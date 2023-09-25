

▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики.

▫️ Противник потерял до 445-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

▫️ Также, в районе населенного пункта Звановка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также четыре гаубицы Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника составили до 125-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30.

▫️ Также, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах: населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116-ти районах.

▫️ Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Александровка, Берестовое Донецкой Народной Республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 478 самолетов, 250 вертолетов, 7115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12135 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13449 единиц специальной военной автомобильной техники.

