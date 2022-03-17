Крупные российские компании, в том числе банки, теперь могут спокойно начинать работу в Крыму и Севастополе, поскольку на фоне новых западных санкций им уже нечего бояться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова.

«Вчера на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов Федерации я уже говорил, что введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они открывают для нас новые возможности. В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. В том числе это касается и Крымского полуострова, разумеется, касается и города Севастополя. Мы такую активность бизнеса обязательно поддержим, в том числе за счёт развёртывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг», – сказал он.

Глава государства отметил, что, например, «Промсвязьбанк» уже присутствует на полуострове, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». «Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть. Это действительно станет серьёзным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнёрами из других субъектов Федерации», – указал он.

В ходе совещания президент предложил продлить программу развития Крыма и Севастополя с 2025-го до 2027 года, а в перспективе и до 2030-го. За восемь лет в составе России полуостров получил, например, транспортные проекты федерального уровня: уникальный мост через Керченский пролив, новый симферопольский аэропорт. Почти достроена автотрасса «Таврида». Выросло качество жизни в городах: без перебоев подаются свет и вода. В полную силу опять работает и Северо-Крымский канал.

«Безусловно, важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни. При этом общий объём финансирования программы в текущем году и в последующие годы не должен, разумеется, сократиться, – отметил Путин. – Речь идёт об обустройстве дворов и площадей, парков, пляжей. Вы знаете – что я спрашиваю, вы, конечно, это знаете, – как идёт эта работа по стране, по России, это всегда находит отклик у людей. И конечно, для Крыма и для Севастополя это так же важно, как и для всей России. В ходе этой работы, безусловно, нужно шире использовать лучшие отечественные и зарубежные проекты и практики, применять новые архитектурные решения и обязательно учитывать мнения, предложения самих жителей. Нужно также форсировать капитальный и текущий ремонт автодорог регионального и местного значения. Марат Шакирзянович [Хуснуллин] сегодня с утра докладывал, что в целом эта работа в Крыму развёрнута достаточно широко, и необходимые выделяемые ресурсы – точнее даже, необходимых, их ещё больше, но выделяемые ресурсы осваиваются теперь значительно лучше, чем в предыдущие годы, эффективно деньги расходуются. Современная, удобная сеть автодорог – это новые возможности для расширения хозяйственных связей, для развития туризма, совершенствования транспортной логистики».

Также глава государства обратил внимание на то, что оперативного решения требуют и другие инфраструктурные задачи, «в том числе модернизация жилищно-коммунальных объектов и сооружений, включая реконструкцию аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей». «Здесь огромная работа предстоит. От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова», – указал он.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, Первого канала