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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 8 октября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. 

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

▫️ Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.

▫️ Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражен пункт управления беспилотной авиации ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

▫️ Потери противника на данном направлении составили свыше 185-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах.

▫️ В районе населенного пункта Пересечное Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного Комплекса «Точка-У».

▫️ В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

▫️ В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У.

▫️ В районах населенных пунктов Серебрянка, Угледар и Антоновка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100 -й бригады территориальной обороны.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.

▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка Луганской народной республики, Тарамчук, Спорное, Березовое Донецкой Народной Республики, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31261
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