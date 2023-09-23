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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 17 по 23 сентября 2023 г.)

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▫️ В период с 17 по 23 сентября 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников.

▫️ В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.

▫️ На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск за указанный период отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.

▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами.

▫️ В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В ходе боев уничтожено более 515-ти украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено 35 орудий полевой артиллерии противника.

▫️ На Купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. На данном направлении уничтожено свыше 215-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зентиный ракетный комплекс M1097 «Avenger» производства США.


▫️ На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспеные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате мужественных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 15 атак противника.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 435-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, а также восемь орудий.

▫️ На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. В ходе боевых действий ВСУ уничтожено до 445-ти украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп.

▫️ В течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета «Нептун», а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов.

▫️ В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области.

▫️ Кроме того, российскими ударными беспилотными летательными аппаратами поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а также в районах населенного пункта Вольнянск Запорожской области две радиолокационные станции обнаружения маловысотных воздушных целей СТ-68 и в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области – радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18 и ПРВ-16.

▫️ Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет «Storm Shadow», две авиабомбы «JDAM» и три противорадиолокационные ракеты HARM.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 477 самолетов, 249 вертолетов, 7067 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12071 танк и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6502 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13351 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30740
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