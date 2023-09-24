

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики.

▫️ Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение.

▫️ Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 305-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

▫️ Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109-ти районах.



▫️Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

▫️Перехвачено три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️Кроме того, за сутки уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Степное Донецкой Народной Республики, Куземовка Луганской Народной Республики, Самойловка, Червоногорка, Любимовка, Очеретоватое Запорожской области и Казачьи Лагери Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 477 самолетов, 250 вертолетов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12104 танка и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13397 единиц специальной военной автомобильной техники.

