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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 сентября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области.

▫️ На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь и отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, а также поражены десять автомобилей ВСУ.


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

▫️ Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12151 танк и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6542 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13477 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30833
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