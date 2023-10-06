

▫️ В период с 29 сентября по 6 октября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструтуры Украины.

▫️ Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

▫️ В результате ударов, в том числе, уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Punisher» и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет «Storm Shadow» и «Scalp», а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

▫️ Кроме того, в пунктах временной дислокации поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наёмников и инструкторов.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями отразили четыре контратаки подразделений ВСУ.

▫️ Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Новолюбовка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника за указанный период составили свыше 405-ти военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

▫️ В районах населенных пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника.

▫️ Потери ВСУ составили более 430-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.



▫️ На Донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Торецк Донецкой Народной Республики.

▫️ Одновременно пытался атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки ВСУ.

▫️ В результате боевых действий противник потерял более 1745-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град».

▫️ Также ударами авиации и ракетных войск уничтожены три склада с боеприпасами.



▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артилерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

▫️ Потери противника за указанный период составили свыше 755-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Запорожском направлении активными действиями подразделений российских войск заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

▫️ Потери противника составили более 320-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

▫️ В результате огневого поражения потери противника составили до 235-ти украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей.

▫️ Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25.



▫️ Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук» в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики, а также три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики, Кринички и Новобогдановка Николаевской области.



▫️ 4 октября т.г. морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.



▫️ Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты «Нептун».

▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 486 самолетов, 250 вертолетов, 7572 беспилотных летательных аппарата, 440 зенитных ракетных комплексов, 12361 танк и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13850 единиц специальной военной автомобильной техники.

