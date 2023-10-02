

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка Донецкой Народной Республики. За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили свыше 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Новое Донецкой Народной Республики, Новоселовское и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М109 «Паладин» и артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП «Bradley» и три пикапа.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 107-ми районах.



▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав». В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ. Кроме того, уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Пески, Бетманово Донецкой Народной Республики, Вербовое, Червоногорка, Пшеничное Запорожской области и Токаревка Харьковской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники.