на Балтийском заводе (Санкт-Петербург). Судно должно вступить в строй к декабрю 2017 года. Стоимость контракта на строительство, включая разработку новых реакторных установок и других технологий, составила 37 млрд рублей.

Второй (первый серийный) корабль проекта 22220 (ЛК-60Я), заложен в Петербурге на Балтийском заводе 26 мая 2015 года.

Строятся по усовершенствованным проектам введённых в строй ранее подводных крейсеров проекта 955 типа «Юрий Долгорукий». На середину 2014 года в постройке на заводе Севмаш в Северодвинске находятся три корабля:

«Князь Владимир» (ранее планировалось название «Святитель Николай») — заложен в 2012 году.

«Князь Олег» — заложен 27 июля 2014 года.

«Генералиссимус Суворов» (ранее планировалось название «Князь Суворов») — заложен 27 декабря 2014 года. Ранее наименование «Князь Суворов» носил эскадренный броненосец типа Бородино, вошедший в строй в 1904 году и героически погибший в бою с главными силами японского флота в 1905 году. Кроме того, в 1953 году был введён в строй лёгкий крейсер проекта 68-бис «Александр Суворов».

21 декабря 2015 года планируется закладка подводного крейсера «Император Александр III».

Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения, строящиеся по улучшенному проекту атомного подводного ракетного крейсера К-560 «Северодвинск». В настоящее время в разных стадиях строительства находятся несколько кораблей серии:

«Казань» — заложен 24 июля 2009 года. Стоимость этой и последующих серийных подводных лодок оценивается в 33 млрд рублей за корабль.

«Новосибирск» — заложен 26 июля 2013 года.

«Красноярск» — заложен 27 июля 2014 года.

«Архангельск» — заложен 19 марта 2015 года.

Заложена (перезаложена) 20 декабря 2012 года. Согласно официальным сообщениям, «эта субмарина будет создана для реализации непростых задач: проведения разноплановых научных исследований в удалённых районах Мирового океана, участия в поисково-спасательных операциях. Кроме того, АПЛ должна обеспечивать установку подводных средств оборудования и их инспекцию, испытания новых образцов научно-исследовательской аппаратуры, мониторинг подводных транспортных магистралей. Субмарина станет носителем спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов. Атомоход спроектирован ЦКБ МТ „Рубин“ (Санкт-Петербург) на основе проекта 949А». По информации в открытых источниках при строительстве будет использован корпус недостроенной подводной лодки К-329 «Белгород» проекта 949А, заложенной 24 июля 1992 года на заводе «Севмаш» в Северодвинске. Общая стоимость корабля, видимо, составит аналогично ранее построенным подводным лодкам проекта 949А «Антей» порядка 226 млн рублей в ценах середины 1980-х гг. (то есть порядка 30 млрд рублей в ценах 2012 г.).

Ранее по проекту 949А «Антей» было введено в строй 11 кораблей: 6 — в советское время, 4 в 1992—1995 гг. и 1 в конце 1996 г.

Атомный подводный крейсер неизвестного широкой публике проекта, предположительно 09851, как сообщалось в открытой печати, был заложен 27 июля 2014 года.

Многоцелевые корабли дальней морской зоны. Стоимость оценивается в 16…18 млрд руб. на корабль. На начало 2015 года на судостроительном заводе «Северная верфь» заложены и находятся в разных стадиях постройки 4 корабля:

«Адмирал флота Советского Союза Горшков», заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года, в конце 2014 года начал ходовые испытания.

«Адмирал флота Касатонов», заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года.

«Адмирал Головко», заложен 1 февраля 2012 года.

«Адмирал флота Советского Союза Исаков», заложен 14 ноября 2013 года.

Многоцелевые корабли дальней морской зоны — фактически фрегаты, сохранившие классификацию от более ранних серий семейства кораблей проекта 1135. Строятся с 2010 г. на основе проекта фрегатов построенных для Индии, разработанных, в свою очередь, на базе сторожевого корабля 11351. По-видимому, являются бюджетной альтернативой фрегатам проекта 22350, строительство которых несколько затянулось из-за технической сложности проекта. Стоимость на начало постройки оценивалась в 10 млрд руб. на корабль. На осень 2014 года заложены и находятся в разных стадиях постройки пять из шести заказанных кораблей:

«Адмирал Григорович», заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года, ввод в строй ожидается до конца 2014 года.

«Адмирал Эссен», заложен 8 июля 2011 года, спущен на воду 7 ноября 2014 года.

«Адмирал Макаров», заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года.

«Адмирал Бутаков», заложен 12 июля 2013 года.

«Адмирал Истомин», заложен 15 ноября 2013 года.

Закладка шестого корабля серии — «Адмирал Корнилов» — ожидается вскоре. Строительство всей серии должно быть завершено в 2017 году.

Строятся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Проект 636 представляет собой переработку проекта 877 («Палтус» он же «Варшавянка»), поэтому все эти подводные лодки часто называют «Варшавянками». Стоимость каждой составляет 13 млрд рублей. Десятки подводных лодок уже построены по этим проектам. На середину 2015 года строятся следующие корабли:

Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3, заложен 30 октября 2014 года.

Б-271 «Колпино» проекта 636.3, заложен 30 октября 2014 года.

HQ-186 «Дананг» (Đà Nẵng) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 1 июля 2013 года, спущен на воду 28 декабря 2014 года.

HQ-187 «Вунгтау» (Vũng Tàu) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 28 мая 2014 года.

Головная неатомная подводная лодка нового, четвёртого, поколения «Санкт-Петербург» была спущена на воду в 2004 г. В дальнейшем приёмка корабля столкнулась с некими техническими проблемами, из-за чего ввод в его строй и строительство последующих кораблей серии были отложены. Однако с июля 2013 г. строительство последующих подводных лодок серии было разморожено. Стоимость проекта в открытых источниках не озвучивалась, но, видимо, составляет не менее 10 млрд рублей за корабль.

Лодки строятся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Всего в разной степени готовности строятся две подводных лодки, которые планируется достроить по несколько различающимся проектам:

«Кронштадт», заложен в 2005 году.

«Велике Луки» (изначально «Севастополь») заложен в 2006 году, перезаложен с новым названием 19 марта 2015 года.



Бронетехника

По сообщениям в открытой печати на базе нового шасси предполагается создать «основной боевой танк, боевую машину пехоты, тяжёлый бронетранспортёр, боевую машину поддержки танков, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, шасси для самоходных артиллерийских установок и другие». Сообщается, что первая партия принципиально новых танков «Армата» поступит в войска в начале 2015 года (в феврале-марте).

В марте 2015 года появились первые фотографии танков и других бронемашин на платформе «Армата» — техника использовалась для репетиций Парада Победы-2015. В ответ на это, ещё до официальной презентации новых машин, мировые СМИ (в частности, немецкие) отметили беспрецедентные возможности нового российского танка Т-14 «Армата». «Армата» — первый серьёзный танк за последние десятилетия. Так, немецкий Leopard-2 был создан 35 лет назад, американский M1 Abrams — его ровесник. Журналисты пишут о сошедшей со стапелей «Уралвагонзавода» «Армате» не иначе как с восхищённым придыханием. Немцы из Stern — а немцы кое-что понимают в хороших танках — снабдили статью об «Армате» заголовком «Putins neue Wunderwaffe», «Новое супероружие Путина». У «Арматы» есть два очень мощных козыря — плоская необитаемая башня, которая резко повышает шансы экипажа на выживание, и лучшая в мире танковая пушка калибром в 125 миллиметров. Также «Армата» нашпигована самой современной электроникой, при помощи которой расположенный в специальной бронекапсуле экипаж сможет управлять танком при помощи видеокамер и автоматики. Электроника позволяет подключить танки «Армата» к современной системе боя, при помощи которой все танки будут объединены в единую систему управления.

По сообщениям в открытой печати «Курганец-25» планируется сделать единой средней боевой машиной гусеничного типа.

По сообщениям в открытой печати «„Бумеранг“ — это не машина и это не БТР. Это платформа. Это семейство машин, в котором будет: тяжёлая машина, танк на колёсах, в котором будет боевая машина пехоты с соответствующим вооружением, в которой будет БТР. И всякие машины технического и тылового обеспечения».



Морские порты

Грузовой порт, который после 2014 года предполагается перепрофилировать в яхтенную марину. Строился с 2008 года по июль 2012 года в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. Строительство порта значительно задержал сильнейший шторм 2009 года, разрушивший почти готовые сооружения. Суммарный объем инвестиций — 13 млрд руб. (7 — «БазЭл», остальное — бюджетные средства).

Недавно построенный порт развивавшийся и ранее, в этот период продолжал строиться ещё активнее. В рамках строительства порта, помимо прочих, в это время реализованы следующие крупные проекты:

Комплекс наливных грузов

Терминал по перегрузке сжиженных углеводородных газов СИБУРа

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата НОВАТЭК

В настоящее время порт продолжает активно строиться.

Предусматривает строительство терминала по отгрузке различных нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Стоимость проекта, реализуемого компанией «Роснефтьбункер», составляет 1 млрд долларов. К концу 2012 г. введены в строй две очереди из трёх, третью планируется ввести в строй в 2013 г.

Терминал, который позволит ежегодно переваливать до 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов и до 2,5 млн тонн светлых нефтепродуктов введён в строй в порту Усть-Луга в июне 2013 г. Особенностью проекта является хранение сжиженных углеводородных газов как изотермически (в охлаждённом состоянии), так и под давлением, что позволяет принимать практически все типы современных судов-газовозов. Общая вместимость резервуаров изотермического хранения газов составляет 40 тыс. кубометров, хранения под давлением — 10 тыс. кубометров. Общая ёмкость резервуаров светлых нефтепродуктов — 100 тыс. м. куб. Стоимость проекта около 25 млрд рублей.

Первая очередь терминала введена в строй в июне 2013 г. в порту Усть-Луга. Проект включает установку по фракционированию стабильного газового конденсата производительностью 3 млн тонн в год, ёмкости объёмом 520 тыс. куб. м. оборудованный глубоководный причал, способный принимать танкеры дедвейтом до 120 тыс. тонн, а также прочие административно-хозяйственные и инженерные объекты. Стоимость проекта около 20 млрд рублей.

В связи с проблемным статусом базы в Севастополе с 2005 г. строится военно-морская база в Новороссийске. К 2010 г. на строительство было выделено уже 13,5 млрд рублей, а всего до 2020 г. планировалось выделить 92 млрд рублей. Ввод в строй основных сооружений базы и, прежде всего, защитного мола, строящегося на глубине до 40 метров, планируется в 2014 г. См. фото строительства в 2015 г.

Строящийся с 1992 года порт на Каспии в Астраханской области, близ посёлка Оля, порт, по-видимому достигший размеров крупного проекта ещё в 2004 году, продолжают активно строить. Порт предназначен стать морскими воротами России на Каспии. На 2012 год мощность и грузооборот составлял около 1 млн тонн в год. К 2020 году планируется довести грузооборот до 10 млн тонн в год. Объем инвестиций в дальнейшее строительство порта в 2011—2015 гг. оценивается в 17,5 млрд руб.

Строящийся на полуострове Ямал далеко за Полярным Кругом на берегу Обской Губы порт должен стать одним из крупнейших в Арктике и обеспечить отправку сжиженного природного газа по Северному морскому пути как на запад — в Европу и на восточное побережье США, так и на восток — в Тихоокеанский регион. Прорабатывается возможность использования порта как универсального для обеспечения кратчайшего выхода к морскому транспорту предприятий Уральского Федерального Округа, для чего предполагается подвести к нему железную дорогу.

В декабре 2014 г. в Сабетте был открыт аэропорт с взлётно-посадочной полосой длиной 2700 м, способной принимать самолёты всех типов. С февраля 2015 года началась приёмка пассажирских рейсов.

Стоимость строительства непосредственно порта оценивается в 75 млрд рублей, общая же стоимость проекта с учётом завода сжиженного природного газаоценивается в 850 млрд рублей. Первые грузовые суда строящийся порт принял в октябре 2013 г. Уже в 2014 г. порт обеспечивает треть всех грузоперевозок по Северному морскому пути — 1,1 млн тонн.

Строящийся порт в Краснодарском крае. Планируемый объем инвестиций в его строительство — 200 млрд рублей.

Многопрофильный порт Усть-Луга на Балтике начал работу в 2001 году, но, быстро развиваясь, в 2012 г. обработал уже 46,8 млн тонн грузов. На 2009 г. инвестиции в порт составили по разным источникам 36….40 млрд рублей. Планируемый объем дополнительных инвестиций в 2012—2015 гг. составит 249 млрд рублей, а до 2030 г. — 630 млрд рублей. В рамках развития порта реализуются, среди прочих, следующие крупные проекты:

Строительство комплекса наливных грузов в Усть-Луге. Стоимость проекта 1 млрд долларов. К концу 2012 г. введены в строй две очереди из трёх, третью планируется ввести в строй в 2013 г.

Строительство многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2». Строится с 2006 г. Первый пусковой комплекс введён в строй в 2008 г. Полностью завершить проект планируется в 2016 г. К 2018 году планируется обеспечить пропускную способность до 350 тысяч легковых автомобилей, до 240 тысяч контейнеров, до 25 тысяч штук накатной техники и до 800 тысяч тонн генеральных грузов в год. Общий объем инвестиций 12 млрд рублей.

Новый грузовой район Большого порта «Санкт-Петербург», который начали активно развивать в связи с приближающимся окончанием строительства в Усть-Луге. Комплекс активно строится с 2011 г. Проект включает три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр. Общий ожидаемый объем инвестиций — более 60 млрд рублей, первой очереди, которая должна быть введена в строй в 2017 г. — 12 млрд рублей (но это, видимо, только стоимость собственно портовых сооружений, так как один подходный канал будет стоить 11 млрд рублей). Строительство нового порта должно частично освободить юг города от грузового транспорта.

Первая грузовая операция на ММПК «Бронка» была осуществлена 11 июня 2015 г. — принят теплоход «Meri», доставивший из финского порта Ханко 3 контейнерных крана грузоподъёмностью 50 тонн для использования в порту. Коммерческое использование порта должно начаться в сентябре 2015 г.

Восточный — один из крупных портов на Дальнем Востоке России. Расположен в Приморском крае в бухте Врангеля в 20 км от города Находка, являющейся конечной точкой Транссибирской магистрали. В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса. Первый — единственный в Приморском крае специализированный угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов (ППК-3). Второй — универсальный производственно-перегрузочный комплекс — специализируется на грейферной перевалке угля (ППК-1). В 2014 году ведется строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. Планируемая стоимость расширения — 13,613 млрд рублей, ввод — в 2017 году.



Железные дороги

Строительство велось с 2011 г. в связи с перегруженностью данного участка железной дороги Санкт-Петербург — Москва и организации на ней скоростного пассажирского сообщения. Стоимость проекта оценивалась от 14 (по сообщениям прессы) до 22 (по постановлению Правительства) млрд рублей. Формальное завершение проекта состоялось 1 октября 2015 года с запуском движения по участку скоростных электричек "Ласточка", хотя отдельные доработки продолжались и позднее.

Проект включает строительство к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в г. Казани нового вокзала «Казань-2» и некоторых других объектов железнодорожной инфраструктуры на станциях города. Стоимость проекта 13 млрд рублей.

Проект предусматривал в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. строительство нескольких десятков километров двухпутных вставок с целью существенного увеличения пропускной способности железной дороги, а также реконструкцию практически всех сооружений дороги. Стоимость проекта 13,5 млрд рублей. В середине 2013 г. проект ещё строился, однако, по всей видимости, был тихо завершён к Зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи.

Магистраль соединила центральные районы Якутии с сетью российских железных дорог. В это время, в дополнение к введённому в строй ранее участку Беркакит — Томмот было завершено строительство оставшегося участка магистрали от станции Томмот до станции Нижний Бестях, расположенной на противоположном от Якутска берегу Лены. Длина вновь открытого участка — 432 км, ввод его в эксплуатацию с открытием грузового движения произошел 1 сентября 2014 года, в июне 2015 года было принято решение передать магистраль РЖД, то есть фактически в общегосударственную сеть железных дорог, а пассажирское движение намечено открыть в 2016 году. Полная длина магистрали с учётом первой очереди составила 809 км, а с учётом фактически продолжающего её «Малого БАМа» — 1239 км.

Полная оценка стоимости магистрали в Сети отсутствует, так как строительство велось с большими перерывами с 1985 г. В то же время, в 2008 г. был заключён контракт на достройку участка до Нижнего Бестяха на 34,5 млрд руб. В дальнейшем планируется строительство моста или тоннеля через Лену для обеспечения прямого железнодорожного сообщения непосредственно с Якутском.

Магистраль привлекла широкое внимание прогрессивно настроенной общественности по всему миру тем, что может в перспективе стать частью трансконтинентальной железной дороги, которая соединит Евразию и Северную Америку через Берингов Пролив.

Железнодорожная линия длинной 64 км в Ленинградской области, призванная разгрузить линию железной дороги Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией от значительной части грузовых поездов. Проект подвергался давлению по типу «химкинского леса». Объем инвестиций 46 млрд рублей (80 млрд рублей по данным 2015 г.). Рабочее движение открыли 3 августа 2015 года.

Железная дорога является частью комплексного проекта по освоению минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края. По первоначальному проекту дорога должна была обеспечить доступ к пяти месторождениям и иметь длину 375 км. Однако позднее в связи с доразведкой месторождений и экономическим кризисом решено было осваивать в первую очередь только два месторождения, а сама дорога теперь должна была иметь длину 224 км, заканчиваясь не в Лугокане, а на станции Газимурский завод. Начало дороги также было перенесено со станции Нарын на станцию Борзя (Нарын-1).

Дорога строилась с 2007 г. Летом 2012 г. движение было открыто на всем протяжении дороги до Газимурского завода.

Торжественное открытие и ввод во временную эксплуатацию линии железной дороги Нарын — Газимуровский завод итоговой длиной 223 км состоялась 17 декабря 2015 года. Стоимость строительства дороги составила 32 млрд рублей. Дорога ведёт к Быстринскому ГОКу (медь, золото и железо) и Бугдаинскому (полиметаллы, в основном молибден). В перспективе может быть построено ещё около 200 км продолжения этой железной дороги к другим трём полиметаллическим месторождениям края.

Железная дорога к новой части Мурманского порта (порту Лавна), находящейся на противоположном от центра города берегу Кольского залива строится с сентября 2014 года в рамках более крупного проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла. Линия пройдёт по трассе Выходной — мостовой переход через Тулому — станция Мурмаши-2 — станция Лавна длиной 46 км. Стоимость железной дороги с достаточно крупным мостом через Тулому составит 41,5 млрд рублей.

Реконструкция построенной ещё в годы войны части Байкало-Амурской магистрали на участке Оунэ-Высокогорная ведётся с 2008 г., что позволит поднять пропускную способность участка с 14 до 35,5 млн тонн в год. Суммарная стоимость 60 млрд руб. Входящий в рамки проекта крупный новый Кузнецовский тоннель введён в эксплуатацию в 2012 г. Завершение проекта ожидается в 2016 г.

К началу 2000-х гг. работающая часть сети сахалинских железных дорог имела японскую колею 1067 мм, что затрудняло её совместное использование с общероссийской сетью дорог с колеёй 1520 мм. Перешивка совмещена с ремонтом пути, а также заменой мостов и тоннелей на участках, построенных во время японского правления, которые составляют основную часть дороги общей протяжённостью 805 км. Проект реконструкции дороги в 2004 г. оценивался в 16 млрд рублей. С 2003 г. по начало 2015 г. подготовлено к единовременному переходу на широкую колею около 550 км дороги. Реализация проекта существенно снизит затраты на содержание дороги, а также откроет путь к строительству моста или тоннеля для постоянного соединения острова с материком. Завершить перешивку главного пути железной дороги на Сахалине планируется к 2021 году.

Строительство ведётся с 2005 г. и призвано, в том числе, обеспечить достаточную пропускную способность железных дорог на подходах к порту Усть-Луга. Помимо строительства и реконструкции большого числа сооружений железнодорожной инфраструктуры, проект предусматривает реконструкцию 272 км путей и 419 км контактной сети, строительство 161,5 км вторых главных путей, а также расширение некоторых станций. Проект должен быть завершён к 2015 г. Стоимость проекта 132 млрд рубей, из них на начало 2013 г. было вложено 64 млрд рублей, а к 1 января 2015 года — 93,9 млрд рублей. Завершение работ ожидается к 2020 г.

Крупнейший проект, реализуемый на Приволжской и Северо-Кавказской железных дорогах с 2007 г. призван существенно увеличить пропускную способность железных дорог на дальних подходах к портам черноморского побережья России. В рамках проекта только второго главного пути планируется уложить 642 км. Планируется также построить новую линию длиной 65 км — обход Краснодарского узла. К началу 2013 г. в проект уже вложено 39 млрд рублей, введено в строй 280 км вторых главных путей. Общий объем финансирования 113 млрд рублей.

Участок включает в себя все железные дороги Таманского полуострова (основную линию 9 км — Юровский — Кавказ и ответвления к Анапе и Темрюку). Проект реконструкции со строительством 113 км вторых путей оценивался в 10 млрд рублей в ценах 2007 г. Реализуется с 2008 г. До конца 2014 г. в проект вложено примерно 14,2 млрд рублей в ценах соответствующих лет. В 2015 г. планируется вложить ещё 3,6 млрд рублей. На начало 2014 г. построено около 50 км (44%) вторых главных путей.

Крупнейший проект, реализуемый в Западной Сибири (Уральский федеральный округ). Существующая линия не была рассчитана на современный и перспективный объем грузов. Общий объем инвестиций в проект — не менее 41 млрд рублей, из них 31 млрд выделяет «НОВАТЭК» в счёт предоплаты будущих перевозок с Пуровского завода по переработке газового конденсата. На 2001—2015 гг. постановлением Правительства предусматривалось вложить в проект 16 млрд рублей. Линия является восточным подходом к планируемой железной дороге Надым-Салехард (Северный широтный ход) и в перспективе может принять на себя часть транзитных грузов между Восточной Сибирью и Европейской частью страны, особенно портами Северо-Запада и строящимся портом Сабетта. Проект предусматривает строительство 392,34 км главных и станционных путей. За период с 2007 по 2014 годы по проекту выполнено работ на сумму 27,2 млрд руб. Построено и введено в эксплуатацию 217,7 км путей, в том числе 142,6 км — главных на 15 перегонах и 4 разъездах. 27 августа 2015 года после завершения строительных и пусконаладочных работ на перегоне Аремзянка – Ингаир было открыто сквозное движение поездов по двухпутному участку протяженностью 180 км между станциями Тобольск и Демьянка. С вводом в эксплуатацию вторых путей на данном участке завершился первый этап проекта. Объем инвестиций на 2015 год — 10,4 млрд руб.

Проект увеличения пропускной способности едва не заброшенной в 1990-х гг. магистрали на юге Сибири фактически стартовал в 2012 г. со сдачи нового Абаканского парка поездов стоимостью 1 млрд рублей. До 2014 года планировалось вложить ещё почти 10 млрд рублей, хотя по другим сведениям только к лету 2013 года и только в строительство новых тоннелей на участке было вложено 25 млрд рублей. Общая стоимость проекта в результате к моменту планируемого завершения в 2019 году должна достичь 42,9 млрд рублей. На 2001—2015 гг. постановлением Правительства предусматривалось вложить в проект 13 млрд рублей. В рамках реконструкции участка в 2014 году в Саянских горах открыт новый Манский тоннель стоимостью 7 млрд рублей и протяжённостью 2465 метров — самый длинный тоннель в Красноярском крае (расположен в 59 м от старого Манского тоннеля, построенного в 1961—1963 гг.).

Глобальная реконструкция и электрификация построенной в 1901 г. Кайдаловской ветви, соединяющей Транссиб с Китаем в Забайкалье ведётся с 2004 года. Предусматривает, в частности, строительство вторых путей и полную электрификацию участка. Несколько этапов работ по проекту в настоящее время уже выполнены. полную электрификацию линии планируется завершить в первой половине 2017 года и в целом завершить проект также в 2017 году. Общий объем инвестиций с 2007 по 2012 год достиг 35,3 млрд рублей, ещё 13 млрд рублей было вложено в 2004…2007 гг. В 2013…2017 гг. в реконструкцию участка предусматривалось вложить ещё 16,3 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство 127 км вторых путей с соответствующей инфраструктурой на первом этапе и электрификацию всего участка длиной 365 км на втором этапе. Целью является увеличение пропускной способности международного транспортного коридора «Север-Юг», частью которого является данный участок. Проект реализуется с 2008 г. и должен был быть завершён в 2015 г. Стоимость проекта 12 млрд рублей. В рамках проекта планируется произвести реконструкцию пункта технического обслуживания локомотивов на станции Аксарайская-2 (2014-2016 годы); строительство моста через реку Ахтуба на 1485 км участка Аксарайская - Трусово (2017-2018гг); строительство вторых путей с реконструкцией прилегающих станцией на перегоне Пологое Займище - Владимировка Приволжской железной дороги (2017-2020гг); электрификацию и электроснабжение планируется осуществлять после 2020 года.

Проект организации пассажирского движения на введённом в строй в 1908 г. Малом кольце Московской железной дороги (МКМЖД), включает, помимо собственно реконструкции железнодорожной инфраструктуры и строительства пересадочных узлов, также строительство связанной с ними коммерческой недвижимости. Общий объем инвестиционной программы проекта в 2011…2020 гг. составляет 441 млрд рублей, из них

реконструкция железнодорожной инфраструктуры — 42 млрд рублей;

проектно-изыскательские работы — 5 млрд рублей;

строительство моторвагонного депо и закупка электропоездов — 9 млрд рублей;

строительство остановочных пунктов — 16 млрд рублей;

строительство транспортно пересадочных узлов — 30 млрд рублей;

строительство коммерческой недвижимости — 338 млрд рублей.

Основные работы по реконструкции дороги начались в 2013 г. и должны быть завершены в сентябре 2016 года. К июню 2015 года общий объём инвестиций в проект строительства пассажирской линии составил более 212 млрд рублей.

Кольцевая линия будет введена в строй как часть Московского метрополитена и будет обозначаться на схеме номером 14 и бордовым цветом.

В 2016 году это крупнейший транспортный проект в России. Пересадка с поезда МКЖД на метро и обратно будет бесплатной. К началу 2016 года уже готовы 20 станций.[156] Линия пройдёт в зоне проживания 1,5 миллиона москвичей и станет новым полноценным пересадочным контуром, что позволит частично разгрузить Кольцевую линию и центральные пересадки, таким образом существенно улучшив транспортную ситуацию в Москве.

В связи с неуклонным ростом загрузки черноморских портов и периодической невозможностью их работы по погодным условиям, грандиозную накопительную станцию с двумя транзитными парками было решено возвести в 48 километрах от Новороссийска в районе г. Крымск, там, где разделяются транспортные потоки к различным портам Черноморского побережья. Первая очередь транзитного парка была построена в 2008 г. Вторая и третья очередь станции строятся с февраля 2012 г. Летом 2012 г. техника, работавшая на строительстве, участвовала в спасении пострадавших во время катастрофического наводнения в Крымске и срочном устранении его последствий. Строящаяся станция тоже пострадала от наводнения на 35 млн рублей. Площадь станции — 500 га, суммарная протяжённость железнодорожного полотна новой станции 86 км, предусмотрено строительство 240 стрелочных переводов, 700 опор контактной сети, станционных зданий и сооружений, а также железнодорожных мостов и автодорожных путепроводов. Проект является частью комплексного проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла». Вторая очередь введена в строй в конце 2012 г., а на август 2014 года станция была уже готова к сдаче заказчику. Стоимость только второй и третьей очередей проекта составляет 11 млрд рублей.

В январе 2013 года Сербии был предоставлен российский государственный экспортный кредит на $800 млн, предназначенный для модернизации Сербских железных дорог при участии российских компаний (при этом общая стоимость проектов развития инфраструктуры — около $940 млн).

В июне 2015 года российская компания «РЖД Интернешнл» завершила первый этап строительства второго железнодорожного пути на участке Панчевский мост — Панчево Главный железной дороги Белград - Панчево. Введено в строй около 8 км нового пути и 37 новых стрелочных переводов.

С 2015 года Россия начала реконструкцию и строительство новых железнодорожных путей в южном направлении в обход территории Украины — стоимость проекта составит более 55 млрд руб. Речь идёт о линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск в Ростовской области (в стратегии развития РЖД до 2020 года стоимость этого проекта оценивается в 56,6 млрд рублей. На настоящий момент (2014 год) поезда на ряде маршрутов из центральной России на юг дважды пересекают границу России с Украиной (точнее — границу России с частью территории ЛНР, подконтрольной Украине).



Автомобильные дороги

Второй и ближайший к Москве, участок строящейся скоростной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург, также известный как обход города Химки, был введён в строй 23 декабря 2014 года одновременно с примыкающей к нему Бусиновской развязкой на МКАД. Стоимость участка км 15 — км 58 превышает 60 млрд рублей.

К этой развязке Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до начала реконструкции с внутренней стороны МКАД примыкала улица Дыбенко, а с внешней — Лихачевское шоссе. После реконструкции на этом месте МКАД пересекает ещё и десятиполосная в этом месте скоростная автомагистраль М-11 Москва — Санкт-Петербург (на её бесплатном участке), переходя с внутренней стороны МКАД в также строящуюся Северо-Восточную хорду. В ходе реализации проекта построен и реконструирован магистральный участок дороги шириной до десяти полос и длиной 1,61 км, включающий две сдвоенные эстакады и три путепровода, в том числе путепровод над железной дорогой Октябрьского направления. Построены шесть съездов общей длиной 9,19 км с 14 эстакадами общей длиной более 3,5 км, другие искусственные сооружения, а также выполнен перенос инженерных коммуникаций. Реконструкция началась в 2011 году и завершилась в объёме первой очереди 23 декабря 2014 года одновременно со сдачей в эксплуатацию прилегающего к МКАД участка магистрали М-11. Полностью развязка с эстакадами высотой до 35 метров введена в строй в июне 2015 года. Стоимость проекта 17 млрд рублей. Развязка ранее подвергалась реконструкции в рамках коренной реконструкции МКАД 1994…1998 гг.

Первый участок строящейся скоростной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург, призванный разрешить наиболее острую проблему в автомобильном сообщении между столицами, заключавшуюся в пробках на улицах Вышнего Волочка, был введён в строй на семь месяцев раньше срока 28 ноября 2014 года. Строившийся с 2012 года в Тверской области участок км 258 — км 334 км с разрешённой в перспективе максимальной скоростью 130 км/ч оценивался в 50 млрд рублей.

Объект, носивший официальное название «Строительство мостового перехода через реку Оку с обходом города Муром» строился по принятому в 2005 году решению Министерства транспорта. Сначала в рамках проекта был построен и в 2009 году введён в строй крупный Муромский мост через Оку, первый в этом районе. Затем строительство продолжилось с тем, чтобы вынести транзитное движение из центра Мурома напрямую к мосту. Общая протяжённость объекта составила 17,1 км. Стоимость проекта оценивалась в 7 млрд рублей, по-видимому, в ценах 2005 года, так как в ценах 2014 года один мост с подходами (первая очередь строительства) стоил больше.

Дорога является альтернативным выездом из города, решающим проблему пробок в выходные дни. Кроме того, эта трасса существенно сокращает время пути от аэропорта Владивостока до городского центра. Дорога построена в рамках подготовки к Саммиту АТЭС во Владивостоке и открыта в августе 2012 г. Стоимость проекта 29 млрд рублей. Крупнейший по затратам объект на трассе — низководный мост через Амурский залив.

Часть строящегося Западного скоростного диаметра — первой в России платной внутригородской автомагистрали, которая должна пройти вдоль берега Финского залива. С вводом в строй второй очереди магистрали завершено строительство всего её южного участка (ранее в 2010 г. была введена в строй первая очередь магистрали). Участок введён в строй в октябре 2012 г. После этого основные работы продолжались на сданном позднее 02.08.2013 г. северном участке. Стоимость проекта 27 млрд рублей (общая стоимость строящейся магистрали 213 млрд рублей).

Проложенная в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи напрямик через горы и долины, и потому включающая 9 тоннелей и 13 мостов четырёхполосная трасса длиной 17 километров существенно улучшила дорожную ситуацию в городе Сочи. Строительство всей дороги оценивалось в 100 млрд рублей или более. На 27 января 2013 года была введена в строй первая очередь объекта длиной 5,7 км с двумя развязками, четырьмя эстакадами и тремя тоннелями, один из которых длиной 1472 м. Вторая и часть третьей очереди, дороги общей длиной 7,6 км были введены в строй 7 января 2014 г. Следующая часть третьей очереди открылась 28 января 2014 года, а полностью проект был завершён 3 февраля 2014 года.

С 2010 года компания «Газпром нефть» приступила к реализации проекта по добыче нефти на крупном месторождении Бадра в Ираке (запасы оцениваются в 400 млн тонн, проектный уровень добычи — 730 000 тонн в год. В январе 2014 года была получена первая нефть, в июне 2014 года началась коммерческая добыча нефти. Общая стоимость проекта — 2 млрд долларов, осуществлять добычу планируется в течение 20 лет.

В разработку очень крупного нефтяного месторождения, расположенного на юге Ирака в 65 км к северо-западу от города Басра российский ЛУКОЙЛ только к началу добычи нефти, состоявшемуся 29 марта 2014 года, вложил 4 млрд долларов. Российская компания владеет 75 % месторождения с подписанным в 2010 году контрактом на разработку месторождения на 20 лет с возможностью его продления на 5 лет. Общий необходимый объем инвестиций в разработку месторождения составит 38-40 млрд долларов.

Расположено в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого АО. Введено в строй в 2001 г. На полную проектную мощность после развития инфраструктуры добычи из валанжинских (неокомских) залежей с 2007 г. выведено в 2013 г.

22 декабря 2014 г. был запущен крупнейший на полуострове Ямал газовый промысел № 1 Бованенковского месторождения (ГП-1). Добыча газа на промысле планируется в объеме около 1,3 млн кубометров в час. Ранее в 2013 г. был запущен газовый промысел ГП-2. В IV квартале 2017 года на Бованенково ожидается ввод ГП-3.

Расположено на полуострове Ямал. Обустраивалось с 2006 г., первый пусковой комплекс введён в строй 23 октября 2012 г. одновременно с газопроводами Бованенково-Ухта и Ухта-Торжок. Проектная мощность месторождения — до 140 млрд м³ газа в год. Объем запланированных инвестиций только на 2011…2013 гг. оценивался в примерно 300 млрд рублей.

Добыча на шельфовом нефтегазовом месторождении у побережья Сахалина была начата 4 сентября 2014 года. Общая сумма капитальных затрат, не все из которых, по-видимому, ещё произведены планируется в размере 119,7 млрд рублей. При освоении месторождения частично использована уже существующая инфраструктура проекта «Сахалин-1».

В 2016 году объем производства готовой продукции должен составить 508 тонн, а к 2018 году — 1000 тонн урана в год, к 2019 году — 1800 тонн, на чем строительство должно быть завершено. К 2015 году в развитие проекта инвестировано более 19 млрд рублей.

Крупный проект Росатома по добыче урана в Баунтовском районе Бурятии, направленный на освоение ресурсов Источного и Вершинного месторождений урана на Хиагдинском рудном поле. Cтроительство объектов основной производственной площадки ОАО «Хиагда» ведется с 2010 года. В 2014 году завершено строительство главного производственного корпуса, энергокомплекса, складов и прочих базовых объектов.

В 2016 г. планируется запустить вторую очередь фабрики, причём ее мощность возрастет до 10,2 млн тонн, а к 2018 г. — третью очередь, с ростом мощности до 16,5 млн тонн. ТОФ станет основным переработчиком сырья компании, реконструкция также должна повысить качество концентрата.

Масштабный проект модернизации и расширения производства Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) «Норильского никеля» общей стоимостью $950 млн (около 43 млрд руб). В январе 2015 года завершился первый этап стоимостью 3 млрд рублей, в ходе чего мощность ТОФ была увеличена с 7,5 млн до 7,7 млн тонн руды.

Комбинат является частью комплексного проекта по освоению минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкалья. Запасы Быстринского месторождения составляют 2,7 млн тн меди и 236 тн золота. Сам комбинат строится с 2011 г., строительство производственных цехов планируется начать в 2014 г. и ввести комбинат в строй в 2016 г. Стоимость проекта — 29,5 млрд рублей (по планам 2010 г.).

В модернизацию рудников фосфатного сырья горно-обогатительного комбината «Апатит» в городе Кировске Мурманской области в 2006—2010 гг. было вложено 17,9 млрд руб. С 2010 гг. ведётся прокладка второго Юкспорского тоннеля длинной 1634 метра для транспортировки руды с Объединённого Кировского рудника, пройдено более 1000 метров.

Наталкинский ГОК в Магаданской области должен стать крупнейшим золотодобывающим предприятием в России и одним из крупнейших в мире. Проект реализуется компанией «Полюс Золото», пуск запланирован на конец 2013 г. Добыча составит 13-15 тонн золота в год. На руднике будет работать самая крупная шаровая мельница в мире. Общий объем инвестиций — 1.1 млрд долларов.

Строящийся горно-обогатительный комплекс на месторождении Озёрное в Бурятии, содержащем крупные запасы цинка и свинца, а также кадмия, серебра и золота. Планируемая мощность — 435 тысяч тонн концентрата цинка, 130 тысяч тонн цинка в виде металла, 120 тонн серебра, 45 тысяч тонн свинца в год. Подготовка инфраструктуры для ГОКа ведётся с 2005 года компанией «Металлы Восточной Сибири». В проект уже вложено 200 млн долларов, всего планируется вложить до 1.5 млрд долларов.

Горно-обогатительный комбинат в Мурманской области на одноименном месторождении апатит-нефелиновых руд (из них можно извлечь фосфорные удобрения, сам фосфор, алюминий, соду, а также сырье для цементной, стекольной, металлургической промышленности и производства керамики). Строился с 2009 г. Первая очередь введена в строй в 2012 г. Стоимость первой очереди мощностью 1,5 млн тонн апатитового и нефелинового концентратов — 400 млн долларов. Общая стоимость проекта, включая вторую очередь, по разным источникам 1…1,2 млрд долларов. Вторая очередь на декабрь 2012 г. строилась.

Новое производство железных окатышей строится на действующем горно-обогатительном комбинате в г. Старый Оскол Белгородской области (курская магнитная аномалия). Фабрика будет иметь производственную мощность 6 млн тонн железорудных окатышей в год, что должно полностью обеспечить потребности Новолипецкого металлургического комбината, в том числе с учётом ввода мощностей новой доменной печи № 7 «Россиянка». Строится с 2012 г. Должно быть введено в строй в 2014 г. Стоимость проекта около 40 млрд рублей.

Разработка Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае ведётся группой «Акрон», крупнейшим производителем минеральных удобрений. Строительство Талицкого ГОКа началось в 2012 году. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 2 млрд долларов.

Горно-обогатительный комбинат на базе Гремячинского месторождения калийных солей строится в Волгоградской области компанией «Еврохим». Запуск позволит выпускать 2,3 млн т калийных удобрений в год. С запуском данного ГОКа «ЕвроХим» станет первой в России и четвёртой в мире компанией, выпускающей весь спектр минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные. Инвестиции в проект составят 86 млрд рублей, из них уже вложено 20 млрд рублей.

Крупнейший горно-обогатительный комбинат на Камчатском полуострове расположен на месторождении золота и серебра «Аметистовое» (север Камчатки). Первый слиток золота был выплавлен 25 сентября 2015 года. На полную мощность ГОК должен выйти к 2016 году, объёмы выпуска составят до 4 тонн золота и до 10 тонн серебра в год. Стоимость проекта 16 млрд руб. В результате введения проекта в строй добыча на Камчатке удвоится.

11 февраля 2015 года в г. Железногорск Курской области на Михайловском ГОКе состоялся пуск основного оборудования комплекса обжиговой машины № 3. Инвестиции в проект составили более 16 млрд рублей, создаётся 600 рабочих мест. Новое оборудование позволит увеличить производство железорудных окатышей в полтора раза, на 5 млн тонн в год. Разработчик технологии — российская компания НПВП «ТОРЭКС». Генеральный поставщик оборудования — ОАО «Уралмашзавод».

Комбинат по производству железорудного концентрата строится в Облученском районе Еврейской АО. В рамках проекта также производятся соответствующие горнокапитальные работы по подготовке к добыче руды. Общая стоимость изначально оценивалась в 38 млрд рублей (по последним данным — $500 млн). Ввод проекта в строй был осуществлен 12 января 2015 года.

Официальный запуск месторождения горно-обогатительного комбината на алмазном месторождении имени Владимира Гриба состоялся 9 июня 2014 года в присутствии Президента России Владимира Путина и главы корпорации Лукойл Вагита Алекперова. Месторождение с запасами 100 млн карат расположено в 130 км к северо-востоку от Архангельска, разработка ведётся открытым способом, пик добычи алмазов должен достигнуть 4,5 млн карат в год. В состав ГОКа входят обогатительная фабрика мощностью 4,5 млн тонн руды в год, объекты энергетики мощностью 26 МВт, вахтовый посёлок на 700 человек, лабораторный комплекс и другие объекты. Персонал ГОКа составляет около 2 тысяч человек. Полный объем инвестиций составляет около 25 млрд рублей.

Рудник и обогатительная фабрика в Челябинской области, на Михеевском месторождении медно-порфировых руд, входящем в 50 крупнейших медных месторождений мира. Проект позиционировался как самый крупный горно-обогатительный комбинат, строившийся «с нуля» на постсоветском пространстве. Мощность ГОКа — 18 млн тонн медной руды в год с производством до 270 тысяч тонн медного концентрата (до 53 тысяч тонн чистой меди). Введён в строй в декабре 2013 года. Общий бюджет проекта составляет 26 млрд рублей.

Горно-обогатительный комплекс компании «Полюс Золото» на месторождении Вернинское в Иркутской области, введённом в эксплуатацию в конце декабря 2011 г., практически полностью вошёл в строй во второй половине 2012 года. ГОК будет осуществлять переработку 2,2 миллиона тонн руды в год. Общий объем инвестиций в проект составил 340 млн долларов.

Горно-обогатительный комбинат в Мурманской области на одноименном месторождении апатит-нефелиновых руд (из них можно извлечь фосфорные удобрения, сам фосфор, алюминий, соду, а также сырье для цементной, стекольной, металлургической промышленности, производства керамики и — что важно — редкоземельные элементы: лантаноиды и иттрий). Строился с 2009 г., первая очередь введена в строй в конце 2012 г. Стоимость первой очереди мощностью 1,5 млн тонн апатитового и нефелинового концентратов — 400 млн долларов. Общая стоимость проекта, включая строящуюся вторую очередь, по разным источникам 1…1,2 млрд долларов.

Горно-обогатительный комбинат на Кызыл-Таштыгском полиметаллическом месторождении на северо-востоке Республики Тыва был построен китайскими инвесторами по выигранному в 2006 году конкурсу на обустройство месторождения и введён в строй 25 июня 2015 года. Стоимость проекта 16,8 млрд рублей.

Программа реконструкции всех военных аэродромов, входящих в ведомство ВВС РФ, была принята в 2012 году и подразумевала комплексные работы на всех 356 площадках по всей территории России. Горизонт - 2020 год. По итогам каждый аэродром должен быть способен принимать самолёты любых типов. Общий бюджет не известен, но в любом случае измеряется суммой более триллиона рублей.

Действующий аэропорт Саратова решено закрыть в связи с соображениями безопасности. 10 октября 2012 года состоялась церемония закладки первого камня в строительство нового аэропорта в с. Сабуровка. Ориентировочная стоимость строительства — 15 млрд рублей. Из федерального бюджета может быть выделено до 2015 года около 4 млрд рублей, из областного бюджета — около 4,8 млрд рублей, остальные средства — около 6,2 млрд рублей — должен привлечь частный инвестор.

В ферале 2015 официально открылся новый терминал аэропорта Курумоч в Самаре. Завершился первый этап его реконструкции: строительство нового пассажирского терминала, грузового комплекса, привокзальной площади и фронта подъезда к терминалу, взлетно-посадочной полосы. Инвестиции в проект составят более 6 млрд. рублей. Площадь нового терминала - 40 тыс. кв. метров, его пропускная способность – 3,5 млн. пассажиров в год. После завершения строительства нового терминала, старый прекратит свою работу, и откроется вновь лишь к 2018 году. Во время проведения ЧМ-2018 это позволит обслужить существенно увеличившийся пассажиропоток. После проведения чемпионата старый терминал будет закрыт окончательно и перепрофилирован в офисное здание. Вторая очередь реконструкции самарского аэропорта предусматривает расширение пассажирского терминала до 60 тыс. кв. метров, грузового терминала до 3850 тыс. кв. метров, строительство отеля, реконструкцию административных зданий и модернизацию инженерных систем и коммуникаций. Эту работу планируется закончить к 2018 году. Инвестиции на втором этапе обновления «Курумоча» составят 6,3 млрд. рублей.

Первый, относительно небольшой, этап реконструкции аэропорта начался в 2012 г. и будет завершён к концу 2013 г., второй будет завершён в 2016 г. Стоимость частных инвестиций за это время в проект реконструкции аэровокзального комплекса 7 млрд рублей, государственных в реконструкцию взлётно-посадочной полосы — 4 млрд рублей. Всего же до 2025 г. в аэропорт планируется инвестировать 27 млрд рублей.

Начавшееся в 2012 г. строительство первой в стране третьей взлётно-посадочной полосы стало необходимым из-за всё возрастающей нагрузки на столичные аэропорты. Проект конкурировал с аналогичным проектом строительства третьей полосы в Домодедово, но государственное финансирование было выделено именно для почти полностью государственного аэропорта Шереметьево, а не Домодедово, которым, по данным Википедии владеет цепочка оффшорных компаний. Стоимость проекта 22 млрд рублей.

Крупнейший аэропорт региона, ранее уже подвергавшийся реконструкции, реконструируется с полной перестройкой и удлинением полосы № 1 с 2012 года. Основные работы на полосе завершены в 2013 году, на август 2014 идут работы по строительству перрона, шумозащитных ограждений, системы светосигнального оборудования и т. п.[290] Ввод в строй планируется в 2014 году. Стоимость проекта 12 млрд рублей.

Реконструкция первого сегмента пассажирского терминала (очереди Т-1), в результате чего его площадь увеличится вдвое до — до 226 тыс. м². Стоимость проекта 12 млрд рублей. Работы должны были быть завершены в третьем квартале 2012 г., но пока сообщений о завершении строительства не было.

С 1999 г. по настоящее время аэропорт динамично развивается, ежегодно в реконструкцию и новое строительство на его территории вкладываются миллиарды рублей, и за эти годы уже реализовано несколько крупных проектов. В настоящее время производится реконструкция и строительство пассажирского терминала (увеличение общей площади более чем в 9 раз к 2017 году); строительство многоярусных паркингов (рост числа парковочных мест к 2014 году до 9700 мест); расширение грузового терминала (рост пропускной способности более чем в 2 раза со 160 до 360 тыс. тонн в год); строительство собственной мини-ТЭЦ. Объем инвестиций в развитие аэропорта с 2011 по 2020 годы составит 108 млрд руб. Следующие работы, находящиеся в стадии реализации, можно отнести к крупным проектам:

Проект, известный также под названием «Южный хаб» предусматривает возведение с нуля в Грушевском поселении Аксайского района Ростовской области крупнейшего аэропорта на юге страны, призванного служить пересадочным узлом. В 2014 году начато строительство. Завершение строительства планируется в 2017 г. к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Стоимость проекта 37 млрд рублей.

Новый терминал, способный обслуживать 14…17 (по разным источникам) млн человек в год, был открыт в декабре 2013 г. В дальнейшем терминал должен обслуживать весь пассажиропоток Санкт-Петербургского аэропорта. Строился с 2010 г. Стоимость проекта 47 млрд рублей. Пулково-2 закрыли в 2014, а Пулково-1 реконструировали в качестве дополнительных площадей для обслуживания пассажиров внутренних линий в новом терминале. Здание «Пулково-1» было закрыто на реконструкцию 28 февраля 2014 года. Сумма инвестиций составила 60 млн евро. Реконструкция закончена 3 февраля 2015. Общая площадь терминала «Пулково-1» после реконструкции выросла по сравнению с первоначальной на 43 % — с 42 751,1 кв.м. до 61 134,1 кв.м. Летом 2015 года завершится строительство дополнительного здания, примыкающего к «Пулково-1». Его площадь составит 3 500 кв.м, оно будет оборудовано тремя автобусными выходами на посадку и двумя телетрапами. С вводом объекта ежегодная пропускная способность аэропорта увеличится еще на 1 млн человек — до 18 млн пассажиров.

Реконструкция собственно аэропорта, взлётно-посадочных полос и строительство железнодорожного терминала проводились разными организациями — владельцами соответствующих объектов в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. Реконструкция взлётно-посадочных полос проводилась с 2006 г. по 2010 г. Строительство 2,7 км железнодорожной линии, включая 2 тоннеля общей длиной более 500 м и три эстакады, а также многоэтажного остановочного комплекса велось с 2008 по 2012 г. Также построен новый терминал самого аэропорта. Отдельные работы небольшого объёма в аэропорту продолжаются в 2013 г. Общая стоимость проекта — порядка 23 млрд рублей. Из них 6 млрд было инвестировано в реконструкцию аэровокзального комплекса, 9 млрд — в реконструкцию двух взлётно-посадочных полос и рулёжных дорожек и 8 млрд — в строительство железнодорожной инфраструктуры.

Масштабная реконструкция аэропорта проведена в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. Проект включал развитие, как аэродромной инфраструктуры, так и аэровокзального комплекса. Проект завершён летом 2012 г. Общая стоимость проекта 19 млрд рублей.

Объект позволяет вдвое увеличить пассажиропоток подмосковного аэропорта. Терминал предназначен для обслуживания 7,8 тысяч пассажиров в час и имеет 52 выхода на посадку, из которых 31 оборудован телетрапами. Первый пусковой комплекс был открыт в 2010 г., полностью завешен в декабре 2012 г. Стоимость проекта 44 млрд рублей. Кроме того, в декабре 2013 г. в аэропорту введена в строй реконструированная (значительно удлинённая) искусственная взлётно-посадочная полоса № 1 стоимостью 7,6 млрд рублей.

Однопутный тоннель длиной 6682,05 м с двумя дренажными штольнями длиной 1500 и 1747,36 м, параллельный построенному в 1980-х старому Байкальскому тоннелю, строится в рамках мегапроекта по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) с 2014 года и должен быть сдан в эксплуатацию в 2017 году. Тоннель обеспечит двухпутное движение на участке БАМа, Усть-Кут — Северобайкальск проходящем через Байкальский хребет.

В мае 2012 года был завершён первый этап работ — расширение (перепроходка) штольни и через неё открыт проезд транспорта во время реконструкции основного тоннеля. Сдача тоннеля в эксплуатацию после реконструкции произошла 5 ноября 2014 года.

Открытый в 1984 году Рокский тоннель через Главный Кавказский хребет (длина 3730 метров) представляет собой в настоящее время единственную надёжную транспортную связь России и Южной Осетии. В 2012—2014 гг. тоннель был реконструирован. Стоимость капитального ремонта тоннеля составила более 20 млрд рублей.

Автодорожный тоннель, возводимый в Москве в рамках проекта «Большая Ленинградка». В то же время тоннель являлся частью проекта Четвёртого транспортного кольца, а после отмены этого проекта в 2011 г. стал частью строящейся Северо-Западной хорды. Длина подземной части тоннеля — 1,6 км, предусматривается 6 полос движения. Строится в крайне стеснённых условиях — помимо сложностей с городской застройкой тоннель проходит под действующей линией метро, железнодорожной магистралью и нуждавшимся в реконструкции коллектором уведённой под землю реки. Строительство ведётся с 2005 года, первая очередь введена в строй в сентябре 2013 года, в основном строительство завершено в начале 2015 года. Стоимость проекта 63 млрд рублей в ценах 2011 года или 70 рублей в ценах конца 2015 года. Официально в полном объеме Алабяно-Балтийский тоннель открылся 25 декабря 2015 года. Общая длина тоннеля — 1935 м, длина закрытой части — 1565 м, максимальная глубина — 22,5 м. Длина двухполосного бокового выездного тоннеля составляет 848 м.

Построенный в Хабаровском крае в рамках проекта реконструкции построенной ещё в годы войны железной дороги Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, тоннель длиной 3,8 км позволил значительно увеличить пропускную способность магистрали. Стоимость строительства 24 млрд руб. Строился с 2008 г., введён в эксплуатацию в декабре 2012 г.

16 августа 2015 г. забита первая свая Керченского моста. 1 октября 2015 года по временному технологическому мосту (РМ-1) через Керченский пролив прошли первые грузовики. 2 октября 2015 года на Кубани началось строительство подъездной трассы к Керченскому мосту.

К середине 2015 года года должны начаться масштабные подготовительные работы на всём протяжении строительства, а к концу года должно быть завершено проектирование. Окончание строительства планируется на 2018—2019 гг. (названный срок - июнь 2019 года).

По данным на январь 2015 года, предполагаемая стоимость моста составляет 228,3 млрд руб. Общая длина транспортного перехода составит около 19 км. Переход будет включать в себя проезд для автотранспорта по нормативам автомобильных дорог общего пользования первой категории с четырьмя полосами движения, а также два пути железной дороги.

О начале работ по строительству было сообщено 5 сентября 2014 года — производятся земляные работы на подходах к мосту, а также разминирование снарядов, оставшихся в Керчи со времён Великой Отечественной войны. Вместе с тем, по основной части проекта продолжается планирование.

По данным на сентябрь 2014 года, оптимальным был признан вариант строительства за 3,5 года двух совмещённых мостов длиной 6,1 километра и 1,4 километра, соединяющих остров Тузла с берегами Керченского пролива в районе бывшей Крепости Керчь. В проект входит создание совмещённого автомобильно-железнодорожного мостового перехода и затраты на строительство подходов к нему (25,8 километра автодорог и 83 километра ж/д). Пропускная способность моста с двухполосной железной дорогой будет соответствовать пропускной способности Транссиба. Мост будет пропускать порядка 100 миллионов тонн грузов в год и достаточное количество пассажирских поездов. Общая стоимость проекта — 230 миллиардов рублей.

Мост через пролив уже существовал в другом створе — он был возведён в 1944 году во время войны советскими войсками из заготовленных отступившей немецкой армией материалов, однако уже через три месяца в первую же зиму был разрушен льдами, так как не имел ледорезов.

Планы строительства моста между Крымским и Таманским полуостровами существуют уже достаточно давно, и руководители России и Украины периодически делали заявления и подписывали договорённости на данную тему (последние — в декабре 2013 года). В начале 2014 в ходе кризиса вокруг Крыма российское Правительство начало практические шаги по разработке проекта перехода через пролив.

С постройкой подходов к мосту путь из Москвы в Екатеринбург сократится на 200 км.

Мост длиной более 1 км с общей длиной перехода через реки Кама и Буй 15,5 км и общей стоимостью 14 млрд рублей строится в районе города Камбарка. Подготовительные работы к строительству начались в октябре 2013 г., а к апрелю 2014 г. уже строились его береговые опоры. Ввод моста в строй ожидается в ноябре 2016 года.

Достройка самого длинного моста России, первая очередь которого была введена в строй в 2002 г., была надолго заморожена. Новый импульс строительству второй очереди моста, которая должна увеличить его общую ширину с двух до четырёх полос, придало вхождение моста в состав проекта строительства автомагистрали «Шали (М7) — Бавлы (М5)». На конец 2013 г. мост активно строится, ввод в строй второй очереди намечен на 2014 г. Сметная стоимость собственно второй очереди составляет 6,24 млрд рублей в ценах 2013 г., однако в целом с учётом первой очереди проект стоит, по-видимому, порядка 20…30 млрд рублей в ценах 2012 г.

Кировский мостовой переход через реку Самара. Представляет собой, по сути, автомагистраль, которая улучшит формирование транспортных потоков в Самаре, упростит выезд на Обводную дорогу, обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта, а также создаст возможность освоения территории на противоположном берегу р. Самара. Проект включает в себя, помимо основного автодорожного моста, 10,88 км автодорог 1 технической категории, 5 автомобильных и железнодорожных мостов и путепроводов, 4 транспортных развязки и 3 инженерных сооружения под автодорогой. Строится с 2007 года. Стоимость проекта 12 млрд рублей. Первая очередь введена в строй 10 октября 2014 года, окончательный ввод в строй ожидается в 2015 году.

После ввода в строй первой очереди в строительстве моста через Волгу и Ахтубу последовал двухлетний перерыв, однако в 2012 г. работы были возобновлены. Постройка второй и третьей очередей проекта обойдётся в 13,5 млрд рублей. Планируется также четвертая очередь.

Общая длина моста — 1,273 км, с подходами — 6,8 км. Мост строился с 2012 г., введён в строй 29 октября 2015 г. Стоимость проекта 12 млрд рублей. Планируется строительство второй очереди.

Мост находится на трассе «Северного широтного хода» (синонимы и более ранние названия: «Трансполярная магистраль», «Чум-Салехард-Игарка», «501 стройка», «Мёртвая дорога») и является одним из ключевых объектов для создания круглогодичной транспортной сети на севере Западной Сибири. Кроме того, мост должен соединить с общероссийской системой дорог строящуюся автодорогу Надым-Салехард. Служит, наряду с действующими участками трансполярной магистрали живым свидетельством против популярного мифа о том, что с тех пор, как Сталин умер, дорогу навсегда забросили, так как она никому не нужна.

Мост через реку Надым строится с 2011 года в городе Надым Ямало-Ненецкого АО. Надвижка автодорожной части моста с левого берега на правый закончена в июле 2015 г. Автодорожная часть моста открыта 12 сентября 2015 года, а железнодорожную часть введут в строй в 2016 году. Стоимость моста составляет 14 млрд руб.

Кировский мостовой переход через реку Самара. Представляет собой, по сути, автомагистраль, которая улучшит формирование транспортных потоков в Самаре, упростит выезд на Обводную дорогу, обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта, а также создаст возможность освоения территории на противоположном берегу р. Самара. Проект включает в себя, помимо основного автодорожного моста, 10,88 км автодорог 1 технической категории, 5 автомобильных и железнодорожных мостов и путепроводов, 4 транспортных развязки и 3 инженерных сооружения под автодорогой. Строится с 2007 года. Стоимость проекта 12 млрд рублей. Первая очередь введена в строй 10 октября 2014 года, окончательный ввод в строй ожидается в 2015 году.

Третий автодорожный мост через Обь в Новосибирске. Известен также под названием «Оловозаводской». Общая длина моста — 2,1 км, с подходами первой очереди — 5,6 км. В дальнейшем мост станет частью магистральной дороги непрерывного движения «Юго-Западный транзит», которая свяжет трассы М-51 «Байкал» и М-52 «Чуйский тракт». Строительство началось в 2010 году, 11 апреля 2014 года в Новосибирске закончилась надвижка гигантской арки нового Бугринского моста через Обь — теперь это самый большой арочный пролёт России и СНГ (380 м в длину, 70 метров в высоту), и крупнейший в мире арочный пролет с наклонными подвесками (Сетчатая арка). См. фоторепортаж. Мост открыт 8 октября 2014 года. Стоимость проекта — 17 млрд рублей.

Третий автодорожный мост через Ангару в Иркутске. Проект включал строительство развязок и путепроводов на подходах к мосту. Строился в 4 очереди с большими перерывами с 1990-х гг. Основной этап строительства проходил с 2006 г. до декабря 2012 г. Стоимость проекта 12 млрд рублей.

Совмещённый мостовой переход (автомобильный мост и метромост) через реку Ока в Нижнем Новгороде. Общая длина 1.3 км. В верхнем ярусе моста находится четырёхполосная автодорога, в нижнем ярусе — пути перегона «Московская» — «Горьковская» Нижегородского метро. Автомобильная часть открыта в 2009 году, ввод в эксплуатацию в полном объёме осуществлён 4 ноября 2012 года, одновременно с открытием перегона «Московская» — «Горьковская», что позволило Нижегородскому метро прийти в правобережную (Нагорную) часть города и резко повысить пассажиропоток и рентабельность метрополитена. Стоимость строительства составила 14 млрд рублей.

Низководный мост во Владивостоке, являющийся частью автотрассы «пос. Новый — п-ов Де-Фриз — станция Седанка — бухта Патрокл» строился с ноября 2009 г. по август 2012 г. к Саммиту АТЭС во Владивостоке. На начало 2013 г. шестой по длине в России. Длина моста — 4 378 м, стоимость проекта (вместе с прилегающей транспортной развязкой) — 14 млрд рублей.

В связи с тем, что мост ведёт на пустынный остров, оппозиция назвала этот мост «мостом в никуда» и считает проектом для распила денег. К сожалению, не все люди могут понять, что остров был пустынным потому, что на него крайне затруднительно было попасть, а Владивосток остро нуждался в площадях для строительства новых объектов. Практика показала, что мост оказался очень востребован — уже к 2014 году количество проезжающих по мосту автомобилей увеличилось в будние дни с 2-3 до 15 тысяч в сутки, а в выходные стало временами превышать 50 тысяч в сутки, то есть в эти дни мост уже загружен более, чем на 100 % своей пропускной способности.

Мост на ранее пустынный остров подарил участок около ста квадратных километров Владивостоку, запертому с одной стороны болотами, а с другой морем. На острове уже развёрнуто масштабное строительство, планируется построить крупный международный деловой центр, несколько гостиниц, океанариум и Тихоокеанский научно-образовательный центр, в состав которого войдут несколько научно-исследовательских институтов РАН. Также планируется разместить комплекс производств в сфере био- и информационных технологий, университетский комплекс мирового уровня, межрегиональный медицинский центр. Кроме того, программой предусмотрено строительство спортивно-рекреационных, музейных и гостиничных комплексов, жилого фонда. Как отмечает ИТАР-ТАСС, в перспективе именно Русский остров станет точкой роста для всего Дальневосточного региона, крупным центром международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас там находится кампус Дальневосточного Федерального университета.

Вантовый мост, соединяющий полуостров Назимова во Владивостоке с пока ещё почти не заселённым островом «Русский». По длине пролёта и высоте пилонов — на начало 2013 г. крупнейший в мире. Построен российскими компаниями по российскому проекту в рекордный для такого сооружения срок в менее, чем два года с начала собственно строительства, введён в строй в августе 2012 г. к Саммиту АТЭС во Владивостоке.

Один из крупнейших в мире вантовых мостов, резко увеличивший транспортную связность двух частей Владивостока, разделённых вытянутой бухтой Золотой Рог. Строился с 2008 по август 2012 г. к Саммиту АТЭС во Владивостоке. Стоимость проекта 21 млрд рублей.

Примерно до 2017 года рассчитывать на быстрое строительство Челябинского метрополитена не приходится, поскольку с возрождением активного строительства метрополитена в Москве кадровый резерв отрасли оказался практически полностью исчерпан — в столице, где пробки стали образовываться даже в метро, не только привлекли на работу пенсионеров и людей, давно покинувших местный метрострой, но и собрали все доступные коллективы тоннелестроителей со всей страны. Приход метростроевцев на новые объекты возможен только после подготовки новых инженеров и рабочих, что требует значительного времени, хотя расширение штатов идёт и в Челябинске.

Строится с 1991 г. с перерывами по сей день (лето 2015 года). Только завершение доведённого примерно до половины готовности первой очереди проекта из-за сложных геологических условий строительства оценивается в 25 млрд рублей. Проект в настоящее время формально медленно строится, так как консервация обошлась бы ещё дороже.

Вторая и третья очередь Солнцевской линии — будущей части Калининско-Солнцевской линии — участок Парк Победы — Солнцево с семью новыми станциями планируется ввести в строй в 2016 году, а ещё три станции — в 2017 году. Участок активно строится.

Многофункциональный комплекс электродепо «Братеево». Крупнейшее в России депо сути представляет собой не только депо, но и вагоноремонтный завод. Ввод в строй первого этапа проекта осуществлён в январе 2014 г., ввод второго этапа ожидается в декабре 2014 г.

Электродепо «Митино». Строится с перерывами с конца 1990-х. Активные работы возобновились в 2006 году и должны быть завершены в 2015 году. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

Кожуховская линия. Линия-дублёр сильно перегруженной восточной части Таганско-Краснопресненской линии. По действующему на начало 2013 г. проекту имеет семь станций и будет стыковаться к ещё не построенному Третьему пересадочному контуру (продолжению строящейся Ходынской линии). Строится с июня 2013 года. Ввод в строй планируется в 2017 году.

Участок Юго-Западная — Саларьево Сокольнической линии. Строится с 2012 г. По плану должен быть введён в строй в 2014 г., на начало 2013 г. фактически работы шли только на участке Юго-Западная — Румянцево, строительство которого оценивается в 20 млрд рублей. В декабре 2014 года была введена в строй первая станция участка — «Тропарёво». Оставшиеся две планируется открыть в 2015 году.

Участок Марьина роща — Дмитровское шоссе Люблинско-Дмитровской линии. Строится с 2011 года. Стоимость первых двух очередей проекта до станции Селигерская 63 млрд рублей. Всего планируется ввести в строй три очереди по несколько станций в 2015, 2016 и 2020 гг.

Вторая очередь Третьего пересадочного контура — участок с четырьмя станциями, продолжающими Ходынскую линию. Строится, судя по ходу работ, с 2014 года. Должен быть введен в строй в 2017 году.

Ходынская линия (первая очередь Третьего пересадочного контура). Линия с шестью станциями строится в Москве с 2011 года и должна быть введена в строй в 2016 году. Общая стоимость проекта — несколько менее 60 млрд рублей. Весь третий пересадочный контур должен быть построен к 2019 г.

Из-за серьёзнейших транспортных проблем развивавшийся и ранее метрополитен в самом большом городе Европы активно строится, так как альтернативы ему нет — реконструкция автодорог столицы должна в основном завершиться к 2017 г., а дальше дороги строить будет просто негде, поэтому мэрия планирует сосредоточиться на метро и железной дороге. Проект расширения московского метрополитена предусматривает строительство до 2020 гг. 70 станций и 150 км новых линий, что делает его крупнейшим в мире на 2013 г. На весну 2013 г. на строительстве метро работает одновременно 15 проходческих щитов, а к концу 2013 г. будет больше — сопоставимые цифры ранее были только в Пекине и в Шанхае, в советское время это число не превышало пяти. Ведутся работы по следующим наиболее крупным проектам:

участок 3-й (Невско-Василеостровской) линии со станциями «Новокрестовская-1» и «Беговая». Метро придёт ко строящемуся стадиону «Зенит» на Крестовском острове (строительство станции и стадиона должно завершиться к ЧМ-2018 по футболу), а также в новые районы на северо-западе города .

участок 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» («Южная») глубокого, мелкого и наземного заложения соответственно и электродепо «Южное». Проект отличает применение первого со времён первой очереди Московского метрополитена тоннеля глубокого заложения под два пути сразу внутренним с диаметром 9,4 м и внешним 10,3 м. Только строительство электродепо «Южное» оценивалось в 6,6 млрд рублей, всего же строительство участка оценивалось в 26 млрд рублей. Завершить работы на участке планируется в 2018 году.

Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге связано с особыми трудностями вследствие крайне сложных геологических условий в центральной части города. Поэтому практически каждая станция метро в городе становится крупным проектом. Тем не менее, строительство метрополитена в мегаполисе со времени ввода в строй первой очереди в 1955 году велось практически непрерывно, хоть и разными темпами, как ранее, так и сейчас. На начало 2015 года строятся следующие крупные объекты Петербургского метрополитена:

Участок Улица Старокачаловская — Битцевский парк Бутовской линии длиной 4,5 км с двумя новыми станциями. Строился с 2011 года, введён в строй 27 февраля 2014 года. Стоимость 28 млрд рублей. См. фоторепортаж.

Солнцевская линия. С 2011 года строился и 31 января 2014 года был введён в строй первый участок Деловой Центр — Парк Победы. Будущая западная часть Калининско-Солнцевской линии. Стоимость 9,6 млрд рублей в ценах 2011 года. (около 10 млрд в ценах 2012 года).

Участок Выхино — Котельники Таганско-Краснопресненской линии. Длина 6,6 км, частично введён в строй 9 ноября 2013 года с двумя новыми станциями, а конечная станция участка - Котельники - была открыта 21 сентября 2015 года, когда и завершилось полностью строительство участка. Стоимость строительства участка оценивалась в 32 млрд рублей.

Участок Новогиреево — Новокосино Калининской линии. Трёхкилометровый участок линии и новая станция Новокосино строились с 2008 года. Станция открыта 30 августа 2012 года, полностью проект завершён в 2013 году. Общая стоимость проекта 22 млрд рублей.

Строительство метрополитена в крупнейшем городе Европы не имеет альтернативы, поэтому Московский метрополитен, открытый в 1935 году, хоть и разными темпами, но постоянно строился и до этого периода и строится сейчас. В рассматриваемое время введены в строй следующие крупные проекты:

Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге связано с особыми трудностями вследствие крайне сложных геологических условий в центральной части города. Поэтому практически каждая станция метро в городе становится крупным проектом. Тем не менее, строительство метрополитена в мегаполисе со времени ввода в строй первой очереди в 1955 году велось практически непрерывно, хоть и разными темпами, как ранее, так и сейчас. В этот период 28 декабря 2012 года был введён в строй участок Волковская — Международная 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии с двумя новыми станциями.

На 2013 г. линия длиной 4 км состоит из 4-х станций (считая Московскую) и открытую позднее (в 2002 г.) станцию «Буревестник». В связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году планируется продление линии к новому стадиону в район Стрелки и Мещёрского Озера.

Третий метрополитен в России, открытый в 1985 году развивался и ранее. В этот период, в День народного единства, 4 ноября 2012 года, был открыт перегон «Московская» — «Горьковская» и сама станция «Горьковская», позволившие Нижегородскому метро прийти в правобережную (Нагорную) часть города. Связывание двух разделённых рекой Окой частей города привело к существенному повышению пассажиропотока и рентабельности метрополитена, который долгое время до того сравнительно мало использовался и был убыточным. Одновременно с открытием данного участка произошло фактическое разделение двух линий Нижегородского метро (Автозаводской и Сормовской), до того функционировавших в режиме одной. Стоимость строительства станции Горьковская, перегона к ней и Нижегородского метромоста составила 20 млрд рублей.

С 2011 года идёт строительство второй очереди Казанского метрополитена, предусматривающий продление действующей Центральной линии (предыдущий этап строительства завершён в 2010 году). Три станции на участке Яшьлек — Авиастроительная Центральной линии введены в строй 9 мая 2013 года к Универсиаде. Достройку второй очереди, включающей ещё одну станцию «Дубравная» (строительство которой начато в 2012 году), планируется завершить в 2015 году. Проходка тоннелей на участке завершена в летом 2012 года. Строительство трёх станций оценивалось в 18 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект, с учётом приобретения дополнительных поездов, — 25 млрд рублей.

Дорога часто служит объектом критики за высокую стоимость, при этом часто приводятся сравнения с другими скоростными железными дорогами. Тут следует отметить необходимость втиснуть в то же ущелье ещё и автомобильную дорогу высокого качества, а также сложность и срочность проекта — подобными темпами и в похожих условиях у нас строилась разве что Кругобайкальская железная дорога во время Русско-Японской войны. Достаточно сказать, что в таких условиях даже просто для организации временных проездов и площадок для строительной техники и строительных городков необходимо практически на всем их протяжении строить дополнительные подпорные стенки, стоимость которых сама по себе намного больше, чем стоимость, например, обычной автомобильной дороги той же протяжённости. Презентация с описанием проекта, позволяющая оценить масштаб и объем строительства.

Дорога строилась с 2009 года в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. и должна соединить ледовые дворцы спорта в Имеретинской низменности у моря, с окрестностями горнолыжного курорта Красная Поляна, где находятся лыжные и санно-бобслейные трассы. Общая протяжённость железнодорожного пути 48,5 км, на трассе дороги строится в общей сложности 30 километров тоннелей. На конец ноября 2013 г. на дороге открыто рабочее движение. Стоимость дороги, прокладываемой в сложных условиях узкого ущелья, оценивается 240 млрд рублей.

С 2011 года реконструированная десятилетием раньше десятиполосная скоростная Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) стала подвергаться новой масштабной реконструкции, предполагающей массовую замену устаревших двухуровневых развязок типа «клеверный лист» на более совершенные четырёхуровневые развязки с левоповоротными съездами. Часть из этих развязок сами по себе являются крупными проектами. До 2017 года должны быть реконструированы в общей сложности 12 развязок, основная часть которых завершена уже к концу 2015 года.

Трасса М52 Новосибирск-Бийск-Ташанта с подъездными путями к Барнаулу и Горно-Алтайску, связывающая крупные города Западной Сибири с туристическо-рекреационными зонами в Республике Алтай и на юго-востоке Алтайского края к 2018 году должна стать четырехполосной на всем протяжении от Новосибирска до особой экономической зоны Бирюзовая Катунь. Работы начались в августе 2011 года и отдельных участках (Новоалтайск — ЗАТО Сибирский, Майма — Алтайская долина) к концу 2015 года уже завершены. Идет строительство на участках в районе сел Сростки (родина В. М. Шукшина), Долина свободы, Образцовка. Построен восточный обход г. Бийск. Стоимость проекта составит около 15 млрд рублей.

Трасса длиной 21 км общей стоимостью 11 млрд рублей, строительство началось не позже 2014 г. и должно завершиться в 2018 г. В рамках проекта строится третий мост через Оку в Калуге.

В 2015 году стартовал очень крупный (оценочная стоимость — 100 млрд рублей) проект коренной реконструкции федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия», в результате которой эта дорога, соединяющая Санкт-Петербург через Выборг с границей с Финляндией, должна получить вместо нынешних, больше частью, двух сразу от 4 до 6 полос движения с разделительной полосой, а также многоуровневые развязки. В 2015 году начались работы первого этапа на участке 47 — 65 км стоимостью 11 млрд рублей, всего же до 2022 года на первые этапы работ предусмотрено выделение 32 млрд рублей.

В соответствии с федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» только в 2008…2013 гг. на реконструкцию автомобильной дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре выделяется 9,02 млрд руб. в ценах текущих лет, в том числе 6,97 млрд руб. из федерального бюджета. При этом реально финансирование работ началось в 2001 году, а дальнейшее строительство и реконструкция отдельных участков дороги продолжится, по крайней мере, до 2015 года.

В первоначальном варианте дорога строилась на отдельных участках как технологическая, в основном для нужд лесной промышленности. С 1980 г. эти участки разрозненной ведомственной сети лесовозных дорог и автозимников начали соединять в единую сеть автодорог для круглогодичного движения, что было завершено в 1985 г. Реконструкция данной автомобильной дороги по параметрам IV технической категории была начата в 2001 г.

Дорога надёжно свяжет с «большой землёй» населённые пункты в нижнем течении реки Амур, а также международные тихоокеанские порты Николаевск-на-Амуре и Де-Кастри.

Дорога общей длиной более 650 км строится на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Предназначена заменить существующие зимники на огромном пространстве между Тюменью и посёлком Приобье, от которого река Обь течёт меридионально на север до Обской губы. Стоимость только одного отрезка длиной 71 км в рамках участка Тюмень — Нижняя Тавда — Междуреченский в границах ХМАО составляет 4 272 млн рублей.

Автодорога длиной 249 км, проходящая вдоль западной части БАМа призвана связать г. Братск и весь северо-восток Иркутской области с западом страны по кратчайшему пути, минуя крюк через дорогу Тайшет-Тулун, сильно отклоняющуюся на юг к Иркутску. В результате длина пути должна сократиться на 280 км, что, по предварительным расчётам, должно обеспечить окупаемость дороги всего в течение менее, чем одного года. Дорога строилась с начала 1980-х гг., однако вследствие известных событий несколько десятков километров дороги остались недостроенными. Строительство было возобновлено в 2002 г. и медленно продолжается до сих пор. На 2013 г. требуется достройка ещё 52 км дороги, которые планируется завершить к 1 января 2017 г. Стоимость проекта составляет, судя по оценке достраиваемого участка в 3,5 млрд рублей, не менее 15 млрд рублей в ценах 2012 г.

На октябрь 2013 г. в проект уже было вложено 21 млрд рублей, общая же ориентировочная стоимость строительства составляет 132 млрд рублей в ценах 2013 года.

Строящаяся платная автомагистраль длиной 294 км, являющаяся, по сути, татарстанской частью перспективного автомобильного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Проект реализуется с 2005 г. и должен быть завершён в 2018 г. В рамках проекта планируется строительство второй очереди моста через Каму у села Сорочьи Горы, являющегося самым длинным в России.

Строительство магистрали Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Томск длиной 2545 км. Проект стартовал в 1998 г. с момента подписания соответствующего соглашения между федеральной дорожной службой и всеми заинтересованными регионами. На конец 2013 г. по дороге можно было проехать от Перми до строящегося моста через р. Вах неподалёку от границы ХМАО и Томской области, который планируется ввести в строй в ноябре 2014 г. Крупные не построенные участки и участки, построенные пока только как автозимники на тот же момент времени остаются только на территории Томской области. Стоимость проекта составляет многие десятки миллиардов рублей.

Данную дорогу в будущем планируется связать с автодорогой «Амга» (Якутск — Амга), которая через посёлок Усть-Мая выйдет на Эльдикан, а затем к Охотскому морю через посёлки Югорёнок и Нелькан к посёлку Аян. В настоящий момент возможен круглогодичный проезд по существующей дороге Эльдикан — Югорёнок.

Строительство в Якутии дороги республиканского значения Хандыга — Джебарики-Хая — Эльдикан. В посёлке Джебарики-Хая находится угольная шахта, и новая дорога обеспечит круглогодичный вывоз каменного угля, а также обеспечит транспортной инфраструктурой перспективные проекты освоения месторождений на реке Алдан. Дорога будет примыкать к федеральной автотрассе «Колыма». Ожидаемая протяжённость автотрассы 310 км. С 2008 года идёт медленное строительство северного участка трассы от Хандыги до Джебарики-Хая длиной 53 км и стоимостью 6 млрд рублей. В 2011 году открыт мост через реку Восточная Хандыга длиной 389 метров стоимостью 1 млрд 700 млн рублей.

Строится с 1984 г., окончательно ввести в строй все четыре очереди планируется в 2018 г. Первая очередь введена в строй в 1993 г., вторая очередь строилась с 2000 по 2008 г. Третья очередь строится с 2008 г. Стоимость строительства второй очереди в ценах тех лет 3,56 млрд рублей, третьей очереди — 23 млрд рублей (также были сообщения, что за счёт сокращения длины трассы может быть сэкономлено до 10 млрд рублей). Является частью планируемого Транспортного кольца вокруг Нижнего Новгорода.

Реконструкция автомагистрали на первом этапе проходит с 2012 г. от Московской кольцевой автодороги (17 км) до Малого московского кольца (ММК, первой «бетонки», 50 км). На всем протяжении участка дорога будет расширена на 1…2 полосы в каждую сторону. Второй этап будет предусматривать реконструкцию магистрали ММК (5-0 км) до Большого московского кольца (второй «бетонки») Стоимость проекта 33 млрд рублей.

Внутригородская магистраль, состоящая большей частью из существующих дорог, которые должны быть подвергнуты реконструкции и соединены в единое целое. Завершаемая в 2013 г. реконструкция западной части обошлась в 7,9 млрд рублей, весной 2013 г. объявлен конкурс на строительство одного из недостающих участков от Балаклавского проспекта до Кантемировской улицы с развязкой с Варшавским шоссе и тоннелем под железной дорогой на 10 млрд рублей.

Внутригородская трасса наряду с Северо-Восточной хордой заменившая проект строительства Четвёртого транспортного кольца со сменой мэра в Москве. Магистраль длиной 28,8 км, идущая от Сколковского до Ярославского шоссе, большей частью состоит из уже существующих дорог, почти повсеместно подвергаемых радикальной реконструкции. Дорога будет включать крупный Алабяно-Балтийский тоннель стоимостью 63 млрд рублей, строящийся в рамках проекта «Большая Ленинградка». Всего в рамках проекта, помимо всего прочего, предполагается возвести 2 моста, 10 тоннелей, 8 эстакад и 35 внеуличных переходов. Проекту посвящён специальный информационный сайт.

Внутригородская магистраль наряду с Северо-Западной хордой заменившая проект строительства Четвёртого транспортного кольца со сменой мэра в Москве. Ранее (до того, как в её состав были включены участки Четвёртого кольца) в документах называлась также Северной рокадой. Строительство предполагалось завершить до 2017 г. На севере дорога будет стыковаться на пересечении с Московской кольцевой автодорогой (МКАД) со строящейся скоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург, а на востоке — с, видимо, включаемой в состав проекта магистралью Вешняки-Люберцы, которую планировалось продолжить по территории Московской области в качестве дороги в обход Ногинска и далее платной автомагистрали «Москва — Нижний Новгород — Казань». Дорога будет включать следующие крупные объекты:

Новая четырёхполосная автодорога, строящаяся в условиях гористой местности, призвана спрямить путь между основными портами Приморья и существенно расширить пропускную способность местной сети дорог. Строительство первого участка дороги длиной 3,5 км было выполнено в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. Общая протяжённость дороги должна составить около 118 км. Общая стоимость проекта оценивается в 30 млрд рублей. Строительство второго (3,5-18 км) и третьего (18-40 км) участков дороги, на которые уже выполнена проектная документация, оценивается в 7 млрд рублей. На 2015 года работы активно продолжаются.

В конце 2011 — начале 2012 г. московские власти провели конкурсы на реконструкцию сразу нескольких участков магистрали и прилегающих дорог с развязками. Основные работы реконструкции идут на развязке с МКАД и на участке от развязки с Долгопрудненским шоссе до границы города за пределами МКАД. Строительство началось в 2012 г. и должно быть завершено в 2013 г. Стоимость проекта на участке от МКАД до границы города — 21 млрд рублей, стоимость прочих реконструируемых в это же время участков и затрат связанных с проектом — порядка 7 млрд рублей.

К началу 2012 г. выполнены подготовительные работы на 8 млрд рублей, строительство первого пускового комплекса на 11 млрд рублей и вложено 25 млрд рублей в строительство второго пускового участка. При этом объекты комплекса частично введены в эксплуатацию.

Участок от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе был первым, который строился непосредственно в рамках проекта Четвёртого транспортного кольца, хотя отдельные объекты, в частности, развязка с Варшавским и Каширским шоссе строились и до этого. Участок формально имеет длину всего 4 километра, но общая стоимость проекта составляет по данным начала 2012 г. 95 млрд рублей. В связи с этим проект подвергался критике, однако фактически вместе со строительством собственно дороги проводятся грандиозные работы по реконструкции прилегающих трасс, строительству переходов, паркинга на 3880 машиномест и переносу многих километров многочисленных в этом районе коммуникаций. В целом в проекте предусмотрено строительство и реконструкция 24,8 км дорог, 11 км эстакад и 2 км эстакад основного хода.

Проект строительства Четвёртого транспортного кольца предусматривал объединение нескольких существующих внутригородских дорог в новое кольцо. Не смотря на то, что с приходом нового градоначальника в 2011 г. проект был формально отменен, отдельные его части были введены в строй, а другие на начало 2013 г. продолжают строиться и впоследствии должны войти в состав других проектов. В частности, этот участок должен войти в состав Северо-Восточной рокады.

Проект появился путём объединения около 2009 г. проектов «Сыктывкар-Ухта-Печора» республики Коми и «Нарьян-Мар — Усинск» Ненецкого АО. В нем предусматривается реконструкцию 55 км и строительство 1340 км автомобильных дорог на крайнем северо-востоке европейской части России большей частью в местах, где ранее круглогодичные автомобильные дороги полностью отсутствовали, а на участке Усинск — Нарьян-Мар в настоящее время не существует и железных дорог. Включает строительство и реконструкцию 166 мостов и 2-х паромных переправ. Полная стоимость проекта 93 млрд рублей. На 2013 г. проект медленно реализуется.

Реконструкция автодороги длиной 725 км, идущей вдоль восточного побережья Байкала от Траннсиба до БАМа через популярные места отдыха медленно, но неуклонно строится с 2003 г. На начало 2011 года было введено в строй 77 км. В целом, на реконструкцию дороги требуется 60 млрд рублей.

Коренная модернизация (асфальтирование) главной автодороги о. Сахалин длиной 858 км. Дорога строится с 2008 г. не очень быстрыми, но существенными темпами[186]. Общая стоимость проекта оценивалась в 60 млрд рублей. Проект примечателен тем, что может сократить расходы на планирующийся проект строительства моста или тоннеля на о. Сахалин и может рассматриваться как один из его предварительных этапов, так как уменьшает длину строительства необходимых автодорожных подходов к мосту со стороны острова, как минимум, на 350 км дорог с твёрдым покрытием, даже если считать только наиболее населённую южную часть острова.

Строительство кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга началось в 1994 г., на данный момент построено Северное полукольцо (58,6 км), продолжается строительство Южного полукольца. Общая протяжённость дороги — 94,3 км. На строительство оставшегося участка протяжённостью 35,7 км планируется потратить 15 млрд рублей. Строительство первого пускового комплекса 4-хполосной автодороги протяжённостью 10 км началось в ноябре 2011 г. Окончание строительства ожидается в 2016 году.

Протяжённость построенного участка кольцевой автодороги вокруг Тюмени составляет 40 км, для замыкания трассы необходимо построить ещё 11 км Восточного обхода. По состоянию на конец 2014 г. строительство активно ведётся, окончание работ ожидается к 2018 г.

Платная внутригородская автомагистраль, соединяющая южный и северный районы города. Начинается от развязки с КАД и Дачного проспекта, проходит над Кировским заводом, Канонерским островом, вдоль Васильевского острова, на севере пересекает КАД в и продолжается до развязки с автомагистралью «Скандинавия». Строится с 2005 г. К середине 2013 г. ведены в строй первая (2008 г.) и вторая (2012 г.) очереди южного участка магистрали., и её северный участок (2013 г.), а центральный планируется закончить в 2016 г. Центральная часть будет включать вантовые мосты через Корабельный и Петровский фарватеры. Общая стоимость проекта 213 млрд рублей. См. фоторепортаж о ходе строительства, март 2015. Май 2015. Июль 2015. Октябрь 2015.

Все остальные участки находятся на различных этапах работ, и в целом строительство трассы планируется завершить к 2018 г.

Участок от МКАД до Солнечногорска (км 15 — км 58), он же обход города Химки стоимостью в более, чем 60 млрд рублей, соединяющий Москву с аэропортом Шереметьево и крупнейшими городами на северо-западе Московской области. Сдача участка произошла 23 декабря 2014 года.

Строящаяся автомагистраль длиной около 700 км, большую часть которой планируется построить на условиях частно-государственного партнёрства и сделать платной. Строительство дороги началось в 2010 г. и тут же послужило поводом к шумихе вокруг Химкинского леса. Общая стоимость дороги оценивалась в 500…550 млрд рублей в ценах 2011 г. На середину 2015 года введёны в строй крупная реконструированная Бусиновская развязка на МКАД и первые два участка дороги:

Проект предусматривает серьёзную реконструкцию Ленинградского шоссе и Ленинградского проспекта в Москве от Тверской улицы до аэропорта «Шереметьево». Проект реализуется по настоящее время, завершение проекта намечено в конце 2013 г. Изначально стоимость проекта оценивалась в более чем 60 млрд рублей в ценах 2007 г. С тех пор произошли некоторые упрощения, но объем работ все равно остался грандиозным. В рамках этого проекта реализуется отдельные проекты, также относящиеся к крупным, в частности, Алабяно-Балтийский тоннель.

Первая скоростная (до 130 км/ч) автодорога в Сибири. Расположена в наиболее густонаселённой части Кузбасса. Первый 5,5-километровый участок был построен в 2005—2006 гг., второй и третий (24,6 и 19,4 км) введены в строй в 2011—2013 гг. К созданию последнего отрезка длиной 17,6 км и стоимостью 8,5 млрд руб. планируется приступить в 2015 г., закончить его предполагается осенью 2019 г. По завершении магистраль должна соединиться с построенной в 70-х—90-х гг. 124-километровой четырёхполосной дорогой I категории от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка, которую предполагается отремонтировать и модернизировать под требования организации скоростного движения. В 2016 году реконструированная трасса должна дойти до г. Белово, в 2017 — до г. Киселевск, а в 2018 — до Новокузнецка.

Автодорога с твёрдым покрытием в Хабаровском крае длиной 329 км, призванная соединить район размещения крупнейших дальневосточных портов Ванино и Советская Гавань с общероссийской сетью автомобильных дорог. Строится с 1999 г. в условиях горной местности. Стоимость оценивалась в 16 млрд рублей в ценах тех лет. В 2015 построили 11 км, осталось около 30. Окончание работ планируется в конце 2017 г.

Дорога, призванная на 800—1000 км уменьшить расстояние по постоянным автодорогам с юга Урала до Ямала, строится с 2008 г. Уже вложено 7,5 млрд рублей, построено 65 км дороги (от Югорска до границы с между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами) и планируется строительство моста через Обь стоимостью более 20 млрд рублей.

Дорога с твёрдым покрытием длиной 330 километров активно строится в Ямало-Ненецком АО и должна впервые связать Салехард и ещё несколько населённых пунктов с общероссийской дорожной сетью. Строительство проходит практически на полярном круге в сильно заболоченной местности с вечной мерзлотой. На дороге запланировано строительство 53-х мостов. В настоящее время построенные участки используются для сокращения длины существующего зимника Надым — Салехард. Стоимость дороги оценивается в 32 млрд рублей. На середину марта 2015 г. из 337 километров 125 введено в эксплуатацию, 80 — в асфальтобетонном покрытии, 45 — отсыпано щебнем.

Строительство дороги, призванной обеспечить Чукотку круглогодичной связью с общероссийской сетью автомобильных дорог началось в январе 2012 г. Общая протяжённость трассы с подъездами к отдельным населённым пунктам составит, по-видимому, более 2400 километров, из которых 1800 пройдёт по территории Чукотского АО. Дорога строится в грунтовом исполнении, тем не менее для региона, где сеть дорог представлена в основном исключительно зимниками даже такая дорога — шаг вперёд. Особенно учитывая крайне тяжёлые условия строительства. Проект часто подвергается критике за стоимость, по некоторым оценкам составляющую 150 млрд рублей и длительность, оцениваемую некоторыми экспертами в срок до 30 лет. Следует отметить также, что строительство этой дороги позволит в будущем соединить с общероссийской сетью дорог Камчатский полуостров, существенно упростит возможное строительство железной дороги между Чукоткой и Аляской через Берингов Пролив, а также Трансполярной магистрали. При этом сама эта дорога в этом случае может стать частью соответствующей трансконтинентальной автомагистрали.

Стоимость строительства кольцевой автострады длиной 520 км в 30-70 км от МКАД составит 291 млрд рублей. Трасса должна пройти в основном на месте ныне существующей трассы А-107 — Московского малого кольца (Малой бетонки). Строительство первого участка началось 26 августа 2014 года. Стоимость первого пускового участка южнее Москвы длиной около 50 км, который планируется ввести в строй в 2018 году, составит 48 млрд рублей.

Строящаяся с 2007 года автомагистраль является первой в Сибири и должна пройти по наиболее густонаселённым районам Кузбасса. В 2011 по году был введён в строй первый участок магистрали, идущей в целом параллельно ранее существующей дороге, но в обход придорожных сёл и изгибов дороги. Длина первого участка составила 25 км. С досрочным вводом в строй в 20 августа 2013 года второго участка дороги длиной чуть менее 20 км проект достиг размеров крупного с суммарной стоимостью уже построенных участков 12,7 млрд рублей. Строительство дороги продолжается.

Первая платная федеральная скоростная дорога, при строительстве которой применялся принцип концессии. Общая длина трассы, проходящей в условиях плотной застройки ближнего Подмосковья в значительной степени по эстакадам, составляет 18,5 км. Стоимость проекта 32 млрд (по другим данным — 28 млрд) рублей. Строилась с 2010 года, введена в строй в ноябре 2013 года. Платный проезд введён с 1 января 2014 года.

Часть строящегося Западного скоростного диаметра — первой в России платной внутригородской автомагистрали, которая должна пройти вдоль берега Финского залива. Ранее уже были введены в строй первая (2008 г.) и вторая (2012 г.) очереди южного участка магистрали. Контракты на строительство участка заключены в 2010 г., официальное открытие состоялось в августе 2013 г. Полностью магистраль планируется закончить с вводом в строй её центральной части в 2016 г. Стоимость проекта 36 млрд рублей (общая стоимость строящейся магистрали 213 млрд рублей).

Проведённая в 2012—2013 гг. реконструкция участка шоссе от МКАД до Третьего транспортного кольца предусматривала строительство элементов многоуровневых развязок, подземных переходов и почти 18 километров новых местных проездов. Стоимость проекта 10,7 млрд рублей.

Новый энергоблок Ижевской ТЭЦ-1 мощностью 230 МВт (который в несколько раз мощнее всех семи остальных вместе взятых) начали строить в 2012 г и планируют сдать в декабре 2013 г. Стоимость проекта с налогами 10 млрд рублей.

Теплоэлектростанция общей мощностью 400 МВт — судя по всему, с четырьмя энергоблоками по 100 МВт — строится с 2014 года и должна быть введена в строй в 2017 году на территории бывшей Грозненской ТЭЦ-3.

Энергоблок на основе современной парогазовой установки ПГУ-420 с высоким КПД мощностью 420 МВт строится на Верхнетагильской ГРЭС с 2013 года. Стоимость 20 млрд рублей.

Введён в эксплуатацию энергоблок № 1 Челябинской ГРЭС, который будет работать в комбинированном режиме производства электрической и тепловой энергии. Его установленная электрическая мощность составляет 247,5 МВт, проектная тепловая — 174,45 МВт. Ожидается, что эксплуатация энергоблока № 2 начнётся в начале 2016 года. Сумма инвестиций в проект составляет 18,2 млрд руб.

Проект строительства в Тульской области двух пылеугольных энергоблоков Черепетской ГРЭС (№ 8 и № 9) мощностью по 225 МВт. Стоимость проекта составляет 25 млрд рублей. Один из новых энергоблоков был запущен в декабре 2014 г., второй был введен в строй в июне 2015 года.

Строившаяся с 2010 года в 5 км от действующей Южноуральской ГРЭС крупная электростанция ведена в строй феврале 2014 года с запуском первого энергоблока с установкой ПГУ-400 мощностью 400 МВт. стоимость проекта составила 20 млрд рублей. Второй аналогичный энергоблок ГРЭС, оценивающийся в 13 млрд рублей, в настоящее время строится.

Строившийся с 2011 года новый энергоблок Череповецкой ГРЭС мощностью 420 МВт на основе установки ПГУ-420 был введён в строй в ноябре 2014 года. Стоимость проекта составила 21 млрд рублей.

В рамках проекта было осуществлено строительство 235 МВт генерирующих мощностей, введённых в строй 10 октября 2013 года. Стоимость проекта, включавшего строительство двух сдвоенных энергоблоков, составила 11 млрд рублей.

Три примерно одинаковых по мощности энергоблока расположенной в Забайкальском крае ГРЭС вводились в строй в 1995, 2001 и ноябре 2012 г. Электростанция работает на местном буром угле. Стоимость только третьего (мощностью 225 МВт) — 11 млрд рублей.

До произошедшего в этот период запуска первого энергоблока на Уренгойской ГРЭС долгое время работали лишь вспомогательные мощности. Станция находится в г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого АО. Энергоблок на базе парогазовой установки с высоким КПД ПГУ-450Т мощностью 450 МВт строился с 2010 г. по ноябрь 2012 г. Стоимость проекта 25 млрд рублей.

Строительство нового энергоблока на базе парогазовой установки ПГУ-420 на ТЭЦ-16 Мосэнерго, расположенной на северо-западе Москвы, началось в 2011 году и было успешно завершено 24 декабря 2014 года.

Парогазовый энергоблок Разданской ТЭС (бывшей Разданской ГРЭС) мощностью 480 МВт, ранее бывший объектом незавершённого строительства, введён в строй в декабре 2013 г. Энергоблок достраивался российской компанией «Газпром», являющейся собственником электростанции, с широким использованием российского оборудования при участии российских же подрядных организаций. Объем инвестиций в проект превысил 300 млн долларов, причём, судя по мощности блока, здесь речь идёт только о цене достройки без учёта первоначальных затрат на начало строительства, так что стоимость проекта в целом, по-видимому, заметно превышает 10 млрд долларов в ценах 2012 г.

Санкт-Петербургская ТЭЦ-5 (ранее известная также как «Уткина заводь», ЛГЭС-5 и «Красный Октябрь») строилась ещё с царских времён, и её первая очередь была введена в строй в 1922 г., а в дальнейшем строительство ЛГЭС-5 «Красный Октябрь» стало одним из крупных проектов времён Первой пятилетки. Относительно небольшой (180 МВт) энергоблок № 1 новых мощностей, названных ТЭЦ-5 «Правобережная» был введён в строй в 2006 г., после чего мощности 1920-х были закрыты. Новый большой энергоблок № 2 был создан на базе ПГУ-450 — современной парогазовой установки с высоким КПД мощностью 450 МВт. Строился с 2008 по ноябрь 2012 г. Объем инвестиций в строительство энергоблока № 2 составил 13 млрд рублей.

Крупная тепловая электростанция, возводимая в удалённом районе Ханты-Мансийского АО с тремя энергоблоками на базе парогазовых установок ПГУ-420. Общая мощность станции 1260 МВт. Общий объем предполагаемых инвестиций — 52 млрд рублей. Первый энергоблок введён в эксплуатацию в апреле 2013 г., официально станция открыта в сентябре 2013 г. Остальные два энергоблока достраиваются.

В рамках реконструкции ТЭЦ на ней с 2007 г. строился энергоблок на основе ПГУ электрической мощностью 231 МВт, который был введён в строй в октябре 2013 г. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

Комплексная реконструкция ТЭЦ в г. Кстово Нижегородской области. В рамках проекта проведён демонтаж выводимых из эксплуатации градирни, пяти котлов и трёх турбин 1950-х годов выпуска. 22 декабря 2014 г. был введён в строй новый энергоблок в составе двух новых котлов-утилизаторов и двух газовых турбин общей электрической мощностью 330 МВт, а также производственного корпуса для их размещения. Стоимость проекта 12 млрд рублей.

Оснащена двумя парогазовыми энергоблоками по 111 МВт каждый. Строилась в Кургане с 2007 г. Введена в строй 4 марта 2014 года, стоимость строительства в различных источниках оценивалась в 14…15 млрд рублей.

Газотурбинная электростанция, предназначенная для покрытия пиковых нагрузок и оперативного регулирования мощности генерируемой в Кемеровской области электроэнергии, строилась на пустыре рядом с Кузнецкой ТЭЦ с 2011 года. Электростанция общей мощностью 298 МВт имеет два газотурбинных энергоблока отечественного производства мощностью 149 МВт каждый. Стоимость проекта составила 18 млрд рублей. Электростанция официально введена в строй 14 октября 2014 года.

К концу декабря 2014 г. на Казанской ТЭЦ-2 за рекордные сроки в 2,5 года был реализован проект строительства энергоблока ПГУ-220 МВт. В результате постройки парогазовой установки из двух блоков общей мощностью 220 МВт совокупная мощность станции возросла с 190 МВт до 410 МВт. Стоимость проекта составила 11,5 млрд рублей.

История строительства двух парогазовых установок ПГУ-325 на территории Ивановской ГРЭС в г. Комсомольске Ивановской области связана с запуском здесь в 2001 г. стенда для отработки и приемно-сдаточных испытаний отечественной газовой турбины большой мощности ГТЭ-110 (мощностью 110 МВт), на основе которых (по две штуки на энергоблок) впоследствии и были построены в качестве пилотных два парогазовых энергоблока мощностью по 325 МВт. Строительство энергоблока № 1 велось в 2005—2008 гг., № 2 в 2007 — июне 2012 г. Стоимость проекта 18 млрд рублей.

Электростанция строилась по межгосударственному договору с США для замещения электро- и теплоснабжения, ранее обеспечивающегося выведенным из эксплуатации в 2010 г. ядерным реактором, на котором ранее нарабатывался оружейный плутоний. Электрическая мощность 116 МВт. Строилась с 2006 г., введена в строй осенью 2012 г. Стоимость проекта 17 млрд рублей.

Газотурбинная электростанция с двумя турбинами по 90МВт на природном газе в Туапсинском районе Краснодарского края. Строилась с 2011 г. в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. Введена в строй в ноябре 2013 г. Стоимость проекта 13 млрд рублей.

В рамках единого проекта с 2012 года в Кемеровской области началась реконструкция 4 и 6 энергоблоков Беловской ГРЭС мощностью 220 МВт каждый (в 2015 году переаттестованных на 230 МВт) одновременно с 4 и 5 энергоблоками Томь-Усинской ГРЭС проектной мощностью 110 МВт каждый, также переаттестованными на 124 МВт. Первые два отстроенных практически заново угольных энергоблока — № 4 Беловской ГРЭС стоимостью 8,6 млрд рублей и № 5 Томь-Усинской ГРЭС стоимостью 4,4 млрд рублей были одновременно введены в строй 5 июня 2014 года. Аналогичные энергоблок № 4 Томь-Усинской ГРЭС был введён в строй 1 октября 2014 года, а энергоблок № 6 Беловской ГРЭС — 16 декабря 2014 года. Учитывая практическую идентичность энергоблоков в пределах каждой из ГРЭС, общая стоимость проекта может быть оценена в 26 млрд рублей.

ТЭЦ мощностью 360 МВт (с двумя установками ПГУ-180), призванная резко уменьшать энергодефицитность региона и обеспечить энергией объекты олимпийского строительства в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи. Стоимость проекта по разным источникам 19-23 млрд руб. [250] Введена в строй в 2013 г.

19 ноября 2015 года Россия и Египет подписали в Каире межправительственное соглашение о строительстве первой АЭС в Египте (4 энергоблока по 1200 МВт). 4 января 2015 года Росатом начал строить в Египте АЭС, которая расположена в городе Эд-Дабаа возле побережья Средиземного моря.

20 сентября 2015 г. в Турции началось строительство первой в стране АЭС, проект осуществляет Росатом. АЭС «Аккую» стоимостью в 19 миллиардов евро будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью 1200 Мвт каждый.

В настоящее время возведен ряд вспомогательных зданий, ведутся работы по замещению грунтов основания, отсыпается территория под стройбазу, строятся автодорожный и железнодорожный мосты через р. Сейм.

Подготовительные работы строительства начались в октябре 2013 года. 19 июня 2014 года был вынут первый ковш земли на месте будущего 1-го блока. Принять первый бетон для блока № 1 планируется в 2016 году.

Атомная электростанция, возводимая для замены выводимых из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Находится на противоположном от существующей станции берегу реки Сейм у посёлка Макаровка Курчатовского района Курской области. Ввод в эксплуатацию первого блока планируется в 2020 году.

На АЭС Моховце, на которой ранее уже были построены два аналогичных энергоблока, с советских времён с большим перерывом строится вторая очередь. Оба строящихся с 27 января 1987 года энергоблока второй очереди станции оснащены реакторами ВВЭР-440 мощностью порядка 440 МВт.

Проект предусматривает строительство на базе ранее введённой в строй станции 3-го и 4-го энергоблоков типа ВВЭР-1000 стоимостью порядка 100 млрд рублей каждый. Строится с сентября 2013 г.

Строится с 2012 г. в Беларуси в 18 километрах от городского посёлка Островец Гродненской области. На станции будет построено два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200, которые планируется ввести в строй в 2018 и 2020 гг. Российские вложения составят 10 млрд долларов.

Реактор был подключен к сети 10 декабря 2015 года и успешно вырабатывает энергию, Проект является прорывом для мировой атомной энергетики - на реакторе БН-800 будет производиться окончательная отработка технологии реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого мокс-топлива и экспериментальная демонстрация ключевых компонентов замкнутого топливного цикла. Запуск реактора в промышленную эксплуатацию намечен на 1 января 2017 года.

Строящийся на развивавшейся и ранее Белоярской АЭС энергоблок на быстрых нейтронах нового проекта БН-800. Энергоблок мощностью 880 МВт призван существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Стоимость проекта по разным оценкам от 1,2 млрд долларов до 135 млрд рублей.

На Ростовской АЭС с 2010 года строится четвёртый энергоблок на основе реакторов типа ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт. На станции уже действуют три энергоблока этого типа. Строительство каждого такого энергоблока стоит порядка 100 млрд рублей, но достаточно быстро окупается.

Проект примечателен тем, что усиленно троллился «оранжевыми» методами на территории Индии. Подробнее с историей протестов и самого проекта можно ознакомиться тут.

Строящаяся на крайнем юге Индии АЭС с двумя энергоблоками на основе реакторов ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Первый энергоблок был введён в строй в мае 2013 г. и завершаются работы на 2-м. Планируется построить ещё два энергоблока.

Строится как замена почти выработавшей ресурс Нововоронежской АЭС, реакторы которой постепенно выводятся из эксплуатации. Первая очередь включает два энергоблока нового проекта ВВЭР-1200. Стоимость проекта 130,9 млрд рублей. По плану 1-й энергоблок должен быть введён в эксплуатацию в 2017 году, второй - в 2019 году.

2-й энергоблок — строится с 15 апреля 2010 года. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

1-й энергоблок — строится с 25 октября 2008 года. Ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Строится как замена почти выработавшей ресурс Ленинградской АЭС, реакторы которой вскоре начнут постепенно выводиться из эксплуатации. Первая очередь включает два энергоблока нового проекта ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый:

АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью 2,3 ГВт строится в Калининградской области, энергетическую безопасность которой она и призвана обеспечить. Первый объект Росатома, на который планировалось допустить иностранных инвесторов — энергокомпании, заинтересованные в покупке излишков энергии, вырабатываемой АЭС. Стоимость проекта с инфраструктурой — 225 млрд рублей. Строительство началось в 2010 году, однако в 2014 году было заморожено.

Строительство комплекса началось в апреле 2014 года. Завод по производству топлива планируется ввести в строй в 2017 году, реактор — в 2020-ом, а модуль переработки топлива — в 2022 году.

В проекте используется реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Создание реактора оценивается в 17,7 миллиарда рублей, строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива — 19,6 миллиарда рублей, модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации топлива — 26,6 миллиарда рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 64 миллиарда рублей.

Росатом создаёт на Сибирском химическом комбинате (СХК) в рамках проекта «Прорыв» опытно-демонстрационный энергокомплекс с принципиально новой реакторной установкой БРЕСТ-300, которая будет работать по в значительной степени замкнутому циклу с регенерацией и производством ядерного топлива в непосредственной близости от него, что должно резко повысить радиационную безопасность и резко уменьшить оборот высокообогащённых делящихся материалов, что критически важно для режима нераспространения ядерного оружия.

Предназначена для снабжения электроэнергией и теплом одного из отдалённых районов России. Установленная мощность каждого из двух реакторов — 35 МВт. Спущен на воду в 2010 г. Окончание строительства планируется в сентябре 2016 г. В дальнейшем предполагается строительство подобных станций и на экспорт. Стоимость вместе с береговой инфраструктурой 16,5 млрд рублей.

Энергоблок типа ВВЭР-1000, строился с 2009 г., подключен к энергосистеме России 26 декабря 2014 года и официально введён в эксплуатацию 6 октября 2015 года Предыдущий энергоблок этой АЭС был введён в строй в 2010 г. Ещё один энергоблок строится.

Проект примечателен тем, что усиленно троллился «оранжевыми» методами на территории Индии. Подробнее с историей протестов и самого проекта можно ознакомиться тут.

Строящаяся на крайнем юге Индии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1000. Первый реактор введён в строй (технически, но не подключён к сети из-за судебных тяжб, см. ниже) в мае 2013 г. и завершаются работы на втором. Планируется построить ещё два энергоблока.

Энергоблок типа ВВЭР-1000, строился с 1986 г., введён в строй в сентябре 2012 г. (предыдущий энергоблок этой АЭС был введён в строй в 2005 г.). Стоимость проекта порядка 100 млрд рублей.

11 ноября 2014 Россия и Иран подписали контракт на сооружение второй очереди Бушерской АЭС, предусматривающий строительство 2 атомных блоков с возможностью расширения до 4 энергоблоков. Ещё 4 энергоблока предполагается построить на других площадках, которые пока не определены.

Достройка первого энергоблока незавершённой концерном «Сименс» АЭС. Первое соглашение заключено в 1992 г. Проект оценивался в 1 млрд долларов, полностью завершён в августе 2012 г., введён в промышленную эксплуатацию в июне 2013 г. и передан в эксплуатацию заказчику в сентябре 2013 г.

Ранее Жигулевская ГЭС также называлась Куйбышевской и Волжской имени В. И. Ленина. Программа модернизации оборудования ГЭС, построенной в 1950-х гг., была принята в 2002 г. и предусматривала выделение 19 млрд рублей до 2015 г. До 2010 г. были заменены 6 гидроагрегатов. По обновлённой программе с 2010 до 2018 г. за 20 млрд рублей будут заменены ещё 14 гидроагрегатов, один из которых был введён в строй в 2012 г. При этом только заключённый в 2010 г. с «Силовыми машинами» контракт на поставку оборудования стоил 11,5 млрд рублей.

Одна из крупнейших гидроэлектростанций страны была построена ещё в 1960-х годах, поэтому её оборудование нуждалось в модернизации. С 1995 г. проводится замена значительной части оборудования генераторов гидроагрегатов, к апрелю 2013 г. модернизировано уже 19 из 21 типовых гидроагрегатов (заменяются также два экспериментальных горизонтально-капсульных агрегата, и имеется агрегат рыбоподъемника). Модернизируется также трансформаторное оборудование (уже заменено на 4-х из пяти энергоблоков). В 2005—2012 гг. проводилась замена горизонтально-капсульных агрегатов (с увеличением их мощности) стоимостью 3 млрд рублей. В 2011 г. заключён контракт на поставку новых турбин к основным агрегатам и полную модернизацию агрегата рыбоподъёмника стоимостью более 1 млрд евро, непосредственно работы по замене турбин должны стартовать в 2013 г. Полностью оборудование станции должно быть заменено к 2030 г.

Строится с 1976 г. в Северной Осетии. Сложный гидротехнический узел, включающий на первом этапе две гидроэлектростанции Головную Зарамагскую ГЭС и Зарамагскую ГЭС-1, связанные подземным безнапорным деривационным каналом длиной 14 километров. Головная Зарамагская ГЭС мощностью 10 МВт была введена в эксплуатацию в 2009 г. Зарамагская ГЭС-1 мощностью 342 МВт станет крупнейшей в России по напору воды, который составит 630 метров. На 2012 г. только ее достройка оценивалась в 20 млрд рублей.

Гидроэлектростанция строится на реке Колыма в Магаданской области с 1991 г. Мощность станции 570 МВт. Первые два из четырёх гидроагрегатов введены в строй в октябре в 2013 г.

Вторая очередь Загорской гидроаккумулирующей станции, призванной увеличить эффективность энергосистемы центральной России. Мощность ГАЭС-2 составляет 840 МВт в турбинном и 1000 МВт в насосном режимах. Строится с 2008 г. Первый пусковой комплекс станции был достроен в 2012 г. Стоимость проекта оценивается в 70 млрд руб.

Станция-контррегулятор (то есть сглаживающая колебания уровня воды) Бурейской ГЭС. Мощность 320 МВт. Стоимость проекта 15 млрд рублей. Строится с 2010 г. На конец 2012 г. подготовительные работы на стройплощадке завершены, начато строительство основных сооружений станции.

Первая ГЭС, которую полностью построили в постсоветский период. Расположена в Дагестане на реке Аварское Койсу, мощность — 100 мегаватт. В строительство вложено более 14 млрд рублей. Ввод в строй произошёл в сентябре 2015 г.

Крупная ГЭС в Красноярском крае на реке Ангара, мощность — 3000 МВт. Строилась с 1974 года с фактическим большим перерывом с 1994 до 2006 года, когда строительство было возобновлено и встроено в мегапроект комплексного развития Нижнего Приангарья. Также с проектом был тесно связан крупный проект строительства схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, а также строящийся Богучанский алюминиевый завод, входящий вместе с Богучанской ГЭС и Богучанское энерго-металлургическое объединение. Первые два гидроагрегата станции были запущены 15 октября 2012 года, к концу 2013 года были введены в строй уже 4 гидроагрегата мощностью по 333 МВт каждый, а к маю 2014 года полностью завершено строительство машинного зала. В конце 2013 года были введены в строй 5-й и 6-й гидроагрегаты, в сентябре 2014 г. — 7-й и 8-й гидроагрегаты, а 22 декабря 2014 г. — последний 9-й гидроагрегат. Таким образом станция фактически полностью введена в эксплуатацию.

После крупнейшей аварии 17 августа 2009 года началось восстановление и реконструкция крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего. Собственно восстановление ГЭС оценивалось в 2010 г в 30-40 млрд рублей. К апрелю 2014 года были сначала восстановлены четыре наименее пострадавших гидроагрегата, а затем 8 из 10 гидроагрегатов были заменены новыми с улучшенными характеристиками. Полностью восстановление было завершено к 12 ноября 2014 года, когда был запущен новый агрегат № 2, предшественник которого был полностью уничтожен во время аварии. Обновлённая станция имеет улучшенные характеристики безопасности и эффективности, срок службы новых энергоблоков теперь составит 40 лет, а КПД — 96,6 %.

Гидроэлектростанция строится на реке Колыма в Магаданской области с 1991 г. Мощность станции 570 МВт. Первые два из четырёх гидроагрегатов введены в строй в октябре в 2013 г. Строительство станции продолжается. Общая стоимость ГЭС превышает 42 млрд рублей.

Реконструкция одной из крупнейших подстанций страны проходит для увеличения надёжности электроснабжения московского региона с 2006 года. Основная часть работ была завершена в 2008 году, но отдельные работы на подстанции, стоимость реконструкции которой обошлась в 18 млрд рублей, продолжаются и в 2015 году.

Целью проекта является повышения надёжности энергоснабжения НПС-17 нефтепровода ВСТО и присоединение центральной части Якутии к Единой энергосистеме. Общая протяжённость линий — 1236 км. Первая очередь завершена в 2010 г. Вторая строится. Стоимость проекта 20 млрд рублей. Окончание работ планируется в 2017 г.

Строительство ВЛ 330 кВ «Кольская АЭС — Княжегубская ГЭС — ПС 330/110/35 кВ Лоухи — Путкинская ГЭС — ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» между энергосистемами Кольского полуострова и Карелии ведётся с 2004 г. Стоимость проекта оценивается в 14…24 млрд рублей. Планируется строительство продолжения линии строительством ВЛ 330 кВ «Ондская ГЭС — Петрозаводская» до 2016 г.

Вторая линия ЛЭП длиной 333 км строится с 2010 г. для повышения надёжности энергосистемы юга Сибири. Объект строится с 2010 г., первый участок введён в строй в 2012 г., к началу 2013 г. основные работы практически завершены. Стоимость проекта 14 млрд рублей.

Один из последних объектов реконструкции Московского энергетического кольца 500 кВ. Реконструкция началась в 2011 г. и должна быть завершена в 2016 г. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

Линия общей протяжённостью 547 км строится с 2010 г. для повышения надёжности энергоситемы в республике Коми. Проект включает также 2,5 км переход через крупную реку Печора и реконструкцию подстанций. В 2013 г. введён в строй участок Ухта — Микунь длиной 245 км, завершение проекта планируется на 2016 г. Объем инвестиций 11 млрд рублей.

Строительство ЛЭП (2 цепи) и подстанций 220 кВ «А», «Б», ПС 220 кВ Эльгауголь и расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская для энергоснабжения Эльгинского угольного месторождения. Общая протяжённость линии — около 268 км. Окончание работ в 2017 г. Только возводимая в рамках проекта ПС «Эльгауголь» стоит порядка 10 млрд рублей.

Энергомост общей протяжённостью свыше 510 км от Зейской ГЭС к границе с Китаем. Первая очередь — 150 км от Амурской до границы стоимостью 4,4 млрд рублей — сдана в 2011 г. Завершение строительства энергомоста запланировано на 2013 год.

Строящаяся с 2009 г. ЛЭП должна обеспечить соединение изолированного до сих пор Салехардского энергоузла с Единой энергетической системой. Кроме того, по опорам ЛЭП будет проведена линия волоконно-оптической связи, которая обеспечит эти города широкополосным доступом в интернет. Общая стоимость проекта — 19 млрд рублей, из них реализуемого первого этапа (ВЛ 220 кВ «Надым-Салехард») — 14 млрд рублей. На начало 2013 г. строительство линии активно ведётся.

Строящаяся c 2011 г. ЛЭП в Бурятии общей длиной 240 км, которая должна обеспечить электроснабжение объектов курортной особой экономической зоны «Байкальская гавань». Проект включает строительство двух новых подстанций и ввод новых ячеек на ещё одной. Полная стоимость проекта оценивается в 13 млрд рублей.

Проект предусматривает создание и реконструкцию объектов внешнего энергоснабжения для восточной части нефтепровода ВСТО (ВСТО-2) от НПС-16 до СНМП «Козьмино» (энергоснабжение западной части трубопровода предполагается наладить в ходе реализации проекта «ВЛ 220 кВ „Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй“ с отпайкой до НПС № 14»). В рамках проекта должны быть построены 12 ЛЭП 220 кВ общей протяжённостью 928 км и 7 подстанций (ПС) 220 кВ. Подлежат реконструкции 5 ПС 220 кВ и 2 ПС 500 кВ. Проект реализуется с 2010 г. и должен быть окончательно завершён в 2014 г. Стоимость проекта 42 млрд рублей.

Общая стоимость проекта, включающего строительство и реконструкцию 16 объектов, в том числе строительство 198 км новых ЛЭП, составила 30 млрд рублей. Проект выполнялся и был завершён в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г.

Проект включает строительство ВЛ750 кВ Калининская АЭС — Грибово длиной 255 км, ВЛ500 кВ ПС «Грибово» — ПС «Дорохово» длиной около 85 км, двухцепную ВЛ220 кВ Дорохово—Слобода длиной 93 км, реконструкцию одной и строительство двух подстанций, включая крупнейшую в Европе подстанцию «Грибово». Стоимость проекта 39 млрд рублей. Объект строился с 2010 г. и полностью введён в строй в ноябре 2012 г.

Проект предусматривал реконструкцию нескольких высоковольтных линий в районе ПС 500 кВ «Очаково». (Реконструкция участка КВЛ 500 кВ Западная-Очаково, сооружение участков КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Очаково , КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково-Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово I и II цепь с отп.) Реконструкция началась в 2010 г. и в основном завершилась в конце 2012 г. Стоимость проекта 14 млрд рублей, полный ввод в строй ожидается в 2014 г. (п. 1343 Инветиционной программы ФСК ЕЭС на 2013—2017 гг.).

Проект предназначен для увеличения объёмов и надёжности энергоснабжения юга Приморского края, а также обеспечивает возможность реализации ряда крупных проектов в регионе. Проект строится с 2008 г. и на начало 2013 г. практически завершён. Стоимость проекта 12 млрд рублей.

Проект включает строительство линий с подстанциями 220 и 500 кВ. Общая стоимость проекта 48,5 млрд рублей. Линия 220 кВ длиной 301 км, а также новые и реконструируемые подстанции 220 кВ стоимостью 12 млрд рублей к концу 2012 г. уже введены в строй. В мае 2014 года был введён в строй последний крупный объект проекта — ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС — Озёрная длиной 330 км и стоимостью 10 млрд рублей.

Строилось с 2007 г., включает в том числе подводную кабельную ЛЭП по дну Финского залива. Кольцо официально введено в строй в ноябре 2013 г. В 2014 г. было завершено строительство последнего объекта — подстанции 330 кВ «Василеостровская». Общая стоимость проекта — 32 млрд рублей. Вместе с запуском энергообъекта включена кабельная линия 330 кВ «Северная — Василеостровская — Завод Ильич» длиной 22,4 км, участок которой проходит по дну Финского залива. Таким образом, с вводом заключительного звена завершено строительство энергетического кольца Санкт-Петербурга.

Новая линия электропередач напряжением 500 кВ и протяжённостью более 390 км строилась с 2011 года. В рамках проекта также были расширены подстанции 500 кВ Красноармейская в Самарской области и Газовая в Оренбургской. Линия была поставлена под напряжение 24 декабря 2014 года и официально введена в строй 23 марта 2015 года. Судя по аналогичным проектам, стоимость линии несколько превышает 10 млрд рублей в ценах 2012 года.

Высоковольтная линия электропередач на западе Якутии напряжением 220 кВ с общей длиной линий 1500 км. Строилась для использования избыточных мощностей Вилюйских ГЭС-1,2,3 для электроснабжения юго-запада Якутии, включая объекты западной части нефтепровода ВСТО (энергоснабжение восточной части трубопровода предполагается наладить в ходе реализации проекта «Энергоснабжение объектов ВСТО»). Стоимость проекта 36 млрд рублей. Линия введена в строй 6 сентября 2014 года. В дальнейшем предполагается продлить эту линию далее на юг, соединив, тем самым, изолированный в настоящее время Западный энергорайон Якутии с Единой энергосистемой России. Также планируется для энергоснабжения газовых месторождений Южной Якутии построить линию ВЛ 220 кВ Мирный — Чаяндинское НГКМ — Талаканское НГКМ — Пеледуй протяженностью 620 километров и общей стоимостью более 18 млрд рублей.

Двухцепная линия электропередач, строящаяся в Ямало-Ненецком Автономном округе для обеспечения Вангкорской группы месторождений ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС — ПС Мангазея строилась с 2011 года. Двухцепная линия длиной 214 км с общей длиной 427 км вводилась в строй постепенно: в июне 2013 года была введена в строй первая цепь, а в июле 2014 года — вторая. В сентябре того же года была введена в строй также строившаяся с нуля для обеспечения работы этой линии подстанция ПС Мангазея. Стоимость линии согласно инвестиционной программе ФСК ЕЭС 16 млрд рублей, стоимость ПС Мангазея — 3 млрд рублей.

27 октября 2015 г. в Коми началось строительство газопровода «Ухта-Торжок-2», который требуется для обеспечения загрузки "Северного потока-2". Газопровод Ухта-Торжок-1 (первая очередь) был введён в строй в 2012 г. Вторую очередь планируется построить к 2019 г.

Проект строительства на Дальнем Востоке нефтепровода-отвода от магистрального трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» к Комсомольскому нефтеперерабатывающему заводу (КНПЗ) в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Строительство началось в 2015 году. Нефтепровод-отвод позволит КНПЗ повысить мощность до 10 млн тонн в год. Длина нефтепровода — 330 км, пропускной способностью до 8 млн тонн нефти. Стоимость оценивается в 47,5-53 млрд руб.

Совместный проект российского «Газпрома» и немецкой компании VNG по строительству хранилища природного газа в полостях выработанного месторождения каменной соли стартовал в 2008 году. Планируется построить емкости для хранения газа общим объёмом более более 600 млн куб. м, а также комплекс наземного оборудования и соединительный трубопровод длиной 37 км. К концу 2014 года введены в строй три ёмкости общим объёмом порядка 170 млн куб. м. Полностью проект должен быть завершён в 2017 году. Стоимость проекта составляет более 368 млн евро.

Газопровод длиной около 1,1 тыс. км для транспортировки газа с Бованенковского и других месторождений полуострова Ямал. Первая очередь (первая нитка газопровода) введена в строй в 2012 г. Общая стоимость проекта 989 млрд рублей в ценах 2008 года. Строительство второй нитки газопровода на начало 2013 г. продолжается.

Расширение построенного в 1999—2004 гг. проходящего по территории России и Казахстана нефтепровода КТК (владелец — Каспийский трубопроводный консорциум) длиной 1511 км ведётся с 2011 г. В результате пропускная способность системы должна возрасти с 35 до 67 млн тонн в год. Стоимость проекта около 5,5 млрд долларов.

Газопровод длиной около 1,8 тыс. км для транспортировки газа с севера Сахалина в Приморье. Первая очередь длиной 1350 км введена в строй в 2011 г. Общая стоимость проекта 467 млрд рублей в ценах 2009 года. Вторая очередь активно строилась в 2012 г.

Проект представляет собой реконструкцию и достройку существующего трубопровода длиной 247 км с увеличением пропускной способности с 5 до 12 млн тонн в год и предназначен для увеличения поставок нефти на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Стоимость проекта 19 млрд рублей в ценах 2009 г., а по другим данным — 25 млрд рублей в ценах 2012 г. Ввод в строй планируется в 2013 г.

Нефтепровод в Западной Сибири длиной около 500 км и мощностью 45 млн тонн нефти в год предназначен для транспортировки нефти с местрождений северо-восточной части Западно-Сибирской низменности к нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам в районе Нижневартовска. Строится с 2012 г. Является второй частью более крупного строящегося трубопровода «Заполярье — Пурпе — Самотлор», первая часть — крупный нефтепровод «Пурпе — Самотлор» введён в строй 2011 г. Проект оценивается в 199 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию первой части ГТС «Сила Сибири» — магистрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток» — намечен на конец 2017 года. Около половины мощности пойдёт на газоснабжение потребителей внутри страны. Стоимость не сообщается. Газопровод будет обеспечивать поставки газа в рамках крупнейшего в истории газового контракта, заключённого между Россией и Китаем 21 мая 2014 года. Проект называется крупнейший в мире стройкой в области трубопроводного транспорта и оценивается в 770 млрд рублей.

Магистральный газопровод в Китай, строящийся с 1 сентября 2014 года, имеет следующие технические характеристики: протяжённость — около 4000 км; диаметр — 1420 мм; рабочее давление — 9,8 МПа (100 атм.); производительность — 61 млрд м³ газа в год.

Поставки газа в Турцию по новому трубопроводу должны начаться в декабре 2016 года. Мощность 4 ниток газопровода составит 63 миллиарда кубометров газа в год.

Газопровод пройдет 660 километров в старом коридоре «Южного потока» и 250 километров в новом коридоре, выйдя на сушу в европейской части Турции.

Новый газопровод по дну Чёрного моря из России в Турцию, в дополнение к построенному ранее «Голубому потоку», решили построить в конце 2014 года. Для строительства газопровода будет использована инфраструктура, ранее строившаяся для отменённого газопровода «Южный поток», который должен был проходить по дну Чёрного моря от Кубани в Болгарию и далее вглубь ЕС. Строительство «Южного потока» в Кубани началось в 2012 году, а в 2014 было прервано. Строительство по новому проекту начало развёртываться с мая 2015 года. 8 мая 2015 года «Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток».

Осенью 2012 г. для подачи газа в запущенную в это время вторую нитку газопровода Северный поток достроены 680 км второй нитки введённого в строй годом ранее газопровода. Общая стоимость проекта 154 млрд рублей в ценах 2007 года.

Газопровод, проложенный из России в Германию по дну Балтийского моря. Осенью 2012 года завершено строительство второй нитки введённого в строй годом ранее газопровода. Одновременно был расширен строительством второй нитки подводящий газопровод Грязовец-Выборг. Основная цель сооружения Северного потока — снижение зависимости от стран-транзитёров российского газа, в первую очередь от Украины. Если в I квартале 2011 года доля Украины в транзите российского газа составляла 63 %, то к началу 2013 года она снизилась до 42 %.

Газопровод длиной около 1,3 тыс. км для транспортировки газа с Бованенковского и других месторождений полуострова Ямал. По сути представляет собой расширение мощности участка построенного ранее газопровода СРТО-Торжок. Первая очередь введена в строй в 2012 г. Общая стоимость проекта 234 млрд рублей в ценах 2009 года. В октябре 2015 года началось строительство второй очереди - газопровода «Ухта-Торжок-2».

Газопровод длиной около 1,1 тыс. км для транспортировки газа с Бованенковского и других месторождений полуострова Ямал. Первая очередь (первая нитка газопровода) введена в строй в октябре 2012 г. к чему заранее подготавливался и примыкающий участок газотранспортной системы. Также одновременно с ним введена первая очередь газопровода Ухта-Торжок. Общая стоимость проекта 989 млрд рублей в ценах 2008 года. Строительство второй нитки газопровода на начало 2013 г. продолжается.

Вторая очередь прокладки нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Строительство ВСТО-2 завершилось в декабре 2012 года. Основная цель его сооружения — диверсификация экспорта российской нефти. Проект реализовывался в две очереди: первый этап строился ранее в 2006—2009 гг. Собственно ВСТО-2 включает нефтепровод Сковородино — Благовещенск — Биробиджан — Хабаровск — порт Козьмино длиной 2046 км мощностью 50 млн тонн в год и расширение до той же мощности трубопровода Тайшет — Усть-Кут — Ленск — Алдан — Сковородино. Введён в строй в декабре 2012 г. Стоимость проекта 243 млрд рублей.

Продуктопровод длиной 1100 км предназначен для транспортировки продуктов предварительной переработки газового конденсата из месторождений севера Западной Сибири (широкой фракции лёгких углеводородов) на Комбинат «Тобольск-Нефтехим». В связке с этим проектом были реализованы также проекты расширения мощности Пуровского ЗПК и расширения газоперерабатывающих мощностей на «Тобольск-Нефтехим». Строительство началось в 2012 году, в августе 2014 года продуктопровод был введён в строй и будет полностью завершён в 2015 году. Объем инвестиций в проект составил 63 млрд рублей.

Нефтегазоконденсатное месторождение имени Владимира Филановского расположено на шельфе Каспийского моря в 220 км от Астрахани. Открытое в 2005 году месторождение обустраивается компанией «ЛУКОЙЛ». В 2013 году завершён первый этап обустройства -произведена установка опорных оснований для ледостойкой стационарной платформы, центральной технологической платформы, платформы жилого модуля и райзерного блока. Построено 77 км подводного нефтепровода и 61 км подводного газопровода, а также 40 км межпромыслового нефтепровода и 40 км газопровода, которые связывают месторождения им. В. Филановского и им. Ю. Корчагина. Срок ввода месторождения в эксплуатацию — 2015 г.

В феврале 2014 года стало известно, что на Южно-Киринском газоконденсатном месторождении, относящемуся к проекту Сахалин-3, специалистами Газпрома было открыто крупное месторождение нефти. Это, вероятно, крупнейшее известное месторождение нефти на шельфе России и самое крупное из вновь открытых в последние годы. Ранее запасы Южно-Киринского месторождения оценивались в 563,9 млрд куб. метров газа и 71,7 млн тонн конденсата. По итогам новых открытий к этому добавлены 464 млн тонны нефти и дополнительные 131 млн тонн конденсата, а общие запасы газа возросли до 682 млрд кубометров.

Газоконденсатное месторождение, открытое и осваиваемое в рамках проекта «Сахалин-3» ОАО «Газпром». Было открыто в 2010 г. Инвестиции только в геологоразведку проекта оценивались в 2012 г. в 12,568 млрд рублей, а в 2013 г. — видимо в связи хорошими промежуточными результатами — в 15 млрд рублей.

Газоконденсатное месторождение, осваиваемое в рамках проекта «Сахалин-3» ОАО «Газпром». Геологоразведочные работы на месторождении были проведены в 2008…2011 гг. За это время было выполнено 155 км² сейсморазведки 3D, построены и законсервированы до начала промышленной добычи газа две скважины, проходка составила 6,8 км. Первый пуск газа на месторождении и испытание системы его транспортировки до газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» состоялись в октябре 2013 года. В проведение только геологоразведочных работ было вложено более 10,5 млрд рублей.

Южно-Киринское газоконденсатное месторождение. В 2014 году в дополнение к крупным запасам газа и конденсата на этом участке были открыты крупные запасы нефти — крупнейшее известное шельфовое месторождение нефти в России.

При проведении в рамках проекта геологоразведочных работ на Киринском блоке, помимо известного ранее Киринского месторождения были открыты Южно-Киринское и Мынгинское газоконденсатные месторождения, на других участках геологоразведку также были вложены значительные средства. Часть проектов освоения месторождений, входящих в данный проект, относятся к крупным. На конец 2013 г. по открытым источникам к ним можно отнести:

Третий (после Сахалина-1 и Сахалина-2) проект на сахалинском шельфе, который в перспективе обещает стать крупнее обоих предыдущих вместе взятых. Представляет фактически несколько нефтегазовых проектов, объединённых тем, что площади под их разработку выделялись государством одновременно в виде нескольких участков, лицензию один из которых — Вениниский блок — в конце концов, получила «Роснефть», а остальные — Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский блоки — достались ОАО «Газпром». В перспективе газ «Сахалина-3» должен стать основной ресурсной базой для газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Нефтяное месторождение имени В. И. Шпильмана (Северо-Рогожниковское) было открыто в 1998 г. и введено в эксплуатацию в 2015 г. Только за право пользования недрами компания «Сургутнефтегаз» заплатила 46,2 млрд руб. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 90 млн тонн.

Проект, являющийся одним из составляющих проекта «Сахалин-1», реализовываемого совместно «Роснефтью» и «ExxonMobil», предусматривает добычу нефти на месторождении Аркутун-Даги на шельфе Сахалина. В 2014 году был введён в строй основной элемент проекта — крупнейшая в России по размерам и массе и крупнейшая в мире по объёму предполагаемой добычи нефти в год платформа «Беркут». Добыча нефти на месторождении началась в январе 2015 года.

284. Кировская ТЭЦ-3 — реконструкция Новый парогазовый энергоблок Кировской ТЭЦ-3 мощностью 230 МВт начали строить в 2012 г и планируют сдать в 2014 г. Стоимость проекта 10 млрд рублей.

285. ТЭЦ «Академическая», Екатеринбург ТЭЦ на основе парогазовой установки ПГУ-230 в Екатеринбурге, строится с 2014 г., ввод строй ожидается в 2016. Общая стоимость проекта — около 15 млрд руб.

286. Нижневартовская ГРЭС — энергоблок № 3 Новый энергоблок Нижневартовской ГРЭС (точнее блок 3.1 — первая часть третьего энергоблока) строится с 2011 г. на базе парогазовой установки ПГУ-400 мощностью 400 МВт. К 2016 г. планируется построить и вторую часть третьего энергоблока. Стоимость проекта 16 млрд рублей.

287. Новокузнецкая ГТЭС Газотурбинная электростанция мощностью 298 МВт, строящаяся в Кемеровской области на площадке Кузнецкой ТЭЦ с 2011 г. для создания манёвренных мощностей генерации и покрытия пиковых нагрузок. Будет иметь два турбогенератора по 149 МВт. Стоимость проекта 17 млрд рублей. На начало 2013 г. станция активно строится.

288. Новочеркасская ГРЭС — энергоблок № 9 Угольный энергоблок Новочеркасской ГРЭС с впервые применяемым в России отечественным котлом котла с циркулирующим кипящим слоем мощностью 330 МВт, начал строиться в 2010 г. (оборудование изготавливалось с 2007 г.), ввод в строй планируется в ноябре 2014 г. Новый энергоблок хотя и дороже обычных, но позволит достичь высокой топливной эффективности с использованием местных углей дешёвых марок, что делает его экономически и экологически эффективным. Общий объем инвестиций 20 млрд рублей.

289. Няганская ГРЭС (достройка) Крупная тепловая электростанция, возводимая в удалённом районе Ханты-Мансийского АО с тремя энергоблоками на базе парогазовых установок ПГУ-420. Общая мощность станции 1260 МВт. Общий объем предполагаемых инвестиций — 52 млрд рублей. Первый энергоблок введён в эксплуатацию в 2013 г.

290. Пермская ГРЭС — энергоблок № 4 Парогазовый энергоблок Пермской ГРЭС мощностью 800 МВт, начал строиться в 2013 г., ввод в строй планируется в 2015 г. Общий объем инвестиций 30 млрд рублей.

291. Севастопольская ТЭС Теплоэлектростанция с двумя парогазовыми энергоблоками мощностью 235 МВт каждый строится в г. Севастополь с лета 2015 года. Первый энергоблок ТЭС должен быть введён в строй до 1 сентября 2017 года, а второй — до 3 марта 2018 года. Станция строится в рамках одного проекта с практически полностью аналогичной Симферопольской ТЭС. Общая стоимость их строительства оценивалась в 44,6 млрд рублей.

292. Симферопольская ТЭС Теплоэлектростанция с двумя парогазовыми энергоблоками мощностью 235 МВт каждый строится в г. Симферополь с лета 2015 года. Первый энергоблок ТЭС должен быть введён в строй до 1 сентября 2017 года, а второй — до 3 марта 2018 года. Станция строится в рамках одного проекта с практически полностью аналогичной Севастопольской ТЭС. Общая стоимость их строительства оценивалась в 44,6 млрд рублей.

293. ТЭС Полярная, г. Салехард Строящаяся теплоэлектростанция в Ямало-Ненецком АО почти точно на полярном круге. Мощность 268 МВт, из них около 30 МВт обеспечивается газовой турбиной, устанавливаемой в рамках строительства первой очереди, а остальное — строящейся во вторую очередь парогазовой установкой ПГУ-240. На начало 2013 г. станция активно строится. Стоимость проекта — 17 млрд рублей.

294. Серовская ГРЭС — энергоблок ПГУ-420 Энергоблок на основе современной парогазовой установки ПГУ-420 с высоким КПД мощностью 420 МВт. Строится с 2011 года. Стоимость проекта 16 млрд рублей.

295. Совгаванская ТЭЦ (ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края) Новая теплоэлектроцентраль, первая очередь которой состоит из двух угольных энергоблоков по 63 МВт и общей электрической мощностью 126 МВт официально строится с 9 июня 2011 года и должна быть введена в строй в 2016 году. Тепловая мощность станции планируется на уровне 200 Гкал/ч. При строительстве будет также подготовлена инфраструктура для строительства последующих очередей ТЭЦ, электрическая мощность которой в перспективе может достигнуть 360 МВт. Стоимость проекта оценивалась в 2011 году более, чем в 12 млрд рублей.

296. Троицкая ГРЭС — энергоблок № 10 Строительство крупнейшего в России пылеугольного энергоблока мощностью 660 МВт ведётся с 2011 г. в городе Троицке Челябинской области. Стоимость проекта 60 млрд рублей.

297. ТЭЦ-20 Мосэнерго — энергоблок ПГУ-420 Новый теплофикационный парогазовый энергоблок электрической мощностью 420 МВт и тепловой мощностью 220 Гкал/ч строится на ТЭЦ-20 Мосэнерго. Ввод энергоблока в строй планируется на 2015 год. Стоимость аналогичных энергоблоков составляла 16-20 млрд рублей.

298. Хуадянь-Тенинская ТЭЦ, г. Ярославль Проект предусматривает строительство с привлечением китайских инвесторов парогазового энергоблока мощностью 450 МВт на площадке Тенинской водогрейной котельной Ярославского управления ТГК-2. Строительство ТЭЦ началось 7 сентября 2011 года и планируется завершить 1 января 2016 года. Стоимость проекта около 20 млрд рублей.

299. Южноуральская ГРЭС-2 — энергоблок № 2 Второй энергоблок Южноуральской ГРЭС-2 с установкой ПГУ-400 мощностью 400 МВт, оценивающийся в 13 млрд рублей, в настоящее время достраивается. Третий первоначально планировавшийся энергоблок был перенесён на Верхнетагильскую ГРЭС с увеличением мощности.

300. Сахалинская ГРЭС-2 Строящаяся с 2015 г. тепловая электростанция на Сахалине (Томаринский район, п. Ильинский), призванная заменить построенную в 1965 г. Сахалинскую ГРЭС. Электрическая мощность первой очереди должна составить 120 МВт, тепловая мощность - 18,2 Гкал/ч. В рамках первой очереди будет построена внутриплощадочная инфраструктура для последующих очередей станции, суммарная мощность которой в результате составит 330 МВт. Стоимость строительства первой очереди оценивается в 34,7 млрд. руб.

301. Якутская ГРЭС-2 Строящаяся с 2015 г. тепловая электростанция в Якутске, призванная заменить построенную в 1960-е гг. Якутскую ГРЭС. Электрическая мощность первой очереди должна составить193 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч. В рамках первой очереди будет построена внутриплощадочная инфраструктура для последующих очередей станции, суммарная мощность которой в результате составит 305 МВт и 272 Гкал/час. Стоимость строительства первой очереди оценивается в 26,2 млрд. руб.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

302. Птицефабрика «Акашевская», республика Марий Эл С вводом в строй в 2014 году шестой и седьмой очередей проекта открывшаяся в 2006 году птицефабрика стала крупнейшей в России и к концу 2014 года планирует производить 220 тыс. тонн мяса птицы в год, при том, что ещё в 2004 году по всей республике производилось только 10 тыс. тонн мяса птицы. Общая стоимость первых четырёх очередей составила 1,5 млрд рублей, пятой очереди — 7 млрд рублей, шестой и седьмой очередей — 14,08 млрд рублей. Планируется также восьмая очередь строительства.

303. «Брянский бройлер» — проект по производству мяса птицы в Брянской области Масштабный проект АПХ «Мираторг» в Брянской области. Включает строительство комбикормового завода, элеватора, семи птицеферм, инкубатория (75 миллионов яиц в год), 12 птицеводческих площадок, комплекса по переработке мяса птицы (100 тысяч тонн в год). Объем инвестиций 20 миллиардов рублей. По состоянию на конец 2013 г. проект был близок к завершению, а в феврале 2014 года был запущен важнейший объект — комплекс по переработке мяса птицы стоимостью 8,5 млрд рублей. Таким образом, в целом можно считать производство вступившим в строй.

304. Завод «Данон Индустрия», Чеховский район Московской области — расширение производства Достигший размера крупного проекта ещё около 2006 года молочный завод «Данон Индустрия» и в дальнейшем продолжал расширяться, в результате чего его производственная мощность в 2008—2014 годах возросла с 250 до 480 тыс. тонн в год, а стоимость в текущих ценах — до 14 млрд рублей. При этом объём дополнительных инвестиций в расширение производства, судя по предыдущему этапу строительства завода, превысил 10 млрд рублей в ценах 2012 года.

305. Комплекс по глубокой переработке маслосемян «Нэфис — Биопродукт», Татарстан Производственный комплекс, включающий построенный в 2015 г. маслоэкстрационный завод в Лаишевском районе Татарстана и построенные ранее завод рафинации масел и завод по выпуску бутилированного масла, майонеза и соусов. Новые мощности позволяют перерабатывать до 1 млн тонн маслосемян в год, подсолнечник — в объеме 1,9 тысячи тонн в сутки, рапс — 1,3 тысячи тонн в сутки. Стоимость проекта составила порядка 18 млрд рублей.

306. Агротехнопарк «АгроДагИталия», Дагестан Строящийся с 2012 г. на основе итальянских агротехнологических модулей комплекс должен быть окончательно введён в строй к 2022 г., при этом первую очередь планируется достроить в 2013 г. В рамках проекта предусмотрено развитие практически всех отраслей сельского хозяйства и связанных с ним производств: производства семян различных культур, элеватора, молочного и мясного скотоводства, овцеводческого и птицеводческого комплексов, мясокомбината, молокозавода, завода по производству овощных и фруктовых наполнителей, завода по производству биодизеля и биоэтанола и т. д. Стоимость проекта 14 млрд рублей.

307. Тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест», Калужская область Сумма инвестиций в проект крупнейшего в ЦФО России тепличного комплекса составит ориентировочно 13 миллиардов рублей. Данный проект — это первый резидент ОЭЗ «Людиново». Площадь комплекса составит около 238 Га, а мощность — 70 тысяч тонн овощей в год. Будет создано около 1200 рабочих мест.

308. Птицеводческий кластер «Агросила», Набережные Челны «Агросила» создает крупнейший в России птицеводческий кластер общей производственной мощностью 220 000 тонн мяса птицы и 128 миллионов инкубационных яиц в год. В структуру кластера войдут производственные площадки «Челны-Бройлер», технополис «Чулман», а также племрепродуктор первого порядка. Общий объем инвестиций достигнет 14 миллиардов рублей, на проектную мощность комплекс выйдет в 2018 году.

309. Свинокомплексы «Агроэко» в Воронежской области В Воронежской области группа компаний «Агроэко» реализует очень крупный проект по созданию свиноводческого производства. На первом этапе стоимостью 5,8 млрд рублей, завершённом в 2012-2013 гг., было построено три свинокомплекса общей производственной мощностью 42 тыс. голов в год. В начале 2013 года начался второй этап проекта стоимостью 18 млрд рублей, включающий строительство семи свинокомплексов общей производственной мощностью 90 тыс. т свинины в год, а также двух комбикормовых заводов производственной мощностью 230 тыс. тонн кормов в год каждый с элеваторами на 90 тыс. тонн зерновых в составе каждого завода. Один из комбикормовых заводов был введён в строй в объёме первой очереди стоимостью 1,7 млрд рублей в июле 2015 года.

310. Свинокомплексы ОАО «Ариант», Челябинская область В Увельском районе Челябинской области компанией ОАО "Агрофирма «Ариант» строятся три свинокомплекса мощностью по 50 тыс. голов, ещё один свинокомплекс — «Каменский» — уже построен. Общая стоимость создания этих свинокомплексов, строительства мясоперерабатывающего и консервного заводов, реконструкции действующего Красногорского свинокомплекса и комбикормового завода, а также прокладки дорог должна составить 15 млрд рублей.

311. Кластер «Биокомплекс», г. Омск В Омске компанией «Титан» создается территориально-отраслевой кластер «Биокомплекс» - комплекс производств по глубокой переработке углеводородного и растительного сырья. Объем инвестиций в проект к 2020 году составит 43,4 млрд рублей. В рамках кластера уже работает свиноводческий комплекс (2011 год, мощность - 100 тыс. голов в год), завод по производству полипропилена "Полиом" (2013 год, мощность - 210 тыс. тонн полипропилена в год), комбикормовый завод (2015 год, мощность - 125 тыс. тонн в год). Крупнейшим объектом кластера (якорным производством) станет завод по глубокой переработке зерна, рассчитанный на объемы переработки до 1 млн. зерновых в год. Продукция, которую сможет выпускать завод: крахмал, клейковина, аминокислоты (лизин и треонин), биоэтанол, кормовые дрожжи и др. В рамках кластера предполагается строительство индустриального парка, в котором разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе импортозамещающую (композитные материалы, упаковку, одноразовую посуду, полипропиленовые трубы и т.д.). В кластер привлечены вузы и НИИ, подготавливающие кадры для производств и ведущие со специалистами АО "ГК "Титан" совместные научные разработки в сфере переработки зерновых.

312. «Брянская мясная компания» — проект по производству мяса КРС в Брянской области Крупнейший в России инвестиционный проект по производству мяса крупного рогатого скота. К 2014 году маточное поголовье должно составить 100 тысяч голов (почти половина поголовья КРС в Брянской области). К 2012 году на территории области построено 16 ферм, к 2014 году планируется построить ещё 33 фермы, откормочную площадку и комплекс по переработке мяса. В результате осуществления проекта подразделение агрохолдинга «Мираторг» — «Брянская мясная компания» — стало самым крупным в мире владельцем коров мясной породы «Ангус». Стоимость проекта — более 25 миллиардов рублей (из них более 14 миллиардов рублей уже вложены). В дальнейшем планируется реализовать второй этап проекта стоимостью 27 млрд рублей.

В рамках проекта в октябре 2014 года компания «Мираторг» запустила в Брянской области крупнейший в России комплекс по переработке говядины, который заместит 7 % импорта такого мяса. Стоимость завода 6 млрд рублей.

313. Великолукский свиноводческий комплекс, Псковская область Крупнейший инвестиционный проект Северо-Западного федерального округа в области животноводства, направленный на обеспечение сырьём Великолукского мясокомбината в Псковской области. Стоимость 50 млрд рублей. В рамках проекта к 2013 году открыта уже седьмая очередь свинокомплекса, поголовье превысило 480 тыс. голов, планируется довести его до более чем 1 млн голов. Помимо свинокомплекса будет построен комбикормовый завод с элеватором в городе Невель, птицефабрика в Красногородске и ферма по выращиванию крупного рогатого скота в Усвятском районе Псковской области. Все это позволит Великолукскому мясокомбинату отказаться от импортного мяса в производственном цикле.

314. Тепличный комплекс ООО «Дагагрокомплекс», Дагестан Тепличный комплекс в Тарумовском районе Дагестана общей площадью 200 гектаров. В комплексе будет выращиваться рассада сахарной свёклы и другие овощи. Строительство началось в 2011 г. Инвестиции составят около 19 млрд рублей.

315. Комплексы по производству мяса индейки и утки «Евродон», Ростовская область Крупнейший агрокомплекс по производству мяса индейки создаётся с 2004 г. компанией «Евродон» в Октябрьском районе рядом с г. Шахты Ростовской области. В 2012 году на развитие проекта был получен кредит в 18 млрд рублей. По состоянию на 2010 г. было вложено 3,7 млрд рублей и создано 1400 новых рабочих мест. По состоянию на август 2014 г. завершается строительство 222 птичников по 3 тысячи квадратных метров каждый, а также крупнейшего в России комбикормового завода мощностью 550 тысяч тонн в год. Агропромышленный комплекс производительностью 130 тысяч тонн в год призван обеспечить свежим мясом индейки всю Россию, уже в 2014 году ростовская компания занимает по производству индюшатины пятое место в мире. По состоянию на 2015 г. в Октябрьском районе планируется нарастить мощности с 43 тыс. тонн до 73 тыс. тонн мяса.

Также компания «Евродон» планирует к январю-февралю 2015 г. достроить комплекс по производству и переработке мяса утки в Миллеровском районе Ростовской области, мощностью 26 тыс. тонн мяса в год и стоимостью 7 млрд руб. В рамках этого проекта в декабре 2014 г. в городе Миллерово Ростовской области начал работу крупнейший в России комбикормовый завод.

316. Агропромышленный комплекс «Елецпром», г. Елец, Липецкая область Крупнейший в России агропромышленный комплекс по производству мяса птицы и свинины. Проект интегрированного предприятия по производству мяса цыплят-бройлеров «Куриное Царство» (принадлежит ОАО «Группа Черкизово»). Строительство началось в 2011 г. Общий объем инвестиций 19,5 млрд рублей. Ожидается вступление в строй в сентябре 2014 года.

317. Тепличный комплекс ООО «Зелёная линия», Краснодарский край Тепличный комплекс в Динском районе Краснодарского края. В комплексе выращиваются огурцы, помидоры и другие овощи. Первая очередь введена в 2011 г. Объем инвестиций около 11 млрд рублей.

318. Специализированный рыборазводный завод растительноядных рыб, Адыгея В Теучежском районе создается рыбоводный комплекс по разведению рыб осетровых пород методом замкнутого водопотребления. Объект разместится на территории 580 гектаров и будет включать всё необходимое для полного цикла производства — от выращивания малька до разделки рыбы. Объём инвестиций составит 40 млрд рублей, срок выхода комплекса на проектную мощность — 10 лет. Рыбозавод сможет производить ежегодно 2 тыс. тонн чёрной икры и 120 тыс. тонн мяса рыбы и обеспечит около 2,5 тыс. рабочих мест. Планируемый запуск первой очереди — весна 2016 г.

319. Агропарк «Ставрополье» Крупнейший в России агропромышленный парк в Минераловодском районе Ставропольского края. Стоимость проекта 42 миллиарда рублей. Проект должен помочь производителям Южного и Северо- Кавказского федеральных округов хранить, перерабатывать и продавать сельхозпродукцию. Первый объект агропарка — оптовый фермерский рынок — введён в эксплуатацию в 2012 году.

320. Свинокомплексы ООО «Таврос», Башкирия Инвестиционный проект по созданию в республике Башкирия пяти современных свинокомплексов общей мощностью 70 тыс. тонн свинины в год реализует ООО «Управляющая компания Таврос». Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — 2015 год, должно быть создано более тысячи рабочих мест. Стоимость проекта — 12,5 млрд рублей, по состоянию на 2013 г. вложено более 3,4 млрд рублей и открыты первые очереди.

321. Свинокомплексы «Тамбовский бекон» в Тамбовской области Крупный проект компании «РусАгро» в Тамбовской области предусматривает строительство семи комплексов — 115 тыс. тонн мяса в год. Также строится комбикормовый завод (290 тысяч тонн комбикормов в год) и элеватор (120 тысяч тонн хранения зерна). Общая численность поголовья при выходе на полную мощность в 2015 году — более 450 тыс. голов. Общий объем инвестиций — 12,25 млрд рублей. В 2012 году открылся первый свинокомплекс в Жердевском районе, в 2013 г. — комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн.

322. Свинокомплексы «Ариант-Сибирь» в Кемеровской области Проект компании «Ариант» по строительству в Новокузнецке и Новокузнецком районе агрокомплекса со свинокомплексами на 270 тыс. голов свиней мощностью 45 тыс. т мяса в год, комбикормовым заводом, сушильно-сортировочным комплексом с элеватором, племрепродуктором, станцией искусственного осеменения, биозаводом по переработке отходов, убойным цехом, мясокомбинатом и розничной сетью на 300 магазинов. Стоимость проекта свыше 10 млрд. рублей, срок реализации до 2020г. Будет создано свыше 3000 рабочих мест.

Угледобывающие предприятия

323. Шахтоуправление Карагайлинское, Кузбасс Строившийся с 2008 года угледобывающий комплекс частично введён в строй в октябре 2014 года. В его строительство за это время было вложено 12 млрд рублей. К концу 2014 года планируется ввести в строй обогатительную фабрику, а полностью предприятие производственной мощностью 1,5 млн тонн коксующегося угля марки «Ж» должно быть достроено к 2016 году, когда будут введены в строй административно-бытовое здание и вторая лава с оборудованием.

324. Угольный разрез «Первомайский», Кузбасс Строился с 2011 г., частично введён в строй в 2012 г. Планируемая производственная мощность разреза — 15 млн тонн в год. Запасы угля марки Д составляют 520 млн тонн. Общий объем инвестиций до 2017 г. — 16 млрд рублей.

325. Эльгинское угольное месторождение (достройка) Крупнейшее в России месторождение каменного угля. Находится на 300 километров севернее Байкало-Амурской магистрали в Южной Якутии. Первый уголь на месторождении был добыт в 2011 г. В 2012 году построена первая очередь обогатительной фабрики и началось строительство посёлка Эльга для персонала. Планируемый объем инвестиций в освоение — 120 млрд рублей. С проектом связаны также крупные проекты строительства необходимых коммуникаций:

Железная дорога Улак-Эльга;

Линия эклетропередач ВЛ 220 кВ «Призейская-Эльгауголь».

326. Шахта «Ерунаковская-8», Кузбасс Новая шахта проектной производственной мощностью 3 млн тонн угля в год. Первая очередь стоимостью 6 млрд рублей введена в строй в 2013 г. Общая стоимость проекта 13 млрд рублей.

327. Инаглинский угольный комплекс, Якутия Угольный комплекс на участке «Восточный» Чульмаканского угольного месторождения в Южной Якутии. Мощность комплекса около 3 миллионов тонн в год. Строительство началось в 2011 г. Сумма инвестиций — 27,5 млрд рублей.

328. Техническое перевооружение ОАО «Ургалуголь», Хабаровский край Предприятие, добывающее уголь около посёлка Чегдомын Хабаровского края активно увеличивает мощности добычи, которые к 2015 г. должны увеличиться с 2,5 до 7 млн тонн в год. Помимо замены добывающего и транспортного оборудования, модернизируется технология обогащения, что позволяет достичь более высокого качества продукта. Также к концу 2013 г. планируется ввод в строй новой обогатительной фабрики стоимостью 4,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций в развитие предприятия в 2009—2015 г. должен составить 17 млрд рублей.

329. Строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении Улуг-Хемского угольного бассейна, Республика Тыва Проект общей стоимостью 40-50 млрд рублей официально начат 30 августа 2014 года, хотя фактически строительство шахты «Межегейуголь» стартовало ещё в 2013 году. Проектом предусматривается создание угольной шахты и комплекса промышленных предприятий, обеспечивающих её работу и, включая обогатительные и транспортные мощности.

Промышленность строительных материалов

330. Борщевский цементный завод в Ферзиковском районе Калужской области Цементный завод производительностью 2,1 млн тонн цемента в год строился с 2011 года, введён в строй в мае 2014 года. Стоимость проекта 18 млрд рублей.

331. Цементный завод «Азия-Цемент» в селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области — первая очередь Крупнейший цементный завод производительностью 4 млн тонн цемента в год. Строился с 2009 года, ввод в строй первой очереди на 2 млн тонн цемента в год состоялся в мае 2014 года, достройка второй очереди ожидается в 2015 году. Общий объем инвестиций в первую очередь — 370 млн долларов или 11 млрд рублей.

332. Цементный завод "Воронежский филиал «Евроцемент груп» Крупнейший цементный завод производительностью 3 млн тонн цемента в год в п.г.т. Подгоренское Подгоренского района Воронежской области. Строился с 2008 по декабрь 2012 г. Общий объем инвестиций 17 млрд рублей.

333. Серебрянский цементный завод Цементный завод производительностью 1,7 млн тонн цемента в год в п.г.т. Октябрьский Михайловского района Рязанской области. Строился с 2008 по октябрь 2012 г. Общий объем инвестиций более 10 млрд рублей.

334. Сенгилеевский цементный завод Цементный завод холдинга «Евроцемент групп» (изначально ОАО «Мордовцемент», позднее вошедшее в состав холдинга) в п. Сенгилей Ульяновской области. Цементный завод производительностью 1,25 млн тонн цемента в год. Строился с 2009 г., введён в строй в июле 2015 г. Общий объем инвестиций 18 млрд рублей.

335. Кирпичный завод, деревня Никольское Кировского района Ленинградской области Крупнейший в России кирпичный завод. Введён в строй в конце 2012 г., на полную мощность (160 млн шт. условного кирпича в год) должен выйти к середине 2013 г. Стоимость проекта 10 млрд рублей.

336. Каспийский Завод листового стекла Реализованный в Дагестане при поддержке государственного Внешэкономбанка частный инвестиционный проект должен обеспечить порядка 400 рабочих мест и порядка 1 миллиарда рублей налоговых поступлений в федеральный и республиканский бюджеты. Завод проектной мощностью 600 тонн стекла в сутки, из которых 40 % предусмотрено экспортировать строился c января 2012 года. Запущено в опытную эксплуатацию промышленное предприятие было в ноябре 2013 года. Стоимость проекта составляет 10,5 млрд рублей, из которых до начала 2014 года было освоено 9,836 млрд рублей. На 11 февраля 2014 года проект уже был близок к полному завершению — завод производил в сутки 200 тонн стекла без напыления.

337. Калужский цементный завод в селе Маклаки Думиничского района. Крупнейший цементный завод производительностью 3,5 млн тонн цемента в год. Строится с 2011 г., ввод в строй ожидается во второй половине 2015 г. Общий объем инвестиций 20 млрд рублей.

338. Цементный завод ОАО «Евроцемент» в Ставропольском крае. Цементный завод производительностью 1,3 млн тонн цемента в год. Строится с 2011 года, ввод в строй ожидается в 2015 г. Общий объем инвестиций 14 млрд рублей.

339. Цементный завод ЗАО «Оборонцемент» в Красногвардейском районе Белгородской области. Цементный завод производительностью 3 млн тонн цемента в год. Строится с 2012 года, ввод в строй ожидается в 2015 г. Общий объем инвестиций 40 млрд рублей. Рядом строится кирпичный завод на 60 млн кирпичей в год.

340. Цементный завод «Азия-Цемент» в селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области. Крупнейший цементный завод производительностью 4 млн тонн цемента в год. Строился с 2009 г., ввод в строй первой очереди на 2 млн тонн цемента в год состоялся в мае 2014 года, второй — ожидается в 2015 году.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 341. Богучанский лесопромышленный комплекс Крупнейший в России инвестиционный проект в области освоения лесов. Первая очередь лесоперерабатывающего комплекса построена на территории Красноярского края. В сентябре 2014 года была запущена первая очередь Богучанского лесоперерабатывающего комбината мощностью 350 тыс. м³. пиломатериалов в год и стоимостью 14 млрд рублей.

В дальнейшем предполагается расширение предприятия со строительством второй очереди, после чего на нём будет развёрнуто производство целлюлозы, бумаги, отделочных и строительных пиломатериалов, топливных пеллет по самым современным технологиям. Производственная мощность в этом случае составит более 5 млн м³ в год, а общая сумма инвестиций — 87 млрд рублей.

342. Деревоперерабатывающий комплекс «Аркаим» Деревоперерабатывающий комплекс полного цикла обработки древесины производственной мощностью 1,1 млн м³ в год круглого леса строился с 2008 по 3 квартал 2012 гг. в районе порта Ванино, Хабаровский край. Стоимость проекта 415 млн евро. Годовой выпуск готовой продукции при полном освоении мощностей составит: пиломатериалов — до 700 тыс. м³; древесно-стружечных плит — 140 тыс. м³; топливных гранул — 240 тыс. тонн; строганных пиломатериалов — 180 тыс. м³; конструкционного бруса — 110 тыс. м³; мебельного щита — 70 тыс. м³.

343. Большой Братск Проект предусматривает радикальное расширение производства целлюлозы на заводе в Братске, Иркутская область. В результате реконструкции действующего завода и фактически строительства на его территории вдвое большего нового завода. Производительность новой линии 720 тыс. тонн товарной беленой хвойной целлюлозы в год, общая производительность возрастёт до 1 млн тонн в год. Стоимость проекта составила 31 млрд рублей. Строительство велось с 2008 г. Запуск производства в присутствии премьер-министра Д. А. Медведева состоялся в июне 2013 г.

344. Дальневосточный центр глубокой переработки древесины Центр строится в городе Амурск Хабаровского края. Строительство предполагается проводить в два этапа в 2009…2013 и 2014…2018 гг. Производственная мощность первого этапа — более 2 млн м³ в год, второго — более 6 млн м³ в год. Общая стоимость проекта 56 млрд рублей. Первый объект проекта — завод по производству лущёного шпона производственной мощностью 300 тыс. м³ в год запущен в 2012 г. Стоимость реализации первого этапа проекта составит более 12 млрд рублей (около 422 млн евро).

345. Асиновский лесопромышленный парк, Томская обл. Лесопромышленный парк в городе Асино Томской области — крупнейший российско-китайский проект в области лесопереработки. До 2022 года китайские партнеры планируют инвестировать в лесопромышленный парк свыше 30 млрд рублей, 13 млрд из них уже вложено. Будет создано 5000 рабочих мест, к началу 2015 года создано уже 1800 рабочих мест. Мощность лесозаготовительных подразделений составит 3,5 млн кубометров в год, что позволит удвоить объемы лесозаготовок в Томской области.

11 февраля 2015 года был открыт завод по производству шпона — первый из десяти заводов лесопромышленного парка.

346. Деревообрабатывающий завод «Кроношпан Башкортостан», г. Уфа Крупное предприятие по деревообработке в индустриальном парке «Уфимский». Строительство началось в 2013 г. Первая очередь стоимостью 8,5 млрд рублей запущена в августе 2015 г. Всего в проект планируется вложить до 17 млрд рублей. На первом этапе мощность составит около 700 тысяч кубометров ДСП, а к 2017 г. - до 3,5 млн кубометров, также будут производиться ламинированные плиты и клей.

Нефте- и газоперерабатывающая, нефте- и газохимическая промышленность

347. РусВинил, г. Кстово Нижегородской обл. Крупнейший в мире завод по производству поливинилхлорида. Производительность на первом этапе — 330 тыс. тонн в год (в дальнейшем — 500 тыс. тонн), что составляет примерно треть внутрироссийского потребления на 2012 год и позволяет почти полностью заместить импорт. Строился с 2010 года, введён в строй 19 сентября 2014 года. Объем инвестиций в проект более 60 млрд рублей.

348. Расширение мощностей по газофракционированию на предприятии «Тобольск-Нефтехим» Проект расширения мощностей по переработке широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) c 3,8 до 6,6 млн тонн в год на предприятии Тобольск-Нефтехим выполнялся в тесной связи с проектами продуктопровода Пуровский ЗПК — «Тобольск-Нефтехим» и расширения мощности Пуровского ЗПК. Проект стоимостью 14 млрд рублей был введён в строй 15 августа 2014 года.

349. Расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата В рамках проекта стоимостью 20 млрд рублей мощность расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе Пуровского завода по переработке газового конденсата была увеличена с 5 до 11 млн т в год. Для этого были построены четыре новые технологические линии общей мощностью 6 млн тонн в год, две из которых были введены в строй в конце октября 2013 года, а оставшиеся — 16 января 2014 года.

Проект выполнялся в связке с проектами продуктопровода Пуровский ЗПК — «Тобольск-Нефтехим» и крупный проект по расширению газоперерабатывающих мощностей на заводе «Тобольск-Нефтехим».

350. Завод по переработке попутного нефтяного газа ООО «Монолит» Комплекс переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) мощностью 300—400 млн кубометров в год в Ханты-Мансийском автономном округе. Производство запущено в конце мая 2012 г., инвестиции составили свыше 10 млрд рублей.

351. Яйский нефтеперерабатывающий завод (первая очередь) Первая очередь завода, расположенного в посёлке Яя Кемеровской области, строилась с 2008 г. по октябрь 2012 г., введён в строй в июле 2013 г. Производственная мощность первой очереди — 3 млн тонн нефти в год. Стоимость первой очереди 16 млрд рублей. Вторая очередь завода в настоящее время строится. Всего в проект до 2017 г. планируется вложить 57 млрд рублей.

352. Завод полипропилена «Полиом», г. Омск Крупный завод по производству полипропилена производительностью 180 тыс. тонн в год строился с 2008 г., фактически запущен в феврале 2013 г., официально открыт в апреле 2013 г. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

353. Установка изомеризации лёгкой нафты на Московском нефтеперерабатывающем заводе Установка мощностью 650 тыс. тонн в год строилась в рамках программы реконструкции завода с 2010 г. по 2013 г. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

354. Реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (первая очередь) Проект коренной модернизации завода предусматривает строительство практически нового нефтеперерабатывающего предприятия на имеющейся площадке. Работы начались в 2005 г. Ввод в строй объектов первой очереди строительства, включающий одну из крупнейших в мире установок по первичной переработке нефти, состоялся в октябре 2013 г. Строительство второй и третьей очереди продолжается. Мощность завода возрастёт с 4,4 до 12 млн тонн нефти в год, глубина переработки возрастёт с 56 % до 98,7 %. После этого завод станет крупнейшим в Европе по глубокой переработке нефти. Объем инвестиций в проект к моменту ввода в строй первой очереди составил 208 млрд рублей.

355. Тобольск-Полимер Один из крупнейших в мире заводов по производству полипропилена производительностью 500 тыс. тонн в год строился компанией СИБУР с 2009 года, введён в строй в 2013 году. Мощности завода соизмеримы с общим объёмом потребления полипропилена в России и позволят не только заместить 200 тыс. тонн импортного полипропилена в год, но и начать его экспорт. Стоимость проекта 64 млрд рублей. Проект введён в строй 15 октября 2013 г.

356. Комплекс глубокой переработки нефти на Киришском нефтеперерабатывающем заводе В рамках ведущейся с 2005 г. модернизации Киришского НПЗ в Ленинградской области компания «Сургутнефтегаз» полностью запустила в конце 2013 года крупнейший в Европе комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей общей стоимостью 88,5 млрд рублей. Мощность комплекса составляет 4,9 миллиона тонн мазута в год с получением дизельного топлива и авиационного керосина. Комплекс включает 86 производственных объектов, включая ряд крупнейших установок. Весь объем производимого на заводе дизельного топлива соответствует классу Евро-5. Первая очередь была запущена в феврале 2012 года.

357. Антипинский нефтеперерабатывающий завод, г. Тюмень С запуском в строй 29 января 2014 года первого этапа третьей очереди открытый в 2006 году единственный в Тюменской области и во всём Уральском федеральном округе нефтеперерабатывающий завод, первый за 30 лет построенный в России «с нуля», однозначно достиг размеров крупного проекта. Стоимость строительство первой, второй и первого этапа третьей очереди оценивалась руководством предприятия 800…900 млн долларов. При этом на первые две очереди строительства, завешенные в ноябре 2006 года и мае 2010 года приходилась лишь небольшая часть инвестиций порядка 100 и 200 млн долларов соответственно.

Строительство последующих этапов третьей очереди завода продолжается. 30 сентября 2015 года. На Антипинском НПЗ был запущен 2 этап III технологической очереди.

358. Комбинированная установка гидрокрекинга по сырьевой смеси ОАО «ТАНЕКО», Нижнекамск, республика Татарстан В марте 2014 года ОАО «ТАНЕКО» запустило в эксплуатацию новую комбинированную установку гидрокрекинга по сырьевой смеси с годовой мощностью 2,9 млн тонн и стоимостью 40 миллиардов рублей. Стоимость основного объекта комплекса 1б — 24 млрд рублей, общий же объем уже вложенных в завод инвестиций на конец 2012 г. составил 223 млрд рублей. Развитие комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» продолжается.

359. Установка по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл», г. Уфа Крупнейшая в России установка производства водорода была введена в промышленную эксплуатацию 8 октября 2014 г. в городе Уфе нефтяной компанией «Башнефть». Вложения в проект превысили 12 млрд рублей. Производительность новой установки составляет 420 тонн в сутки, что увеличит мощность производства водорода на «Башнефть-Новойл» почти втрое. Водород используется в процессах гидроочистки топлива от примесей — запуск этой установки позволит компании полностью перевести своё производство бензина и дизельного топлива на экологический стандарт «Евро-5».

360. Установка первичной переработки нефти на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе В июне 2015 года «ЛУКойл» запустил на Волгоградском НПЗ новую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1 стоимостью 16,6 млрд рублей, которая позволит увеличить объемы переработки нефти c 6 млн тонн до 14,5 млн тонн в год.

361. Южно-Приобский газоперерабатывающий завод, ХМАО Совместное предприятие ОАО «Газпром нефть» и ОАО «СИБУР» для обработки попутного нефтяного газа с Приобского месторождения. Строительство было завершено в рекордные сроки — за 14 месяцев — к сентябрю 2015 года. Стоимость проекта составила 15 млрд рублей. Мощность составляет 900 млн кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в год, что позволит получать порядка 340 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов и 750 млн м³ сухого отбензиненного газа в год.

362. 2-й комплекс каталитического крекинга на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе 6 октября 2015 года в городе Кстово Нижегородской области на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» был введён в промышленную эксплуатацию второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля. Это приведёт к увеличению выпуску автобензинов экологического класса «Евро-5» на 1 млн 100 тысяч тонн, повысив мощность завода до 4 млн тонн, и почти в 2 раза увеличит производство пропилена — сырья для нефтехимии, до 300 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составили 32 млрд рублей.

363. Модернизация Афипского НПЗ, первый этап После завершения первого этапа модернизации мощность Афипского НПЗ выросла с 3 до 6 млн тонн перерабатываемой нефти в год. Модернизацию НПЗ планируют завершить в 2017 году. Общий объем инвестиций, по данным Минэкономики Краснодарского края, оценивается в 80 млрд рублей. Афипский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий на Юге России. Его доля на региональном рынке составляет 18 процентов, на российском - 1,8 процентов. Объем производства нефтепродуктов с 2011 по 2014 году составил более 3 млн тонн в год.

364. Производственный комплекс по переработке нефтяных остатков «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь 24 ноября 2015 года на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялcя запуск нового комплекса по переработке нефтяных остатков. Стоимость проекта составила 60 млрд рублей. В строительстве использовалось преимущественно оборудование российского производства. Ввод в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти даст возможность прекратить производство на заводе топочного мазута и обеспечит повышение объемов выпуска предприятием качественных нефтепродуктов. Прирост производства дизельного топлива класса Евро-5 составит 1,1 млн тонн в год, гидроочищенного вакуумного газойля — 120 тыс. тонн в год.

365. Комплекс «ЗапСибНефтеХим», город Тобольск Одно из крупнейших в Евразии предприятий по глубокой переработке углеводородного сырья строится с 17 февраля 2015 года в Тобольске. На заводе будут построены установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, а также установок по производству полиэтилена различных марок общей мощностью 1,5 млн тонн в год и установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта 9,5 млрд долларов.

366. Новоуренгойский газохимический комплекс Крупнейший в России завод по производству полиэтилена строится в Ямало-Ненецком АО с перерывами с 1993 г. Завод будет производить в год: 400 тыс. тонн (с возможностью увеличения до 1,2 млн тонн), 400 тыс. тонн широкой фракции лёгких углеводородов и 1,48 млрд м³ метановой фракции. На начало 2013 г. продолжает строиться. Стоимость проекта 54 млрд рублей.

367. Буденновский газохимический комплекс Газохимический комплекс в городе Буденновске Ставропольского края строится с 2011 г. компанией «Лукойл» на базе предприятия «Ставролен». Комплекс будет перерабатывать сырье с Северного Каспия — до 5 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта составляет 140 млрд руб., пуск производства запланирован на 2015—2016 гг. Для компекса будут построены три газопровода общей протяженностью 583 километра. В июне 2015 г. в Ставропольском крае была открыта Буденновская ТЭС мощностью 135 мегаватт — последний этап программы компании «Лукойл» по строительству в разных регионах 4 электростанций общей мощностью около 1 гигаватта (стоимость программы — 50 млрд рублей). Одновременно Буденновская ТЭС является первым этапом осуществления программы строительства комплекса переработки газа Северного Каспия на базе предприятия «Ставролен».

368. Комплекс по производству сжиженного природного газа в Смоленской области Крупнейший в европейской части России комплекс по производству СПГ, строится компанией «Садхана-Яр» в Холм-Жирковском районе Смоленской области. Продукция комплекса позволит обеспечить снабжение газом удалённых населённых пунктов без прокладки к ним дорогостоящих газораспределительных сетей. Производительность составит 21 тонну в час или более 150 тысяч тонн в год, срок ввода в эксплуатацию — 2016 год. Стоимость проекта около 10 миллиардов рублей.

369. Ямал СПГ Интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. В рамках реализации Проекта создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта. Общая стоимость проекта оценивается порядка 800 млрд. долл.

370. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», Нижнекамск, республика Татарстан (пусковой комплекс 1б) Крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс производительностью 7 млн тонн нефти в год (после пуска второй очереди — 14 млн тонн в год). Проект имеет важное значение для нефтяной отрасли в целом, так как должен обеспечить повышение качества и, соответственно, цены российской экспортной нефти марки Urals. Завод перерабатывает нефть с месторождений Татарстана (содержащую снижающие качество примеси), что уменьшает долю этой нефти в экспортных объёмах, и, таким образом, качество поступающей на экспорт нефти повышается. Проект комплекса разрабатывался с 2005 г., строительство начато в 2008 г., пусковой комплекс 1а введён в строй в 2011 г. Строительство завода продолжается, общий ожидаемый объем инвестиций — 235 млрд рублей, из них по состоянию на 2013 год 170 млрд было вложено в уже введённые мощности. В марте 2014 года ОАО «ТАНЕКО» запустило в эксплуатацию новую комбинированную установку гидрокрекинга по сырьевой смеси с годовой мощностью 2,9 млн тонн и стоимостью 40 миллиардов рублей. Стоимость основного объекта комплекса 1б — 24 млрд рублей, общий же объем уже вложенных в завод инвестиций на конец 2012 г. составил 223 млрд рублей.

371. Реконструкция Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, Хабаровский край Реконструкция завода с целью увеличения глубины и качества переработки нефти началась в 2007 г. и должна завершиться в 2015 г. Существенная часть проекта уже введена в строй. Стоимость проекта 119 млрд рублей.

372. Реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода Реконструкция завода с целью увеличения глубины и качества переработки нефти, а также экологичности предприятия началась в 2010 г. и должна завершиться в 2020 г. Часть проекта уже введена в строй. Стоимость проекта 141 млрд рублей.

373. Реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Реконструкция завода с целью увеличения глубины и качества переработки нефти, а также экологичности предприятия. Первый этап реконструкции стоимостью 3,3 млрд рублей проведён в 2000…2007 гг. Второй этап реконструкции проводится с 2007 г. и должен быть завершён в 2014 г. Стоимость проекта 1,3 млрд долларов. Значительная часть проекта уже введена в строй. Только за один 2012 г. инвестиции в проект составили более 11 млрд рублей.

374. Реконструкция Омского нефтеперерабатывающего завода Реконструкция завода с целью увеличения глубины и качества переработки нефти, а также экологичности предприятия. В 2010 году введена установка изомеризации лёгких бензиновых фракций «Изомалк-2» — самая мощная установка данного типа в России и Европе (800 тыс. тонн изомеризата в год). Установка позволяет получать бензины классов 4 и 5 с высоким октановым числом. Общий объем инвестиций в модернизацию завода должен составить 115,3 млрд до 2020 года.

375. Реконструкция Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Компания «Роснефть» ведёт в Новокуйбышевске Самарской области реконструкцию нефтехимического производства. В создание нового суперсовременного завода планируется вложить около 250 млрд рублей, из них уже вложено не менее 40 млрд рублей.

19 февраля 2015 года на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе запущены комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора и комплекс низкотемпературной изомеризации. Это два ключевых объекта масштабной инвестиционной программы ОАО "НК «Роснефть», и теперь Новокуйбышевского НПЗ перейдёт на выпуск высокооктановых бензинов высшего экологического класса. В целом модернизация завода завершится в 2019 году — предприятие должно выйти на глубину переработки нефти в 95 %, а объем переработки должен дойти до 8,2 млн тонн нефти в год.

376. Комплекс глубокой переработки тяжёлых остатков «ТАИФ-НК» Производство дизельного топлива стандарта ЕВРО-5 (2 млн. тонн в год), битума, элементарной серы и других продуктов переработки гудрона и вакуумного газойля в Нижнекамске, республика Татарстан. Мощность по переработке гудрона составляет 2,7 миллиона тонн в год. Строительство началось в 2012 году, запуск ожидается в 2016 году. Стоимость проекта - 1.835 млрд долларов США.

377. Реконструкция производства Ангарской нефтехимической компании С 2007 года идёт реконструкция и расширение нефтеперерабатывающего производства компании Роснефть в городе Ангарск Иркутской области. В 2011 году запущена установка изомеризации. Инвестиции в АНХК до 2013 года составят 30 млрд рублей, до 2016 года — 95 млрд рублей.

378. Реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (вторая и третья очереди) Проект коренной модернизации завода предусматривает строительство практически нового нефтеперерабатывающего предприятия на имеющейся площадке. Работы начались в 2005 г. Первая очередь введена в строй в октябре 2013 г. Завершение строительно-монтажных работ по объектам второй очереди планируется в сентябре 2016 года, третьей очереди — в декабре 2017. Мощность завода возрастёт с 4,4 до 12 млн тонн нефти в год, глубина переработки возрастёт с 56 % до 98,7 %. После этого завод станет крупнейшим в Европе по глубокой переработке нефти. Общий объем инвестиций 470 млрд рублей (из них 208 млрд рублей было инвестировано в объекты первой очереди).

379. Яйский нефтеперерабатывающий завод (вторая очередь) Завод, расположенный в посёлке Яя Кемеровской области, строился с 2008 г., первая очередь введена в строй ранее в июле 2013 г. Вторая очередь завода стоимостью около 30 млрд рублей в настоящее время строится. Ввод объекта в строй планируется в 2017 г..

380. Комплекс «Акриловая кислота и акрилаты» Строительство производственного комплекса ОАО «Газпром нефтехим Салават» на территории завода «Мономер» ведётся в г. Салават республики Башкортостан с 2013 г. Комплекс предусматривает производство акриловой кислоты мощностью 80 тыс. т/год, бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) мощностью 80 тыс. т/год и ледяной акриловой кислоты мощностью 35 тыс. т/год. Ввод в строй намечен на 4 квартал 2015 г. Стоимость проекта 15 миллиардов рублей.

381. Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля Волгоградского нефтеперерабатывающего завода Ввод комплекса в строй позволит увеличить производство дизельного топлива класса 5 на 1,8 млн тонн в год. Комплекс включает одну из самых мощных в мире установок мягкого гидрокрекинга мощностью 3,5 млн тонн в год, а также установки по производству серы и водорода. Проект реализуется с февраля 2013 г. и должен быть введён в строй в конце 2015 г. Стоимость проекта составляет более 1,4 млрд долларов.

382. Реконструкция производства «Газпром добыча Астрахань» С 2007 по 2011 Газпром вложил в модернизацию и расширение своего крупнейшего производства в Астрахани 105 млрд рублей, из них порядка 78 миллиардов — собственно в техническую модернизацию. Всего же расширение производства Газпрома должно принести Астраханской области 400 млрд руб. инвестиций и тысячи новых рабочих мест. В 2013 году на производстве была запущена крупнейшая установка гидроочистки бензиновых фракций мощностью 2 млн тонн в год, которая позволит выпускать качественное дизтопливо класса Евро-4.

383. Третья очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода, г. Тюмень Построенный с нуля в 2006 году завод, достигший размеров крупного проекта ещё ранее, на начало 2014 года активно достраивается. Строящиеся второй и третий этапы третьей очереди завода должны обеспечить выработку топлива по стандартам Евро-5 повысить глубину переработки нефти с 60 до 94 %. Стоимость строительства второго и третьего этапа третьей очереди завода оценивалась в 1,8…1,9 млрд долларов.

384. Амурский газоперерабатывающий завод Новый завод в Амурской области должен стать крупнейшим газоперерабатывающим заводом в России и одним из крупнейших в мире, проектная мощность по переработке газа составит до 49 млрд куб. м в год. Также здесь будет расположено крупнейшее в мире производство гелия мощностью до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ рассчитан на переработку газа, поступающего по строящемуся газопроводу «Сила Сибири» с создаваемых ныне Якутского и Иркутского центров газодобычи. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода официально началось 14 октября 2014 года во время визита Президента Владимира Путина в Амурскую область (подготовительные работы начались весной того же года). Стоимость проекта составит около 800 млрд рублей, будет создано около 3 тысяч рабочих мест, окончание работ запланировано на 2025 год.

Химическая промышленность

385. Завод «Невинномысский Азот» — установка по производству меламина Первое в России производство широко использующегося в органической химии вещества меламина было построено на заводе «Невинномысский азот» в Ставропольском крае. Производственная мощность 50000 тонн в год, что должно было полностью удовлетворить потребности российского рынка. Стоимость проекта 10,5 млрд рублей. Объект строился с 2007 по май 2012 г. В результате реализации проекта уменьшены выбросы углекислого газа, так как в этом производстве он используется в качестве сырья. В дальнейшем планируется реализовать проект расширения производства аммиака на заводе на сумму порядка 30 млрд рублей.

386. Тольяттиазот — первые этапы модернизации Начавшаяся в 2012 году масштабная модернизация завода «Тольяттиазот» — крупнейшего в мире завода по производству аммиака, также выпускающего его производные, рассчитана до 2020 года и будет стоить десятки миллиардов рублей. К 2015 году значительная часть работ уже выполнена — в проект вложено 15 млрд рублей, в результате чего, в частности, эффективность использования природного газа на производстве аммиака выросла на 10 %. Работы по проекту модернизации предприятия продолжаются, планируется построить новый агрегат по производству аммиака и удвоить производство карбамида, что будет стоить десятки миллиардов рублей.

387. Уральский электрохимический комбинат — первые очереди комплексной модернизации В 2013 и 2015 годах на крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана были введены в строй первые два участка новых центрифуг 9-го поколения, новая система управления, а также модернизированные системы энергообеспечения и аварийной защиты. Только в 2014 году на модернизацию было выделено 7,5 млрд рублей, что позволяет оценить ранее выполненные работы примерно в 15 млрд рублей. Полностью модернизация, в которую планируется в 2015—2019 годах вложить ещё более 34 млрд рублей должна быть завершена. С 2013 года сокращено 8 тыс.чел. из 12 тыс.чел. Население города (ЗАТО) около 100 тыс.чел. позднее.

388. Химический парк «Тагил» Создаваемый в Свердловской области рядом с Нижним Тагилом кластер химических производств. В рамках проекта производится модернизация существующих химических производств и предполагается строительство завода по производству метанола мощностью 600 тыс. тонн в год к 2015 г. Общий объем инвестиций — более 13 млрд рублей.

389. Завод чистых полимеров «Этана», Кабардино-Балкария Крупнейший промышленный инвестпроект Северо-Кавказского федерального округа, стоимость — 15,7 млрд рублей. В перспективе данное производство, выпускающее материалы для упаковки, должно стать частью создаваемого в Кабардино-Балкарии агроиндустриального кластера (планируется создать до 75 тысяч рабочих мест). Строительство началось в 2012 году.

390. Химкомплекс «Аммоний», Татарстан Комплекс по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры (на базе существующего производства аммиачной селитры в Менделеевском районе Татарстана). Объем инвестиций оценивается в сумму до 1,6 млрд долларов. Строительство началось в 2012 году.

391. Агрегат аммиака «Аммиак-4» на заводе «Акрон», г. Великий Новгород Строительство агрегата началось ещё до перестройки, но в начале 1990-х было заброшено. Новый этап строительства по изменённому проекту с частичной разборкой старого оборудования начался летом 2013 г. Планируемая производственная мощность агрегата 700 тыс. тонн в год. Ввод в строй объекта намечен на 1 квартал 2015 г. Стоимость проекта 420 млн долл. США.

392. Третий агрегат по производству аммиака «ФосАгро-Череповец» Строительство крупнейшего в стране агрегата производительностью 760 тысяч тонн в год началось в ноябре 2013 г. Окончание строительства запланировано к концу 2016 г., а окончательный ввод производства в строй — на середину 2017 г. Стоимость проекта 25 млрд рублей.

393. Уральский электрохимический комбинат — комплексная модернизация Модернизация оборудования на крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана, частично выполненная ранее, предусматривает ввод в строй участков новых центрифуг 9-го поколения с новыми же вспомогательными системами. С учётом выполненных и последующих этапов модернизации, которая должна быть завершена в 2019 году, стоимость проекта можно оценить примерно в 49 млрд рублей в текущих ценах.

394. Завод по производству аммиака «ЕвроХим», Ленинградская область Крупнейший в России завод по производству аммиака строится в город Кингисепп с августа 2015 года. Стоимость проекта — 1 млрд долларов. Будет создано 300 рабочих мест, производство будет одним из лучших в мире по техническому оснащению.

Металлургия

395. Непрерывный прокатный стан FQM Северского трубного завода, г. Полевской Свердловской области Один из старейших (1739 г.) металлургических заводов в России. С 2001 года активно модернизировался. Один из проектов — переход от мартеновского к электросталеплавильному производству уже выполнен ранее. В октябре 2014 года на заводе было завершено строительство нового непрерывного стана FQM (Fine Quality Mill). Стоимость проекта — 17 млрд рублей.

396. Северсталь — Сортовой завод Балаково Строившийся в Саратовской области с 2010 года завод производительностью 1 млн тонн сортового проката строительного назначения в год был введён в строй 28 июля 2014 г. Это первое в Приволжском федеральном округе производство строительного сортового проката. Стоимость проекта 23 млрд рублей.

397. Металлургический завод по производству сортового проката УГМК-Сталь, г. Тюмень Металлургический завод, строившийся в черте города Тюмень с 2008 г. и введённый в строй в тестовом режиме в июле 2013 г. Предприятие предназначено для производства высококачественной стали из металлолома в электропечах и имеет производственную мощность до 550 тысяч тонн сортового металлопроката в год. Общая стоимость проекта 22 млрд рублей.

398. НЛМК-Калуга Первая очередь завода на севере Калужской области введена в строй в июле 2013 г. Состоит из электросталеплавильного и прокатного комплексов, на которых планировалось выпускать жидкую сталь, а также сортовой и фасонный прокат в основном для строительства. Мощность первой очереди 1,5 млн т стали в год. Общий объем инвестиций 38 млрд рублей.

399. Стан-2000 Магнитогорского металлургического комбината (вторая очередь) Установка для производства холоднокатаного листового проката, прежде всего для производства автомобилей и бытовой техники. Производственная мощность 2,1 млн тонн проката в год, из которых 650 тыс. тонн будут оцинковываться. Первая очередь введена в строй в 2011 г., вторая — в июле 2012 г. Объем инвестиций в проект 45 млрд рублей.

400. Доменная печь «Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината В 2000-е и 2010-е гг. НЛМК осуществляет программу технического перевооружения, первый этап которой был завершён ранее. В июле 2012 года был введён в строй комплекс доменной печи № 7 «Россиянка» — первая доменная печь, построенная в России за последние 25 лет. «Россиянка» должна повысить объем выплавки чугуна в стране на 30 %. Объем инвестиций в проект составил 43 млрд рублей. Проект реализован в рамках второго этапа программы технического перевооружения (2007—2011) общий объем которой составляет 4,4 млрд долларов.

401. Универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом заводе Комплекс, введённый в строй в июле 2013 г., позволил развернуть производство непрерывных стометровых рельсов. Общий объем инвестиций 25 млрд рублей.

402. Реконструкция рельсопрокатного стана на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, г. Новокузнецк Проект, введённый в строй в июле 2013 г. позволил развернуть производство непрерывных стометровых рельсов на предприятии ЕВРАЗ ЗСМК в городе Новокузнецке Кемеровской области. Общий объем инвестиций 19 млрд рублей (485 млн долларов), мощность цеха — 950 тысяч тонн рельсовой продукции в год. В июне 2014 года была отгружена в адрес ОАО «РЖД» первая партия стометровых рельсов — дифференцированно-термоупрочнённые рельсы типа Р65 ДТ-350. Стометровые рельсы будут использоваться на скоростных ж/д Москва-Петербург и Петербург-Хельсинки. Ранее такие рельсы закупались за рубежом. Евраз стал единственной в России и СНГ и третьей в мире компанией, которая начала промышленное производство и поставку данной инновационной продукции.

403. Абинский электрометаллургический завод (вторая очередь) Абинский электрометаллургический завод в Краснодарском крае запустил в ноябре 2013 года вторую очередь производства. Построен новый цех по выпуску стальной литой заготовки мощностью 0,95 млн тонн заготовки в год. Создано 860 новых рабочих мест. Объем инвестиций составил около 10 млрд рублей, планируется строительство третьей очереди стоимостью 5 млрд рублей.

404. Цех по производству холоднолистового проката Лысьвенского металлургического завода

Большой производительности цех, превышающий по численности работающих само базовое предприятие, работающее в Пермском крае уже порядка трёхсот лет, начали строить в июне 2014 года и предполагают полностью запустить в 2016 году. Стоимость первой очереди проекта составит 13 миллиардов рублей, а в дальнейшем его предполагается дополнительно существенно расширить.

405. Техническое перевооружение Выксунского металлургического завода Один из старейших (1766 г.) металлургических заводов в России. В последние годы активно модернизируется — ежегодные инвестиции превышают 10 млрд рублей. Часть проектов уже введена в строй. В настоящее время реализуются:

расширение колёсопрокатного производства, с 2004 по 2010 г. вложено 6 млрд рублей, планируется вложить до 2015 г. ещё 9 млрд.

модернизация комплексов по производству труб малого и среднего диаметра ведётся с 2003 г. В 2003—2007 гг. вложено 2,3 млрд рублей и до 2009г планировалось вложить ещё 2,5 млрд., в 2012 г. — 5 млрд.

406. Техническое перевооружение Каменск-Уральского металлургического завода С конца 2000-х гг. КУМЗ модернизируется и расширяет производство. В 2011 году началась реализация проекта по строительству уникального прокатного комплекса для выпуска алюминиевых полуфабрикатов, используемых в аэрокосмической отрасли. В модернизацию предприятия уже вложено не менее 2 млрд рублей, стоимость нового прокатного комплекса — более 25 млрд рублей. В декабре 2014 г. завершена первая очередь проекта — построен производственный корпус, где наладят выпуск тонких металлических листов и рулонов. В мае 2015 года запущена первая очередь нового прокатного комплекса общей стоимостью 30 млрд рублей.

407. Расширение производства Волгореченского трубного завода Крупный трубный завод в Костромской области (см. Крупные российские проекты). С 2011 г. на заводе стартовал и продолжается начало 2013 г. проект по дополнительному расширению производства стоимостью свыше 10 млрд рублей.

408. Модернизация Синарского трубного завода Синарский трубный завод, расположенный в Каменске-Уральске Свердловской области, должен быть реконструирован к 2017 году. В ходе модернизации будет создан кластер трубных и смежных производств. Стоимость модернизации оценивается в 12,6 млрд рублей.

409. Ковровский сталепрокатный завод Металлургический завод, строящийся близ города Коврова Владимирской области. Строительство началось в 2011, ввод в строй предполагался в 2014. Мощность завода 1,2 млн тонн металлопроката в год. Объем инвестиций — 800 млн долларов.

410. Новый листопрокатный цех на Ашинском металлургическом заводе Новый листопрокатный цех на расположенном в г. Аша Челябинской области заводе строится с 2012 г. и должен быть введён в строй в 2014 г. В рамках проекта будет введён в строй прокатный стан «2800». Стоимость проекта 15 млрд рублей. Ранее на заводе была проведена крупная реконструкция сталеплавильного производства.

По состоянию на февраль 2015 года реконструкция основного (прокатного) производства еще не начата. Уже почти закупленный новый стан остался в Новокраматорске на Украине.

411. Богучанский алюминиевый завод Крупный алюминиевый завод, строящийся недалеко от Богучанской ГЭС, от которой он и должен получать электроэнергию, являясь её основным потребителем, входящим вместе с ГЭС в Богучанское энерго-металлургическое объединение. Кроме того, строительство завода включено в мегапроект комплексного развития Нижнего Приангарья. Производственная мощность завода — 600 тыс. тонн алюминия в год. Первую очередь завода планируется ввести в строй в 2014 году. Общая стоимость проекта 3,6 млрд долларов.

412. Тайшетский алюминиевый завод Крупный алюминиевый завод, строящийся в Иркутской области. Производственная мощность завода — 750 тыс. тонн тыс. тонн алюминия в год. Строительство ведётся с 2007 года. Общая стоимость проекта 2 млрд долларов.

413. Литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь» Новый крупный цех начал строится 26 декабря 2014 г. на территории ОАО «Тулачермет» в Тульской области. Целью является создание производства высококачественного стального проката для использования в машиностроении и судостроении, в оборонке и освоении Крайнего Севера. Производительность строящегося литейно-прокатного комплекса — 1,5 млн тонн стального проката в год. Общая стоимость проекта — до 30 млрд рублей.

Машиностроение

414. Завод по производству автомобильных стёкол «Фуяо Стекло Рус», г. Калуга Производство автомобильного стекла создано калужском индустриальном парке «Грабцево» предприятием «Фуяо Стекло Рус». Объем инвестиций китайской компании FUYAO Glass Industry в проект составил более 10 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест, планируется строительство завода по производству флоат-стекла и создание ещё 2000 рабочих мест.

415. Завод по производству шин ООО «Континентал Калуга» Завод по производству шин для легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта немецкого концерна Continental, расположенный в индустриальном парке «Росва» введён в строй в октябре 2013 г. Производственная мощность первой очереди 4 млн шин в год, планируется её увеличение до 16 млн шин в год. Стоимость проекта 240 млн евро.

416. Производство пассажирских электропоездов «Ласточка» на заводе «Уральские локомотивы», Верхняя Пышма, Свердловская область Проект представляет собой локализацию производства скоростных электропоездов ранее известных также под названием «Desiro RUS». Проект осуществляется совместным предприятием российской Группы Синара и германского концерна «Сименс АГ». Первая очередь проекта запущена в мае 2013 г. (сварен первый кузов). Официально производство открыто 11 ноября 2013 года. В декабре 2014 г. начат серийный выпуск. В 2015 г. планируется начать поставки РЖД, с которой существует контракт на поставку в 2015—2020 гг. 1200 вагонов на 2,1 млрд евро, с заключения которого и стартовал проект. По условиям этого договора, на первом этапе локализация составит не менее 50 % стоимости, а к 2017 году достигнет 80 %. На проектную мощность в 250 вагонов в год завод выйдет в 2017-м. Общая сумма инвестиций около 10 млрд рублей.

Этот же завод серийно выпускает самые мощные в России и одни из мощнейших в мире грузовые электровозы 2ЭС10 «Гранит» — также совместно с фирмой «Сименс».

417. Автомобильный завод «Форд Соллерс», г. Набережные Челны Производство на автомобильном заводе «Форд Соллерс» в г. Набережные Челны (Татарстан) было запущено 2 декабря 2014 года. Общий объем инвестиций в производственную площадку составил около 15 млрд рублей. Осуществляется полный технический цикл, включая сварку и окраску. Создано 1200 рабочих мест.

418. Автомобильный завод Ниссан, г. Санкт-Петербург Крупное производство, рассчитанное на выпуск 100 тыс. автомобилей в год. 2 июня 2009 года была введена в эксплуатацию первая очередь стоимостью 200 млн долларов, 1 октября 2014 года была достроена вторая очередь завода стоимостью 167 млн евро (10 млрд рублей). Также 25 ноября 2014 года в Сертолово (Ленинградская область) была открыта первая очередь завода по выпуску деталей для Nissan стоимостью 800 млн руб., там же планируется строительство еще одного цеха за 2 млрд руб.

419. Завод «Siemens технологии газовых турбин», Ленинградская область Завод совместного предприятия ОАО «Силовые машины» и немецкого концерна Siemens предназначен для постепенной локализации производства крупных газовых турбин, до сих пор, не выпускавшихся в России. Завод строился на территории индустриального парка Green State в Ленинградской области с октября 2013 г., открыт в июне 2015 г. Стоимость проекта составила 275 млн евро.

420. Завод автомобильных двигателей «Форд Соллерс», г. Елабуга Завод по производству двигателей компании «Форд Соллерс» для производимых в России моделей автомобилей был открыт 3 сентября 2015 г. в Елабуге, Татарстан. Стоимость проекта составила более 275 млн долларов (боле 10 млрд рублей). Компоненты производимых на заводе двигателей будут закупаться в основном у российских поставщиков.

421. Lada Xray 15 декабря 2015 российский концерн «АвтоВаз» приступил к серийному выпуску нового городского кроссовера Lada Xray. Как сообщается, цена на новый автомобиль будет начинаться от 600 тысяч рублей. В реализацию проекта вложено 12 млрд рублей, уровень локализации производства составляет 50%.

422. Петербургские моторы Инвестиционный проект, готовившийся, как минимум, с 2009 года и активно реализуемый с начала 2012 года, в рамках которого и программы по импортозамещению была построена первая очередь завода, позволяющая выпускать 350 вертолетных двигателей в год на базе ОАО «Климов» (Завода им. Климова), выводимого из центральной части Санкт-Петербурга. С 2014 года строится вторая очередь завода для выхода на производство 600 вертолетных двигателей в год в течение трёх лет. Стоимость первой очереди проекта составила 6,5 млрд рублей в ценах 2012 года, стоимость второй очереди оценивалась в 5-6 млрд рублей.

423. Автомобильный завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», Узловский район Тульской области Завод китайской компании Great Wall по производству 150 тыс. автомобилей марки Haval в год строится с 27 августа 2014 года. Стоимость проекта, который предполагается вводить в строй в два этапа в 2018 (на 80 тыс. автомобилей в год) и 2020 годах составляет 500 млн долларов.

424. Завод по производству автомобильных шин «Бриджстоун», г. Ульяновск Строительство завода началось 1 апреля 2014 года и должно завершиться в 2018 году с запуском первой очереди в 2016 году. Общий объем инвестиций в 2014 году оценивался в 12,5 млрд рублей.

425. Приморский автомобильный кластер Создаваемый во Владивостоке кластер автомобильных производств. В 2010 году открылся завод российско-корейской группы «Соллерс-Буссан», занимающийся производством корейских внедорожников, в 2012 году началась сборка автомобилей Toyota. Планируется также начать сборку автомобилей марки Mazda.

426. Модернизация КнААПО Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина является ключевым производителем самолётов марки Су. В связи с развитием проектов компании Сухой, таких как Сухой Суперджет-100, в последние годы проводится значительная модернизация производства на КнААПО. Только реконструкция гальванического цеха завода оценивалась в 2011 году в 10,5 млрд рублей.

427. Судостроительный комплекс «Звезда» Крупнейшая верфь, первая очередь и вторая которой строятся на Дальнем Востоке в бухте Большой Камень. Будет способна строить суда водоизмещением до 350 тыс. тонн. Стоимость первой очереди, по видимому, составляет 27 млрд руб., а общая стоимость строительства комплекса около 117 млрд рублей. Ввод в строй первой очереди планируется к концу 2014 г.

428. Северо-Западный региональный центр концерна ПВО «Алмаз-Антей», г. Санкт-Петербург Промышленно-конструкторский технопарк, предполагающий перевод на территорию одного из старейших оборонных заводов ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (Обуховский сталелитейный завод выпускал артиллерию с 1863 г.) ещё четырёх предприятий концерна ПВО «Алмаз-Антей» из центра Санкт-Петербурга. Строительство и реконструкция проводятся с 2010 г., проект должен быть завершён в 2015 г. Общая стоимость проекта 15 млрд рублей.

429. Машиностроительный завод Концерна ПВО «Алмаз — Антей», г. Нижний Новгород и Ракетный завод Концерна ПВО «Алмаз — Антей», г. Киров Заводы, предназначенные для серийного производства новых систем ПВО. Завод 70-летия Победы в Нижнем Новгороде строится на территории действующего предприятия. На начало 2013 г. оба активно строятся. Суммарная стоимость строительства — более 1 млрд долларов. Завод в Нижнем Новгороде должен быть введён в строй в конце 2015 года.

430. Модернизация «Ижорских заводов» Модернизация производства «Ижорских заводов» — производителя корпусов атомных реакторов — ведётся с конца 2000-х гг. В 2009 г. запущен сталеплавильный комплекс стоимостью 5 млрд руб., который должен удвоить объем производства и позволить выпускать ежегодно по четыре атомных реактора. Инвестпрограмма модернизации имеет стоимость 11 млрд руб.

431. Калининградский автокластер Проект по строительству 21 завода (5 заводов полного цикла и 16 заводов автокомпонентов) на соседних площадках, а также жилой и прочей инфраструктуры реализуется в пригороде Калининграда с октября 2013 г. Первая очередь из 10-ти заводов должна войти в строй в 2016 г. Общая стоимость проекта — 120 млрд рублей.

432. Автомобильный завод Lifan, г. Липецк Автомобильный завод полного цикла, строящийся с июля 2015 г. на территории ОЭЗ «Липецк». Китайская компания инвестирует в создание производства до $300 млн. Пуск завода планируется в 2017 году, будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест.

Фармацевтическая промышленность

433. Завод «Новартис Нева» в Санкт-Петербурге Фармацевтический завод швейцарской компании «Новартис» строится с 2011 года в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мощность производства должна составить 1.5 миллиарда единиц продукции в год. Инвестиции в первую очередь завода составляют около 140 млн долл., общий планируемый объем инвестиций в строительство — более 15 млрд рублей. Изначально компания планировала завершить строительство завода к концу 2014 года. Позже сроки сдачи предприятия были сдвинуты. Как сообщал РБК-Петербург представитель Novartis, сдвиг срока вызван тем, что «в базовой конфигурации проекта произошли изменения технического характера».

19 июня 2015 г. в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» торжественно открыт в объёме первой очереди завод «Новартис Нева». С этого момента предприятие собирается выпускать тестовые образцы, после чего проходить согласование лекарств и тестирование согласно нормам Минздрава на стабильность (как выпущенные препараты сохраняют свои свойства в течение длительного времени). После выполнения всех необходимых требований, к 2017 году начнется полное коммерческое производство таблеток и капсул с порошками.

434. Биофармацевтический кластер Магнус-Грозный 22 декабря 2015 года в Чечне был дан старт строительству биофармацевтического кластера "Магнус-Грозный" с объёмом производства до 500 млн упаковок препаратов ежегодно. Кластер будет включать в себя фармацевтический завод, логистический комплекс мощностью 3–3,5 тыс тонн единовременного хранения, научную лабораторию, медицинский центр и центр инжиниринга.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 16 млрд рублей, предполагается создание около 1000 рабочих мест (крупнейший проект такого рода на Северном Кавказе и Юге России).

Лёгкая промышленность

435. Текстильная фабрика «Нергиз Дагестан» Текстильное производство полного цикла, создаваемое в Дагестане совместным российско-турецким предприятием. Планируется производство более 500 видов текстильной продукции (в том числе продукции на экспорт). Будет создано 5000 рабочих мест для местных жителей. Строительство началось в 2013 г. Общий объем инвестиций более 400 млн долларов.

Гидротехнические сооружения

436. Красногорский водоподъёмный гидроузел Строящийся гидроузел на реке Иртыш в районе села Красная Горка, Омская область. Гидроузел предназначен для регулирования уровня воды в Иртыше в черте города Омска и строится к празднованию 300-летия Омска в 2016 г. Строительство гидроузла к 2015 году сформирует русловое водохранилище протяжённостью 65 км и ёмкостью 123 млн куб/м, которое позволит обеспечить гарантированное водоснабжение города Омска, а также создаст благоприятные условия для работы речного транспорта с увеличением глубин, улучшит рекреационную и экологическую обстановку. Стоимость проекта оценивается в 9,3…10,5 млрд рублей.

437. Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы Проект, предусматривающий реконструкцию 16 гидроузлов, в 2009 году оценивался в 13,6 млрд рублей. Проект выполняется поэтапно с 2011 года, на середину 2015 года выполнены работы по I, а также, частично, по II и III этапам проекта.

438. Восстановление полноценного судоходства на Оке В 2010-х гг. началось возрождение полноценного судоходства на Оке — в Рязанской области 26 июня 2015 года впервые за постсоветское время открыли новый гидроузел «Кузьминск». По шлюзу прошло первое судно, полностью работы будут завершены в декабре 2015 года. Длина сооружения составляет примерно 3 км. Стоимость гидроузла — 4,5 млрд руб. Планируется построить аналогичные гидроузлы у Белоомута и вблизи впадения Оки в Волгу — это создаст высокий уровень воды на всем протяжении реки, что позволит судам ходить с полной загрузкой.

439. Реконструкция и расширение оросительных систем в Ставрополье На Юге России в результате запуска 30 мая 2015 года (после 9-летней стройки) нового оросительного канала (трубопровода по руслу реки Кугульта) орошены 4 наиболее засушливых восточных района Ставропольского края, а также соседние районы Калмыкии. Из космоса видно, как в засушливой степи всего за несколько месяцев появился огромный огромный зелёный участок диаметром 130—140 км — здесь начинают выращивать овощи, кукурузу, сою, картофель. Также будет развиваться рыбоводство. Ежегодно будет поступать 400 млн кубометров воды, что достаточно для снабжения 100 000 человек и орошения 45 000 гектаров. До 2020 г. на программу по реконструкции и расширению оросительных систем на Ставрополье будет потрачено ещё 11 млрд рублей.

Приборостроение, радиоэлектронная и оптическая промышленность

440. Завод по производству фотопреобразовательных модулей «Хевел», г. Новочебоксарск В феврале 2015 года в Новочебоксарске в Чувашии введен в строй завод по производству фотопреобразовательных модулей «Хевел». Проект реализован госкорпорацией «Роснано» и группой компаний «Ренова», стоимость превышает 600 млн долларов. Целью проекта является создание в России высокотехнологичной отрасли солнечной энергетики.

Крупнейшие административные, офисные, жилые здания, розничные торговые центры и их комплексы

441. Московский международный деловой центр «Москва-Сити» На территории строящегося делового района общая стоимость которого оценивается примерно в 10 млрд долларов возведено большое количество уникальных сооружений, многие из которых можно отнести к крупнейшим российским проектам. Часть крупных объектов комплекса была завершена ранее, часть ещё строится, среди завершенных в это время к крупнейшим можно отнести следующие:

«Меркурий Сити» — самое высокое здание в Европе с конца 2012 г. — небоскрёб высотой 338,82 м, общая площадь 174 тыс. м². введён в строй 5 августа 2013 г. Объем инвестиций в строительство оценивался в 1 млрд долларов.

"Башня «Эволюция». Комплекс с 48-этажным закрученным по спирали небоскрёбом строился с 2007 г. Ранее имел название «City Palace», также его часто называют «Дворец Бракосочетаний» из-за того, что на небольшой части площадей комплекса планировалось разместить крупнейший дворец бракосочетаний г. Москвы. Общая площадь комплекса 169 тыс. м². Стоимость проекта можно оценить по кредиту на достройку в размере 345 млн долларов, при том что ранее на строительство было уже потрачено порядка 70-80 млн долларов. Строительство завершено 13 января 2015 г.

Вторая очередь комплекса «Федерация» — активно достраивающаяся на середину 2014 года вторая, более высокая башня комплекса (360 м). От строительства ранее планировавшегося шпиля высотой 506 м в настоящее время решено отказаться. Стоимость всего проекта «Федерация» составляет 1,2 млрд долларов. После завершения строительства здание станет высочайшим в Европе.

Многофункциональный комплекс «Око». Комплекс общей площадью 430 тыс. м² будет включать себя два небоскрёба (офисный в 49 и жилой в 85 этажей) и крупное здание с гостиницей и автостоянкой. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд долларов. Небоскрёбы планируется поэтапно ввести в строй в 2014—2015 гг. Если жилой небоскрёб будет завершён раньше «Федерации», то на некоторое время станет самым высоким зданием в Европе.

Многофункциональный комплекс «IQ-квартал». Комплекс, строящийся с 2013 г. займёт площадь в 1 гектар и будет состоять из трёх высотных зданий высотой 21, 33 и 42 этажа общей площадью 228 тыс. м². В подземной части комплекса будет располагаться транспортный терминал для связи с аэропортами «Шереметьево» и «Внуково». Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2015 г. Стоимость проекта 16 млрд рублей.

Центральное ядро. Крупнейший комплекс, включающий подземную и надземную части общей площадью 530 тыс. м². В состав комплекса входят три станции метрополитена («Деловой центр» будущих Калининско-Солнцевской линии и третьего пересадочного контура, а также действующая станция «Выставочная»), паркинг, торговый центр, концертный зал, гостиница, городская площадь и т. д. Стоимость надземной части комплекса составляет в ценах 2005 г. около 300 млн долларов, а подземной — ещё 150 млн долларов в ценах тех лет. Позднее инвестор строительства надземной части дополнительно потратил 5 млрд рублей на выкуп доли города в проекте. Основная часть объектов Центрального ядра уже введена в строй, но окончательно строительство должно быть завершено в конце 2016 г.

Башня «Евразия». Небоскрёб строится с 2004 г. Ввод в строй планируется в 2014 г. Общая площадь проекта 208 тыс. м². Стоимость проекта можно оценить по кредиту в 12,5 млрд рублей взятому в 2008 г. на его достройку.

Строительство объектов делового центра продолжается.

442. «Великая миссия жилья Венесуэлы», Венесуэла Общенациональная программа строительства социального жилья, начатая в Венесуэле во времена президентства Уго Чавеса в 2001 г. Значительную часть работ по программе выполняют российские строители (из стройкомплекса г. Москвы). Общая стоимость программы составляет десятки миллиардов долларов, из них только возведённый российскими строителями в Каракасе район Форт Тьюна на 6 тыс. квартир со всей инфраструктурой до середины 2011 г. уже было вложено 1,5 млрд долларов из государственной казны Венесуэлы. Кроме этого, район на 4 тыс. квартир российские строители строят в штате Арагуа. По некоторым оценкам общая сумма, которую Венесуэльская сторона выплатит российским строителям за возведение комплекса в Каракасе составляет 4,2 млрд долларов. К настоящему моменту многое, если не всё, уже введено в строй — к концу 2012 г. российскими строителями по плану должно было быть сдано 3 тыс. квартир.

443. Гостиничный комплекс «Azimut Hotels Sochi», г. Сочи Комплекс, известный ранее как «Park Inn Имеретинская», строился с 2011 г. в Имеретинской низменности г. Сочи к Зимней Олимпиаде 2014. Предполагалось, что во время Олимпиады в комплексе разместятся официальные партнёры Игр и журналисты. Комплекс включает 3600 номеров (2880 номеров в 12 корпусах трехзвездочного отеля Azimut Hotels Sochi и 720 номеров четырехзвездочного отеля Azimut Hotel Resort & SPA Sochi), общая площадь вводимых зданий 180 тыс. м². Также предусмотрены большой парк, каскады бассейнов и торгово-развлекательная зона. Является крупнейшим гостиничным комплексом в Европе, а площадь гостиничного хозяйства на 36 гектарах во многих реестрах признана крупнейшей в мире. Стоимость проекта 14 млрд рублей, введён в строй в декабре 2013 г.

444. Основная Олимпийская деревня Зимней Олимпиады в Сочи 2014 Проект включал строительство основной Олимпийской деревни Зимней Олимпиады в Сочи 2014 (включая Паралимпийскую деревню), а также комплекса зданий и сооружений для размещения олимпийской семьи и Международного Паралимпийского комитета в Имеретинской низменности. Стоимость проекта 24 млрд рублей. Введён в строй 30 января 2014 года. После проведения Зимних Олимпийских игр Олимпийская деревня будет использоваться в качестве всесезонного курортного комплекса «Сочное».

445. Снос и постройка заново гостиницы «Москва», г. Москва Старая гостиница, занимающая целый квартал в самом центре столицы, была построена ещё до войны и постепенно достраивалась до 1977 г. В 2002 г. она была закрыта и к 2004 г. полностью снесена. На ее месте построена гостиница с тем же внешним видом и подземным паркингом. Открытие отстроенной гостинцы суммарной площадью 185,5 тыс. м² произошло в октябре 2014 года. Стоимость проекта 16 млрд рублей.

446. Екатеринбург-Сити Строящийся деловой квартал в Екатеринбурге, общая стоимость которого оценивалась в 120 млрд рублей. К осени 2013 г. построена гостиница «Hyatt Regency», строятся комплекс «Демидов-Плаза» и башня «Исеть». С вводом в строй этих объектов, ожидаемым в 2014 г., проект, по всей видимости, достигнет размеров крупного. В дальнейшем в рамках проекта планируется строительство ещё, по меньшей мере, трёх крупных комплексов.

447. Лахта-центр Небоскрёб высотой 462 метра в Санкт-Петербурге, будущее место расположения официальной штаб-квартиры «Газпром нефти» и других офисов компании. Здание должно стать самым высоким в России и Европе, превзойдя московский небоскрёб «Федерация». Строительство началось в 2012 году и должно завершиться в 2018 году. Стоимость оценивается в 800 млн долларов.

7 марта на стройке небоскрёба «Лахта центр» завершили заливку нижней плиты фундамента: за 49 часов непрерывного бетонирования в основание уложено 19 624 кубометров бетонной смеси, что на 3 000 «кубов» превосходит мировой рекорд, зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.

448. Район «Академический», г. Екатеринбург Крупнейший, по некоторым оценкам, строительный проект в России и Европе. В рамках проекта предполагается строительство в две очереди до 2026 г. крупного городского района со следующими параметрами:

Площадь участка — 1300 га;

население — 325 тыс. человек;

жилая площадь — 9 млн м²;

автомобильные стоянки — 160 000 машиномест;

социально-торговые объекты в зоне пешеходной доступности — 1,8 млн м²;

общественные, деловые, спортивные и культурные объекты — 2,4 млн м².

Работы на проекте начались в 2006 г., непосредственно жилье начали строить в 2007 г. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 20 млрд долларов, в том числе первой очереди — 7 млрд долларов.

449. Новый следственный изолятор Санкт-Петербурга в г. Колпино («Кресты-2») Комплекс строится с 2007 г. и должен быть введён в строй в 2014 г. Помимо традиционных для Санкт-Петербурга крестообразных корпусов для 4000 подследственных комплекс включает также служебные здания и сооружения и жилые дома для работников учреждения. Ожидается, что по уровню удобства для персонала и заключённых комплекс станет едва ли не лучшим в Европе. Стоимость проекта оценивается по разным источникам в 12-16 млрд рублей.

450. Жилой район имени Ю. А. Гагарина («Солнечный-2»), г. Саратов Проект предусматривает строительство с 2007 по 2020 г. 5,5 млн м² жилья со всей инфраструктурой для 200 тыс. жителей на площади на 813 гектара. Стоимость проекта 150 млрд рублей. В 2011 г. район назван в честь Ю. А. Гагарина. Строительство первой очереди предусматривало возведение микрорайонов 1А, 6 и 7 в 2007—2012 гг. на площади 52 гектара общей стоимостью 18 млрд рублей. На июнь 2013 г. строительство объектов первой очереди все ещё не завершено, хотя вторая уже строится.

451. Лазурный берег, Дагестан Курортный город-спутник Махачкалы строится с 2011 г. на берегу Каспийского моря. Площадь застройки — 300 га, при этом только жилья будет построено 2 млн м². Стоимость проекта 150 млрд рублей. Ввод в строй планируется в 2017 г.

452. Жилой комплекс «Триколор», г. Москва Проект предусматривает строительство комплекса жилых небоскрёбов на севере Москвы. Включает нежилой корпус высотой 8 этажей, а также два 58-ми этажных и один 38-ми этажный жилые корпуса, расположенные на общем стилобате с одним подземным и двумя надземными уровнями. Общая площадь комплекса 263 тыс. м². Ввод в строй последнего этапа объекта, на котором на середину 2013 г. конструкции уже возведены на большую высоту, намечен на конец 2015 г. Стоимость проекта 13 млрд рублей в ценах 2013 г.

453. Конгрессно-выставочный центр «ЭкспоФорум», г. Санкт-Петербург Крупнейший выставочный комплекс со своими гостиницами, складами, таможенным узлом и т. д. строится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Комплекс строится с ноября 2011 г. Завершение первой очереди строительства планируется в 2014 г. Стоимость первой очереди проекта 14 млрд рублей.

Позднее планируется также строительство второй очереди комплекса.

454. Волгоград-Сити Строящийся с 2005-го года район в г. Волгограде. Комплекс представляет собой пять современных жилых домов высокого уровня комфортности в 23—25 этажа общей площадью 150 тыс. м², деловой центр из двух общественно-административных зданий, пятизвёздочная гостиница, торгово-развлекательные центры, автомолл, две многоуровневые автостоянки. Предусматривается также и социальная инфраструктура в виде детского сада, школы, оздоровительного центра и поликлиники. Кроме того, планируется строительство электроподстанции, способной обеспечивать электроэнергией помимо самого комплекса и другие здания, расположенные в заполотновской части Центрального района Волгограда. Частично комплекс уже сдан (бизнес-центр, жилые дома № 7 и 1.) Общая площадь земельного участка — 12,5 га. Стоимость строительства оценивается не менее, чем в 1.5 миллиарда евро.

455. Многофункциональный комплекс «Оружейный», г. Москва Достройка известного московского долгостроя, возводить который начали ещё в 2006-м, весной 2014 года уже близится к завершению. Небоскрёб, основным предназначением которого является размещение офисных площадей, а также торгового центра на первых четырёх этажах, имеет высоту 120 м и общую площадь 152 500 м². Уже проведённые работы оцениваются около 2-3 млрд рублей, кроме того строительная компания привлекла ещё 16 млрд рублей на достройку объекта.

456. Центральный детский магазин (коренная реконструкция бывшего Центрального детского мира), г. Москва Радикальная реконструкция бывшего Центрального детского мира на Лубянской площади в центре Москвы началась в 2008 году и должна завершиться в феврале-марте 2015 года. За время реконструкции торговый центр, общая площадь которого после окончания работ составит 73 тыс. кв метров, сменил собственника, в результате чего вместо торговой сети «Детский мир» основным арендатором комплекса станет её британский аналог Hamley’s.

Общий объём инвестиций, вложенный обоими собственниками в проект до конца 2014 года оценивался в 400 млн долларов (12,5-13 млрд рублей).

457. Город Циолковский, Амурская область В Амурской области для размещения и обслуживания 12 000 сотрудников строящегося Космодрома «Восточный» возводится новый город. На площади 140 га строятся 40 жилых домов, 2 средние общеобразовательные школы, 4 детских сада.

Город назван в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, предложившего и рассчитавшего возможность использования ракет для полётов в космос. Это будет первый населённый пункт в России, названный в честь Циолковского. Название предложил Владимир Путин во время посещения стройплощадки Космодрома «Восточный» на день Космонавтики 12 апреля 2013 года.

Связь, телекоммуникации и обработка данных

458. Северный оптический поток Оптическая линия связи длиной 3526 км и стоимостью более 10 млрд рублей связала регионы в северной-части Западно-Сибирской низменности с Екатеринбургом. При этом общая протяжённость оптических линий связи, функционирующих в системе Северного оптического потока составила на момент завершения строительства 14699 км. Строительство велось поэтапно с 2000 года по 15 апреля 2014 года, когда был завершён последний участок информационной магистрали до Салехарда. Линия полностью окупила себя ещё до окончания строительства.

459. Национальный центр управления обороной Проект, предусматривающий, по сути, перевод всей системы оперативного военного управления в режим постоянного боевого дежурства, стартовал по Указу Президента России от 10 декабря 2013 года. В рамках проекта был создан заменивший Центральный командный пункт Генерального штаба Национальный центр управления обороной (НЦУО), а также созданы многочисленные штатные дежурные службы на местах. Сам НЦУО был организован на базе ранее существовавшего здания 3-го дома Министерства обороны, к которому пристроили два новых крыла. Однако его оборудование вычислительной техникой и специально разработанным программным обеспечением по всей видимости было очень дорогостоящим. По словам министра обороны Сергея Шойгу вычислительные мощности комплекса в 3-4 раза превзошли показатели центра управления министерства обороны США («Пентагона»), достигнув 50 Библиотек имени Ленина в секунду. При этом максимальный объём хранящихся данных превысил соответствующий показатель Пентагона в 19,6 раза. Очевидно, что и оснащение соответствующей специфической вычислительной техникой различных объектов управления по всей стране обошлось недёшево, что позволяет однозначно отнести проект к крупным. Официальный ввод проекта в строй состоялся 1 декабря 2014 года с заступлением на постоянное боевое дежурство первых смен операторов НЦУО, ведших опытное дежурство уже с апреля 2014 года, хотя отдельные работы, по-видимому, продолжались и позднее.

460. Сеть АСЦ Почты России Создаваемая Почтой России сеть автоматизированных сортировочных центров позволит сократить сроки пересылки писем и посылок почтовых отправлений за счёт оптимизации логистики, концентрации потоков почты и снижения времени её обработки. Центры, предназначенные для обслуживания Центрального и Северо-Западного федеральных округов, уже построены в Московской области (2009 г.) и в г. Санкт-Петербурге (2010 г.). Инвестиции в создание сети АСЦ составят 14,8 млрд руб. в 2011—2014 гг.

461. Универсальная электронная карта С февраля 2012 года в пилотных регионах России начата раздача всем желающим Универсальной электронной карты (УЭК) — карта сочетает в себе документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и платёжную банковскую карту. С помощью записанной на карту электронной подписи (ЭЦП) гражданин может совершать юридически значимые действия без личного визита в гос. органы, например, подавать налоговую декларацию онлайн, или получать госуслуги. Проект также предполагает реализацию закона о создании Национальной платёжной системы, что позволит блокировать передачу данных в США об операциях по картам (на долю американских Visa и Mastercard на 2010 год приходилось 85 % платежей по банковским картам в России). С 1 января 2013 года карта выдаётся гражданам России по заявлению. В дальнейшем УЭК может начать играть роль электронного паспорта для россиян. Общая стоимость внедрения УЭК в России может составить до 450 млрд рублей.

462. Внедрение сетей 4G LTE Внедрение сетей мобильной связи (интернета и телефонии) четвёртого поколения (4G) по технологии LTE было начато в 2010 году компанией Yota. Затем к проекту подключились операторы большой тройки (МТС, Мегафон, Билайн). С 2011 года началась коммерческая эксплуатация LTE в Новосибирске, а на начало 2013 года сетями LTE охвачено уже более двух десятков крупных городов в России. По разным оценкам, расчистка частот под внедрение сетей четвёртого поколения будет стоить от 60-70 до 270 млрд рублей.

К 2018 году «Мегафон» и китайская компания Huawei планируют развернуть в России в опытном режиме сеть связи пятого поколения (5G).

463. Строительство инфраструктуры цифрового телевидения Крупный проект, предусматривающий практически повсеместный переход российского телевещания на цифровую технологию, выполняется с 2009 года по Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009—2015 годы». Общая стоимость работ в 2008 году оценивалась в 127 млрд рублей. Фактическая стоимость составила, по меньшей мере, несколько десятков миллиардов рублей. К осени 2014 года значительная часть работ выполнена и проект планируется, при сохранении финансирования, завершить в 2015 году, в противном случае срок окончания проекта будет перенесён ориентировочно на 2017 год.

Технопарки и особые экономические зоны промышленно-производственного типа

464. Индустриальный парк «Ворсино», Калужская область Крупный индустриальный парк, расположенный на границе Калужской и Московской областей. Основан 1 апреля 2008 г., не позднее 2013 г., проект достиг размера крупного. К 2015 году объём инвестиций составляет 75,2 млрд рублей. Резидентами парка являются ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (производство телевизоров, мониторов, плееров и прочей бытовой техники), ООО «Нестле Россия» (продукты питания), ЗАО «Л’Ореаль» (средства гигиены и косметика), ООО «НЛМК-Калуга» (электрометаллургический комбинат), ряд фармацевтических производств, производств мебели, стройматериалов и т.д. Развитие индустриального парка продолжается.

465. Инновационный центр «Сколково» Крупный технопарк, строящийся в Подмосковье. Включает крупный проект создания системы электроснабжения центра с первой в России подземной подстанцией 220 кВ. Стоимость проекта составит порядка 120 млрд рублей.

466. Технополис «Москва» Технополис «Москва» — это технопарк индустриального типа, расположенный на территории бывшего автозавода «Москвич». Планируемые инвестиции только в инфраструктуру составляют около 10 млрд рублей. На сегодняшний день технополис «Москва» уже обладает производственными площадями, обеспеченными базовой инфраструктурой, общей площадью 218 000 кв. м. (полезная площадь 168 000 кв. м). К 2015 году в технополис планируется привлечь до 100 компаний-разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. Технополис нацелен на привлечение резидентов из таких высокотехнологичных секторов, как нанотехнологии и наноматериалы; медицинские и биотехнологии; микроэлектроника, оптика, робототехника, промышленная автоматизация; ИКТ инфраструктура; другие высокотехнологичные производства. На территории технополиса «Москва» работает ряд инновационных компаний, среди них ЗАО «Препрег-СКМ», ЗАО «НЦК» (проектная компания ОАО «Роснано»), «Крокус Наноэлектроника» (совместный проект ОАО «Роснано» и американской компании «Крокус Технолоджис») и многие другие. На январь 2014 г. уже запущена первая очередь завода по производству магниторезистивной памяти (MRAM), ставшего первым в мире производством MRAM с проектными нормами 90 нанометров. Инвестиции в создание данного завода превышают 10 млрд рублей. Кроме того, открыт Нанотехнологический центр композитов (инвестиции в размере 2 млрд 750 млн рублей).

467.Технополис GS (Калининградская обл.) В Калининградской области в г. Гусев строится крупный центр электроники «Технополис GS». Его особенностью является использование только частных средств, а также сочетание производств и дизайн-центров микроэлектроники, радиоэлектроники и сопутствующих отраслей. Среди предприятий Технополиса GS: ОАО «ДжиЭс-Нанотех» (GS Nanotech) (центр исследований и производства микро- и наноэлектроники), ОАО НПО «Цифровые Телевизионные Системы»(контрактное производство, предоставляющее услуги по поверхностному монтажу материнских плат и сборке электронной техники), ООО «Пранкор» (предприятие по производству телевизионных антенн и корпусов) и др. Площадь развиваемой территории технополиса составляет 230 га, а суммарные инвестиции в проект (до 2017 года) — более 25 млрд рублей. Только в создаваемый на территории технополиса кластер радиоэлектронной промышленности входит 7 производств, 5 из которых уже находятся в статусе действующих. На 1 декабря 2012 года численность сотрудников на предприятиях — более 2000 человек. Завершение строительства всех объектов «Технополиса GS» намечено на 2016 год.

468. Иннополис Казань Cтроящийся инновационный город-спутник Казани, аналог-партнёр подмосковного Сколково. Второй, после Магаса, город в истории современной России, спроектированный и построенный с нуля. Строительство началось в 2012 г. В 2013—2014 гг. инвестиции в проект должны составить около 20 млрд рублей. Город в 40 км от Казани официально открыт 9 июня 2015 года — в рамках первого этапа построена базовая инфраструктура, жилая зона, технопарк, студенческий кампус со зданиями университета и спортивного центра. Иннополис построен для специалистов, которые будут разрабатывать российские высокотехнологические продукты. Населенный пункт рассчитан на проживание 155 тыс. жителей.

469. Особая экономическая зона «Алабуга» (продолжение развития) Успешно достигнувшая размера крупного проекта ещё ранее к 2012 году, особая экономическая зона «Алабуга» является крупнейшей в Российской Федерации. В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» уже действует 15 заводов. К 2020 году планируется достичь объёма заявленных инвестиций в 378 млрд рублей.

470. Индустриальный парк «Ворсино» (продолжение развития) Индустриальная площадка в Калужской области. Достигнувший размера крупного проекта ещё ранее к 2013 году, индустриальный парк «Ворсино» в Калужской области продолжает расширяться. В 2015 году на его территории было уже 25 резидентов, объём инвестиций составляет 75,2 млрд руб.

471. Особая экономическая зона «Дубна» Развиваемые направления деятельности в ОЭЗ «Дубна»: Информационные технологии, ядерно-физические и нанотехнологии, био- и медицинские технологии, композиционные материалы, проектирование сложных технических систем. В настоящее время в ОЭЗ Дубна зарегистрировано 96 компании-резидента, из них 35 специализируется в информационных технологиях, 35 — в ядерно-физических и нанотехнологиях и био- и медицинских технологиях, 26 — в проектировании сложных технических систем. При этом 35 компаний планируют собственное строительство , 41 — аренду помещений. На рассмотрении находится ещё 15 заявок от компаний, претендующих на получение статуса резидента. Общее планируемое количество компаний-резидентов — 300—350. Ожидаемая стоимость только объектов инфраструктуры, строительство которых запланировано за счёт бюджетных средств, составляет 15,5 млрд руб. Компании-резиденты активно ведут строительство. На 28.11.13 создано более 1200 рабочих мест, компаниями-резидентами инвестировано в свои проекты более 3 млрд рублей и создано продукции почти на 4,5 млрд рублей.

472. Особая экономическая зона «Зеленоград» ОЭЗ «Зеленоград» создаётся в одноименном городе рядом со столицей на двух площадках, общей площадью около 150 га. Специализацией является микро- и наноэлектроника, электронные приборы и аппаратура для различного применения в высокотехнологичных отраслях (медицина, машиностроение, автоматизация систем управления, космос, ЖКХ, телекоммуникации, образование, транспорт и др.), биотехнологии и другие виды высокотехнологичного научно-производственного бизнеса. Заявленные инвестиции резидентов: по состоянию на 3 кв. 2013 — около 100,00 млрд рублей. Федеральные инвестиции: 7 млрд рублей (по состоянию на 01.12.2013 г.) Инвестиции Москвы в развитие ОЭЗ и г. Зеленограда: 14,7 млрд рублей (по состоянию на 01.10.2013 г.) Федеральные и московские инвестиции направлены на строительство и реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство таможенного поста, пожарного депо, административно-делового центра. Количество резидентов в 3 квартале 2013 года — 35 компаний (включая компании, находящиеся на стадии подписания соглашения о ТВД).

473. Особая экономическая зона «Липецк» ОЭЗ «Липецк» создаётся в одноименном городе, в зоне зарегистрировано уже 33 резидента из России, Японии, Италии, Бельгии, Германии, США, Нидерландов, Украины, Швейцарии, Израиля. В ноябре 2014 г резидентами «Липецка» стали китайская компания «Лифан Автомобили Рус» (с 2015 г. компания строит крупный автозавод полного цикла производства), российские «РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТ» и "Центр инновационного инжиниринга «ЛИТИКС», немецкая «Беттерманн Производство» и итальянская «Фондиталь». Общий объем заявленных инвестиций новых резидентов — около 15 млрд рублей, будет создано свыше 2,5 тысяч рабочих мест. В 2014 году в ОЭЗ «Липецк» будут введены в эксплуатацию 5 промышленных предприятий, в 2015 году — 4 завода, в строительство которых было вложено более 4,6 млрд рублей. Общий объем заявленных всеми резидентами инвестиций превышает 100 млрд рублей.

474. Особая экономическая зона «Тольятти» ОЭЗ «Тольятти» создается в Ставропольском районе на границе с Тольятти. Резидентами по состоянию на 2015 г. стали 16 компаний из 8 стран — России, США, Японии, Германии, Испании, Турции, Индии и Великобритании; 8 резидентов ведут строительство производств, 5 из которых должно быть запущено в 2015 году. К 1 июля 2015 года сумма вложенных инвестиций в ОЭЗ достигла 9,2 млрд руб, из них 5,3 млрд — инвестиции резидентов; общие заявленные инвестиции резидентов должны составить около 18,4 млрд руб. Первая очередь ОЭЗ открылась 11 сентября 2015 г. — начали работу два завода по производству автокомпонентов.

475. Технопарк «Ингрия» Функционирующий с 2007 года технопарк в Санкт-Петербурге, обеспечивающий поддержку в становлении и развитии малых технологических компаний в области нанотехнологий, промышленных материалов, IT и других. Строительство парка продолжается, объем инвестиций должен составить 30 млрд рублей (из них треть — государственные, две трети — частные). Построить все объекты парка планируется к 2015 году.

476. Промышленная зона «Заволжье» Промышленная зона «Заволжье» — индустриальный парк общей площадью 623 гектара в Заволжском районе Ульяновска.

На январь 2014-го года на запущенных проектах промзоны создано 1050 рабочих мест. В разной степени готовности находятся возводящиеся на территории парка станкостроительный завод, завод по производству автомобильных и промышленных компонентов, нанотехнологический центр «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» и другие предприятия. Всего на территории промышленной зоны осуществляется реализация 19 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 58 млрд рублей.

477. Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр Строящийся с 2010 года логистический центр в Татарстане, у ж/д станции Свияжск в устье реки Свияга. Расположен на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток». Будет обеспечивать приёмку, разгрузку, складирование, распределение, погрузку и отправку поступающих грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. Общая стоимость проекта, включая складские сооружения, транспортную и энергетическую инфраструктуру, составляет 18,3 млрд рублей, строительство первой очереди должно быть завершено в 2013 году, второй — в 2015.

478. Промышленно-логистический парк Новосибирской области Расположенный под Новосибирском парк, предназначенный для размещения транспортно-логистических комплексов и промышленных предприятий образован в 2007 г. Площадь парка 2000 га. На конец 2012 г. проект частично реализован (поэтому продублирован в статье о завершённых проектах). Заявленный объем инвестиций на конец 2012 г. составил 43 млрд рублей, в разных стадиях реализации находился 21 проект.

В рамках парка уже реализован крупный проект:

Завод по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех»

В стадии реализации находится крупный проект:

Логопарк «Толмачёво».

479. Логопарк «Толмачёво» Крупный логистический центр рядом с Новосибирском, который, в свою очередь, является резидентом и расположен на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. В 2013 г. открыта первая очередь — 45 000 кв/м складских помещений. Объем инвестиций в постройку всего комплекса должен составить 14 млрд. рублей.

480. Промышленный парк в ЗАТО г. Железногорск

Парк в закрытом административно-территориальном образовании г. Железногорск Красноярского края на начало 2013 г. строится и должен частично войти в строй в 2014 г. Предусматривает строительство комплекса производственно-технических объектов площадью более 96 тыс. кв. м, предназначенных для реализации высокотехнологичных предпринимательских проектов. Стоимость проекта 11 млрд рублей. 481. Индустриальный парк «Грабцево»

Индустриальная площадка в Калужской области. Находится вблизи северо-восточной границы г. Калуга. Концерн «Volkswagen AG» планирует выпускать здесь до 150 тыс. автомобилей в год. Кроме того, здесь разместились предприятия по выпуску автокомпонентов. Общий объем инвестиций в эти автопредприятия планируется на уровне 990 млн евро. Среди резидентов: ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга», ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», ЗАО «Магна Технопласт», ООО «ЯПП Рус», ООО «Бентелер Аутомотив», ООО «Вистеон Рус», ООО «Ново Нордиск», ЗАО Берлин Хеми АГ / Берлин Фарма, ООО «Фуяо Стекло Рус». Многие предприятия уже находятся в статусе действующих.

482. Технопарк «Росва» Технопарк «Росва» находится юго-западнее г. Калуги. В настоящее время заключено более 7 инвестиционных соглашений. Суммарный объем инвестиций по исполненным и заключённым соглашениям о сотрудничестве составляет более 25,5 млрд руб. В рамках инвестиционной деятельности планируется создать более 5 000 рабочих мест. Якорным инвестором индустриального парка «Росва» является компания «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» — совместное предприятие двух автомобильных концернов «Пежо Ситроен» и «Митcубиси Моторс». Этот завод, выпускающий кроссоверы под марками Mitsubishi, Peugeot и Citrоёn, а также автомобили гольф-класса Citroën C4 и Peugeot 308, располагается на территории общей площадью 145 га. Общая же площадь индустриального парка составляет 679 гектар. Кроме того, в ноябре 2010-го года был введён в строй завод американской корпорации General Electric по производству запчастей к электротурбинам. Строятся и действуют заводы по производству автокомпонентов.

483. Технопарк «Саров» Создаваемый в Нижегородской области близ города Саров технопарк для развития и коммерциализации передовых технологий на базе Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ОАО АФК «Система» и его партнёров. Ожидаемые инвестиции в создание новых производств — 30 млрд рублей. В технопарке развиваются проекты по суперкомпьютерному моделированию, генераторам синтез-газа, информационно-управляющим системам, лазерным системам, оборудованию для энергетики.

484. Технопарк «Мордовия» Строящаяся в Саранске инновационно-производственная площадка, которая будет специализироваться на разработке оптических и электронных технологий, новых материалов, биотехнологий, энергосберегающих и информационных технологий. На строительство технопарка из бюджета и внебюджетных источников будет направлено до 15 млрд руб. В 2012 году технопарк был официально открыт, его развитие продолжается. 27 декабря 2014 года состоялась церемония открытия «Центра проектирования инноваций», завершившего создание основного комплекса «Технопарк-Мордовия».

485. Технополис «Химград» Современный промышленный комплекс, расположенный в северо-западной части Казани. Специализируется на химической и нефтехимической промышленности, также занимается энергосбережением и энергетикой, нанотехнологиями, материалами и компонентами, медициной, фармацевтикой и биотехнологиями. Первая очередь проекта, в которую ожидаются вложения около 12,5 млрд руб., была запущена в 2007 году. В 2012 году общая выручка предприятий-резидентов технограда составила 12 млрд рублей, планируется довести выручку до 16 млрд, а количество резидентов — до 200. Фактический объём вложений на начало 2013 г. составил 6,4 млрд рублей.

486. Индустриальный парк «Узловая», Тульская обл. Крупнейший в Центральной России индустриальный парк, строится с 27 августа 2014 г. в Узловском районе Тульской области.

Головным объектом новой промышленной площадки является автомобильный завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» стоимостью 500 млн долларов (должен начать работу в 2018 г.).

Наука и образование

487. Кампус Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) Дальневосточный федеральный университет образован слиянием четырёх ведущих вузов Владивостока. Для Университета в рамках подготовки к Саммиту АТЭС во Владивостоке построен абсолютно новый кампус на острове Русский, в который на начало 2013 г. проходит его постепенный переезд. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» предусматривала выделение на развитие вуза 42 млрд рублей. По данным Российской Газеты общая стоимость проекта составила 75 млрд рублей, которая не кажется такой уж огромной, учитывая общую площадь зданий 800 тыс. м², а также необходимость строительства всей инфраструктуры практически с нуля.

488. Деревня Универсиады, г. Казань Деревня строилась с 2009 г. к Универсиаде-2013 и была официально открыта в конце июня 2013 г., хотя частично использовалась в качестве комплекса общежитий для студентов казанских вузов ещё с 2010 г. Включает 28 жилых домов на 14,5 тыс. человек и соответствующую инфраструктуру. После завершения Универсиады снова будет использоваться как комплекс общежитий Казанского приволжского федерального университета (КПФУ), Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСТ), а также Федерального центра подготовки сборных команд России по летним видам спорта (ФЦПСКРЛВС). Стоимость проекта — 14 млрд рублей.

489. Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) Многофункциональный быстрый исследовательский реактор (МБИР), предназначенный для использования нейтронов и ионизирующего излучения в исследовательских целях, строится в г. Димитровград Ульяновской области. Первую очередь установки (без контура охлаждения, турбин и основной части исследовательского оборудования) планируется достроить к 2020 году. Новая установка будет использоваться для отработки технологий замкнутого топливного цикла и энергетики на быстрых нейтронах, а также для исследований в области материаловедения и ядерной медицины. Стоимость первой очереди проекта — 16,4 млрд руб. Полная же стоимость проекта, по-видимому составит от 34 до 48 млрд рублей в ценах 2014 года. 14 ноября 2014 года был подписан договор на генподряд с компанией «Уралэнергострой» на сумму 5,2 млрд руб. 8 мая 2015 года Росатомнадзор разрешил начать строительство, которое официально стартовало в сентябре 2015 года.

490. Лазерная установка УФЛ-2 м в Сарове На начало 2014 года крупнейшая в мире лазерная установка с энергией импульса свыше двух мегаджоулей находится в стадии проектирования. Планируется, что установка будет иметь 192 лазерных канала, занимая при этом площадь двух футбольных полей и имея в высоту верхней точки на уровне 10-этажного дома. Строительно-монтажные работы начались в 2015 году. Первая очередь установки должна быть введена в строй уже в 2017 году.

491. Океанариум во Владивостоке Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН. Строительство было начато в рамках подготовки к Саммиту АТЭС во Владивостоке. Должен стать одним из крупнейших в мире. Срок ввода в строй — 2015 год. Стоимость проекта 16 млрд рублей.

492. Международный экспериментальный термоядерный реактор Россия является одним из основных участников проекта создания международного экспериментального термоядерного реактора ITER (ИТЭР). Как показали исследования для успешного получения термоядерной энергии важным является достаточно большой размер реактора, так как при этом процесс получается значительно более эффективным. Изначально общая стоимость строительства экспериментальной установки оценивалась в 12 млрд евро, поэтому для её создания были объединены финансовые и технические возможности всех ведущих научных держав, включая Россию, которая изготавливает ряд компонентов будущего реактора. В настоящее время объект находится в начальной стадии строительства. Грандиозные размеры реактора можно оценить по этому рисунку, найдя фигурку человека в синем в самом низу.

493. Нейтронный реактор ПИК Проект исследовательского ядерного нейтронного реактора реализуется на территории ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова», г. Гатчина. Строительство ведётся с 1976 года, только на достройку комплекса в конце 2000-х гг. из бюджета выделялось 6,032 млрд рублей. Физический пуск реактора уже осуществлён, однако полноценный ввод его в строй с выходом на полную мощность ожидается не ранее 2015 г.

494. Коллайдер NICA Ускоритель на встречных пучках тяжёлых ионов, предназначенный для исследования переходного состояния между обычным состоянием вещества и кварк-глюонной плазмой, строится с 2013 г. в подмосковной Дубне. В составе ускорителя будет использовано здание и оборудование расположенного там же крупнейшего в мире синхрофазотрона Объединённого института ядерных исследований. Стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей.

495. Ускоритель FAIR Ускоритель тяжёлых ионов строится при существенном российском участии (вторым по значимости) в Германии. Российские вложения в денежном плане (не считая технологий и знаний) составят около 15 % общих вложений (только за 2012—2015 гг. 5,1 млрд рублей), то есть общая стоимость строительства составит не менее 34 млрд рублей. Всего же в проект до 2025 г. с учётом эксплуатационных расходов от всех участников потребуется вложить около 3 млрд евро.

496. Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL

Россия является вторым по значимости и одним из двух основных вкладчиков международной установки, строящейся с 2009 г. в Германии. Стоимость проекта оценивается в 1,15 млрд евро в ценах 2005 г., из которых 250 млн будет предоставлено российской стороной.

497. Кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ в усадьбе Михайловка С 2007 года ведётся реконструкция усадьбы Михайловка в Санкт-Петербурге и её преобразование в университетский кампус Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Михайловка — это великокняжеская резиденция с дворцово-парковым ансамблем 19-го века на южном берегу Финского залива между Стрельной и Петергофом. Усадьба сильно пострадала в Великую Отечественную войну и в послевоенное время не была восстановлена в полной мере. На начавшееся в 2006—2007 гг. создание кампуса ВШМ СПбГУ предусматривалось 8 миллиардов рублей из госбюджета в ценах 2007 г.

498. Реконструкция Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского С 2009 г. проходят работы по реконструкции зданий высшего учебного заведения, разделённые на пять этапов, что позволило не прерывать учебный процесс. Так как среди них зданий консерватории находятся памятники архитектуры, то зачастую речь идёт не столько о реконструкции, сколько о куда более дорогой и кропотливой научной реставрации. Кроме того, ремонт проводится с учётом обеспечения необходимых акустических показателей и поддержания специального температурно-влажностного режима помещений, что требует применения специальных материалов и инженерных систем. Запланированный срок завершения проекта — 2018 г., но возможно работы будут завершены в 2016 г. Стоимость проекта 15 млрд рублей.

499. Миллиметрон (Спектр-М) Продолжающий путь ранее успешно запущенного «Радиоастрона» космический аппарат, разрабатываемый НПО им. С. А. Лавочкина в сотрудничестве с Астрокосмическим центром ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН с 2007 года, будет представлять собой огромный космический телескоп миллиметрового, субмиллиметрового и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра. Телескоп должен существенно превзойти все существующие и проектируемые аналоги в своём классе.

500. Супер чарм-тау фабрика Электрон-позитронный коллайдер стоимостью порядка 17 млрд рублей строится в Новосибирске. Первая очередь проекта - "комплекс ВЭПП-5", который предназначен также для улучшения характеристик при работе с существующими на этой площадке исследовательскими установками, была введена в строй в декабре 2015 года.

Экологические проекты

501. Утилизация ранее выведенных из состава флота атомных подводных лодок, скопившихся в местах хранения К концу 1996 г. количество выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок превысило 150 единиц, при этом темпы работ по утилизации были столь медленными, что, по некоторым источникам, списанным подводным лодкам приходилось ожидать очереди на утилизацию по 15-20 лет. Кроме того, инфраструктура утилизации подлодок не отвечала современным требованиям. В результате сложившейся ситуации с 2002 г. Россия стала первым получателем средств по программе большой восьмёрки «Глобальное партнёрство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» (в которой участвуют 23 государства). Также часть средств и оборудования была получена в рамках двухсторонних договоров, а также экологического партнёрства «Северное измерение».

На 2013 г. работы по утилизации подлодок практически завершены — из 199 выведенных из состава флота атомных подводных лодок утилизированы 192, утилизацию последней планируется завершить в 2014 г. (исключение составит первая отечественная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которую планируют временно законсервировать)[446]. Общая стоимость работ, включая строительство соответствующей инфраструктуры составила около 64 млрд рублей, из них порядка 24 млрд рублей — средства России. Дальнейшие работы по рекультивации территорий, улучшению технологий и утилизации вновь выводимых из состава флота подводных лодок запланированы в составе соответствующих федеральных программ.

502. Уничтожение запасов химического оружия Проект предусматривает уничтожение отечественных запасов химического оружия и связанной с ним инфраструктуры. Реализация этого решения связана не только с соответствующими международными соглашениями, но также с моральным и физическим устареванием имеющихся запасов химического оружия, которое копилось по всему миру со времён Первой мировой войны из-за отсутствия безопасных способов утилизации (не считать же таковыми практиковавшееся одно время утопление в морях или «забывание» на возвращаемых владельцам заморских базах). В прессе имелись сообщения, что подписание соответствующих договоров связано с разработкой нового поколения бинарных, то есть активизирующихся при смешивании нескольких неядовитых компонентов уже в процессе полёта к цели, отравляющих веществ, в которых используются широко применяемые в промышленности неядовитые компоненты, что делает ненужной какую-либо специальную подготовку для производства такого оружия в случае необходимости. В реальной жизни же химическое оружие еще во время Первой мировой войны показало свой слишком капризный характер и всё последующее время выполняло роль жупела, предостерегающего врагов от применения такого же оружия, особенно по городам, так что подписание соответствующей конвенции является вполне логичным шагом.

В рамках проекта реализуемого с 1996 по 2015 г. предусматривается строительство 7 объектов по уничтожению химического оружия; организация и обеспечение процесса уничтожения на этих объектах авиационных и артиллерийских химических боеприпасов, а также химического оружия из крупногабаритных ёмкостей; уничтожение или утилизация продуктов детоксикации химического оружия; конверсия или уничтожение 24 объектов по производству химического оружия и 1 объекта по его разработке; развитие социальной инфраструктуры в районах расположения объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия. Стоимость реализации проекта только с 2002 по 2015 г. — 271 млрд рублей в текущих ценах (до 2013 г. фактически выделено из различных источников 230 млрд рублей).

Здравоохранение и социальная защита

503. Федеральный центр медицинской радиологии в Димитровграде Строящийся с 2010 года медицинский центр в городе Димитровграде Ульяновской области. Рассчитан на размещение 18 тысяч стационарных больных, более 115 тысяч амбулаторных посещений, проведение 17 тысяч диагностических исследований и 15 тысяч терапевтических процедур в год (в том числе процедур протонно-лучевой терапии). Центр может позволить снизить онкологическую заболеваемость в стране на 25-30 %, а также снизить показатели смертности по онкологии. Ввод центра в эксплуатацию должен состояться в 2015 году. Общая стоимость проекта — более 14 миллиардов рублей.

504. Программа строительства перинатальных центров В процессе модернизации системы здравоохранения, в России разработана программа по строительству десятков перинатальных центров, ремонту родильных домов и детских больниц. Общий объем финансирования программы определён в 50-60 миллиардов рублей. Уже построено 24 перинатальных центра. В целом окончание программы планируется в 2017-ом году.

Спортивные и туристические объекты

505. Стадион «Открытие Арена» («Спартак») в Москве Построенный в районе Тушино стадион футбольного клуба «Спартак» на примерно 45 тысяч зрителей, на котором в 2018 году должна проходить часть игр Чемпионата мира по футболу, в рамках подготовки к которому строится и стадион, был открыт 27 августа 2014 года, одновременно со станцией метро «Спартак», достроенной специально для стадиона на основе давно оставленного задела. Стоимость собственно стадиона и возводимой вместе с ним малой арены составляет 12 млрд рублей (по другим данным — 14 млрд рублей), кроме того ещё в 10-15 млрд рублей обойдётся усиление транспортной инфраструктуры вокруг стадиона.

506. Стадион «Казань Арена», г. Казань Футбольный стадион 45 тысяч зрителей с возможностью расширения до 60. Строился с 2010 года. Предполагалось его активное использование при проведении Универсиады-2013, к которой был построен стадион, и Чемпионата мира по футболу-2018. Стоимость проекта 13 млрд рублей. Стадион открыт 6 июля 2013 года вместе с началом Универсиады.

507. Олимпийский стадион «Фишт», г. Сочи Один из крупных олимпийских объектов, предназначен прежде всего для проведения церемоний во время Зимней Олимпиады в Сочи, а затем, будет служить футбольным стадионом, в том числе во время Чемпионата мира 2018 года, введён в строй 7 февраля 2014 года одновременно с открытием Зимней Олимпиады в Сочи. Фактическая общая стоимость проекта по разным оценкам составила от 15,5 до 23,5 млрд рублей.

508. Комплекс трамплинов «Русские горки» и медиа-деревня Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 Трамплины и медиа-деревня спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» строились как часть горного кластера объектов Зимней Олимпиады в Сочи. Стоимость проекта 28 млрд рублей. Сами трамплины были готовы к началу 2013 года, их инфраструктура — во второй половине того же года, а работы в медиа-деревне были завершены в начале 2014 года.

509. Горнолыжный курорт «Роза-Хутор» Курорт строился с 2004 г., но основная часть объектов строится к Зимней Олимпиаде в Сочи. Первая очередь открыта в 2010 г. Стоимость проекта составила 69 млрд рублей. Завершение строительства ожидается осенью 2013 г. В рамках проекта предусматривалось строительство горнолыжного центра, сноуборд-парка и фристайл-центра с инженерной защитой территории, горной Олимпийской деревни, гостиничных комплексов и апарт-отелей, нижней базы с пожарным депо, туристического комплекса финишной зоны, горнолыжных трасс, серий подъёмников, спортивно-тренировочной базы «Нижняя Мзымта», верхней базы «Мзымта», высокогорного комплекса плато «Роза Хутор» и двух водозаборов. Все объекты были введены в строй до начала Зимней Олимпиады.

510. Реконструкция стадиона «Лужники» в Москве В 2018 году крупнейший стадион страны, предыдущий раз реконструировавшийся в 1990-х, должен будет принять основные матчи Чемпионата мира по футболу — 2018, в связи с чем количество мест на стадионе должно быть увеличено с 78 до 81 тысяч, а также обеспечено соответствие последним редакциям стандартов безопасности и комфорта зрителей. Стоимость реконструкции, начавшейся 15 ноября 2013 года, при этом составит 19 млрд рублей.

511. Стадион «Зенит» в Санкт-Петербурге Новый строящийся футбольный стадион в Санкт-Петербурге на месте демонтированного стадиона имени С. М. Кирова. Строительство начато в 2007 году. В марте 2013 г. власти Санкт-Петербурга озвучили обновлённую смету строительства «Зенит-Арены» в 34 млрд рублей. 19 декабря 2012 года председатель Комитета по строительству Петербурга Артеев заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 20 октября 2015 года. Следует полагать, что к 2015—2016 году стадион будет сдан любой ценой, так как на нём планируется проведение матчей Чемпионата мира по футболу 2018. По данным на 30.10.15. Начались монтажные работы на крыше стадиона. Примерная дата окончания строительства май 2016 года.

512. Многофункциональный комплекс «ВТБ-Арена Парк» — коренная реконструкция стадиона «Динамо», г. Москва Проект, предусматривающий строительство футбольного стадиона «ВТБ Арена» — глубоко реконструированного стадиона «Динамо», включает также создание других спортивных, развлекательных, жилых и коммерческих объектов, а также парковой зоны. Когда выяснилось, что стадион не предполагается использовать в ходе Чемпионата мира 2018 года, то проект был упрощён за счёт уменьшения количества зрительских мест до 27 тысяч и отказа от поворота оси стадиона. Общая стоимость проекта, около половины из которой составляет стоимость стадиона оценивается от 700 млн долларов до 950 млн евро. Объект строится с начала 2012 г.

513. Футбольный стадион в Ростове-на-Дону Стадион на 45 тыс. зрителей (с возможностью последующего уменьшения числа зрительских мест) для проведения матчей Чемпионата мира 2018 г. должен быть построен к его началу. Работы на строительной площадке начались летом 2013 г. Стоимость стадиона оценивалась в 15 млрд рублей, стоимость строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры у стадиона — в 14 млрд рублей.

514. Футбольный стадион в Нижнем Новгороде Строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу — 2018 в октябре 2014 года получило госбюджетное финансирование на 17 млрд рублей. Строительство началось в декабре 2014 года.

515. Футбольный стадион «Мордовия-Арена» в Саранске Стадион стоимостью 16,521 млрд рублей в городе Саранске (Республика Мордовия) cтроится с 2010 года изначально как стадион "Юбилейный", который планировалось открыть к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства в 2012 году, однако в настоящий момент стадион официально строится к Чемпионату мира по футболу — 2018.

516. Футбольный стадион «Космос-Арена» в Самаре Стадион стоимостью 13,4 млрд рублей строится с 14 ноября 2013 года к Чемпионату мира по футболу — 2018 в Самаре.

517. Футбольный стадион «Победа» в Волгограде Строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу — 2018 началось в марте 2015 года. Стоимость стадиона вместимостью 45 тысяч зрителей — 16,5 млрд рублей.

518. Горнолыжный курорт «Ведучи», Чеченская Республика Строящийся горнолыжный курорт стоимостью 15 млрд рублей в 80 километрах от Грозного. Здесь будут гостиничные комплексы, вертолётная площадка, открытый бассейн, канатная дорога и лыжные трассы. Общая протяжённость 19 горнолыжных трасс — 46 км. Курорт должен создать более двух тысяч рабочих мест. Презентация и торжественное начало строительства прошло 27.02.2013, первая трасса к этому времени уже была построена.

519. Курорт «Золотое кольцо» Строящийся с 2010 года многофункциональный гостиничный туристско-рекреационный комплекс в Переславском районе Ярославской области, предназначенный, в том числе для обслуживания туристических маршрутов Золотого кольца. К 2015 году должен стать одним из крупнейших туристических комплексов на территории России. Объем инвестиций в проект — более 12 миллиардов рублей.

520. Реконструкция международного детского центра «Артек», Республика Крым Грандиозная реконструкция всемирно известного крупного детского курорта в рамках проекта развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь фактически началась уже в 2014 году, поскольку с выделенных Правительством России на его функционирование в 2014 году 1,2 млрд рублей часть денег предполагалось направить на работы по реконструкции, включая проектирование. С 2015 года реконструкция продолжится, причём на её проведение за четыре года предполагается потратить 21 млрд рублей. Первые результаты впечатляют уже в 2015 году.

521. Стадион футбольного клуба «Краснодар» Чисто футбольный стадион на 35 тыс. зрителей стоимостью 12-13 млрд рублей строится в Краснодаре с мая 2013 года и должен быть введён в строй в октябре 2015 года.

522. 500 бассейнов Проект партии «Единая Россия», в рамках которого она ежегодно согласовывает выделение средств из бюджетов разных уровней на строительство бассейнов в российских высших учебных заведениях с целью развития общедоступного спорта. Поскольку наличие бассейна не является обязательным для вузов, лишь небольшое число вузов к началу программы имели собственные бассейны. Проект идёт с 2010 года, за это время только из федерального бюджета на его выполнение выделено 5 млрд рублей, на которые к осени 2014 года построено около 50 бассейнов по всей стране. Строительство постепенно активизируется, в частности, на 2015 год запланировано строительство 20 бассейнов.

Коммунальное хозяйство

523. Главный канализационный коллектор в северной части г. Санкт-Петербург Проект, включающий в общей сложности более 24 км крупных тоннелей, 7 км микротоннелей, 64 шахты и другие объекты, расположенные на глубине до 90 м под городом начали строить ещё в советское время, но фактически построили только около половины его длины. Второй этап строительства начался с 2008 г., введён в строй в октябре 2013 г. Стоимость проекта около 30 млрд рублей.

Крупнейшие мероприятия и проекты комплексного развития территорий

524. Саммит АТЭС 2012, г. Владивосток Ежегодный саммит лидеров экономик стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) впервые проходил в России. В рамках его подготовки было решено значительно улучшить инфраструктуру г. Владивосток и Приморского края. Общая стоимость подготовки к саммиту вследствие этого достигла 660 млрд рублей, из них только на газификацию пошло 300 млрд. В рамках подготовки к саммиту были введены следующие крупные объекты:

Мост на остров Русский (Русский мост)

Мост через бухту Золотой Рог (Золотой мост)

Автотрасса «пос. Новый — п-ов Де-Фриз — станция Седанка — бухта Патрокл», включающая мост через Амурский залив

Первая очередь газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток

Кампус Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)

Реконструкция аэропорта «Владивосток» (Кневичи)

Строительство части крупных объектов все ещё ведётся:

Океанариум во Владивостоке

Автодорога Владивосток — Находка — порт Восточный (в рамках подготовки к саммиту построен первый небольшой участок)

Также в проект входило множество объектов стоимостью менее 10 млрд рублей, список которых есть на официальном сайте проекта http://apec.primorsky.ru

525. Универсиада в Казани, 2013 XXVII Всемирная Летняя Универсиада (всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования) прошла летом 2013 года в Казани, в самом северном городе среди столиц летних Универсиад. На Универсиаде разыгрывалось более 350 комплектов медалей, что стало рекордом универсиад. В России Всемирная летняя Универсиада проводилась только один раз, в 1973 году в Москве. Специально для игр было построено 30 объектов, а так же отреставрированы уже существующие. В числе прочих спортивных объектов были построены: дворец единоборств «Ак Барс», академия тенниса, спортивный комплекс «Биек Тау» (баскетбол), плавательный бассейн «Буревестник», спортивный комплекс «Бустан» (волейбол), дворец водных видов спорта (также станет соревновательной ареной Чемпионата мира по водным видам спорта 2015) и другие объекты. Кроме того, в городе к Универсиаде была обновлена транспортная инфраструктура, в частности, реконструировались мосты и были построены новые транспортные развязки.

Часть объектов Универсиады сами по себе являются крупными проектами:

Футбольный стадион «Казань-Арена» построенный к Универсиаде сам по себе является крупным проектом.

Деревня универсиады представляет собой огромный жилой комплекс для размещения гостей универсиады.

Развитие железнодорожной инфраструктуры, включая новый вокзал «Казань-2»

Вторая очередь Казанского метрополитена.

Общая стоимость проекта 230 млрд рублей.

526. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики Соответствующая программа, предусматривающая финансирование этого проекта, сменила завершившуюся в 2007 г. программу восстановления республики и первоначально была рассчитана c 2008 г. по 2011 г., однако в условиях финансового кризиса строительство части предусмотренных объектов было перенесено c 2009 и 2010 г. на 2012—2013 гг.

Необходимость реализации этой программы не вызывает сомнений, так как на момент начала её реализации социально-экономическая ситуация в республике была критической — 73 % работоспособного населения были безработными, школьники местами вынуждены были учиться в три смены (более 46 процентов учеников учились во вторую или третью смену), обеспеченность населения больничными койками меньше общероссийских показателей в 1,6 раза, поликлиниками — в 5 раз, врачами — в 2,4 раза, были разрушены и находились в аварийном состоянии до 70 % автодорог и до 80 % искусственных сооружений.

Выполнение проекта позволило кардинально улучшить ситуацию по всем направлениям — построены школы, дома, больницы, промышленные и агропромышленные предприятия, восстановлены построенные при Царе и заброшенные ещё во времена Перестройки оросительные каналы. Также в Грозном был построен Спортивный комплекс имени А.А-Х. Кадырова, включающий домашний стадион футбольного клуба «Терек» Ахмат-Арена.

Общая стоимость проекта — 106 млрд рублей.

527. Зимние Олимпийские игры в Сочи, 2014 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи стали второй олимпиадой в России после Москвы-1980 и крупнейшим инфраструктурным проектом страны с начала 1990-х гг. Это первая зимняя олимпиада в субтропиках, причём впервые все спортивные объекты зимних олимпийских игр будут компактно собраны в двух кластерах — в прибрежном кластере (Олимпийском парке) на берегу Чёрного моря, и в горном кластере (Красной Поляне).

Всего прогнозные затраты на подготовку к играм составляют порядка 1,5 триллиона рублей, основная часть из которых была вложена инвесторами. В конечном итоге затраты бюджетов всех уровней составили около 500 млрд рублей.

Кроме спортивных сооружений, стоимость которых доходит до нескольких миллиардов рублей (см. например Олимпийский стадион «Фишт»), к Зимней Олимпиаде было построено большое количество офисной и гостиничной недвижимости, в частности:

Основная олимпийская деревня.

Основная горная олимпийская деревня.

Дополнительная горная олимпийская деревня.

Горная медиадеревня.

Главный медиацентр.

Крупнейший в Европе гостиничный комплекс «Azimuth Hotels Sochi».

Также в рамках подготовки к Олимпиаде в г. Сочи было введено в строй в строй множество инфраструктурных объектов г. Сочи (см. Олимпиада в Сочи 2014), часть из которых является крупнейшими (стоимостью более 10 млрд рублей), в том числе:

Дублёр Курортного проспекта г. Сочи (не менее 100 млрд рублей);

Совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (240 млрд рублей);

Адлерская ТЭЦ (19-23 млрд руб.);

Реконструкция сетей распределения электроэнергии в районе г. Сочи перед Олимпиадой (30 млрд руб.);

Порт Сочи Имеретинский (13 млрд руб.).

Газопровод (подводный) Джубга — Лазаревское — Сочи (32 млрд руб.).

Джубгинская ТЭС (13 млрд руб.).

Реконструкция аэропорта Сочи (Адлер) (три проекта общей стоимостью 23 млрд руб.).

Усиление инфраструктуры железнодорожной линии Туапсе — Адлер (13,5 млрд рублей).

Также в связи с Олимпиадой была активизирована реконструкция отдельных участков автодороги М4 «Дон» (Москва-Новороссийск), на что выделялись десятки миллиардов рублей ежегодно. Помимо перечисленных, к Зимней Олимпиаде было реализовано множество не настолько грандиозных, но все равно достаточно заметных (свыше 1 млрд рублей) проектов.

528. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Празднование юбилея Великой Победы было решено отметить достойно, в связи с чем, помимо прочего, только на единовременные выплаты ветеранам в России и Прибалтике было направлено 12 млрд рублей. Кроме того, предполагается провести множество Парадов Победы и других праздничных мероприятий, включая беспрецедентный по многим параметрам Парад Победы 2015 года в Москве.

В период перед и непосредственно после празднования был введен в строй ряд примечательных объектов, открытие которых было приурочено к 70-летию Победы. Так, 8 мая в Москве накануне был освящён воссозданный храм Преображения Господня на Преображенской площади — полковая церковь знаменитого Преображенского полка (первого полка новой российской регулярной армии, основанной при Петре I). 16 мая под Белгородом на территории музея-заповедника «Прохоровское поле» открыли первый в России танкодром со всеобщим доступом (первая очередь строительства на Прохоровском поле музея бронетанковой техники).

529. «Северный широтный ход» — комплексный инфраструктурный проект развития Арктической зоны России Стратегически важный для развития всей Арктической зоны РФ и экономики страны транспортный инфраструктурный проект «Северный широтный ход» — комплексный и многосторонний, с участием структур различного уровня. В реализации проекта принимают участие Минтранс России, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, ОАО «Корпорация Развития», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ОАО «Газпром». Он разработан в продолжение формирования транспортной инфраструктуры центральной части Арктической зоны России. Его маршрут: «Станция Обская-2 — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево». Протяженность 707 км. Цели проекта «Северный широтный ход»

Активизация морской деятельности России в Арктической зоне;

Развитие инфраструктуры Северного морского пути;

Предоставление доступа в Мировой океан многим регионам России через порт Сабетта и Севморпуть;

Многократное увеличение грузооборота по Северному морскому пути;

Интеграция элементов Единой транспортной системы России за счет объединения Северной и Свердловской железных дорог через новый участок железной дороги Салехард — Надым;

Обеспечение транспортного доступа к богатым запасами отдельных месторождений углеводородного сырья и целых районов;

Сокращение сроков и повышение рентабельности освоения месторождений углеводородов на полуострове Ямал и прилегающем арктическом шельфе;

Значительное повышение качества транспортного обслуживания населения больших территорий;

Разгрузка Транссиба за счёт перенаправления грузопотоков в АТР через порт Сабетта и Севморпуть;

Повышение конкурентоспособности отечественной экономики на мировых рынках за счет снижения себестоимости и сокращения сроков транспортировки.

530. Комплексное развитие Мурманского транспортного узла Очень крупный инфраструктурный проект в области транспорта стартовал в сентябре 2014 года с началом строительства входящей в состав проекта железнодорожной линии Выходной — мостовой переход через Тулому — станция Мурмаши-2 — станция Лавна длиной 46 км. Помимо этой железной дороги, которая позволит строить портовую инфраструктуру на ранее почти не освоенном западном берегу Кольского залива, в проекте предусматривается реконструкция ещё нескольких железнодорожных станций, развитие сети автомобильных дорог Мурманска, создание логистического центра, строительство в порту складской и дистрибуционной зон, дноуглубительные работы, создание мест базирования вспомогательного флота, а также возведение за счёт дополнительных частных инвестиций целого ряда терминалов по перевалке угля, контейнерных грузов, нефти и нефтепродуктов. Стоимость только одной новой железной дороги с мостом через Тулому составит 41,5 млрд рублей.

531. Развитие Калининградской области Проект, финансируемый по соответствующей программе до 2015 года направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств — членов Европейского союза. Стоимость проекта — 364 млрд рублей в ценах соответствующих лет (с 2002 по 2015 г.), большая часть из которых будет представлена внебюджетными источниками.

532. Комплексное развитие Нижнего Приангарья Крупнейший проект комплексного освоения территорий, выполняемый на условиях частно-государственного партнёрства. Включает строительство инфраструктурных и промышленных объектов в пяти районах Красноярского края в нижнем течении Ангары, в результате чего этот регион перестанет быть таёжной глушью.

В рамках проекта реализуются или уже реализованы следующие крупные проекты:

Богучанская ГЭС — фактически полностью введена в строй в декабре 2014 года.

Строительство объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, включая крупную ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС — Озёрная.

Строительство Богучанского алюминиевого завода

Строительство Богучанского лесопромышленного комплекса.

Кроме того, в рамках проекта проведены следующие проекты, часть из которых, возможно, также являются крупными:

Подготовка к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС

Строительство автодороги Канск — Абан — Богучаны — Кодинск

строительство моста через р. Ангару (автодорожного, но с расширенными опорами, позволяющими достроить железнодорожный ход и превратить мост в совмещённый).

Строительство железнодорожной линии Карабула — Ярки.

Сроки реализации 2006…2015 гг. Значительная часть работ на конец 2014 года уже выполнена. Общий объем инвестиций — более 274 млрд рублей.

Проект подвергается серьёзному «экологическому» троллингу в интернете (для чего даже действует несколько специальных сайтов) под лозунгом того, что, дескать, предусматривает только «разграбление» территории. Полная бредовость таких обвинений очевидна — лесоперерабатывающий комплекс использует возобновляемое сырье, алюминиевый завод — привозное, а ГЭС и дороги вывезти как-то проблематично.

Данный проект связан с планирующимся аналогичным проектом Ангаро-Енисейского кластера (также подвергающегося троллингу), объекты которого будут располагаться ещё ниже по течению Ангары. Также считается, что реализация этих проектов может открыть путь к строительству Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая должна пройти параллельно Транссибу по северным берегам Ангары и Оби.

533. Социально-экономическое развитие Курильских островов Один из самых долгостройных проектов был начат ещё в 1994 году программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994—2005 годы)», однако в связи с недофинансированием в то время были реализованы только 40 из 153 запланированных мероприятий, в результате чего многие важные проблемы островов решены так и не были. Объем финансирования этой программы оценивался в 2002 году в 8,35 млрд рублей в ценах 2002 года. В настоящее время реализуется новая программа развития на 2007—2015 гг. стоимостью 18 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

По результатам реализации проекта Курильские острова должны превратиться в полностью обжитой и бюджетно самодостаточный регион, в частности на всех крупных обитаемых островах прошли коренную реконструкцию или построены заново портовые пункты, а на Итурупе будет введён в строй новый аэропорт.

Кроме того, до 2016 года Россия собирается построить на Южных Курилах до 150 военных городков.

В 2015 г. в рамках проекта на крупнейшем острове Малой Курильской гряды Шикотан была открыта современная больница стоимостью 708 млн рублей.

534. Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла Проект призван обеспечить строительство новых портовых сооружений, а также соответствие автодорожной и железнодорожной инфраструктуры Новороссийска мощности Новороссийского порта с учётом его дальнейшего развития. Сроки реализации проекта 2011—2015 г. Общая стоимость проекта оценивалась в 101—118 млрд рублей. Включает в себя крупные проекты:

строительство автодороги «Цемдолина — ул. Портовая», 17 млрд рублей по данным на 2013 г.

строительство второй и третьей очереди станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги, 11 млрд рублей (первая очередь построена в 2011 г.).

535. Освоение минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края Проект состоит из двух, выполняемых отчасти одновременно, этапов: «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области» и «Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края». Первоначально в рамках проекта планировалось построить пять горно-обогатительных комбинатов на полиметаллических месторождениях края и всю инфраструктуру для них — электроснабжение, дороги и крупную по цене и протяжённости железную дорогу. Позднее на части месторождений не подтвердились прогнозные запасы, в результате чего их освоение было отложено, а длина железной дороги сокращена. В результате, на 2013 г. в составе проекта общей стоимостью 105 млрд рублей остались три крупных объекта:

Железная дорога Нарын 1 — Газимуровский Завод — открыто движение в 2012 г., официально после завершения всех работ введена в строй в 2015 г. В перспективе дорога длиной 223 км может быть продолжена ещё на 200 км, чтобы освоить ещё 3 полиметаллических месторождения.

Быстринский горно-обогатительный комбинат — строится с 2011 г.

Бугдаинский горно-обогатительный комбинат — на 2013 г. строительство временно заморожено в связи с резким падением цен на молибден.

536. 300-летие Омска Город будет праздновать юбилей в 2016 г. Общая стоимость подготовки и проведения празднования 91 млрд рублей в ценах текущих лет. В рамках мероприятия должны быть введены в строй два крупных объекта:

Омский метрополитен (19 млрд руб.) — новый вид общественного транспорта для Омска, в рамках проекта в 2005 г. построен крупный совмещённый автомобильный и метромост через Иртыш; В 2014 г. работы были в очередной раз остановлены. К концу года было объявлено о консервации строительства на неопределённый срок.

Красногорский водоподъёмный гидроузел (около 10 млрд руб.) — позволит улучшить водоснабжение города и регулировать уровень воды в Иртыше.

537. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия Целью проекта и соответствующей федеральной программы на 2010—2016 годы является стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Необходимость проекта связна с тем, что уровень экономики Ингушетии в 2009 г. был самым низким в России (в 5,4 раза ниже среднего по стране) и в полтора раза отставал даже от показателей находившейся на предпоследнем месте Чеченской республики, см., например, Статистика:Список регионов РФ по ВВП (ППС) на душу населения. Общий объем финансирования проекта 32 млрд рублей. Кроме того, руководство Ингушетии привлекает частные инвестиции для развития Республики — в 2014 году планируется увеличить объём частных инвестиций в два раза до 28 миллиардов рублей.

538. Чемпионат мира по футболу, 2018 21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в 2018 году в России, с 14 июня по 15 июля.[810] Россия впервые стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, также впервые мировой чемпионат будет проведён в Восточной Европе. Впервые в истории чемпионат пройдёт в 11 городах, расположенных на значительных расстояниях друг от друга на северо-западе европейской России (Калининград, Санкт-Петербург), в центре (Москва), в Поволжье (Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск) и на юге (Ростов-на-Дону, Сочи), а также в Азии (Екатеринбург).

Во всех этих городах будут построены или реконструированы крупные футбольные стадионы мирового класса (некоторые уже строятся). На четырёх из этих арен пройдёт Кубок Конфедераций 2017. Также планируются крупные инвестиции в инфраструктуру городов-хозяев турнира (аэропорты, общественный транспорт, скоростные ж/д). Минимальная общая стоимость подготовки мероприятия оценивалась в мае 2013 г. в 250 млрд рублей. В марте 2014 было объявлено, что общие расходы составят 620,5 миллиарда рублей, из которых расходы на строительство и модернизацию спортивных объектов составят 172,6 миллиарда рублей, а прочие средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Помимо прочих, среди объектов, непосредственно связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира, можно выделить следующие крупные проекты:

Реконструкция стадиона «Лужники» в Москве

Стадион «Зенит» в Санкт-Петербурге

Стадион «Открытие арена» («Спартак») в Москве — введён в строй в 2014 году.

Футбольный стадион в Ростове-на-Дону

Футбольный стадион в Нижнем Новгороде

Футбольный стадион «Победа» в Волгограде

Футбольный стадион «Мордовия-Арена» в Саранске.

Футбольный стадион «Космос-Арена» в Самаре.

См. фотообзор строительства по состоянию на март 2015 года. Фотоотчёт в июле 2015.

Ко времени чемпионата приурочены и некоторые крупные проекты частных компаний, например внедрение мобильных сетей пятого поколения (5G) компанией «Мегафон» в сотрудничестве с китайским партнёром Huawei.

539. Туристический кластер на Северном Кавказе Создаваемый при участии компании «Курорты Северного Кавказа» туристическо-курортный кластер, должен стать крупнейшим кластером горнолыжных курортов в мире. Общая стоимость проекта оценивалась в 2011 году в 450 миллиардов рублей. Планируется, что первая очередь горнолыжных курортов откроется уже в 2014 году, одновременно с Олимпиадой в Сочи. В настоящий момент в создаваемый кластер включены следующие всесезонные туристско-рекреационные комплексы:

Лаго-Наки (Адыгея) — ближайший к Черноморскому побережью курорт;

Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария) — курорт откроется одним из первых, с перепадом высот 1944-4164 метров должен стать самым высоким в Европе и Азии и вторым по высоте в мире после курорта Мерида в Венесуэле;

Архыз (Карачаево-Черкесия) — известен источником минеральной воды, будет развиваться как горнолыжный и санаторно-курортный бальнеологический центр;

Мамисон (Северная Осетия) — всесезонный горнолыжный и бальнеологический курорт;

Цори (Ингушетия) — горнолыжный курорт и центр этнического туризма;

Армхи (Ингушетия) — горнолыжный курорт, центр этно- и экотуризма;

Матлас (Дагестан) — горнолыжный и бальнеологический курорт, а также центр этнического туризма;

Каспийский прибрежный кластер (Дагестан) — здесь будут созданы пляжные курорты на берегу Каспийского моря.

Около 60 миллиардов рублей из федерального бюджета будет потрачено только на создание транспортной и инженерной инфраструктуры. Создание кластера позволит трудоустроить до 160 тысяч человек. Ожидается, что к 2020 году турпоток на курортах Северного Кавказа вырастет с нынешнего показателя в 1 млн туристов до 10 миллионов в год. Пропускная способность горнолыжных трасс должна составить 150 тысяч человек в день, будет создано до 90 тысяч мест в гостиницах.

540. Развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополь Грандиозных размеров проект, финансируемый в рамках Федеральной целевой программы по развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года, предусматривает фактически радикальное преображение всего Крымского федерального округа с тем, чтобы он не только достиг уровня развития остальных регионов страны, но и стал регионом-донором. Проект хоть и является очень затратным, но обещает достаточно быстро окупиться в связи с сильным дефицитом в России, как туристических побережий тёплых морей, так и портовых мощностей.

В рамках этого огромного проекта планируется реализация ряда крупных проектов:

Совмещённый мостовой переход через Керченский пролив с железнодорожными и автодорожными подходами — очень крупный проект, который должен быть построен в 2014—2018 гг., примерная стоимость проекта 230 млрд рублей.

Подводный кабельный переход КЛ 220 кВ через Керченский пролив для присоединения Крыма к общероссийской энергосистеме оценочной стоимостью 13,8 млрд рублей.

Реконструкция международного детского центра «Артек» стоимостью 21 млрд рублей.

Развитие Евпаторийского туристско-рекреационного кластера детского отдыха стоимостью 14 млрд рублей, при этом ещё столько же выделяется на развитие ещё пяти туристско-рекреационных кластеров полуострова.

Также, возможно, крупных размеров достигнут проекты реконструкции аэропорта Симферополя, развития железнодорожной и автодорожной инфраструктур полуострова и т. д. Планируется проект обеспечения независимой энергогенерации в Крыму с помощью малых газотурбинных энергоблоков российского производства (в общей сложности нужно обеспечить дополнительные 900МВт мощности).

Стоимость проекта составит 658 млрд рублей.

541. 450-летие Орла В 2016 году исполнится 450 лет со дня основания города Орла (заложенного как приграничная крепость в один год с завершением строительства Большой Засечной Черты Русского государства). На мероприятия в рамках юбилея в 2014 году планировалось потратить 11,72 млрд рублей (в 2013 г. называлась цифра в 12,5 млрд, в 2010 — в 28 млрд — видимо, к 2014 г. частично финансирование было сокращено, а частично уже осуществлено).

В рамках проекта с 2014 года производится реконструкция набережных Оки и Орлика с благоустройством прилегающих территорий. Планируется модернизация дорожной сети, ведётся строительство и реконструкция детских садов и школ, спортивных сооружений, объектов здравоохранения и культуры. Также планируется реконструкция некоторых исторических зданий, благоустройство площадей, скверов, парков в центральной и исторической частях города, установка и реконструкция фонтанов, развитие и модернизация улично-дорожной и коммунальных сетей, модернизация инженерно-технических сооружений.

542. 100-летие Мурманска В 2016 году исполнится 100 лет городу Мурманску — главному арктическому порту России. На мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 100-летнего юбилея будет потрачено более 28 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2012 году.

16 января 2015 года завершился первый этап создания Арктической гавани в Мурманске — после реконструкции открылся пирс дальних пассажирских линий, удлиненный на 50 м, что позволит принимать современные круизные лайнеры. Обновленный пассажирский порт сможет принимать 70 тысяч человек ежегодно. В целом реализация «Арктической гавани» включает в себя 40 основных подпроектов стоимостью 7,4 млрд рублей.

Также в рамках проекта 100-летия будут проведены работы по благоустройству города, будет осуществлена реконструкция трассы М-18 «Кола», гостинично-делового центра «Арктика», кинотеатра «Родина», Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Кроме того будет проведена реконструкция помещений травматологии под детскую стоматологическую поликлинику, строительство легкоатлетического манежа, реконструкция спортивных площадок на придомовых территориях.

Итого: 542 проекта, как реализованных, так и находящихся в стадии реализации.