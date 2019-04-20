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Послание Путина 2019 «элитариям» с прочими гражданами и реальность его воплощения в жизнь-2

09:01. 20 апреля 2019 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:
.Инфраструктура и экономика в целом

Владимир Путин поставил вопросы экономики после образования и культуры, мы же поднимем их немного выше — сразу после вопросов экологии и демографической политики, а образованием закончим наш обзор.

Такая перестановка актуальна ещё и потому, что в нормальной циклике государственного управления вопросы инфраструктурного и экономического планирования идут как раз после проработки стратегии природопользования и, разработанной на её основе, демографической политики.

Владимир Путин выделил четыре направления, обозначив при этом целью:

«…выйти на высокие темпы роста»

Хотя мы считаем, что экономический рост, даже и на 3%, может быть совершенно не связан с ростом благосостояния всех трудящихся. Например, могут набивать кошельки-паразиты, народ беднеть, а в целом — будет наблюдаться рост экономики. Но перейдём к направлениям.

«Первое — это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как результат — увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Второе — это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас всё было надёжно и работало как часы. Рост объёма инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6 — 7 процентов. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы Правительства.

Третье — снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.
И четвёртое — подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-технологической базы».

Среди действий, посредством которых это предполагается достичь, перечислены:


  • и принятие генеральной схемы развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных с одновременным расширением пропускных способностей сетей, а также переход кое-где на 5G;

  • и поддержка технологических стартапов;

  • и создание новой правовой цифровой среды;

  • и избавление от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства (в первую очередь через изменение подхода к открытию и ведению следственных мероприятий по экономическим преступлениям);

  • и создание специальной цифровой платформы для того, чтобы бизнес мог «стучать» на нерадивых чиновников;

  • и пересмотр правовой базы контрольно-надзорной деятельности;

  • и форсирование модернизации инфраструктуры на базе передовых технологий (строительство 60 аэропортов, что даже не восстановит разрушенную советскую систему внутреннего авиасообщения, увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба);

  • и создание защищённого бренда отечественной чистой, «зелёной» продукции, чтобы экспортировать наши продукты (в первую очередь — наращивать экспорт пшеницы),

  • и формирование Национального космического центра (ещё с советских времён у нас не было такого центра, а была постоянная конкуренция между разными КБ по проектам ракет, что, вполне вероятно, и повышало качество космической продукции (об этом читайте, например, статью «Ничего личного, это просто Космос» (ЖЗЛ: Владимир Николаевич Челомей)»);

  • и Указ о генетических исследованиях;

  • и масштабная программа национального уровня в области искусственного интеллекта;

  • и создание современной модели исследований и разработок;

  • и 15 научно-образовательных центров в регионах;

  • и много чего ещё…

Но сможет ли это всё в совокупности, как сказал Владимир Путин в заключении своего Послания:

«обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях»?

И является ли, как сказал Владимир Путин, всё это моделью социального, экономического развития? На наш взгляд, пока это сложно назвать моделью развития, но мы присоединимся к Владимиру Путину в его словах о том, что:

«настрой на перемены — всегда осознанный выбор самих людей. Они делают его, когда понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов их труда, когда стремление быть нужным, полезным ценится и поддерживается, когда каждому находится дело по призванию и по душе и, главное, когда есть справедливость, широкое пространство для свободы и равных возможностей для работы, учёбы, инициативы и новаторства».

Пока нельзя сказать, что у нас есть справедливость, широкое пространство для свободы и равные возможности для работы, учёбы, инициативы и новаторства, поскольку в обществе ещё достаточно паразитов, разнообразных мафий, исповедующих иную этику совместной жизни, нежели трудовое большинство общества (то есть общество этически неоднородно).

«Страшно далеки они от народа».

Культура и образование

Теперь перейдём к образованию, как наиболее важной сфере жизни общества, из которой вырастает весь потенциал развития. Владимир Путин оценил состояние дел в школьном образовании на основании международных исследований и мест в различных конкурсах, которые занимают наши ученики:

«По данным международных исследований, ученики наших начальных и старших классов добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и в точных науках, да мы с вами это и видим по конкурсам, по различным универсиадам, которые проводятся в этой сфере. Всё это показатели качественных изменений в школьном образовании».

О международных исследованиях говорить не будем, не знаем по каким именно шла оценка, но отметим, что как и рекомендации МВФ для самостоятельности экономики страны — губительны, так и оценки в сфере образования доверия не вызывают. А вот по поводу второго критерия оценки образования Путиным сказать нужно.

Дело в том, что успехи единиц, как то представлено в Послании — это не показатель качественных изменений во всей системе образования. Это всё равно, что на примере 1 — 2 показательных бойцов утверждать, что все бойцы в армии — сильные, ловкие и смелые, когда остальные и одного раза не могут подтянуться. Что будет с армией, если именно такие целевые показатели заложить в управление ею?

Командный состав будет натаскивать только 2 — 3 человек, чтобы показать 1 — 2. Ведь начальству нужно представить только их, а не боеспособную армию из множества натренированных бойцов.

Так и школьные учителя с комитетами по образованию: смогли показать хорошие результаты на олимпиадах — всё в порядке, ничего больше делать не надо.

А то, что большинство подрастающей молодёжи уже писать грамотно не могут [ 4 ] и истории не знают — это их проблемы, «рынок всё отрегулирует», выдвинет лучших.

[ещё примеры 5, 6, 7]

Для отчётности это работает, а вот для жизни общества в поколениях — нет. Какие результаты такой подход принёс в Европе, откуда и пришла к нам нынешняя образовательная система, весьма красноречиво показывает видео «Что вращается вокруг Земли?»

В целом, школьное образование, как фактор формирования мировоззрения детей, не просто отстаёт по своей образовательной силе окружающей детей культуры, оно безнадёжно устарело, поскольку использует в вопросах организации обучения лекала XVII века, когда был дефицит информации, дефицит учителей, что создавало необходимость комплектования классов по 30 — 40 человек и узкой специализации учителей по отдельным предметам.

Сегодня можно поменять организацию процесса школьного образования так, чтобы класс был не более 9 человек (человек может одновременно удерживать в поле внимания не более 7 — 9 объектов), а всем предметам учил один человек на протяжении не 6—7 лет в старшей школе, а трёх (разделить на два этапа старшую школу).

Более того существует не только организационные проблемы, но и проблемы образовательных стандартов. Это те базовые мировоззренческие установки, что кладут в основу мировоззренческой картины обучающихся (их можно назвать первокирпичиками мировоззрения). Они не менялись со времён древнего Египта (см. картинку).


Четырёх-ипостасный АМУН материи, энергии, пространства и времени

И на этом фоне поручение провести во все школы высокоскоростной интернет:

«К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. […] Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз».

Выглядит не то, что неактуально, а во многом бесполезно для школьного образования. Польза тут есть в том, что за проводкой плохонького интернета на предыдущем этапе в школы интернет-поставщики пришли в глухие районы страны.

Это неоспоримое благо для малых районов, поскольку расширяет возможности самообразования, которое в нынешних быстроменяющихся условиях становится практически единственным способом получить актуальные знания и навыки. Поэтому более важной представляется постановка задачи:

«…организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G».

Некой альтернативой школьному образованию могут стать культурные центры, воссоздание Домов культуры и сельских клубов:

«Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив — проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том числе дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских грантов.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» целевым образом выделим более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и ещё более 6 миллиардов рублей — на поддержку центров культурного развития в малых городах России».

Но думается и они будут проигрывать интернету по силе воздействия и вовлечённости наиболее молодого поколения, как нынешнего, так и будущего, что уже с соски приучается к «гаджетам».

На наш взгляд, в первую очередь нужно развивать и поддерживать здравые образовательные инициативы в сети. Один из инструментов финансовой поддержки — поддержка НКО, работающих в этой сфере, другой — анонимная государственная поддержка подобных инициатив, которые представляются перспективными.

Об укреплении обороноспособности

Весьма мощно выглядят слова Владимира Путина об укреплении обороноспособности:

«США сами всё нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновного, но ещё и своих сателлитов мобилизуют, они (сателлиты) так аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. […] США требования договора о средней и меньшей дальности прямо и грубо нарушили.

Если же они (ракеты и установки) будут произведены и поставлены на европейский континент то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности.

Создаст для России серьёзную угрозу. […] Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».

Назвав сателлитов США «подхрюкивающими» Владимир Владимирович прямо указал на то, что «элита» этих стран является человекообразными животными, как впрочем и их хозяева, которые без кнута уже управлять не способны.

Поэтому кнут в виде ударов по центрам принятия решений у нас имеется, и в случае необходимости будет применён, так что отсидеться за океаном не получиться. Но есть одна существенная проблема, связанная с предыдущим вопросом.

«Войны выигрывают учителя за школьной партой».

А мы перефразируем и расширим контекст:

«Если ты изменишь культуру врага, то и война не нужна».

Потому сколько не журите американцев за размещение ракет, сколько не готовьте мощные «ассиметричные ответы», но если подрастающее поколение по своему мировоззрению будет американцами, то тогда и войны не нужно будет. Сами всё сдадут своим «отчимам по мировоззрению».

Заключение

Когда-то о майских указах президент сказал следующее:

«Они сложные, эти задачи. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти.

Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком высокая планка, не получится. С такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Людей, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему».

Эти слова — предложение тем, кто не хочет и не готов трудиться, уйти, не дожидаясь, пока их уберут или «попросят» с их насиженных мест, что тоже уже становится трендом, если смотреть на дело Арашуковых, Абызова.

И хотя Путин говорит о том, что

«Все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть».

Но пока эти слова не соответствуют действительности. Их можно расценивать скорее как благое пожелание на будущее или как обращение к тем, кто хочет добросовестно трудиться на интересы общества, призыв и к чиновникам, и к остальным гражданам активнее включаться в работу, в управление различными социальными процессами.

Именно от этого, а не от команды «сверху» будет зависеть наше общее будущее.

А для того, чтобы участие общества в управлении стало возможным, нам всем, кому не безразлична судьба страны, следует осознать и свою ответственность за то, какая действительность нас окружает, и освоить недостающие знания. Нужно понять, что если мы хотим изменений — нужно самим стать этими изменениями.

«Зрелость не падает с неба, её нужно добывать трудом. Она приобретается лишь тогда, когда человек принимает на себя ответственность за все события, происходящие в жизни страны, и за все принимаемые решения»

— Пол Карл Фейерабенд.

Материалы:

[ 1 ] Ростовщик — враг Бога, природы и человека https://ss69100.livejournal.com/3266008.html

[ 2 ] Ростовщичество http://grayreason.ru/rostovshhichestvo/

[ 3 ] Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий https://www.dw.com/ru/еврокомиссия-одобрила-запрет-ряда-одноразовых-пластиковых-изделий/a-43958996

[ 4 ] Доцент журфака МГУ: «В этом году мы набрали инопланетян» https://topwar.ru/97957-docent-zhurfaka-mgu-v-etom-godu-my-nabrali-inoplanetyan.html


Школа аналитики


***

Источник..

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4420864.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9505 5483
    Maleos 20 апреля 2019 в 11:03

    Вот что вызывает уважение к Путину и его команде, так это чёткая привязка к реальным обстоятельствам, без всяких натяжек и фантазий. Что имеем по факту, на том и основываемся. Не хочет население менять конституцию, которую ему впарили жыдосаксы в 1993 году, хочет жить в оккупации – х..йсним, придётся использовать другие варианты, пусть и более долгие. Процесс уже запущен и его не остановить. Нету других кадров, которые решают всё, будут использованы те, какие есть. Чтобы развернуть их от служения оккупанту на служение России – придётся наказывать. Мочить их не будут, и это уже все поняли, а, значит, лезть на оголтелую конфронтацию с Путиным им крайне неразумно. Самые дуболомы, конечно, полезут, потому что жыдосаксы один хрен давить будут, но их изолируют, и правильно, нафик нужны дуболомы?.. Остальные станут работать на Россию. Потом их тоже по-тихому почистят, потому что всё равно их уже не переделаешь – 30 лет работы жуликом и предателем никуда не денешь… поставят на их место других, потом третьих, пока все посты не займёт уже совершенно другое поколение чиновников. Тут уж никуда не деться, придётся немного подождать…

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