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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 сентября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отражены четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, пушка «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. 

▫️ Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. 

▫️ Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

▫️ Уничтожены до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Зеленый Гай Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.  


▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.

▫️ Потери ВСУ составили до 20-ти украинских военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковая пушка «Рапира».

▫️ В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны. 

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-30. 

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах.

▫️ В районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16. 

▫️ Также, в районах населенных пунктов Серебрянка, Дружба и Дылеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области. 

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30720
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