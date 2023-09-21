

▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино Запорожской области.

▫️ Кроме того, нанесено поражение скоплению живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики и отразили атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.

▫️ Также, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM.

▫️ Кроме того, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13281 единица специальной военной автомобильной техники.