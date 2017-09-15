Ирано-российские железнодорожные проекты выгодны странам Азии и Европы

Официальный представитель иранских железных дорог Аббас Назари сообщил изданию Financial Tribune, что совместные железнодорожные проекты Ирана и России выгодны не только обеим странам, но и другим государствам Азии и Европы.

Назари отметил: «Важный элемент иранско-российского сотрудничества – это международный транспортный коридор “Север – Юг”».

Международный транспортный коридор “Север – Юг” (красным цветом — маршрут коридора; синим — традиционный маршрут)

Коридор представляет собой сеть железных дорог, автодорог и морских путей общей протяжённостью в 7,2 тысячи километров. Он создан для доставки грузов через Индию, Иран, Россию, Азербайджан, а также европейские страны и государства Центральной Азии.

Назари говорит, что Иран намерен включить свои железные дороги в транзитную сеть.