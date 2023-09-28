

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Первомайское и юго-западнее населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Уничтожено свыше 45-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 105-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Кроме того, севернее населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, беспилотными летательными аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины.

В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

Кроме того, уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Самойловка и Новое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.