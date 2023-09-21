Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 сентября 2023 г.)

64 0


▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино Запорожской области.

▫️ Кроме того, нанесено поражение скоплению живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики и отразили атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.

▫️ Также, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM.

▫️ Кроме того, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13281 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30689
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru