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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 сентября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: буксируемая гаубица М119 производства США, артиллерийская установка FH70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

▫️ Потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах.

▫️ Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой Народной Республики.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», а также одни реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены двадцать пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Каменка, Зайцево, Василевка Донецкой Народной Республики, Токмак, Пологи Запорожской области Песчановка, Крынки Херсонской области и Лиман Первый Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12218 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6598 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13605 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30988
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