

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Лиман Первый и Ивановка Харьковской области.

▫️ Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили свыше 65-ти военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также пушка М-46.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30.

▫️ Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 121-м районе.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области, уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

▫️ В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ На аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Моспино, Новоселовка, Веселое Донецкой Народной Республики, Романовское, Нестерянка, Вишневое и Скелеватое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12387 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13892 единицы специальной военной автомобильной техники.