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Ирано-российские железнодорожные проекты выгодны странам Азии и Европы

13:01. 15 сентября 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:
Официальный представитель иранских железных дорог Аббас Назари сообщил изданию Financial Tribune, что совместные железнодорожные проекты Ирана и России выгодны не только обеим странам, но и другим государствам Азии и Европы.
 
Назари отметил: «Важный элемент иранско-российского сотрудничества – это международный транспортный коридор “Север – Юг”».
Международный транспортный коридор “Север – Юг” (красным цветом — маршрут коридора; синим — традиционный маршрут)
North_South_Transport_Corridor_NSTC
Коридор представляет собой сеть железных дорог, автодорог и морских путей общей протяжённостью в 7,2 тысячи километров. Он создан для доставки грузов через Индию, Иран, Россию, Азербайджан, а также европейские страны и государства Центральной Азии.
 
Назари говорит, что Иран намерен включить свои железные дороги в транзитную сеть.
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По словам чиновника, Россия и Иран необходимы друг другу для организации транспортировки грузов между Европой и Азией, и Тегеран рад сотрудничать с Москвой на беспрецедентном технологическом уровне.
 
На иранскую территорию приходится 2000 километров сети.  Он добавляет, что в паре с Россией Иран работает над важными железнодорожными проектами, среди которых совместное производство вагонов, электрификация железных дорог страны и крупномасштабные инфраструктурные проекты.
 
Иранская организация промышленного развития и реконструкции (IDRO) в Тегеране подписала предварительный контракт на 3 миллиарда долларов с российским ЗАО «Трансмашхолдинг» о совместном производстве вагонов в Иране.
 
По условиям контракта IDRO будет принадлежать 20 процентов предприятия, а российской стороне – 80 процентов.
 
Генеральный директор «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа рассказал изданию Financial Tribune, что мощность предприятия будет зависеть от уровня локализации.
 
«Планируется сборка 300-400 единиц в год», – сообщил Липа.
 
Крупнейший российский производитель подвижного состава, среди держателей акций которого голландская компания Breakers Investments BV и французская корпорация Alstom, приобретёт иранскую компанию Wagon Pars Company, чтобы начать производство.
 
Назари также сказал, что совместно с Россией создаётся крупнейшая зона погрузки в иранском порту Шахид Раджаи.
 
Чиновник утверждает, что обсуждаются все аспекты предприятия: подготовка порта, железных дорог и специальной экономической зоны. Как только детали будут уточнены, начнётся серьёзная работа.

 

Метки: геополитика, совместные проэкты
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