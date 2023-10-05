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Национальный космический центр

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Фото строительных работ Национального Космического Центра в Москве.
С этих ракурсов выглядит как застройка из "Киберпанк 2077".

Проект выглядит очень амбициозно.
Должно получится так.

Фото строительства - https://t.me/uragankuznetsov/2297?single

PS. "Фантомная свобода" для "Киберпанк 2077" отличная. Сюжет лютая годнота.

Комментарий редакции

На западе Москвы на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева идет строительство Национального космического центра. Это совместный проект правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос".

Основные монтажные работы уже завершены. Ядром НКЦ станет комплекс зданий общей площадью 255 тыс. кв.м. Здесь будут сконцентрированы ключевые организации ракетно-космической отрасли, образовательные учреждения, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Планируется создать 20 тысяч рабочих мест, 8 тысяч из которых – высокотехнологичные. Цель – объединить опытных инженеров-конструкторов и молодых специалистов для развития ракетно-космической отрасли. 

Таким образом, в Москве создается крупнейший научно-производственный центр ракетно-космической промышленности России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8681728.html
Метки: инфраструктура, космос, Москва, Россия, строительство, фотографии
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