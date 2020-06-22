Новый запуск!

Если хочется очень коротко понять почему Россия потеряла статус ведущей космической сверхдержавы просто наберите в поиске «Вакансии и работа в компании «Акционерное общество „Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева“». Вот ссылка на оценку средних зарплат:

«Средняя зарплата в компании Акционерное общество „Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева“ варьируется примерно от 9739 руб. в месяц на должности Маляр до 24265 руб. в месяц на должности Электроник». С таким уровнем зарплат (ниже, чем за кассой в Мак-Дональдсе) рассчитывать на то, что в ракетную отрасль придут сильные специалисты нельзя.

В принципе на этом можно было и закончить. Далее более подробно с историческим экскурсом.

Да, ГРЦ Макеева не занимается впрямую космосом, но наш «космос» всегда был довеском к боевой ракетной программе. Космическая программа СССР это был «шоу-рум» программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Запуск «Спутника» был способом продемонстрировать американцам возможность заброса в любую точку их территории атомной бомбы, запуск Гагарина — более тяжелой водородной бомбы. Знаменитая «Р-7» Королева, которая дала начало созданию целого семейства ракетоносителей: «Спутник», «Восток», «Восход», «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-У2», «Союз-ФГ», «Союз-2» — это талантливая доработка ФАУ-2 фон Брауна, ракеты которого летали максимум на среднюю дальность и не отличались особой надежностью.

На ракетную (и ядерную) программу СССР работала половина промышленности страны. Мало кто сейчас помнит, но тогда, когда запускали «Спутник» и «Гагарина» вторая половина страны банально жила в бараках. «Хрущевки» появились уже позже.

И вот сейчас в ситуации, когда руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин получает в разы больше руководителя НАСА, а его сотрудники реально занимающиеся конструированием и производством получают зарплаты в разы меньше, чем в НАСА, у кого-то возникают вопросы «почему Россия потеряла статус ведущей космической сверхдержавы?»

Да потому, что Россия давно не «напрягается» для достижения цели сохранения этого статуса, экономит на зарплатах тех, кто реально работает, обеспечивая огромнейшие зарплаты менеджменту крайне низкой квалификации, вроде имеющего образование журналиста Рогозина.

Собственно общество ждет от ракетной отрасли успехов как посетитель в Мак-Дональсе: «Новый запуск! Вам достаточно трех пакетиков гордости к чашке утреннего кофе?» и не собираясь платить большие зарплаты тем, кто эти «три пакетика гордости к чашке утреннего кофе» обеспечивает. Технологическое развитие страны зависит от маргинального меньшинства ученых, инженеров, квалифицированных рабочих в отношении которых в России достигнут принципиальный консенсус — все они должны быть нищими и упорно работать на остальных обеспечивая им гордость за сохранение достижений СССР. Почти 30 лет издевательств над сотрудниками космической промышленности получавших от 15 до 30 тыс рублей привели к закономерному результату — падать начали не только «Протоны», но и «Союзы».

При этом не имеющий инженерного образования Дмитрий Рогозин руководит «Роскосмосом», ликвидируя московскую производственную площадку НПО «Хруничева», но при этом пристроил своего сына руководить «Ильюшиным». Настоящая беда, это когда журналист руководит "оборонкой" и Роскосмосом, филолог - нефтяной отраслью , социолог - министр промышленности «, а их дети занимают руководящие посты в ведущих технологических компаниях .

Одна из главных бед России в том, что тут получают огромные деньги люди, которых в других странах (и в СССР тоже) на пушечный выстрел не подпустили бы к тем областям, которыми они руководят. «Генеральный директор „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин за первый год работы в госкорпорации заработал более 29,5 млн руб., в том числе почти 23,5 млн руб. — по основному месту работы. Сведения о доходах работников „Роскосмоса“ опубликованы на сайте госкорпорации» (Ведомости).

Власти пытались словами (!!!) поднять статус инженера, избранные цитаты:

21 марта 2010 года — Владислав Сурков: «инженер станет главным человеком в стране» (Вести)

31 марта 2015 года — «Есть инициатива, она мне нравится, она связана с тем, чтобы в России появился День инженера. Мы должны идти таким путем, чтобы инженер — это была такая приставка к фамилии, которая бы вызывала уважение», — сказал Рогозин (РИА Новости)

10 апреля 2018 года — Путин «Ключевой фактор технологического прорыва — это талант, компетенции учёных и инженеров и, конечно, их социальный статус. Всё это должно развиваться, и социальный статус должен расти» (Официальный сайт Кремля)

Но реальность совсем другая, когда дело доходит до собственно конкретных проблем отношение к инженерам и конструкторам меняется на «потребительское», показывающее, что их жизнь для страны не стоит и «копейки».

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», — приводит РИА «Новости» слова Рогозина с заседания в ракетно-космической корпорации «Энергия».

На фоне этого отношения «как к грязи» Рогозин собирается создать «Национальный космический центр, который поручил создать Владимир Путин будет сформирован на площадке ГКНПЦ имени Хруничева и заработает к осени 2022 года. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, на ста гектарах земли там разместятся предприятия и конструкторские бюро — это производители микроэлектроники, композитных материалов и проч. Площадь центра в виде небоскреба, напоминающего ракету, составит 250 тыс. кв. метров. В него переедет штаб-квартира Роскосмоса, а также 17 подведомственных структур. «В одном месте будет собрано 20 тысяч инженеров и конструкторов». Не понятно откуда Рогозин собрался взять столько конструкторов на такие низкие зарплаты при таком своем скотском отношении к людям.

Результаты не заставили себя ждать: глава Федеральной службы по труду и занятости​ (Роструд) Всеволод Вуколов: «На сегодняшний день главная [проблема] все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока», — пояснил он, отметив, что, по его мнению, сейчас «необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства».

А как найти специалиста на такие зарплаты и с таким отношением, как к «расходному материалу»?

В результате у нас утеряно самое главное — у нас утеряны профессиональные кадры. Если вы посмотрите на инженерные, на научные, школы — там выбито два поколения. Отсались одни старики — они скоро старики уйдут. Кадров нет — самое страшное. Станки можно закупить. Нормального человека можно обучить работе на станке с ЧПУ, может быть, за шесть месяцев. Он станет профессионалом. Учить некого. Никто не хочет работая на национальную гордость жить в нищете, когда можно пойти служить в ФСБ или МВД став миллиардером как полковник Черкалин или полковник Захарченко.

По большому счету у нас четыре главных проблемы:

1. У нас слишком маленькая доля людей занятых созидательным трудом и слишком много людей занятых контролем, охраной, защитой, руководством (зачастую бездарным, приносящим вред).

И первая половина сокращается, причем за счет отъезда самых талантливых и успешных, а вторая все время растет за счет увеличения числа чиновников, «силовиков» и контролирующих исполнение все новый и новых запретов. Более того, труд людей занятых созидательным трудом является общественно презираемым и мало оплачиваемым по сравнению с трудом «силовиков» и чиновников.

Самый вопиющий и характерный пример это Роскосомос сотрудники которого занятые созидательным получают в десятки раз меньше, чем сотрудники НАСА, а руководитель Роскосмоса без инженерного образования и других талантов Рогозин в разы больше, чем руководитель НАСА.

2. У нас слишком мала доля предпринимателей.

Де-факто репрессивное законодательство, отсутствие защиты частной собственности, отсутствие справедливого суда, рэкет и бандитизм со стороны правоохранительных органов, удушающий контроль со стороны бездарной и коррумпированной бюрократии делает занятие бизнесом мало привлекательным и опасным. По этому рассчитывать на появление «российского Маска» с частным космосом тоже нельзя.

3. У нас крайне низкий уровень организации и управления, как государством (это уровень просто наносит вред экономике), так и на производстве (в основном огосударствленном за последние годы).

В нашей стране реализован отрицательный отбор управленцев, когда на руководящие должности назначаются не более успешные, а имеющие родственников-чиновников или «силовиков», а так же ФСБшные отставники, которым руководящие должности отдаются в «кормление» на пенсии.

4. Отсутствие свободы и не комфортная среда обитания, которая вместо заботы о гражданах создает минное поле штрафов и взяток с которых кормятся контролирующее сословие, что приводит к отъезду самых талантливых инженеров, конструкторов и программистов в более комфортные для проживания страны на в разы более высокие зарплаты.

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/3488277